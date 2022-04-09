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Новости Санкции против России Война
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Дальнейшие санкции против РФ будут "весьма мощными". ЕС хочет прекратить эту войну, - канцлер Австрии Нехаммер

санкции

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что дальнейшие санкции против РФ за развязанную войну в Украине будут мощными.

Об этом он сказал на брифинге после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сначала надо сказать, что гибнут украинцы, и этих санкций недостаточно. Мы обсудили и приняли новый пакет санкций... и думаем, что они будут действенными. Кроме того, мы также пытаемся расширить санкции и они как раз должны действовать против тех, кто виноват, против того, кто ведет эту войну. И мы будем дальше идти по этому пути. В Европейском Союзе все едины", - сказал он.

Негаммер добавил, что эти санкции будут "очень мощными".

"Все партнеры в Европейском Союзе хотят прекратить эту войну", – подчеркнул он.

Австрия (807) санкции (11268) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
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За словами Володимира Зеленського, один з очільників країн ЄС вимагав доказів, що Бучанські воєнні злочини не були інсценованими. І просив надати докази. Зеленський відмовився називати хто це.

А я назову. Це угорський премʼєр Віктор Орбан. Орбан робить все, щоб залишитись для України ворогом. І ми цього ніколи не забудемо і ніколи не вибачимо.

Покриваючи вбивць, ти сам стаєш вбивцею.
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09.04.2022 15:39
+10
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09.04.2022 15:36
+10
Они не понимают. Нам не надо останавливать войну. Нам нужна победа. Пока рашка рядом, необходимы страны гаранты, необходим НАТО. Но если рашку разбить - обойдемся и без НАТО. Дайте оружие! После победы все вернем и за все заплатим. У нас альтернативы нет: либо победа, либо подготовка к следующей, третьей войне.
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09.04.2022 15:57
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Заявление очень громкое, но ведь мы все прекрасно знаем, что есть такие замечательные страны, как Германия, Австрия, Венгрия...
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09.04.2022 15:34 Ответить
https://www.facebook.com/alexeygoncharenko?__cft__%5b0%5d=AZUJPIACJMr2R_AFUIAsyPS6Wxu_z-j1b1AI3rpAgIBhnGf5xtcS6cT34KO1j3MPyYxyEYGU6E6Kw7-FcemKc9MfQWHwvghyjb7xkipF4nY-6q8aC1zjEbPGTs2TUqyzNQqqSgcvul7RzPMt97v6pY-QmFnPmCoGsVheyDUqk-RFRSiTMlOAGa1Njirk5kbqzGQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Олексій Гончаренко

За словами Володимира Зеленського, один з очільників країн ЄС вимагав доказів, що Бучанські воєнні злочини не були інсценованими. І просив надати докази. Зеленський відмовився називати хто це.

А я назову. Це угорський премʼєр Віктор Орбан. Орбан робить все, щоб залишитись для України ворогом. І ми цього ніколи не забудемо і ніколи не вибачимо.

Покриваючи вбивць, ти сам стаєш вбивцею.
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09.04.2022 15:39 Ответить
Заходим на Венгерские каналы в соцсетях и пишем Orbán Viktor támogatja az ukrán gyerekek halálát. Пусть живут с этим ублюдки, которые его выбирали.
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09.04.2022 16:28 Ответить
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09.04.2022 15:36 Ответить
Старая шлюха Меркель, тратя газпромовскую зарплату,смотрит на эти ваши санкции как на говно.
Да и Шредер в "роснефти " от неё не отстаёт.
Кстати,как там ваша Карин Кнайсль не хочет еще раз с ****** потанцевать?
Вы европейцы все такие двуличные и меркантильные .......... европейцы.
Эмбаро на нефть и газ-вот это будут мощные санкции.
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09.04.2022 15:46 Ответить
Им это зачем? Они и при Гитлере неплохо жили и с Путиным тепло.
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09.04.2022 16:37 Ответить
Угу..Так я этих лицемерных мудаков ни к чему и не призывал.Это просто мысли вслух.
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09.04.2022 22:08 Ответить
Так: сильные санкции были, неотвратимые были, пекельнi теж були. Теперь на подходе весьма мощные. А маленький Вова почему-то и в .уй не дует.
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09.04.2022 15:50 Ответить
Маленький вова в бункере текст заучивает для очередного видосика.
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09.04.2022 16:13 Ответить
Виглядає на те, що герр канцлер Остеррайху сам повірив у те, що сказав. Принаймні на сьогодні. Завтра згадає по газ і нафту.
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09.04.2022 15:51 Ответить
Кнайсль приревновал путьку до медведева там фсе.один раз не підерас
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09.04.2022 15:52 Ответить
Они не понимают. Нам не надо останавливать войну. Нам нужна победа. Пока рашка рядом, необходимы страны гаранты, необходим НАТО. Но если рашку разбить - обойдемся и без НАТО. Дайте оружие! После победы все вернем и за все заплатим. У нас альтернативы нет: либо победа, либо подготовка к следующей, третьей войне.
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09.04.2022 15:57 Ответить
Если разбить рашу то не только нам не надо в НАТО, а и необходимость в самой НАТО исчезнет. Там возникнет другой враг. Китай против остального человечества. Но это будет потом.
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09.04.2022 16:30 Ответить
Шестой пакет санкций: будут трясти в сторону кацапстана уже шестю пальцамы и в шесть раз быстрее.
Как бы не устали...
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09.04.2022 16:13 Ответить
Ха...Будет как в песне-"Вот привезли меня на суд,а судьи яйцами трясут".
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09.04.2022 22:06 Ответить
"Всі партнери в Європейському Союзі хочуть припинити цю війну", - наголосив він.-війну може припинити вирок міжнародного трибуналу,російскому рашизму , аналогічно тому,котрий був винесений по відношенню до нацистської Німеччини
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09.04.2022 16:33 Ответить
Даже если на них завтра сбросят ядреную бомбу, они все равно будут отвечать санкциями.
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09.04.2022 16:34 Ответить
Для начала они могут отказаться хотя бы от российской нефти.

Это легко сделать. Нефть перевозится танкерами. Просто возить ее не из россии, а из других стран.

Доля россии в мировом производстве нефти всего 12%. От отказа от российской нефти - цена на этот товар в мире вырастет только на 12%.

Если снять санкции с Венесуэлы - она сможет заместить долю россии на мировом рынке нефти.
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09.04.2022 17:36 Ответить
Реально санкции вводят, США и Англи и Польша, вся остальная европа подмахивает ***** и поскуливает о старых ценах на энергоносители.
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09.04.2022 19:20 Ответить
 
 