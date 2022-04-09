Дальнейшие санкции против РФ будут "весьма мощными". ЕС хочет прекратить эту войну, - канцлер Австрии Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что дальнейшие санкции против РФ за развязанную войну в Украине будут мощными.
Об этом он сказал на брифинге после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сначала надо сказать, что гибнут украинцы, и этих санкций недостаточно. Мы обсудили и приняли новый пакет санкций... и думаем, что они будут действенными. Кроме того, мы также пытаемся расширить санкции и они как раз должны действовать против тех, кто виноват, против того, кто ведет эту войну. И мы будем дальше идти по этому пути. В Европейском Союзе все едины", - сказал он.
Негаммер добавил, что эти санкции будут "очень мощными".
"Все партнеры в Европейском Союзе хотят прекратить эту войну", – подчеркнул он.
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За словами Володимира Зеленського, один з очільників країн ЄС вимагав доказів, що Бучанські воєнні злочини не були інсценованими. І просив надати докази. Зеленський відмовився називати хто це.
А я назову. Це угорський премʼєр Віктор Орбан. Орбан робить все, щоб залишитись для України ворогом. І ми цього ніколи не забудемо і ніколи не вибачимо.
Покриваючи вбивць, ти сам стаєш вбивцею.
Да и Шредер в "роснефти " от неё не отстаёт.
Кстати,как там ваша Карин Кнайсль не хочет еще раз с ****** потанцевать?
Вы европейцы все такие двуличные и меркантильные .......... европейцы.
Эмбаро на нефть и газ-вот это будут мощные санкции.
Как бы не устали...
Это легко сделать. Нефть перевозится танкерами. Просто возить ее не из россии, а из других стран.
Доля россии в мировом производстве нефти всего 12%. От отказа от российской нефти - цена на этот товар в мире вырастет только на 12%.
Если снять санкции с Венесуэлы - она сможет заместить долю россии на мировом рынке нефти.