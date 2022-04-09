Дальнейшие санкции против РФ будут "весьма мощными". ЕС хочет прекратить эту войну, - канцлер Австрии Нехаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что дальнейшие санкции против РФ за развязанную войну в Украине будут мощными.

Об этом он сказал на брифинге после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сначала надо сказать, что гибнут украинцы, и этих санкций недостаточно. Мы обсудили и приняли новый пакет санкций... и думаем, что они будут действенными. Кроме того, мы также пытаемся расширить санкции и они как раз должны действовать против тех, кто виноват, против того, кто ведет эту войну. И мы будем дальше идти по этому пути. В Европейском Союзе все едины", - сказал он.

Негаммер добавил, что эти санкции будут "очень мощными".

"Все партнеры в Европейском Союзе хотят прекратить эту войну", – подчеркнул он.