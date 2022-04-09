Зеленский о битве за Донбасс: "Это будет сложная баталия, мы верим в нашу победу"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский отметил, что не берется прогнозировать развитие событий на Востоке Украины, где российский агрессор концентрирует войска для наступления, но подчеркнул, что верит в победу нашего государства.
Об этом Зеленский заявил на совместном с канцлером Австрии Карлом Нехаммером брифинге в Киеве 9 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы видим подготовку к важному (кто-то говорит - решающему) бою на Востоке нашего государства. Я не хочу брать на себя ответственность по прогнозам. Я могу брать на себя ответственность по защите нашего государства и борьбе, которую мы постоянно демонстрируем.
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Поэтому хочу сказать: да, параллельно на востоке и на юге идет накопление войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть наших территорий.
Это будет сложная баталия, мы верим в нашу борьбу и победу. Мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные дипломатические пути, которые могут остановить эту войну. Пока. Пока мы говорим и о параллельном диалоге", – рассказал Зеленский.
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Апрол Мить
Реєстрація: 03 квітня 2022
Заходив: 09 квітня 2022 в 00:00
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https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/op-svidomo-obbrihue-burbu-yakij-na-vidminu-vid-usih-spivrobitnikiv-op-brav-uchast-u-bojovih-diyah.htm
Поймите правильно я не призываю к беспорядкам, которые во время войны нам не нужны, просто власть должна ощутить подъем градуса.
Сейчас мы зарекомендовали себя с хорошей стороны всему миру, Зеленский в глазах многих людей за границей выглядит героем, все уважают нашу армию, наши МЗС работают без отдыха. Но, то что происходило и происходит тем временем внутри страны, тот беспорядок и зрада перечеркивают все заслуги. По этому нам нужны ответы! Відправити
-Як і не є випадковістю перетасовка, зміщення, ув'язнення путінських генералів за провали в "денацифікації"... Як і не є випадковістю "дощ" заяв на звільнення путінських міністрів : - Сілуанова (Мінфін), Колокольцева (МВС) і тепер навіть Патрушева-молодшого (Мінсільгосп), Набіулліної (Центробанк),. . І вже не сумніви, а впевненість і страх наростають у них про неминучий крах ординської економіки!
-Путін проводить селектори двічі на день з розширеною радою безпеки.. потім - з вузькою. І протягом багатьох годин. Щоб накачувати й утримувати в підпорядкуванні...
Все це - абсолютно не свідчить про його необізнаність !
( Правда, думаю, що саме "західна коаліція" від такого фіналу і спасе Орду. Бо я, хоча й помиляюся, але набагато рідше, ніж журналюги та політики, які трубили, що "путін не знає", "путіну не доповідають, "путіна ізолювали від інформації" ... Скажіть, а виступ Пєскова, перетасовка генералів, хіба не є свідченням зворотнього? Я тоді писав, що вони намагаються виставити ситуацію а-ля -"цар добрий, погані бояри")
Яка ж ситуація у нас? всі, хто провалив економіку і підготовку до війни, до оборони- всі на своїх місцях, навіть Буданов, який так якісно запевнив ЗЕ, що не буде війни що " бідолашний верховний
головнокомандувач" п'янствував і катався на лижах в Карпатах, замість організації підготовки до війни ... Але позвільняв з посад професіоналів, типу Бурби і відмовляється відновити їх на посадах навіть нині !
Z- політика ЗЕ в Україні ... навпаки
Але ми - переможемо! Слава Україні!
ANNEKSIYA NET
Приревновал к Залужному?) Арестовичу крышу рвет не меньше чем рашистскому танку
Незважаючи на його кривляння перед війною, вони готувались А от тероборона і підготовка населення, ось це робота верховного, баканова - сцикунів саботажників, які досі бояться озброїти населення
Об'єднанцям та неначасцям скоро знову почнуть сцять тугим струмінем в очі, а вони будуть пирхати, та розказувати аж до виборів про божу росу.
Україна ж платить дуже велику ціну, і навіть попри це, її успіхи (с)пробує продати за копійки собі ОПа ЗЕ.
Айзери добре історію знають, якщо москаль зчепився з українцем, йому вже ні на кого більше не вистачить ресурсів
Лише неук не скористається нагодою
Учітеся, брати мої
чого саме з історії України я (вашою думкою) не знаю і потребую навчитися?
Сформулюйте так, щоб можна було зрозуміти,
чи то ви кацап, котрий вважає, що Україна здобула незалежність чи Крим "під шумок" ( є в них такі популярні теорії) ,
чи то ви професійний історик, який зазнається своїм знанням, але(упс) не вміє чітко висловлюватися?
Він не компетентний.
І щось пішли чутки, ніби ЗЕ нервує популярність Залужного, і він вже підплановує його замінити на якогось дурачка. Але це також може бути ворожа діяльність в інформаційній сфері, щоб протиставити владі армію. Не виключено, що якраз там задіяний єрмак.
Ботів загалом багато. А ще ж і на посадах відверті шкідники сидять.
прям фельдмаршал. "треуголку" вже найшов собі за розміром?
потім не кажіть що не знали!!!
https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
що там в Маріуполі? для чого Марченка прибрали?
Єрмак довго нам буде очі мозолити?
де наші Вільхи? де Нептуни?
хто розмінував Чонгар?
Slava Ukraini!!!
- вір, але нічого не чіпай, нічого не роби!
ти маєшь таку ж чарівну силу як у "руського міра" - все, чого торкнешся. перетворюється в лайно!
Теж останні дні можна було спостерігати панічність кацапської дипломатії:
- і заява Лаврова про посилення українських позицій(мабуть з зовсім капітулянтських до тільки трози)
- і дещо дивачна впевненість Орбана щодо посередництва (разом з німцями та французами) в замиренні кацапні з Україною
Теж сюди вписується вже вкрай ганебну зустріч Арахамії з українськими офіцерами в обхід ГШ, де він пробував вселити в них зневіру в успісі України (!!!) і переконати їх в неминучості поступок. Давно вже звичні прокацапські дії ЗЕ і його ОПи.
Тепер видно Єрмак вирішив, що для певності і сам ЗЕ має стати розсадником панічних настроїв. Залякувати (безнадійним та самовбивчим, а ймовірно й тільки гіпотетичним) наступом кацапні на Донбасі.
Схоже, ЗЄрмак (тобто Єрмак, але руками ЗЕ) пробує в черговий раз вийти на фінішну пряму свого послідовного капітулянства. І насмілитися затвердити вкрай невигідні для України мирні умови.
Британці і американці вже провадять розмови, хто буде брати участь у відбудові України ( і відповідно матиме вплив на її майбутнє), ніби вже відсікли німців, як надто пасивних "помагачів".
Тобто у звитяжній для України військовій кампанії і відвоюванні ВСІХ українських земель в близькій перспективі вже ніхто НЕ сумнівається... (ВСІХ - бо інакше б інвестиції не були б привабливими, і такого права ніхто б не добивався).
Але тут ОПа ЗЕ і пробує в останній раз підкласти чергову свині Україні.
Знову є видна виразна синхронізація дій кацапні і ОПи ЗЕ.
Звісно, тільки у випадку, якщо такі підвищення не є заслуженими, а тільки подачками в розрахунку на майбутню лояльність (оскільки підвищено тільки небойових - ймовірність незаслуженості є значна... тут бракує інформації, тому обмежуюся здогадками). Логіка проста - у бойових інша система цінностей, і їх купити значно складніше.
Можливо, ЗЄрмак готовий піти і на кадрові зміни в успішному ГШ і готує цьому підгрунтя ?!...
цілком можливо, що ця війна ввійде до історії, як чергова військова перемога українців, повністю змарнована (вкрай недалекими або зрадницькими) політиками.
І про Ростов пам'ятаємо