Зеленский о битве за Донбасс: "Это будет сложная баталия, мы верим в нашу победу"

Президент Владимир Зеленский отметил, что не берется прогнозировать развитие событий на Востоке Украины, где российский агрессор концентрирует войска для наступления, но подчеркнул, что верит в победу нашего государства.

Об этом Зеленский заявил на совместном с канцлером Австрии Карлом Нехаммером брифинге в Киеве 9 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы видим подготовку к важному (кто-то говорит - решающему) бою на Востоке нашего государства. Я не хочу брать на себя ответственность по прогнозам. Я могу брать на себя ответственность по защите нашего государства и борьбе, которую мы постоянно демонстрируем.

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Поэтому хочу сказать: да, параллельно на востоке и на юге идет накопление войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть наших территорий.

Это будет сложная баталия, мы верим в нашу борьбу и победу. Мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные дипломатические пути, которые могут остановить эту войну. Пока. Пока мы говорим и о параллельном диалоге", – рассказал Зеленский.