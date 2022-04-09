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Новости Война в Украине
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война (11698) Зеленский (12202) Донбасс (26457)

Зеленский о битве за Донбасс: "Это будет сложная баталия, мы верим в нашу победу"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,пєсков

Президент Владимир Зеленский отметил, что не берется прогнозировать развитие событий на Востоке Украины, где российский агрессор концентрирует войска для наступления, но подчеркнул, что верит в победу нашего государства.

Об этом Зеленский заявил на совместном с канцлером Австрии Карлом Нехаммером брифинге в Киеве 9 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы видим подготовку к важному (кто-то говорит - решающему) бою на Востоке нашего государства. Я не хочу брать на себя ответственность по прогнозам. Я могу брать на себя ответственность по защите нашего государства и борьбе, которую мы постоянно демонстрируем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские войска за минувшие сутки отбили 7 вражеских атак на Донбассе

Поэтому хочу сказать: да, параллельно на востоке и на юге идет накопление войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть наших территорий.

Это будет сложная баталия, мы верим в нашу борьбу и победу. Мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные дипломатические пути, которые могут остановить эту войну. Пока. Пока мы говорим и о параллельном диалоге", – рассказал Зеленский.

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Топ комментарии
+41
Керівництво країни внаслідок отримання хибної розвідувальної інформації не готувало країну до війни, не провело ні збори ТРО, як це було у квітні 2021-го, ні збори оперативного резерву, який мають збирати раз на рік, і навіть вводило громадян в оману роповідаючи, ніби війну вигадують на Заході і у травні ми усі будемо спокійно їсти шашлики. Де ж ваш начальник комітету по розвідці Руслан Демченко, чому його не помітно, як там його друзі у Москві, чому він ввів в оману країну про російський напад? Чому керівництво не надало наказ про підрив мостів через Чонгар, які були підготовлені до підриву у будь-який момент? Чому не розгорнули значну частину військ на напрямках ударів противника, що призвело до захоплення ворогом без бою Мелітополя та Бердянська та швидкого оточення Маріуполя? Де ваш член політради Слюсарєв, який втік в Росію 18 лютого, хто коли розкаже, які на нього будуть санкції, чи він занадто цінний? Де вами призначені генерали Наумов та Криворучко, чому того, хто кришував три останніх рок контрабанду, ви позбавили лише звання, тому що він втік з краіїни, але не видали ордер на арешт? Хто допоміг втекти з центру Києва куму Путіна Медведчуку, та скільки полонених змогла б виміняти Україна на Медведчука?
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/op-svidomo-obbrihue-burbu-yakij-na-vidminu-vid-usih-spivrobitnikiv-op-brav-uchast-u-bojovih-diyah.htm
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09.04.2022 15:43
+35
ты главное Залужному советы не давай.
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09.04.2022 15:41
+33
Чувак який не служив навіть строкову службу вже видатний командуючий . довпойоп подоляк набирає у ботів таких же довпойопів, як і він сам.
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09.04.2022 15:42
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Як же нам всім пощастило, такого видатного головнокомандуючого в України ще не було!
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09.04.2022 15:36 Ответить
Новенький бот
Апрол Мить
Реєстрація: 03 квітня 2022
Заходив: 09 квітня 2022 в 00:00
Мене читають: 0
Я читаю: 0

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09.04.2022 15:38 Ответить
Це може бути всього-навсього VPN канал...
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09.04.2022 15:47 Ответить
Головнокомандувач у нас Залужный, вопросы есть?
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09.04.2022 15:47 Ответить
Юбки то шо таке ?
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09.04.2022 15:48 Ответить
Набутылочник подолякоботный, ты шо то раздухарился! В твоем гардеробе уже есть бутылка, и ты на ней плотно сидишь!
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09.04.2022 16:09 Ответить
Зайшов на мить
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09.04.2022 16:28 Ответить
Чувак який не служив навіть строкову службу вже видатний командуючий . довпойоп подоляк набирає у ботів таких же довпойопів, як і він сам.
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09.04.2022 15:42 Ответить
Керівництво країни внаслідок отримання хибної розвідувальної інформації не готувало країну до війни, не провело ні збори ТРО, як це було у квітні 2021-го, ні збори оперативного резерву, який мають збирати раз на рік, і навіть вводило громадян в оману роповідаючи, ніби війну вигадують на Заході і у травні ми усі будемо спокійно їсти шашлики. Де ж ваш начальник комітету по розвідці Руслан Демченко, чому його не помітно, як там його друзі у Москві, чому він ввів в оману країну про російський напад? Чому керівництво не надало наказ про підрив мостів через Чонгар, які були підготовлені до підриву у будь-який момент? Чому не розгорнули значну частину військ на напрямках ударів противника, що призвело до захоплення ворогом без бою Мелітополя та Бердянська та швидкого оточення Маріуполя? Де ваш член політради Слюсарєв, який втік в Росію 18 лютого, хто коли розкаже, які на нього будуть санкції, чи він занадто цінний? Де вами призначені генерали Наумов та Криворучко, чому того, хто кришував три останніх рок контрабанду, ви позбавили лише звання, тому що він втік з краіїни, але не видали ордер на арешт? Хто допоміг втекти з центру Києва куму Путіна Медведчуку, та скільки полонених змогла б виміняти Україна на Медведчука?
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/op-svidomo-obbrihue-burbu-yakij-na-vidminu-vid-usih-spivrobitnikiv-op-brav-uchast-u-bojovih-diyah.htm
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09.04.2022 15:43 Ответить
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Це було частиною геніального плану нашого гетьмана, ввести в оману рашистські війська які налаштовувалися на легку прогулянку і ніяк не очікували на такий потужний опір!
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09.04.2022 15:56 Ответить
про "заманивали" это еще совковый пропагандонский бред времен "великой" "отечественной" войны
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09.04.2022 16:10 Ответить
Эти вопросы нужно распространять и шерить, люди должны знать ответы и ситуация должна накаляться до тех пор пока мы не получим все ответы.
Поймите правильно я не призываю к беспорядкам, которые во время войны нам не нужны, просто власть должна ощутить подъем градуса.
Сейчас мы зарекомендовали себя с хорошей стороны всему миру, Зеленский в глазах многих людей за границей выглядит героем, все уважают нашу армию, наши МЗС работают без отдыха. Но, то что происходило и происходит тем временем внутри страны, тот беспорядок и зрада перечеркивают все заслуги. По этому нам нужны ответы! Відправити
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09.04.2022 16:20 Ответить
Надіюсь це був сарказм, бо його слова про Донбас вчора і сьогодні відрізняються
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09.04.2022 16:02 Ответить
Он десять раз скажет об одном и том же. И все десять раз, это будет иметь разный смысл. Такой уж он, ну актер, чё с него взять)
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09.04.2022 16:14 Ответить
Це ти про х@йла?
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09.04.2022 18:36 Ответить
-"Одкровення" прессекретаря Путіна, Пєскова, про величезні втрати російської армії в Україні, що зі спецоперацією відбувається щось дивне, - не є випадковістю.... - Це "пробні камені" Путіна для визначення реакції ординських племен на наступне визнання цього факту самим Путіним. І їх підготовка до такого кроку Путіним - одночасно! Бо , якщо б це була "відсєб'яітіна" самого Пєскова, то він вже був би нині бувшим...

-Як і не є випадковістю перетасовка, зміщення, ув'язнення путінських генералів за провали в "денацифікації"... Як і не є випадковістю "дощ" заяв на звільнення путінських міністрів : - Сілуанова (Мінфін), Колокольцева (МВС) і тепер навіть Патрушева-молодшого (Мінсільгосп), Набіулліної (Центробанк),. . І вже не сумніви, а впевненість і страх наростають у них про неминучий крах ординської економіки!

-Путін проводить селектори двічі на день з розширеною радою безпеки.. потім - з вузькою. І протягом багатьох годин. Щоб накачувати й утримувати в підпорядкуванні...

Все це - абсолютно не свідчить про його необізнаність !

( Правда, думаю, що саме "західна коаліція" від такого фіналу і спасе Орду. Бо я, хоча й помиляюся, але набагато рідше, ніж журналюги та політики, які трубили, що "путін не знає", "путіну не доповідають, "путіна ізолювали від інформації" ... Скажіть, а виступ Пєскова, перетасовка генералів, хіба не є свідченням зворотнього? Я тоді писав, що вони намагаються виставити ситуацію а-ля -"цар добрий, погані бояри")

Яка ж ситуація у нас? всі, хто провалив економіку і підготовку до війни, до оборони- всі на своїх місцях, навіть Буданов, який так якісно запевнив ЗЕ, що не буде війни що " бідолашний верховний
головнокомандувач" п'янствував і катався на лижах в Карпатах, замість організації підготовки до війни ... Але позвільняв з посад професіоналів, типу Бурби і відмовляється відновити їх на посадах навіть нині !

Z- політика ЗЕ в Україні ... навпаки

Але ми - переможемо! Слава Україні!
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09.04.2022 15:39 Ответить
*** прям как кутузов.
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09.04.2022 15:39 Ответить
Ваша перемога - це дагаварітся пасрєдінє?!
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09.04.2022 15:39 Ответить
ты главное Залужному советы не давай.
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09.04.2022 15:41 Ответить
Як це?

ANNEKSIYA NET

Приревновал к Залужному?) Арестовичу крышу рвет не меньше чем рашистскому танку
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09.04.2022 15:49 Ответить
В генштабі десяток військових пройшли підготовку в нато, зелепоц може лише головою кивати, як китайський болванчик
Незважаючи на його кривляння перед війною, вони готувались А от тероборона і підготовка населення, ось це робота верховного, баканова - сцикунів саботажників, які досі бояться озброїти населення
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09.04.2022 16:46 Ответить
Від "Від віримо в ЗСУ" до "Та хто такі ті ЗСУ? Вони без Зеленського - взагалі ніщо!" зелена команда допатякалася буквально за місяць.
Об'єднанцям та неначасцям скоро знову почнуть сцять тугим струмінем в очі, а вони будуть пирхати, та розказувати аж до виборів про божу росу.
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09.04.2022 17:07 Ответить
Залужный послушает и надеюсь сделает наоборот.
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09.04.2022 16:49 Ответить
до травневих шашликів встигнемо перемогти? - і то ця війна нагнітає і відлякує інвесторів.
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09.04.2022 15:41 Ответить
Зелені головне не лізьте в справи бойових дій.
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09.04.2022 15:45 Ответить
А тем временем ,Азербайджан вернул Карабах! Во время встречи Алиева и Пашиняна в Брюсселе , стороны призвали в течение этого месяца создать комиссию по делимитации и демаркации границ по мирному договору. Это означает одно - Ереван признал Карабах неотъемлемой частью Азербайджана
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09.04.2022 15:45 Ответить
Азербайжан молодці - малою кров"ю добилися свого під шумок. Дещо подібно до того, як Словенія здобула свою незалежність в передчасі великої сербо-хорватської війни.

Україна ж платить дуже велику ціну, і навіть попри це, її успіхи (с)пробує продати за копійки собі ОПа ЗЕ.
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09.04.2022 16:46 Ответить
Якби ви знали історію україни, тих під шумок багато знайдете
Айзери добре історію знають, якщо москаль зчепився з українцем, йому вже ні на кого більше не вистачить ресурсів
Лише неук не скористається нагодою
Учітеся, брати мої
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09.04.2022 16:52 Ответить
Щодо першого речення:
чого саме з історії України я (вашою думкою) не знаю і потребую навчитися?

Сформулюйте так, щоб можна було зрозуміти,
чи то ви кацап, котрий вважає, що Україна здобула незалежність чи Крим "під шумок" ( є в них такі популярні теорії) ,
чи то ви професійний історик, який зазнається своїм знанням, але(упс) не вміє чітко висловлюватися?
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09.04.2022 18:31 Ответить
єрмаків. подоляків. хламідій на першу лінію окопів. а ще арестовичів і все буде чьотко.
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09.04.2022 15:46 Ответить
Які там прогнози. Хай краще не влазить в ті справи.
Він не компетентний.
І щось пішли чутки, ніби ЗЕ нервує популярність Залужного, і він вже підплановує його замінити на якогось дурачка. Але це також може бути ворожа діяльність в інформаційній сфері, щоб протиставити владі армію. Не виключено, що якраз там задіяний єрмак.
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09.04.2022 15:47 Ответить
Да, что-то вбросов увеличилось. Я не из зе команды.) Но активность ботов явно зашкаливает.
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09.04.2022 16:02 Ответить
Методы не меняются) Порох когда был президентом, точно так же говнили...
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09.04.2022 16:06 Ответить
Побачимо чи це дійсно вкиди.
Ботів загалом багато. А ще ж і на посадах відверті шкідники сидять.
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09.04.2022 16:16 Ответить
А что боты пишут? Под словом боты вы предоставляете чертей которые за бабки РФ работают? Или запрограммирован ых биороботов которые голосование за зе?
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09.04.2022 16:45 Ответить
"баталія"
прям фельдмаршал. "треуголку" вже найшов собі за розміром?
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09.04.2022 15:47 Ответить
побудуватель - наполеон стих...
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09.04.2022 15:48 Ответить
Для кацапов Донбасс станет могилой на 100% ,это нельзя не понимать и это понимают на ********* ,поэтому будут лупить по мирным людям с целью втянуть Украину в переговоры ,на что Украине идти ни в коем случае нельзя !
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09.04.2022 15:50 Ответить
ми з мухою пахали - я плугом, а вона на плечі дзііі....
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09.04.2022 15:51 Ответить
Битва при Стерлинге.
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09.04.2022 15:52 Ответить
Для нас это как Стирлинг для шотландцев в 1283 году.
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09.04.2022 15:54 Ответить
Зеленський закрий свою морду. Як головнокомандувач може говорити, що не може прогнозувати як закінчиться бій? Ти яку думку вкладаєш в ці слова. Ти яку впевненість випромінюєш викашлюючи такі словеса. Це чмо невпевнене в перемозі своїх військ. Ну за що така ганьба українцям. У мене якесь двояке відчуття. З одного боку зеленський виконує свої обов'язки як президент, а з другого боку він по якійсь причині він не зацікавлений у перемозі України на умовах України. Чи мені одному це тільки здається?
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09.04.2022 15:56 Ответить
ні, не одному. це ж маппет коломойського. плюс єрмачило за плечем стовбичить. і ми ще не знаємо, про що вони там в Омані змовились. я думаю, путлерівський план Б (капітуляція і відмова від НАТО) - в дії.
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09.04.2022 16:16 Ответить
у него мания встретиться с путиным и заглянуть в очко. Мирные переговоры...
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09.04.2022 16:51 Ответить
В армії не служив, військової академії не закінчував... але фельдмаршал.
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09.04.2022 16:04 Ответить
Раздувают с этой битвой. Зачем? Тотализатор суки ещё устройте!
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09.04.2022 16:05 Ответить
МИ теж віримо в НАШУ перемогу.
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09.04.2022 16:12 Ответить
Ми впевнені у нашій перемозі
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09.04.2022 16:35 Ответить
...в перемозі українського народу над виродками з Мордору і не тільки, без брехливих, сцикливих і блудливих.
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09.04.2022 16:40 Ответить
обовязково до ознайомлення!!!
потім не кажіть що не знали!!!

https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
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09.04.2022 16:13 Ответить
та ти шо! не береться! а вчора ще брався, за словами шептуна арестовича. указівки Залужному давав.
що там в Маріуполі? для чого Марченка прибрали?
Єрмак довго нам буде очі мозолити?
де наші Вільхи? де Нептуни?
хто розмінував Чонгар?
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09.04.2022 16:13 Ответить
Це дуже і дуже розчаровує що Український народ мусить воювати з окупантом коли на чолі України такі віслюки. Мені може хтось пояснити якого *** ми вобше маєм проводити якийсь референдум по всій країні на вимогу тварин з мордору?
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09.04.2022 16:16 Ответить
Тим більше відомо, що українці ЗА НАТО.
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09.04.2022 16:17 Ответить
Это он так придумал чтобы не провоцировать *****
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09.04.2022 17:01 Ответить
это он просто "нагнетает" или таки подбадривает?
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09.04.2022 16:24 Ответить
Так Абдрестчмошчик сказал, что наш преЗедент величайший полководец всех времен и народов, А теперь "сложная баталия". Уж не ты ли лично отдавал приказы про запрет укреплению позиций, отвод войск, разминирование ? Три года, ТРИ ГОДА, зеленая срань НИЧЕГО не делала для обороны страны, а теперь они "герои" за чужой счет
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09.04.2022 16:25 Ответить
За три роки, поки зелені курви при владі, не було придбано для армії жодного бронежилета. Але воно і досі ******* на NATO.
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09.04.2022 16:35 Ответить
Folow russian war ship gnyda.
Slava Ukraini!!!
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09.04.2022 16:34 Ответить
Найвеличнішому:
- вір, але нічого не чіпай, нічого не роби!
ти маєшь таку ж чарівну силу як у "руського міра" - все, чого торкнешся. перетворюється в лайно!
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09.04.2022 16:29 Ответить
Вже раніше можна було допускати, що Ерефії не вистачить залишків військ, щоб провести масштабний наступ на Донбасі. Вчора-сьогодні побачив ще кілька публічно висловлених думок в тому ж ключі. Визнання Пєсковим трагедії і значних втрат кацапні в Україні теж може підтверджувати, що в кремлі почали вагатися.

Теж останні дні можна було спостерігати панічність кацапської дипломатії:
- і заява Лаврова про посилення українських позицій(мабуть з зовсім капітулянтських до тільки трози)
- і дещо дивачна впевненість Орбана щодо посередництва (разом з німцями та французами) в замиренні кацапні з Україною

Теж сюди вписується вже вкрай ганебну зустріч Арахамії з українськими офіцерами в обхід ГШ, де він пробував вселити в них зневіру в успісі України (!!!) і переконати їх в неминучості поступок. Давно вже звичні прокацапські дії ЗЕ і його ОПи.

Тепер видно Єрмак вирішив, що для певності і сам ЗЕ має стати розсадником панічних настроїв. Залякувати (безнадійним та самовбивчим, а ймовірно й тільки гіпотетичним) наступом кацапні на Донбасі.

Схоже, ЗЄрмак (тобто Єрмак, але руками ЗЕ) пробує в черговий раз вийти на фінішну пряму свого послідовного капітулянства. І насмілитися затвердити вкрай невигідні для України мирні умови.

Британці і американці вже провадять розмови, хто буде брати участь у відбудові України ( і відповідно матиме вплив на її майбутнє), ніби вже відсікли німців, як надто пасивних "помагачів".
Тобто у звитяжній для України військовій кампанії і відвоюванні ВСІХ українських земель в близькій перспективі вже ніхто НЕ сумнівається... (ВСІХ - бо інакше б інвестиції не були б привабливими, і такого права ніхто б не добивався).

Але тут ОПа ЗЕ і пробує в останній раз підкласти чергову свині Україні.
Знову є видна виразна синхронізація дій кацапні і ОПи ЗЕ.
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09.04.2022 16:33 Ответить
До речі, можливо сюди ж можна віднести і останні підвищення небойових офіцерів.
Звісно, тільки у випадку, якщо такі підвищення не є заслуженими, а тільки подачками в розрахунку на майбутню лояльність (оскільки підвищено тільки небойових - ймовірність незаслуженості є значна... тут бракує інформації, тому обмежуюся здогадками). Логіка проста - у бойових інша система цінностей, і їх купити значно складніше.

Можливо, ЗЄрмак готовий піти і на кадрові зміни в успішному ГШ і готує цьому підгрунтя ?!...
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09.04.2022 16:38 Ответить
Якщо не відбудеться якигось змін в способі прийняття рішень державної ваги якимись клерками з секретаріату президента,
цілком можливо, що ця війна ввійде до історії, як чергова військова перемога українців, повністю змарнована (вкрай недалекими або зрадницькими) політиками.
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09.04.2022 16:52 Ответить
Так и есть. Русня будет разбита.
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09.04.2022 16:48 Ответить
у кого невелики?
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09.04.2022 16:53 Ответить
сёма, шо там у вас в барнауле? снег растаял?
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09.04.2022 17:00 Ответить
Цей чувак який по непорозумінню працює президентом ще нещодавно казав, що звичайно чисельність армії можна було би збільшити, але тоді на дороги коштів не залишиться. Ось такий у нас президент. Тому він і у перемогу віри не має. Гандон.
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09.04.2022 16:45 Ответить
Вот зеленский же сказал " ми віримо в нашу боротьбу і нашу перемогу" почему столько хейта?
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09.04.2022 16:52 Ответить
Бо війна це не тільки питання віри. І він як президент повинен був сказати, що перемога буде нашої без варіантів, інакше в час війни не можна.
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09.04.2022 17:18 Ответить
Ни дать, ни взять - генералиссимус. Не, не будет с него толку - если ты родился баобабом, то и будешь баобабом, тыщу лет, пока помрёшь.
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09.04.2022 17:29 Ответить
" Поки що ми говоримо і про паралельний діалог "

І про Ростов пам'ятаємо
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09.04.2022 17:34 Ответить
З таким головнокомандувачем - як два пальця обісцяти...
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09.04.2022 18:29 Ответить
 
 