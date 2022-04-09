Похищенных в Херсонской области и в Мелитополе активистов российские оккупанты вывозят в крымские СИЗО, - Джемилев

Украинских граждан, захваченных войсками России, в частности, в Херсонской области и Мелитополе, вывозят в следственные изоляторы временно оккупированного Крыма.

Об этом сказал в эфире телемарафона лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сообщают, что следственные изоляторы освободили, этапировали многих заключенных, и теперь заполняют арестованными с оккупированных территорий. Из Херсонской области, Мелитополя свозят туда", - рассказал Джемилев.

При этом, по его словам, к схваченным украинцам никого из местных заключенных не подпускают. Есть информация, что наших пленных пытают. Однако подробностей нет, поскольку все держится в тайне.

Джемилев также сообщил, что на временно оккупированном полуострове нагнетается военная истерия: в школах каждую неделю проходят линейки, на которых детей заставляют петь гимн россии, сотрудникам учреждений, предприятий, учебных заведений предписано размещать в соцсетях посты в поддержку путина. За высказывания против войны людям грозят очень большие штрафы, а то и наказания похуже. К крымскотатарским активистам приходят домой и грозят наказаниями за протесты против "спецоперации".

"В Крыму такой же военный психоз, как в России, но, видимо, с некоторыми особенностями. Вчера мне сообщили, что всем учреждениям, предприятиям, школам, директорам школ дали указание регулярно писать посты в своих Facebook в поддержку Путина, в поддержку "специальной" операции". И за выполнением плана внимательно следит ФСБ. Есть информация, что поступают трупы солдат, которых мобилизовали из Крыма, но о потерях солдат они (власть) дают уменьшенные цифры, но с прагматичной целью: на каждого солдата выделяются определенные средства – если человека нет, эти средства оседают в карманах командования, так что цифры значительно уменьшены", - детализировал он.

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По информации Джемилева, многие пытаются избегать призыва, но выехать с полуострова сложно, а сдаваться в плен опасно, потому что сзади стоят отстреливающие дезертиров "вагнеровцы" и "кадыровцы".