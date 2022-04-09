В оккупированном Крыму торгуют угнанными в Украине автомобилями и бытовой техникой, - Джемилев

В оккупированном Крыму российские мародеры продают угнанные в Украине автомобили и бытовую технику.

Об этом в эфире телемарафона сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Крым поступает на продажу очень много автомобилей с украинскими номерами. Кроме того, у рынков - грузовики с б/у холодильниками, телефонами, айфонами, телевизорами... Люди покупают с удовольствием, потому что цены очень занижены", - сказал Джемилев.

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"Что касается воды: хотя говорили, что вода теперь поступает в Северо-Крымский канал – но там нужно долго еще восстанавливать этот канал, так что ни капли воды пока не поступает из Северо-Крымского канала. Но в Крыму было много осадков, питьевой воды сейчас достаточно, но в северной части орошения по-прежнему нет. Артезианские колодцы строго запрещено рыть. Правда, можно получить специальное разрешение в ФСБ, но это очень дорого: кроме официальной платы нужно еще платить крупные взятки сотрудникам ФСБ", - добавил он.