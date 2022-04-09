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В оккупированном Крыму торгуют угнанными в Украине автомобилями и бытовой техникой, - Джемилев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

В оккупированном Крыму российские мародеры продают угнанные в Украине автомобили и бытовую технику.

Об этом в эфире телемарафона сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Крым поступает на продажу очень много автомобилей с украинскими номерами. Кроме того, у рынков - грузовики с б/у холодильниками, телефонами, айфонами, телевизорами... Люди покупают с удовольствием, потому что цены очень занижены", - сказал Джемилев.

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"Что касается воды: хотя говорили, что вода теперь поступает в Северо-Крымский канал – но там нужно долго еще восстанавливать этот канал, так что ни капли воды пока не поступает из Северо-Крымского канала. Но в Крыму было много осадков, питьевой воды сейчас достаточно, но в северной части орошения по-прежнему нет. Артезианские колодцы строго запрещено рыть. Правда, можно получить специальное разрешение в ФСБ, но это очень дорого: кроме официальной платы нужно еще платить крупные взятки сотрудникам ФСБ", - добавил он.

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Крисчани, пітараси. Для кожного українця у цей час буде найбільше задоволення, коли ваші морги будуть переповнені вашими **********. А ще більше задоволення буде від того, коли ваші і кацапські підараси, без ніг, без рук, без яєць, всю решту свого нікчемного життя будуть у вас на шиї, потрохи вішатися, спиватися, вбивати вас самих. Я в це вірю. А на автомобілі, техніку будинки ми, українці, заробимо, нам БОГ помагає.
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09.04.2022 17:05 Ответить
узнав о таком возникшем предложении массы товаров, сбежавшие первыми с корабля-говени крысчане, щас массово попрут за покупками обратно. да так, что аж крыский мост зашатается от их нашествия )
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09.04.2022 17:09 Ответить
це будуть останні авто і айфони в їхньому житті здобутих на крові українці! мають трохи часу покористуватися, а далі слідом за кораблем на концерт кобзона
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09.04.2022 17:10 Ответить
 
 