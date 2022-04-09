Подвиг Мариуполя войдет в мировую военную историю, - Белецкий

Украинские защитники Мариуполя оттянули на себя множество сил и средств противника, что на неделе отсрочило наступление российских захватчиков на группировку ООС на Донбассе.

Об этом во время эфира на "5 канале" заявил основатель полка "Азов" Андрей Белецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Происходящее эти 40 дней в Мариуполе - войдет в военную историю. 36-я бригада морской пехоты, полк "Азов" и другие подразделения много сделали, а мы должны правильно использовать то время, которое они нам дали", - уверен Белецкий.

Речь идет о том, что защитники Мариуполя оттянули на себя множество сил и средств противника. Это на неделе отсрочило наступление российских захватчиков на группировку ООС в Донецкой и Луганской областях.

Однако Андрей Белецкий напоминает, что власти должны предпринять необходимые шаги по деблокаде города и спасти его жителей и защитников.

В настоящее время российские оккупанты контролируют часть города.

"Я бы не хотел быть дозой умиротворяющего для страны, но и не хочу создавать волну негатива. Нет большого секрета, что захватчики пробились в центр города узким клином, что усложняет оборону города украинскими войсками. Однако нет поводов для катастрофического пессимизма, потому что большую часть города все-таки контролируют украинские войска", – отметил Андрей Белецкий.

Комментируя ситуацию вокруг "Азовстали", он советовал не обращать внимание на русские фейки.

"Вчера, позавчера отражены некоторые участки. Но Кадырову об этом не знает, потому что в Мариуполе его, безусловно, не было. Ролики сняты или в Саратове, или в подвалах Грозного. Соответственно он говорит то, что говорят Tik-Tok войска", – добавил Белецкий.

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