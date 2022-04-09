Подвиг Мариуполя войдет в мировую военную историю, - Белецкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники Мариуполя оттянули на себя множество сил и средств противника, что на неделе отсрочило наступление российских захватчиков на группировку ООС на Донбассе.
Об этом во время эфира на "5 канале" заявил основатель полка "Азов" Андрей Белецкий, передает Цензор.НЕТ.
"Происходящее эти 40 дней в Мариуполе - войдет в военную историю. 36-я бригада морской пехоты, полк "Азов" и другие подразделения много сделали, а мы должны правильно использовать то время, которое они нам дали", - уверен Белецкий.
Речь идет о том, что защитники Мариуполя оттянули на себя множество сил и средств противника. Это на неделе отсрочило наступление российских захватчиков на группировку ООС в Донецкой и Луганской областях.
Однако Андрей Белецкий напоминает, что власти должны предпринять необходимые шаги по деблокаде города и спасти его жителей и защитников.
В настоящее время российские оккупанты контролируют часть города.
"Я бы не хотел быть дозой умиротворяющего для страны, но и не хочу создавать волну негатива. Нет большого секрета, что захватчики пробились в центр города узким клином, что усложняет оборону города украинскими войсками. Однако нет поводов для катастрофического пессимизма, потому что большую часть города все-таки контролируют украинские войска", – отметил Андрей Белецкий.
Комментируя ситуацию вокруг "Азовстали", он советовал не обращать внимание на русские фейки.
"Вчера, позавчера отражены некоторые участки. Но Кадырову об этом не знает, потому что в Мариуполе его, безусловно, не было. Ролики сняты или в Саратове, или в подвалах Грозного. Соответственно он говорит то, что говорят Tik-Tok войска", – добавил Белецкий.
Пожалуйста, подождите...
Чому тоді краще не підготувались ?
Хіба не можна було.
Людей шкода. А ви все про спецоперації.
Я проти і Зе і Пороха. Вони, як на мене, однаково нездатні керувати країною під час війни, проте Зе хоча б не лізе до генштабу, вдаючи із себе Наполеона. Вони обидва важко уражені зірковою хворобою.
"однаково нездатні керувати країною під час війни" - давай сравним бюджет страны которую получил Порох и Зе? Армию сравним? Зе - только и сумел сделать то, в чем обвинял Пороха. Развал ракетной программы, истории с Павлоградским заводом, остановка производства экипировки (Марченко), посадки патриотов (реальные), сокращение армии, сокращение финансирования армии, срыв оборон заказов...
Так что, не гони. И это я еще истории с клистронами и вагнергейт не вспоминал
Чи він тільки 24.02.22 став президентом ?
Ця війна висвітила багато чудових людей які і повинні очолювати країну, а попередніки усі ідуть нафуй. Усі.
[Переслано від Тарас Чорновіл 🇺🇦]
[ Фото ]
Це трошки застаріла карта війни в Маріуполі. На жаль, як учора повідомив Білецький, ворог вузькою смужкою пробився в центр, чим ускладнив боротьбу армійцям, але найбільше створив новий жах для мешканців, які тепер навіть вийти з підвалів не можуть, бо виродки розстрілюють усіх цивільних.
Це щоб уявити, яка героїчна боротьба ведеться в цілковитому оточенні. Тут стоять проти незрівнянно більших сил ворога бійці полку Азов, але не лише вони. Б'ють агресора бійці героїчної 56 моторизованої бригади й 36 бригади морських піхотинців, а також національні гвардійці. Їх розташування в межах міста ніхто здавати не стане, тож позначки умовні. Про подвиги азовців відомо багато, але всі воюють на рівних. Про 56-ту ворог навіть постановочний ролик знімав, де превдягнуті в захоплену в інших місцях українську форму орки зображали із себе полонених бійців ЗСУ. Але ніхто з бригади не здався, а режисерів зрадили деталі - чистесенька новенька форма після понад місяця бойових дій у повному оточенні. І місто ніхто не збирається
Вспомнил, как местная общественнось Билецкого поганила, ещё два месяца тому назад.
Делаю вывод: От перемены комментариев -- суть не меняется.
...но диваны изнашиваются...*)
🏛️Давид Арахамия в своем телеграмм сообщил о встрече с командирами подразделений в Черниговской области, чтобы обсудить с ними возможные компромиссы с Россией. «Наша задача на переговорах - юридически закрепить успехи вооруженных сил», заявил глава фракции «Слуга народа» в парламенте.
🤷🏻♂️Сама формулировка нам показалась абсурдной. Как это «юридически закрепить успехи вооруженных сил»? Вооруженные силы Украины воют на своей территории и защищают свое государство, в границах признанных всем миром. ВСУ не ведут захватническую войну и не требуют юридического закрепления своих успехов.
🗣️Мы обратились к своим источникам за разъяснениями. И то, что нам рассказали, прозвучало полноценной сенсацией. На самом деле Арахамия во время встречи с командирами бригад ВСУ и территориальной обороны, не выслушивал их мнения и пожелания. Он всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти. Арахамия описывал военным апокалипсические картины страданий простых граждан и заявлял, что большинство населения страны желает компромиссов с оккупантами, лишь бы прекратилась война.
🤬При этом, когда один из офицеров спросил, где, мол, гарантия, что после компромисса Украины, Россия не атакует Украину вновь, но уже намного лучше подготовленная, Арахамия эмоционально и безапелляционно посоветовал боевому офицеру «поменьше читать вранье порохоботов». Четкого ответа на вопрос он так и не дал.
😮Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.
🤦🏼Сие не удивительно. Чтобы там не рассказывали Ермак с Арестовичем, в Офисе президента даже не скрывают, что растущая популярность генерала Залужного окружение Зеленского уже бесит. Там ищут выход из создавшегося положения.
😎Кстати, вполне возможно, что эта встреча (Арахамия уже анонсировал следующие подобные) состоялась именно с целью спровоцировать Залужного на конфликт с властью и обвинить его в политической заангажированности. Дело в том, что сам факт встречи руководителя президентсткой парламентской фракции с командирами воинских соединений через голову главнокомандующего ВСУ во время войны, это вопиющее беззаконие. Армия вне политики. Глава президентской фракции не имеет права вмешивать армию в политические игрища. Армию не агитируют и не приглашают в союзники, армии приказывают. Согласно действующих норм закона. Логичный вопрос, если можно Арахамии, почему с командирами соединений нельзя встречаться Разумкову, Рудык и Порошенко?
🤔Встреча Арахамии с командирами подразделений в Черниговской области полностью совпадает в направлении с тем, о чем мы писали раньше. Глава Офиса президента Андрей Ермак активно лоббирует договоренности с Россией на переговорах, в ходе которых Украина, уже побитая и грабленая, должна пойти на определенные компромиссы. Очевидно, всегда готовый прислуживаться Ермаку Арахамия занялся как всегда работой наиболее «вырванной из контекста». Он убеждает в необходимости уступок врагу боевых офицеров.
Але і зрада тих, хто розмінував виходи з Криму, теж увійде в історію.
Не сподівайтесь пацюки-зрадники, ми пам'ятаємо про вас... суки...
вони були кандидатами в депутати на моєму оболонському окрузі. і якщо за Білецького проголосувала більшість у 2015, то за Жоріна у 2019 - меншість, бо тоді всі довбні побігли за слуг голосувати. оце вам слуги.
ми всі молимося за захисників Маріуполя. нам нічого не кажуть, але ми розуміємо, як їм важко.
а зрада - вона на найвищих щаблях влади у нас.
це українська карма(((. якась ********.
от якби озброєні люди прийшли і раз і назавжди із зрадниками у владі розібралися.