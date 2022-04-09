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Новости Война в Украине
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Зеленых коридоров из Херсона нет, люди едут на свой страх и риск, - мэр Колыхаев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,війна

Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне нет зеленых коридоров для эвакуации населения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Игорь Колыхаев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Херсоне боев нет.

"Достаточно большой объем беженцев направлен в сторону Николаева. Все волнуются за безопасность детей, жизнь. Часть людей направлена в сторону Крыма", - отметил он.

В то же время глава города заявил, что люди на свой страх и риск идут с белыми флагами и крестами.

"Безопасных зеленых коридоров сегодня нет", - добавил он.

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Боже, поможи
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09.04.2022 17:45 Ответить
Зеля, сбрей наконец-то свою дебильную бороду и займись делом. Наши граждане идут под расстрел рашоорков!!!
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09.04.2022 17:46 Ответить
Та **** тот зеля, что он решает?
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09.04.2022 17:55 Ответить
Так в том и вопрос что решает Дерьмак, кремлевский агент. Нет уже Президента Украины. Есть ЗСУ, своими жизнями защищающими Украину. И тупин, поставивший Дерьмака, сосет не выходя из своего бункера.
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09.04.2022 18:12 Ответить
Та вот и я о том, у нас слава богу ВСУ вменяемые люди
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09.04.2022 18:13 Ответить
Поменше розповідайте де скопичуюця люди.
Ворог вбива мирне населеня ви недолуга влада їх корегуєте.
Чи не ви трубили про три потяга
Росповідаєте піарючись на своїй діяльності.
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09.04.2022 19:09 Ответить
 
 