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Зеленых коридоров из Херсона нет, люди едут на свой страх и риск, - мэр Колыхаев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне нет зеленых коридоров для эвакуации населения.
Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Игорь Колыхаев, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в Херсоне боев нет.
"Достаточно большой объем беженцев направлен в сторону Николаева. Все волнуются за безопасность детей, жизнь. Часть людей направлена в сторону Крыма", - отметил он.
В то же время глава города заявил, что люди на свой страх и риск идут с белыми флагами и крестами.
"Безопасных зеленых коридоров сегодня нет", - добавил он.
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