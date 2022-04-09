Зеленых коридоров из Херсона нет, люди едут на свой страх и риск, - мэр Колыхаев

Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне нет зеленых коридоров для эвакуации населения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Игорь Колыхаев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Херсоне боев нет.

"Достаточно большой объем беженцев направлен в сторону Николаева. Все волнуются за безопасность детей, жизнь. Часть людей направлена в сторону Крыма", - отметил он.

В то же время глава города заявил, что люди на свой страх и риск идут с белыми флагами и крестами.

"Безопасных зеленых коридоров сегодня нет", - добавил он.

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