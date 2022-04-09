Нет слов, чтобы описать ужас, который я видела в Буче. Это безобразное лицо путинской армии, - фон дер Ляен

Народ Украины, сопротивляющийся российскому вторжению, борется не только за собственные суверенитет и территориальную целостность, он воюет за европейские ценности, за то, чтобы демократия и гуманизм победили автократию, чтобы право силы никогда не было сильнее верховенства права.

Об этом в субботу в Варшаве во время благотворительного мероприятия Stand Up For Ukraine заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я была вчера в Киеве, посетила Бучу. Нет слов, чтобы описать ужас, который я видела в Буче. Это безобразное лицо путинской армии, развязавшей террор против людей. И я испытываю столь большое восхищение нашими мужественными украинскими друзьями, которые борются против этого, они воюют в нашей войне, это наша борьба, которую они ведут сейчас, потому что это не только Украина воюет за свой суверенитет и целостность. Они (украинцы, - ред.) также воюют, чтобы дать ответ на вопрос, будет ли демократия сильнее, или будет доминировать автократия, или право силы сможет доминировать над верховенством права", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она отметила, что сегодня вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой европейцы отстаивают за собственную свободу, и это значит, что они отстаивают за Украину.

"Это причина, почему мы собрались сегодня здесь. Мы хотим мобилизовать весь мир для помощи беженцам, находящимся в Украине и за ее пределами. Надеюсь, что очень много людей присоединятся. Хочу поблагодарить организацию Global Citizens за привлечение и мобилизацию такого большого количества деятелей искусства , спортсменов и известных людей", - добавила Урсула фон дер Ляен.

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Она лично поблагодарила президента Польши Анджея Дуди за организацию благотворительного мероприятия на территории Польши и напомнила, что именно Польша принимает у себя более двух миллионов беженцев из Украины, которым оказывают искреннюю поддержку очень много граждан страны.