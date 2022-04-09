Нет слов, чтобы описать ужас, который я видела в Буче. Это безобразное лицо путинской армии, - фон дер Ляен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Народ Украины, сопротивляющийся российскому вторжению, борется не только за собственные суверенитет и территориальную целостность, он воюет за европейские ценности, за то, чтобы демократия и гуманизм победили автократию, чтобы право силы никогда не было сильнее верховенства права.
Об этом в субботу в Варшаве во время благотворительного мероприятия Stand Up For Ukraine заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я была вчера в Киеве, посетила Бучу. Нет слов, чтобы описать ужас, который я видела в Буче. Это безобразное лицо путинской армии, развязавшей террор против людей. И я испытываю столь большое восхищение нашими мужественными украинскими друзьями, которые борются против этого, они воюют в нашей войне, это наша борьба, которую они ведут сейчас, потому что это не только Украина воюет за свой суверенитет и целостность. Они (украинцы, - ред.) также воюют, чтобы дать ответ на вопрос, будет ли демократия сильнее, или будет доминировать автократия, или право силы сможет доминировать над верховенством права", - подчеркнула президент Еврокомиссии.
Она отметила, что сегодня вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой европейцы отстаивают за собственную свободу, и это значит, что они отстаивают за Украину.
"Это причина, почему мы собрались сегодня здесь. Мы хотим мобилизовать весь мир для помощи беженцам, находящимся в Украине и за ее пределами. Надеюсь, что очень много людей присоединятся. Хочу поблагодарить организацию Global Citizens за привлечение и мобилизацию такого большого количества деятелей искусства , спортсменов и известных людей", - добавила Урсула фон дер Ляен.
Она лично поблагодарила президента Польши Анджея Дуди за организацию благотворительного мероприятия на территории Польши и напомнила, что именно Польша принимает у себя более двух миллионов беженцев из Украины, которым оказывают искреннюю поддержку очень много граждан страны.
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@kmartynov
·
17 ч
Интересно, что случилось бы, если бы у российской армии была возможность разграбить Москву.
@VictorKvert2008
·
3 ч
«Ракетный удар по Краматорску совершила 18-я мотострелковая дивизия ВС РФ», - заявил чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов.
https://twitter.com/UKRINFORM/status/1512719587497979906?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
защекуКиева? а что там один глаза потерял где-то, это не каДыровец ли тот, который выпавший глаз назад себе вставлял?
Спочатку свої матрьошки сунуть, а потім убивць посилають.
@Sergeant_LiS
·
17 ч
"Я бы никому не советовала вводить войска в Украину" - Новодворская. Август 14-о: "Они стоя́т за человеческим достоинством, а не за колбасой и салом. У них это всё есть, они стоят за интеграцию. Они хотят отчалить от нашего гибнущего материка".
Эх, Валерия Ильинична... Не слышали
кому интересно эта тётя была у нас министром обороны...её заботило установка туалетов для третьего пола и адоптация танков чтоб могла управлять беременная член экипажа.
Иногда у меня приходит мысль, что сейчас происходит ровно то, что происходило к сожалению столетие назад. Тот же геноцид, навала золотой орды-орков. Правда оружие более современнее, да и мир цифровой уже, из-за чего все так онлайн.
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала...
***
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала...
***
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала...
***
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала...
***
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала...
22.08.1931г.
ВСІ ПОДЯКИ ЗА БУЧУ, ІРПІНЬ, БОРОДЯНКУ, ГОСТОМЕЛЬ - ЛЮСІ ТА ЙОГО ШЕФАМ...