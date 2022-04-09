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Новости Война в Украине
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война (11698) Еврокомиссия (1059) массовое убийство (52) Буча (228) Урсула фон дер Ляйен (170) военные преступления (171)

Нет слов, чтобы описать ужас, который я видела в Буче. Это безобразное лицо путинской армии, - фон дер Ляен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

Народ Украины, сопротивляющийся российскому вторжению, борется не только за собственные суверенитет и территориальную целостность, он воюет за европейские ценности, за то, чтобы демократия и гуманизм победили автократию, чтобы право силы никогда не было сильнее верховенства права.

Об этом в субботу в Варшаве во время благотворительного мероприятия Stand Up For Ukraine заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я была вчера в Киеве, посетила Бучу. Нет слов, чтобы описать ужас, который я видела в Буче. Это безобразное лицо путинской армии, развязавшей террор против людей. И я испытываю столь большое восхищение нашими мужественными украинскими друзьями, которые борются против этого, они воюют в нашей войне, это наша борьба, которую они ведут сейчас, потому что это не только Украина воюет за свой суверенитет и целостность. Они (украинцы, - ред.) также воюют, чтобы дать ответ на вопрос, будет ли демократия сильнее, или будет доминировать автократия, или право силы сможет доминировать над верховенством права", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она отметила, что сегодня вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой европейцы отстаивают за собственную свободу, и это значит, что они отстаивают за Украину.

"Это причина, почему мы собрались сегодня здесь. Мы хотим мобилизовать весь мир для помощи беженцам, находящимся в Украине и за ее пределами. Надеюсь, что очень много людей присоединятся. Хочу поблагодарить организацию Global Citizens за привлечение и мобилизацию такого большого количества деятелей искусства , спортсменов и известных людей", - добавила Урсула фон дер Ляен.

Также читайте: Евросоюз сделает все возможное, чтобы у украинских беженцев были жилье, медицинское обслуживание, школа, работа, - фон дер Ляйен

Она лично поблагодарила президента Польши Анджея Дуди за организацию благотворительного мероприятия на территории Польши и напомнила, что именно Польша принимает у себя более двух миллионов беженцев из Украины, которым оказывают искреннюю поддержку очень много граждан страны.

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Топ комментарии
+23
Сержант ЛиС


@Sergeant_LiS

·
17 ч



"Я бы никому не советовала вводить войска в Украину" - Новодворская. Август 14-о: "Они стоя́т за человеческим достоинством, а не за колбасой и салом. У них это всё есть, они стоят за интеграцию. Они хотят отчалить от нашего гибнущего материка".
Эх, Валерия Ильинична... Не слышали
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09.04.2022 18:15
+20
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09.04.2022 18:11
+20
А пам'ятаєте початок лютого? абізана агрохімія регоче з провідних світових змі які повідомляли данні своїх розвідок про майбутній напад рашистів, а зе-гнида розповідала, що якщо ЗСУ отримає додаткові 50 млрд, то в бюджеті не буде грошей на нові дороги... В кримінальну кодексі України злочином є не тільки діяння, а також бездіяльність. Тому після війни, зе-тварюки мають відповідати перед законом за бездіяльність, яка призвела до тисяч загиблих українців: в Бучі, Ірпені, Маріуполі і тд.
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09.04.2022 18:18
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Kirill Martynov


@kmartynov

·
17 ч



Интересно, что случилось бы, если бы у российской армии была возможность разграбить Москву.
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09.04.2022 18:08 Ответить
Пусть сделают эксперимент а мы с большим наслаждением посмотрим.
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09.04.2022 18:12 Ответить
Думаю, що те саме, що і в Бучі. У цих покидьків з глибинки ненависть до всіх, хто живе краще. А москвичів вони, певен, ненавидять люто.
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09.04.2022 18:21 Ответить
Надо было ещё Орбана прихватить а то он не поверит.
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09.04.2022 18:10 Ответить
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09.04.2022 18:11 Ответить
распад и неуважение


@VictorKvert2008

·
3 ч



«Ракетный удар по Краматорску совершила 18-я мотострелковая дивизия ВС РФ», - заявил чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов.
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09.04.2022 18:11 Ответить
Лажа. У мотострілкових військ немає Точок-У. САУ, РСЗО - без проблем, а Точки-У. Таке залізо тільки у ракетних бригадах, типу "47-я гвардейская ракетная бригада".
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09.04.2022 19:15 Ответить
Дома навіть і не здогадуються що хтось з їхніх сімей в ямках уже гниє. Думають що ті вже Київ взяли, о воно он що, лежать смердять.

https://twitter.com/UKRINFORM/status/1512719587497979906?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA

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09.04.2022 18:13 Ответить
Це мобіки з окупованого Донбасу.
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09.04.2022 18:16 Ответить
Cеред їхніх нелюдів навіть жінки є. Для мене не буде несподіванкою якщо вони теж гвалтують дітей та жінок.
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09.04.2022 18:18 Ответить
Посоны отдыхают после очередного взятия защеку Киева? а что там один глаза потерял где-то, это не каДыровец ли тот, который выпавший глаз назад себе вставлял?
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09.04.2022 18:26 Ответить
Це - потворне обличчя РАШИЗМУ
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09.04.2022 18:13 Ответить
Вся роісся така.
Спочатку свої матрьошки сунуть, а потім убивць посилають.
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09.04.2022 18:14 Ответить
Сержант ЛиС


@Sergeant_LiS

·
17 ч



"Я бы никому не советовала вводить войска в Украину" - Новодворская. Август 14-о: "Они стоя́т за человеческим достоинством, а не за колбасой и салом. У них это всё есть, они стоят за интеграцию. Они хотят отчалить от нашего гибнущего материка".
Эх, Валерия Ильинична... Не слышали
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09.04.2022 18:15 Ответить
добро пожаловать в реальность Улла...

кому интересно эта тётя была у нас министром обороны...её заботило установка туалетов для третьего пола и адоптация танков чтоб могла управлять беременная член экипажа.
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09.04.2022 18:15 Ответить
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09.04.2022 18:18 Ответить
Ты гонишь
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09.04.2022 18:55 Ответить
крест на всё пузо
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09.04.2022 18:57 Ответить
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09.04.2022 19:02 Ответить
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09.04.2022 19:14 Ответить
В кои то веки

Иногда у меня приходит мысль, что сейчас происходит ровно то, что происходило к сожалению столетие назад. Тот же геноцид, навала золотой орды-орков. Правда оружие более современнее, да и мир цифровой уже, из-за чего все так онлайн.
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09.04.2022 18:15 Ответить
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала...
***
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала...
***
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала...
***
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала...
***
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала...

22.08.1931г.
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09.04.2022 18:18 Ответить
АРЕСТОВИЧ СКАЗАВ, ЩО ТАК ТРЕБА БУЛО. НЕ МОЖНА БУЛО ОГОЛОШУВАТИ ЕВАКУАЦІЮ, БО БІЖЕНЦІ ЗАБЛОКУВАЛИ Б ДОРОГИ.
ВСІ ПОДЯКИ ЗА БУЧУ, ІРПІНЬ, БОРОДЯНКУ, ГОСТОМЕЛЬ - ЛЮСІ ТА ЙОГО ШЕФАМ...
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09.04.2022 18:16 Ответить
Це паны Фон Дер Ляэн ще цього мабуть не бачила https://www.youtube.com/watch?v=ritBqI1-_60
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09.04.2022 18:16 Ответить
Холопов, над которыми всю жизнь издевались, держали в страхе, дали оружие и возможность поиздеваться над другими, вот все нутро их наружу и вылезло.
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09.04.2022 18:17 Ответить
Дайте літаки і пво, задовбали вже..
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09.04.2022 18:17 Ответить
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09.04.2022 18:17 Ответить
Хитрожопий коцап ☝️
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09.04.2022 18:51 Ответить
А пам'ятаєте початок лютого? абізана агрохімія регоче з провідних світових змі які повідомляли данні своїх розвідок про майбутній напад рашистів, а зе-гнида розповідала, що якщо ЗСУ отримає додаткові 50 млрд, то в бюджеті не буде грошей на нові дороги... В кримінальну кодексі України злочином є не тільки діяння, а також бездіяльність. Тому після війни, зе-тварюки мають відповідати перед законом за бездіяльність, яка призвела до тисяч загиблих українців: в Бучі, Ірпені, Маріуполі і тд.
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09.04.2022 18:18 Ответить
Этого хамаарию уже давно необходимо депортировать на его историческую родину в сухумский обезьяний заповедник!
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09.04.2022 18:28 Ответить
І Порох.
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09.04.2022 18:29 Ответить
Тобі в штанях наклав ?
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09.04.2022 18:42 Ответить
Ты на ник глянь - оно кацап.
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09.04.2022 18:57 Ответить
Если они останутся у корыта, то никто ни за что не ответит. Брешу, Порошенко виноват будет и его посадят
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09.04.2022 19:18 Ответить
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09.04.2022 18:23 Ответить
Більше купуйте газу та нафти і на це "потворне обличчя путінської армії" згодом будете вже дивитися у себе дома у Європі.
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09.04.2022 18:25 Ответить
Но тогда надо больше газа пропускать по украинской ГТС! А это зрада или нет, если увеличить прокачку?
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09.04.2022 18:50 Ответить
Австралійці навіть пофарбували техніку в наші кольори і додали прапори.
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09.04.2022 18:28 Ответить
Урсуле нужно бы еще задержаться было, Ирпинь посмотреть, Бородянку, Гостомель, Ворзель, в Харьков, Чернигов свозить ее на экскурсон, в Сумы заглянуть, по городкам и селам житомирщины...
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09.04.2022 19:06 Ответить
 
 