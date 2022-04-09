Энергетики вернули свет еще в 28 населенных пунктов освобожденной от оккупантов Киевщины, - ДТЭК

За минувшие сутки аварийные бригады вернули свет для 3192 семей в 28 населенных пунктах Киевской области, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Мы продолжаем возвращать свет на освобожденные от российских оккупантов территории Киевской области после их разминирования Вооруженными силами Украины. В частности, уже начали частичое восстановление в Богдановке Броварского района, где люди месяц находились без света", - сообщили в компании.

В Бучанском районе полностью возобновили электроснабжение в селе Колонщина, а также частично в пгт Макаров и селах Зуровка, Ясногородка, Маковище, Вышеград, Петрушки, Личанка, Мила, Шпитьки, Музычи. В Броварском районе частично возобновили электроснабжение в селах: Рудня, Богдановка, Кулажинцы, Светильня, Большая Дымерка, Скибин, Плоское, Коржи, Лукьяновка, Победа.

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Также возобновили электроснабжение здания горсовета в Ирпене.

9 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения еще в 23 населенных пунктах Броварского, Бучанского, Вышгородского районов.

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"Усложняет ремонт затопленные территории с сетями компании. Враг разрушил насосную станцию, которая качает воду из реки Ирпень на Днепр, и вода разлилась на значительной территории области. Поэтому восстановление электроснабжения в населенных пунктах Вышгородского района займет еще несколько дней", - пояснили в компании .

В Донецкой области энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 1200 семей в 5 населенных пунктах Краматорского, Покровского и Бахмутского районов.