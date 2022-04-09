Производство против руководителя Ивано-Франковской таможни, у которого нашли более $230 тыс. и драгоценности, закрыли из-за уничтожения материалов НСПД, - судья Гольник

Производство в отношении главы Ивано-Франковской таможни, подозреваемого во взятке, закрыли из-за уничтожения материалов НСРД.

Об этом в Facebook сообщила судья Октябрьского райсуда Полтавы Лариса Гольник, передает Цензор.НЕТ.

"17 марта вследствие отсутствия основного следственного судьи по делу мне поступило ходатайство следователя о продлении срока досудебного расследования. ... Подозреваемыми числились: один человек по ч. 3 ст. 368 (начальник таможни), двое – пособники, по ч. 5 ст. 27 части 3 статьи 368 УК Украины.

По постановлению от 18 марта я продлила срок досудебного расследования до 12 месяцев, то есть до 21 декабря 2022 года. Однако уже на следующий день, то есть 19 марта, прокурор Офиса ГП закрыл производство в отношении руководителя таможни. Основание: материалы НСПД уничтожены", – рассказала она.

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Гольник подчеркнула, что производство было закрыто только в отношении главного фигуранта.

Об этом судья узнала уже тогда, когда руководитель таможни вскором времини обратился в суд с просьбой по отмене ареста имущества (а это почти 240 тыс. долларов США, коллекция часов, много изделий из золота и серебра).

"В судебном заседании экс-подозреваемый мотивировал свое ходатайство тем, что хочет часть средств направить на счет армии. В удовлетворении просьбы об отмене ареста я отказала. Самое интересное, что постановлением прокурора арест уже был отменен (именно такой порядок и предусматривает УПК Украины, если производство закрывается прокурором). Но почему-то руководителю таможни порекомендовали получить еще и судебное решение по этому же поводу?" - подчеркнула Гольник.

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Также, по словам судьи, в судах сложилась практика, что в подобных случаях в определении суда прописывают направление средств на счет армии (и тогда оно становится обязательным). Прокурор, закрывавший производство, этого не сделал.

"Даже при отсутствии доказательств по ст. 368 УК Украины закрытие производства выглядит преждевременным, ведь в действиях основного фигуранта, человека относительно молодого могли содержаться признаки других составов преступления, в частности незаконного обогащения (на что с высокой долей вероятности указывают "сокровища", обнаруженные у него дома", - подытожила она.

Ранее сообщалось, что на Ивано-Франковской таможне разоблачили схему вымогательства взяток. У руководителя нашли более $230 тыс., драгоценности и коллекцию дорогих часов.

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