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Новости Политика Украины
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взятка (5750) суд (24322) таможня (1853)

Производство против руководителя Ивано-Франковской таможни, у которого нашли более $230 тыс. и драгоценности, закрыли из-за уничтожения материалов НСПД, - судья Гольник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

хабар

Производство в отношении главы Ивано-Франковской таможни, подозреваемого во взятке, закрыли из-за уничтожения материалов НСРД.

Об этом в Facebook сообщила судья Октябрьского райсуда Полтавы Лариса Гольник, передает Цензор.НЕТ.

"17 марта вследствие отсутствия основного следственного судьи по делу мне поступило ходатайство следователя о продлении срока досудебного расследования. ... Подозреваемыми числились: один человек по ч. 3 ст. 368 (начальник таможни), двое – пособники, по ч. 5 ст. 27 части 3 статьи 368 УК Украины.

По постановлению от 18 марта я продлила срок досудебного расследования до 12 месяцев, то есть до 21 декабря 2022 года. Однако уже на следующий день, то есть 19 марта, прокурор Офиса ГП закрыл производство в отношении руководителя таможни. Основание: материалы НСПД уничтожены", – рассказала она.

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Гольник подчеркнула, что производство было закрыто только в отношении главного фигуранта.

Об этом судья узнала уже тогда, когда руководитель таможни вскором времини обратился в суд с просьбой по отмене ареста имущества (а это почти 240 тыс. долларов США, коллекция часов, много изделий из золота и серебра).

"В судебном заседании экс-подозреваемый мотивировал свое ходатайство тем, что хочет часть средств направить на счет армии. В удовлетворении просьбы об отмене ареста я отказала. Самое интересное, что постановлением прокурора арест уже был отменен (именно такой порядок и предусматривает УПК Украины, если производство закрывается прокурором). Но почему-то руководителю таможни порекомендовали получить еще и судебное решение по этому же поводу?" - подчеркнула Гольник.

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Также, по словам судьи, в судах сложилась практика, что в подобных случаях в определении суда прописывают направление средств на счет армии (и тогда оно становится обязательным). Прокурор, закрывавший производство, этого не сделал.

"Даже при отсутствии доказательств по ст. 368 УК Украины закрытие производства выглядит преждевременным, ведь в действиях основного фигуранта, человека относительно молодого могли содержаться признаки других составов преступления, в частности незаконного обогащения (на что с высокой долей вероятности указывают "сокровища", обнаруженные у него дома", - подытожила она.

Ранее сообщалось, что на Ивано-Франковской таможне разоблачили схему вымогательства взяток. У руководителя нашли более $230 тыс., драгоценности и коллекцию дорогих часов.

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Топ комментарии
+30
Війна не все спише...
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09.04.2022 18:16
+27
В стране война, жертвы, разрушения, потери и только у нашей таможни, прокуратуры и судей своя атмосфера : решение вопросов, деньги, имущество, десант в Европу, всё как обычно...
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09.04.2022 18:19
+23
І знову прокурор? Бенедіктова все ловить стрибуна Газманова. Просто якась банда мардерів. Вам до Росії треба, будете там своїми.
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09.04.2022 18:18
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Війна не все спише...
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09.04.2022 18:16 Ответить
Эт правда...
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09.04.2022 18:18 Ответить
Зачем нам суды если они не судят? По этому: таможню, судей, плокулолов, сбвушников, дбровцев, корд и другую прочюю сволочь от которой нету толку отправить на передок. А не кошмарить роботяг с предприятий, которые подымают экономику, а не как эта ******* ее гробит!!!
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09.04.2022 18:43 Ответить
А краще... за законом воєнного стану! І без усякої підозри!
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09.04.2022 18:49 Ответить
Це все креатури Портнова
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09.04.2022 18:59 Ответить
Стыд и позор за этот беспредел. Алчные твари и прокуроры и таможенники. Столько горя вокруг, а они никак не нажрутся.
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09.04.2022 18:31 Ответить
Я шокована поведінкою львівської таможню. Повторюсь,що не була схильна до викладення фото пацанів 18 років від війни,а також сина і внука Ротару при тому,що других випускали ескортами. До сьогодні перевізники призивного віку мотаються будинками через цю таможню по комерційним особистим цілям. Кому війна а кому нажива
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09.04.2022 18:36 Ответить
Яким боком таможня до призовного віку, мила пані?
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09.04.2022 18:49 Ответить
Не пропускати нікого більше 18 років, а тут водії бусиків призовного віку. Чи це щось нове для пана, як і те,що гуманітарний грузів не відправляють до адресата
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09.04.2022 19:02 Ответить
а хто буде перевезеннями займатись? жінки? а то що особисті цілі - то ваше припущення
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09.04.2022 19:04 Ответить
Молоді Зєля і Беня-Дікова такі ж гнилі і проросійські, як і стара Європа і старий Байден...
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09.04.2022 18:33 Ответить
тах. там. после войны будет такой же беспредел как и был. судейская мафия никогда украинцев за людей не считала. это особая каста в Украине. пока настоящей судебной реформы не будет то и цивилизованного строя в стране не будет никогда.
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09.04.2022 18:46 Ответить
Конченые твари гуляют дальше ((
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09.04.2022 18:16 Ответить
Шо тут скажешь
Фігня війна, головне - маневри
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09.04.2022 18:17 Ответить
У нас військовий час,які нах суди!? До стінки і в росхід,а майно на користь держави!!!!
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09.04.2022 18:17 Ответить
Без шансів.
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09.04.2022 18:19 Ответить
Воєнний стан в країні? Ну-ну.
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09.04.2022 18:18 Ответить
І знову прокурор? Бенедіктова все ловить стрибуна Газманова. Просто якась банда мардерів. Вам до Росії треба, будете там своїми.
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09.04.2022 18:18 Ответить
В стране война, жертвы, разрушения, потери и только у нашей таможни, прокуратуры и судей своя атмосфера : решение вопросов, деньги, имущество, десант в Европу, всё как обычно...
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09.04.2022 18:19 Ответить
Все прокуроры обслуживают взятки себя и своих сообщников. Откуда у работника таможни 240у $ и куча всего остального ? Всех прокуроров уволить, это трутни, которые сосут бабки.
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09.04.2022 18:34 Ответить
Вся правова система прописана так,що свого завжди можно "відмазать",а не свого завжди закрить.Навіть якщо він нічого не порушивал.
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09.04.2022 18:19 Ответить
Питання: Так на часі, чи не на часі?
Відповідь: Залежить від суми.
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09.04.2022 18:20 Ответить
Критиковать никого нельзя,не забывайте.
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09.04.2022 18:21 Ответить
Без Татарова не обійшлося... ОП це крадії і мародери.
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09.04.2022 18:22 Ответить
Мдя уж... (с)
Система незламна -- оре!
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09.04.2022 18:22 Ответить
..будет заблуждением считать, что мы с этими крысами разберемся после победы.. им победа не нужна.. а если она будет - они ее тоже растащат по карманам.. нужно действовать уже сейчас..
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09.04.2022 18:22 Ответить
Так ... вже були 2004 р, 2014 р. ...
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09.04.2022 18:31 Ответить
І після 1991 теж
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09.04.2022 19:01 Ответить
Пані Лариса - достойна людина! Бажаю їй після війни зайняти місце у судовій системі, якого вона заслуговує!
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09.04.2022 18:23 Ответить
Ахахаха, зе-команда своїх нє бросаєт. Черговий епізод.
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09.04.2022 18:23 Ответить
Як було ******** так воно и є хочеш розбагатіти іди в митники
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09.04.2022 18:23 Ответить
во время войны, вероятность смертельных случаев падения с лесницы резко увеличивается. сегодня достаточно знать, что несчастный был очільником Івано-Франківської митниці )
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09.04.2022 18:24 Ответить
Дома навіть і не здогадуються що хтось з їхніх сімей в ямках уже гниє. Думають що ті вже Київ взяли, о воно он що, лежать смердять.

https://twitter.com/UKRINFORM/status/1512719587497979906?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA

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09.04.2022 18:25 Ответить
"Чоловіки призовного віку, які незаконно виїхали за межі України під час загальної мобілізації, будуть затримані на кордоні, коли повернуться до України. - Секретар РНБО Олексій Данілов"

А прикордонники та митники, які їх випустили за тисячі $ хабаря, вже затримані?
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09.04.2022 18:28 Ответить
Слушне питання...хотілось би,щоб Данілов відповів
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09.04.2022 18:34 Ответить
1. Це якщо будуть повертатися.
2. Будуть повертатися теж нелегально.
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09.04.2022 19:13 Ответить
НСРД - це що ?
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09.04.2022 18:29 Ответить
негласні слідчі розшукові дії
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09.04.2022 18:39 Ответить
Все геніально просто,війна в Україні, знищити до третього коліна і забути разом з тими хто знищив матеріали...
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09.04.2022 18:30 Ответить
Отаких треба до стовпів привязувати і піздити до здоху, а не наріка спіймали за тарілку холодцю та забили до смерті як в Нововолинську.
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09.04.2022 18:38 Ответить
Зеленая прокуратура на высоте. Никогда не откажется от куска хлеба с маслом.
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09.04.2022 18:39 Ответить
Виникає доречне питання. А чи у нас щось змінеться після війни?Чи повернуться "грошові мішки",народ знову в стійло,"вибори"-під контроль,схеми,відкати,продажні суди і політики...Такий варіант можливий?
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09.04.2022 18:42 Ответить
Не зміниться нічого. І це трагедія для народу який бореться в прямому сенсі не на життя а на смерть за кращу долю. До 14 року це була боротьба з внутрішнім ворогом, а з 14 вже на два фронти. І якщо на зовнішньому фронті є надія на перемогу, то на внутрішньому без шансів
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09.04.2022 18:51 Ответить
У мене все таки є надія,що переможці захочуть звільнити Україну і від внутрішнього ворога,навіть,якщо основна маса народу і після такого потрясіння нічого не зрозуміє.Інакше для чого скільки героїзму і жертв? Щоб тільки вижити і знову жити під гнітом мафії? Ні,цього вже замало!
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09.04.2022 19:06 Ответить
Прочитайте мій попередній коментар ще раз. Чувака на Ів-Фр митниці взяли з парою сотень і таке інше. Справу закрито бо знищені матеріали нсрд. Ви ще маєте надію? Тоді я вам заздрю
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09.04.2022 19:21 Ответить
Євген Клопотенко відреагував на слова речниці МЗС РФ що борщ - «це нацизм у всіх його проявах»

https://youtu.be/tMh0RNt-DZo
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09.04.2022 18:46 Ответить
Зате проти генерала Марченка продоажують ! А що там зі Стугнами і Пашинським - засохли чи теж шукають винних у тому що ракети не підірвали а ними ворожі танки палять ?
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09.04.2022 18:50 Ответить
Видно за чиїмось сценарієм в Україні наші воїни повинні були "просто перестать стрелять"...
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09.04.2022 18:55 Ответить
Тварюки продовжують дерибанити гроші! Тільки страта!
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09.04.2022 18:53 Ответить
наивность юношам подходит, в зрелом возрасте как то циничней нужно быть
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09.04.2022 19:25 Ответить
За цих тварюк прості хлопці гинуть, а ******** судівсько-прокурорські і т.п. вернуться попрившись в чанах в Закарпатті і далі продовжать грабувати
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09.04.2022 18:55 Ответить
Знищені матеріали? От біда! Під час війни і не таке буває... На те і воєнне становище в країні -- вивести на двр і розстріляти. За одно і тих хто закрив справу.
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09.04.2022 18:56 Ответить
крутяк канешно,
вбив когось, пограбував
1. завели справу,
2. знищив справу,

і все ок ти вільний, можеш далі робити що хочеш
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09.04.2022 18:57 Ответить
Эти мрази потом чуть что в гауляйтеры, нет у них родины.
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09.04.2022 18:58 Ответить
Как бы я ненавидел РФ, но у них есть чему поучиться. Например. Сказали: не война, а операция и все ипальники заткнули ибо знают, что поедут тундру пылесосить в 24 часа. Мы же, *****, суды, во время войны, тянутся месяцами и **** ... документы уничтожены. Все, иди домой. Я ипу
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09.04.2022 19:06 Ответить
С такими судами нас никуда не возьмут никогда - ни в ЕС ни в НАТО, вообще никуда.
И правильно сделают.
Коррупция нас сожрала.
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09.04.2022 19:08 Ответить
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09.04.2022 19:28 Ответить
 
 