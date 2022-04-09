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Новости Война в Украине
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Украина будет бороться и параллельно будет искать возможности для диалога с Россией, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Украина готова к переговорам для окончания войны, но также готова бороться за свою территорию.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции после переговоров с Федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Украина всегда говорила, что готова к переговорам и будет искать какие-либо пути для того, чтобы закончить войну", - подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что российские войска собираются оккупировать еще одну часть наших территорий.

"Это будет сложная баталия. Мы верим в нашу борьбу, верим в нашу победу. Поэтому мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные пути в дипломатии, которые могут остановить эту войну. ...Скажу вам откровенно: пока мы говорим и о параллельном диалоге", - добавил он.

Комментируя ситуацию на фронте, Зеленский отметил, что ход событий будет зависеть от многих факторов.

"Зависит от того, насколько мы будем крепкими. Зависит от того, насколько быстрыми будут наши партнеры со снабжением оружия. Зависит от того, насколько руководитель РФ готов идти дальше. От многих вещей. Самое главное – все будет зависеть прежде всего от наших Вооруженных Сил, поэтому самое важное – чтобы мы были готовы на любом из этих направлений", - объяснил он.

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Топ комментарии
+78
Це не лікується...
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09.04.2022 18:39
+73
Как-то немного странновато выглядит : тебя убивают, грабят, насилуют, а ты как умалишённый рвёшься посмотреть в глаза и переговоры переговаривать...
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09.04.2022 18:41
+64
это шизофрения одновременно двигаться в противоположных направлениях
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09.04.2022 18:40
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Шукай, шукай. Еще пюрера в гаранты запиши и коммуняк китайский. И будет велике переможество.
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09.04.2022 19:27 Ответить
Типично для таких как он: тут мы воюем, а тут мы договариваемся. Где-то посередине сойдемся.

Только дурачок этот до сих пор не понял: ***** ни с кем договариваться не будет. Он хочет все и сразу...
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09.04.2022 19:30 Ответить
Це вплив Дерьмака. ***, та коли вже тварь застрелять?
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09.04.2022 19:34 Ответить
Речь фюрера в Лужниках войдет в историю Третьего Рейха Москвы.

"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
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09.04.2022 19:35 Ответить
Бытовой пример. У тебя жену и ребенка убили,а ты хочешь разговаривать с убийцей. О чем можно говорить с убийцей? Я в ****!
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09.04.2022 19:35 Ответить
Володя Почитай що люди пишут!!!
Выкинь Эту Дурь из головы
о Переговорах.
Бо Народ України Це не сприймає як щось розумне.
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09.04.2022 19:37 Ответить
Давно известно, что Зеленский как политик и высшее должностное лицо государства - фигура несамостоятельная. Всё решает серый кардинал, крёстный отец нынешнего президента. Крупный финансовый и промышленный магнат вложил большие средства в предвыборную борьбу шоумена.
Пришло время платить по счетам, даже если придётся идти по головам живущих и трупам погибших. Даже если придётся позор и утрату суверенитета страны объявить победой.
Цена пирровой "победы" - это сотни миллиардов долларов, которые получит Украина на восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Кто будет осваивать эти огромные деньги, сомнения нет, крёстный отец и его доверенные лица. Можно не сомневаться, они справятся с объёмами финансовых вложений до начала новой, более страшной и разрушительной войны.
Когда орда начнёт свой второй крестовый поход в Украину, слуги дьявола и сам дьявол будут наблюдать за происходящим армагедоном издалека, находясь в другом государстве, которое не выдаёт своих граждан по запросу об экстрадиции.
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09.04.2022 19:39 Ответить
Может таков план и был изначально?
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09.04.2022 19:42 Ответить
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