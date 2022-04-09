Украина будет бороться и параллельно будет искать возможности для диалога с Россией, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина готова к переговорам для окончания войны, но также готова бороться за свою территорию.
Об этом глава государства заявил на пресс-конференции после переговоров с Федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Украина всегда говорила, что готова к переговорам и будет искать какие-либо пути для того, чтобы закончить войну", - подчеркнул президент.
Зеленский также отметил, что российские войска собираются оккупировать еще одну часть наших территорий.
"Это будет сложная баталия. Мы верим в нашу борьбу, верим в нашу победу. Поэтому мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные пути в дипломатии, которые могут остановить эту войну. ...Скажу вам откровенно: пока мы говорим и о параллельном диалоге", - добавил он.
Комментируя ситуацию на фронте, Зеленский отметил, что ход событий будет зависеть от многих факторов.
"Зависит от того, насколько мы будем крепкими. Зависит от того, насколько быстрыми будут наши партнеры со снабжением оружия. Зависит от того, насколько руководитель РФ готов идти дальше. От многих вещей. Самое главное – все будет зависеть прежде всего от наших Вооруженных Сил, поэтому самое важное – чтобы мы были готовы на любом из этих направлений", - объяснил он.
Пожалуйста, подождите...
Только дурачок этот до сих пор не понял: ***** ни с кем договариваться не будет. Он хочет все и сразу...
"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."
https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
Выкинь Эту Дурь из головы
о Переговорах.
Бо Народ України Це не сприймає як щось розумне.
Пришло время платить по счетам, даже если придётся идти по головам живущих и трупам погибших. Даже если придётся позор и утрату суверенитета страны объявить победой.
Цена пирровой "победы" - это сотни миллиардов долларов, которые получит Украина на восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Кто будет осваивать эти огромные деньги, сомнения нет, крёстный отец и его доверенные лица. Можно не сомневаться, они справятся с объёмами финансовых вложений до начала новой, более страшной и разрушительной войны.
Когда орда начнёт свой второй крестовый поход в Украину, слуги дьявола и сам дьявол будут наблюдать за происходящим армагедоном издалека, находясь в другом государстве, которое не выдаёт своих граждан по запросу об экстрадиции.