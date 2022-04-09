Украина будет бороться и параллельно будет искать возможности для диалога с Россией, - Зеленский

Украина готова к переговорам для окончания войны, но также готова бороться за свою территорию.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции после переговоров с Федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Украина всегда говорила, что готова к переговорам и будет искать какие-либо пути для того, чтобы закончить войну", - подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что российские войска собираются оккупировать еще одну часть наших территорий.

"Это будет сложная баталия. Мы верим в нашу борьбу, верим в нашу победу. Поэтому мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные пути в дипломатии, которые могут остановить эту войну. ...Скажу вам откровенно: пока мы говорим и о параллельном диалоге", - добавил он.

Комментируя ситуацию на фронте, Зеленский отметил, что ход событий будет зависеть от многих факторов.

"Зависит от того, насколько мы будем крепкими. Зависит от того, насколько быстрыми будут наши партнеры со снабжением оружия. Зависит от того, насколько руководитель РФ готов идти дальше. От многих вещей. Самое главное – все будет зависеть прежде всего от наших Вооруженных Сил, поэтому самое важное – чтобы мы были готовы на любом из этих направлений", - объяснил он.

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