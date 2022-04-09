В Луганской области ветер погнал облако с азотной кислотой в сторону РФ, - Гайдай
Рашисты у Рубежного попали в цистерну с азотной кислотой, однако ветер погнал облако в сторону России.
Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Рыжий пес пошел гонять орков" - цитата наших защитников (вместо гонять было другое слово). Ветер в сторону рашки", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что оккупанты возле Рубежного снова попали в цистерну с азотной кислотой.
Топ комментарии
+66 Мистер Икс #492862
показать весь комментарий09.04.2022 18:47
+48 Саша Пончик
показать весь комментарий09.04.2022 18:47
+37 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий09.04.2022 18:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сподіваюся це станеться найближчим часом, бо мені вас, тупорилих ідіотів, зовсім не шкода.
ВСУ вновь устроили провокацию в Рубежном, подорвав цистерну с азотной кислотой.
Поки таке.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Дохніть, москалі, і дякуйте своїм виродкам у формі.
Дякую тобі, Боже
@prof_preobr
·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1512375522738724869 8 апр.
Жириновский в последние 2 месяца - это наша экономика сейчас. Все 2 месяца нам рассказывали, что Жириновский работает с документами, даёт указания коллегам, идёт на поправку, скоро вернётся в Думу.
А он всё это время "жил" только на аппаратах.
Вот с экономикой сейчас то же самое.
Азотний дощ льє на Московію в ночі
Кадирка каже що він амбал
Бо цілий тиждень вівцю **** ...
У ***** весь день пердак свербить --
На Кремлін впав метеоріт ...
У пилота Владимира Серкова когда-то была жена, которая от него ушла. Ну не сошлись характерами, так бывает.
Вова очень переживал по этому поводу: сначала подкупал подарками, потом угрожал расправой соседям, затем призывал вернутся, потому что считал, что эта женщина часть их общей семьи.
Однако супруга наотрез отказалась и начала новые отношения. Друзья Вовы всячески поддерживали собутыльника. Бывшую супругу они называли «шлюхой», а Вову «отличным парнем». Дескать «глупая баба наслушалась соседей и не понимает, что теряет, надо ее проучить».
Наконец, в какой-то момент терпение Вовы лопнуло, и он решил провести специальную операцию по дешлюхизации своей бывшей.
В 1976 году пилот Владимир на самолете Ан-2 протаранил подъезд, в котором жила его супруга. Сам Вова и еще пять жильцов новосибирской пятиэтажки погибли.
Жены дома не было...
А оно вон как, боженька видит....