В Луганской области ветер погнал облако с азотной кислотой в сторону РФ, - Гайдай

Рашисты у Рубежного попали в цистерну с азотной кислотой, однако ветер погнал облако в сторону России.

Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Рыжий пес пошел гонять орков" - цитата наших защитников (вместо гонять было другое слово). Ветер в сторону рашки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты возле Рубежного снова попали в цистерну с азотной кислотой.

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