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Ветер погнал облако с азотной кислотой в сторону РФ, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Рашисты у Рубежного попали в цистерну с азотной кислотой, однако ветер погнал облако в сторону России.

Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Рыжий пес пошел гонять орков" - цитата наших защитников (вместо гонять было другое слово). Ветер в сторону рашки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты возле Рубежного снова попали в цистерну с азотной кислотой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Луганской области враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Ветер погнал облако с азотной кислотой в сторону РФ, - Гайдай 01

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Топ комментарии
+45
Бог ВСЁ видит ,помните как на Майдане ветер дымяру гнал мусорам в рожи ! Бог с Украиной ! ПОБЕДИМ НЕПРЕМЕННО !!!
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09.04.2022 18:47
+24
И природа с Украиной.
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09.04.2022 18:47
+21
ми ж говорили що,Бозя за нас)
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09.04.2022 18:47
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Бог ВСЁ видит ,помните как на Майдане ветер дымяру гнал мусорам в рожи ! Бог с Украиной ! ПОБЕДИМ НЕПРЕМЕННО !!!
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09.04.2022 18:47 Ответить
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09.04.2022 19:08 Ответить
И природа с Украиной.
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09.04.2022 18:47 Ответить
ми ж говорили що,Бозя за нас)
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09.04.2022 18:47 Ответить
Хай нюхают. Кацапам полезно. А их пропагандоны скажут, шо то с украинских секретных биолабораторий
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09.04.2022 18:48 Ответить
Националисты взорвали в Рубежном цистерну с кислотой https://news.rambler.ru/army/48455285/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink


ВСУ вновь устроили провокацию в Рубежном, подорвав цистерну с азотной кислотой.

Поки таке.
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09.04.2022 18:57 Ответить
віфсьоврьотє!
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09.04.2022 19:00 Ответить
шо, опять?!
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09.04.2022 19:36 Ответить
«Дышите глубже проезжаем Сочи»
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09.04.2022 19:18 Ответить
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
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09.04.2022 18:48 Ответить
😁
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09.04.2022 18:54 Ответить
Так то же их родные запахи, продуются и не заметят.
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09.04.2022 18:48 Ответить
То же самое я подумал почему рашисты убежали из Чернобыля как только ветер подул в сторону Пидоросии
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09.04.2022 18:49 Ответить
та вже цілі статті пишуть за Рудий Ліс і орків..скоро дохторські дисертації писати будуть..."вліяніє радіації на неокрєпшіє уми"
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09.04.2022 19:10 Ответить
підірвати усі поки вітер допомагає
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09.04.2022 18:49 Ответить
захєрова зараз почне верещати, що нацисти бєлгород отруїли
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09.04.2022 18:49 Ответить
Это называется лисий хвост - выброс оксида азота. очень полезная для орков вещь
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09.04.2022 18:50 Ответить
Ми просимо всі небесні сили і стихії допомогти нам у нашій визвольній боротьбі за нашу землю і народ.

Дохніть, москалі, і дякуйте своїм виродкам у формі.
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09.04.2022 18:50 Ответить
рудий ліс...рудий пес.. добрий вечір...ми з України
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09.04.2022 18:50 Ответить
На здоровье, касапы
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09.04.2022 18:51 Ответить
к а р м а наздоганяє
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09.04.2022 18:52 Ответить
І це вдруге.
Дякую тобі, Боже
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09.04.2022 18:53 Ответить
Враховуючи в якому лайні вони живуть то кацапи майже нічого не відчують.
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09.04.2022 18:54 Ответить
треба уточнити в хіміків, яка речовина утворюється після взаємодії лайна з кислотою
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09.04.2022 19:12 Ответить
какая красивая лисичка...русня,дыши глубже
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09.04.2022 18:56 Ответить
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
8 апр.



Жириновский в последние 2 месяца - это наша экономика сейчас. Все 2 месяца нам рассказывали, что Жириновский работает с документами, даёт указания коллегам, идёт на поправку, скоро вернётся в Думу.
А он всё это время "жил" только на аппаратах.
Вот с экономикой сейчас то же самое.
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09.04.2022 18:56 Ответить
БОГ ЕСТЬ!
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09.04.2022 18:58 Ответить
Крайщу картину не бачили очі
Азотний дощ льє на Московію в ночі

Кадирка каже що він амбал
Бо цілий тиждень вівцю **** ...

У ***** весь день пердак свербить --
На Кремлін впав метеоріт ...
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09.04.2022 18:58 Ответить
scatman

У пилота Владимира Серкова когда-то была жена, которая от него ушла. Ну не сошлись характерами, так бывает.

Вова очень переживал по этому поводу: сначала подкупал подарками, потом угрожал расправой соседям, затем призывал вернутся, потому что считал, что эта женщина часть их общей семьи.

Однако супруга наотрез отказалась и начала новые отношения. Друзья Вовы всячески поддерживали собутыльника. Бывшую супругу они называли «шлюхой», а Вову «отличным парнем». Дескать «глупая баба наслушалась соседей и не понимает, что теряет, надо ее проучить».

Наконец, в какой-то момент терпение Вовы лопнуло, и он решил провести специальную операцию по дешлюхизации своей бывшей.

В 1976 году пилот Владимир на самолете Ан-2 протаранил подъезд, в котором жила его супруга. Сам Вова и еще пять жильцов новосибирской пятиэтажки погибли.

Жены дома не было...
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09.04.2022 19:00 Ответить
до мордора как минимум 100км украинской земли, вам так радостно олухам!
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09.04.2022 19:04 Ответить
Велика подяка Бандерiвському Вiтру!
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09.04.2022 19:06 Ответить
пісня...Повій вітер з України
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09.04.2022 19:07 Ответить
як то кажуть---дихайте на повні груди)))
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09.04.2022 19:12 Ответить
Пусть травятся оккупанты . Их и так много в Чернобыле с облучением которых уже наверное и нет в живых. Пусть иду вслед за Жириновским.......
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09.04.2022 19:08 Ответить
Якісь садомазохісти, то в рудому лісі окопи копають, то цистерну з азотною кислотою підірвуть.
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09.04.2022 19:09 Ответить
А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям
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09.04.2022 19:09 Ответить
Туда ей и дорога
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09.04.2022 19:10 Ответить
Зефир с Борем гнали тучу с кислотой. Она - над башней спасскою прольется.
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09.04.2022 19:11 Ответить
У тих виродків є противогази не раз бачив, але вітер й справді в вірному напрямку дує.
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09.04.2022 19:14 Ответить
Хай подихають "свіженьким" повітрячком.
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09.04.2022 19:15 Ответить
До речі подивіться по формі на що схожа та хмара хімії, до рашистів полетів здоровенний єлдак.
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09.04.2022 19:15 Ответить
«ПОПУТНОГО ВЕТРА» вам кацапы. ;0)
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09.04.2022 19:18 Ответить
Никогда не думал ,что буду желать кацапам .Попутного ветра
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09.04.2022 19:20 Ответить
может передохнут там все,твари русские!
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09.04.2022 19:20 Ответить
Миттєва карма, вона така...
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09.04.2022 19:22 Ответить
 
 