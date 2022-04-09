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Ветер погнал облако с азотной кислотой в сторону РФ, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты у Рубежного попали в цистерну с азотной кислотой, однако ветер погнал облако в сторону России.
Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Рыжий пес пошел гонять орков" - цитата наших защитников (вместо гонять было другое слово). Ветер в сторону рашки", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что оккупанты возле Рубежного снова попали в цистерну с азотной кислотой.
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ВСУ вновь устроили провокацию в Рубежном, подорвав цистерну с азотной кислотой.
Поки таке.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Дохніть, москалі, і дякуйте своїм виродкам у формі.
Дякую тобі, Боже
@prof_preobr
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8 апр.
Жириновский в последние 2 месяца - это наша экономика сейчас. Все 2 месяца нам рассказывали, что Жириновский работает с документами, даёт указания коллегам, идёт на поправку, скоро вернётся в Думу.
А он всё это время "жил" только на аппаратах.
Вот с экономикой сейчас то же самое.
Азотний дощ льє на Московію в ночі
Кадирка каже що він амбал
Бо цілий тиждень вівцю **** ...
У ***** весь день пердак свербить --
На Кремлін впав метеоріт ...
У пилота Владимира Серкова когда-то была жена, которая от него ушла. Ну не сошлись характерами, так бывает.
Вова очень переживал по этому поводу: сначала подкупал подарками, потом угрожал расправой соседям, затем призывал вернутся, потому что считал, что эта женщина часть их общей семьи.
Однако супруга наотрез отказалась и начала новые отношения. Друзья Вовы всячески поддерживали собутыльника. Бывшую супругу они называли «шлюхой», а Вову «отличным парнем». Дескать «глупая баба наслушалась соседей и не понимает, что теряет, надо ее проучить».
Наконец, в какой-то момент терпение Вовы лопнуло, и он решил провести специальную операцию по дешлюхизации своей бывшей.
В 1976 году пилот Владимир на самолете Ан-2 протаранил подъезд, в котором жила его супруга. Сам Вова и еще пять жильцов новосибирской пятиэтажки погибли.
Жены дома не было...