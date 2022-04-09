Оперативная информация по состоянию на 18:00 9 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам в Украине.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Российская федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Враг продолжает проводить подготовительные мероприятия с целью активизации наступательных действий на востоке Украины для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.
Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Остается высокой вероятность привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для осуществления диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.
Враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не зафиксировано.
На Слобожанщине противник продолжает осуществлять частичную блокировку города Харькова. В целях скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. С целью наращивания группировки войск из Белгородской области в район Шевченковского Харьковской области перемещено до двух батальонно тактических групп противника.
На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка. Вместе с тем, захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки.
На Южнобужском направлении оккупанты не оставляют попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области.
Украинские защитники и защитницы держат оборону и постепенно оттесняют вражеские войска по отдельным направлениям.
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Підсумки зведення на сьогодні по східному напрямку наступу окупантів: "В целом - наступление ВС РФ окончательно заглохло и на Донбассе. Продолжение атак силами донецкой пехоты иногда приносит незначительные местные успехи. С перегруппировкой ВС РФ многое не понятно. Через полторы-две недели все зазеленеет, наступать будет еще сложнее. Время для попытки переломить ход военных действий - на исходе."
Тобто, читати з тої шобли якщо когось і варто, то саме Ґіркіна (що українці й роблять - судячи з понад 5 тисяч суцільних лайків під цим постом). Він констатує з того боку фронту, що в нас щодня більшає зброї і техніки, йде ефективна (тобто, підготована) мобілізація. А в них техніки меншає, забезпечення нема, мобілізаційними резервами якості "третій сорт не брак", і то в найкращому випадку, просто одразу вгноюють наші ґрунти.
І все це йде до закономірного фіналу. Котрого не очікував ніхто, крім нас.
* https://t.me/allgolobutsky/18753 Олексій Голобуцький - місцевий блогер