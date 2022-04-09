Оперативная информация по состоянию на 18:00 9 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам в Украине.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Российская федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Враг продолжает проводить подготовительные мероприятия с целью активизации наступательных действий на востоке Украины для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Остается высокой вероятность привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для осуществления диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

Враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не зафиксировано.

На Слобожанщине противник продолжает осуществлять частичную блокировку города Харькова. В целях скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. С целью наращивания группировки войск из Белгородской области в район Шевченковского Харьковской области перемещено до двух батальонно тактических групп противника.

На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка. Вместе с тем, захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки.

На Южнобужском направлении оккупанты не оставляют попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области.

Украинские защитники и защитницы держат оборону и постепенно оттесняют вражеские войска по отдельным направлениям.

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