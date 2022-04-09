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Новости Война
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Оперативная информация по состоянию на 18:00 9 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

генштаб

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам в Украине.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Российская федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Враг продолжает проводить подготовительные мероприятия с целью активизации наступательных действий на востоке Украины для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Остается высокой вероятность привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для осуществления диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

Враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не зафиксировано.

На Слобожанщине противник продолжает осуществлять частичную блокировку города Харькова. В целях скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. С целью наращивания группировки войск из Белгородской области в район Шевченковского Харьковской области перемещено до двух батальонно тактических групп противника.

На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка. Вместе с тем, захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки.

На Южнобужском направлении оккупанты не оставляют попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области.

Украинские защитники и защитницы держат оборону и постепенно оттесняют вражеские войска по отдельным направлениям.

Также читайте: Общие потери РФ с начала войны – около 19,1 тыс. человек, 151 самолет, 136 вертолетов, 705 танков и 1 895 бронированных машин

Генштаб ВС (6238)


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Топ комментарии
+21
Дякуємо вам, рідні наші.
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09.04.2022 18:51
+6
Почти всю хер. область заняли. Ну вчера орков погоняли нормально так.
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09.04.2022 19:13
+4
Читати https://t.me/allgolobutsky/18752 імперські плачі Ґіркіна (Стрєлкова) зараз - окрема естетична насолода. Це не просто "всьопропало" - це дуже детальне і обґрунтоване "всьопропало", безнадійно приправлене "доколє?!".
Підсумки зведення на сьогодні по східному напрямку наступу окупантів: "В целом - наступление ВС РФ окончательно заглохло и на Донбассе. Продолжение атак силами донецкой пехоты иногда приносит незначительные местные успехи. С перегруппировкой ВС РФ многое не понятно. Через полторы-две недели все зазеленеет, наступать будет еще сложнее. Время для попытки переломить ход военных действий - на исходе."
Тобто, читати з тої шобли якщо когось і варто, то саме Ґіркіна (що українці й роблять - судячи з понад 5 тисяч суцільних лайків під цим постом). Він констатує з того боку фронту, що в нас щодня більшає зброї і техніки, йде ефективна (тобто, підготована) мобілізація. А в них техніки меншає, забезпечення нема, мобілізаційними резервами якості "третій сорт не брак", і то в найкращому випадку, просто одразу вгноюють наші ґрунти.
І все це йде до закономірного фіналу. Котрого не очікував ніхто, крім нас.
* https://t.me/allgolobutsky/18753 Олексій Голобуцький - місцевий блогер
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09.04.2022 19:11
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Правила форума Совет форумчан
Дякуємо вам, рідні наші.
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09.04.2022 18:51 Ответить
Читати https://t.me/allgolobutsky/18752 імперські плачі Ґіркіна (Стрєлкова) зараз - окрема естетична насолода. Це не просто "всьопропало" - це дуже детальне і обґрунтоване "всьопропало", безнадійно приправлене "доколє?!".
Підсумки зведення на сьогодні по східному напрямку наступу окупантів: "В целом - наступление ВС РФ окончательно заглохло и на Донбассе. Продолжение атак силами донецкой пехоты иногда приносит незначительные местные успехи. С перегруппировкой ВС РФ многое не понятно. Через полторы-две недели все зазеленеет, наступать будет еще сложнее. Время для попытки переломить ход военных действий - на исходе."
Тобто, читати з тої шобли якщо когось і варто, то саме Ґіркіна (що українці й роблять - судячи з понад 5 тисяч суцільних лайків під цим постом). Він констатує з того боку фронту, що в нас щодня більшає зброї і техніки, йде ефективна (тобто, підготована) мобілізація. А в них техніки меншає, забезпечення нема, мобілізаційними резервами якості "третій сорт не брак", і то в найкращому випадку, просто одразу вгноюють наші ґрунти.
І все це йде до закономірного фіналу. Котрого не очікував ніхто, крім нас.
* https://t.me/allgolobutsky/18753 Олексій Голобуцький - місцевий блогер
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09.04.2022 19:11 Ответить
Почти всю хер. область заняли. Ну вчера орков погоняли нормально так.
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09.04.2022 19:13 Ответить
ЗСУ зайняли?
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09.04.2022 19:49 Ответить
Та если бы. Пока орки там хозяйничают, наши периодами их гоняют.
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09.04.2022 19:57 Ответить
Це вони лiзуть, та лiзуть. По ним, там, хтось стрiлятиме, чи шо? По два танка за день це мало. Так з путiном будем воювати до пришестя Христа. Може чекають, що дядько Байден танчикiв пiдкине, так визволяти буде вже нiкого.
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09.04.2022 19:31 Ответить
ну так пойди настреляй больше тех танков покажи как - или у тебя на диване башню заклинило
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09.04.2022 21:50 Ответить
Сводка ни о чем. Что с Северодонецком?
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09.04.2022 19:35 Ответить
что с Северодонецком...?
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09.04.2022 19:47 Ответить
Що з Сєвєродонецьком?
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09.04.2022 20:09 Ответить
так отож...!
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09.04.2022 20:17 Ответить
Сєв
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09.04.2022 20:43 Ответить
Сєвєродонецьк стоїть. А в Попасній русня хлопців кошмарить артою цілодобово та майже безкарно. Сепарські танкисти роблять перерву в обстрілах наших шанців та Попасній з перекурами біля танку на позиції. НЛАВ не долітає. Наша арта морозиться. Маємо втрати.
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09.04.2022 20:58 Ответить
джавелинки шо. усьо ?.. якшо їх видно хоть якось ?
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09.04.2022 21:25 Ответить
Як людина, що пережила ракетні удари рашисстских вундервафель, скажу, це все ху.ня для залякування, значних стратегічних пошкоджень, вони загалом не мають. Тому їбаши.мо гадів нещадно, за нами Правда, наші сім'ї та Мир.
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09.04.2022 21:16 Ответить
Хто не має пошкоджень? Можете детально оповісти, дуже хочеться дізнатись
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09.04.2022 22:36 Ответить
Тобі ж написали, що загалом немає стратегічного значного впливу від цих дорогих ракет, залякування населення....
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10.04.2022 08:25 Ответить
 
 