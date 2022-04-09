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Новости Война
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Оккупанты сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе Изюма, - Генштаб ВСУ

рф,окупанти

Оккупанты проводят подготовительные мероприятия с целью активизации наступательных действий на востоке Украины для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Остается высокой вероятность привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для осуществления диверсий на объектах транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также войска РФ продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.

Читайте также: Оперативная информация по состоянию на 18:00 9 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Автор: 

Генштаб ВС (6238)


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Топ комментарии
+13
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09.04.2022 19:16
+12
*** им рот а ни Мариуполь и *** им в зад а ни Изюм ,ВСЕХ пидаров ватных отправим на ТОТ СВЕТ .....
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09.04.2022 19:13
+11
Читаю питання редактору і страх сковує серце. Невже єрмаки і подоляки зможуть звільнити Залужного за його позицію фейкового миру. Тепер зрозуміла вихідка Люсі в прямому ефірі. Люди,Залужний це ваш шанс бути Україною
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09.04.2022 19:17
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*** им рот а ни Мариуполь и *** им в зад а ни Изюм ,ВСЕХ пидаров ватных отправим на ТОТ СВЕТ .....
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09.04.2022 19:13 Ответить
Ну якби Ізюм вони вже декілька днів, як взяли. Та і в Маріуполі ситуація не дуже, це м'яко кажучи..
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09.04.2022 19:44 Ответить
Ізюм не взяли,а намагаються обійти
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09.04.2022 19:52 Ответить
Взяли, про це навіть Генштаб казав.
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09.04.2022 20:17 Ответить
Там типу зрада була...
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09.04.2022 20:24 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/9/7338357
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09.04.2022 20:33 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/rosiyany-kontrolyuyut-izyum-genshtab-zsu/
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09.04.2022 21:01 Ответить
Изюм уже неделю как оккупирован , бои идут уже на околицах Барвенкова
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09.04.2022 21:11 Ответить
Ще раз перечитала дані за сьогодні: йдуть бої за Ізюм
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09.04.2022 21:29 Ответить
Та ты шо ? И кто это тебе поведал ,Скабеева небось иди Соловьёв ?
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09.04.2022 20:10 Ответить
Карту глянь
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09.04.2022 20:12 Ответить
Я в азартные игры не играю .
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09.04.2022 20:48 Ответить
Хера воздух сотрясать, смотри реально на вещи, а то пернул в лужу и строишь из себя петросяна
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09.04.2022 21:15 Ответить
русских фашистов остановит только пуля между рог - время идет, а мрази так и остались мразями
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09.04.2022 19:15 Ответить
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09.04.2022 19:16 Ответить
Таке собі...
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09.04.2022 20:25 Ответить
Читаю питання редактору і страх сковує серце. Невже єрмаки і подоляки зможуть звільнити Залужного за його позицію фейкового миру. Тепер зрозуміла вихідка Люсі в прямому ефірі. Люди,Залужний це ваш шанс бути Україною
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09.04.2022 19:17 Ответить
тепер і Ізюм ,важке поле бою..орки наступали..пишуть, шо у нас там втрати нажаль
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09.04.2022 19:19 Ответить
Ви б ще з лавровим поспілкувались,щоб правду узнати
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09.04.2022 19:38 Ответить
пані Світлана.це війна і втрати є і поранені теж..як би нам не хотілось кращого,але нажаль це правда.
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09.04.2022 19:46 Ответить
так з якою метою ви цитуєте рашистські дані?
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09.04.2022 19:51 Ответить
Тетя, нужно реально смотреть на вещи, это война, и , к сожалению, не всегда успехи у ВСУ
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09.04.2022 21:17 Ответить
Дядю,забула вас запитати,як треба дивитись на речі
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09.04.2022 21:27 Ответить
Кацапня вихваляеться

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники.

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09.04.2022 19:24 Ответить
це війна і втрати є..але нам вони невідомі
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09.04.2022 19:35 Ответить
"2031 танк и другие боевые бронированные машины" - это наверно посчитали расстрелянных велосипедистов, легковых машин, детских колясо…
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09.04.2022 19:38 Ответить
до війни на ютюбі дивися, шо у нас 2 430 танків
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09.04.2022 19:42 Ответить
А скільки БОЙОВИХ літаків було, не цікавився?
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09.04.2022 19:52 Ответить
Чесно кажучи, мені не цікаво читати про наміри кацапів. Я і сам вмію читати карти оперативної обстановки. АК от які будуть результати протидії ВСУ цим намірам, це дуже важливо. Поки ж я не бачу якихось особливих успіхів на Півдні.
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09.04.2022 19:56 Ответить
Немає ресурсів для успіхів на Півдні.
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09.04.2022 20:19 Ответить
Не понятно почему ничего не делают для выбивания рашистов с Севера Харьковской области с Западного направления?
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09.04.2022 21:46 Ответить
а что ждать то? долбать их надо корабельными системами под Изюмом
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09.04.2022 22:58 Ответить
 
 