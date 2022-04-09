Оккупанты сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе Изюма, - Генштаб ВСУ
Оккупанты проводят подготовительные мероприятия с целью активизации наступательных действий на востоке Украины для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Остается высокой вероятность привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для осуществления диверсий на объектах транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Также войска РФ продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.
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