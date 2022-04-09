РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10590 посетителей онлайн
Новости Война
8 924 55

Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи для борьбы с варварской кампанией России, - Джонсон

джонсон

Премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал подробности своего визита в Киев.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня посещаю своего друга Владимира Зеленского в Киеве. Создаем новый пакет финансовой и военной помощи, свидетельствующий о нашей преданности борьбе Украины против варварской кампании России", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Джонсон – один из наиболее принципиальных противников российского вторжения, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Зеленский Владимир (20290) Джонсон_Борис (504)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
Спасибо,Джонсон.Победа на поле боя.Победа за Украиной
показать весь комментарий
09.04.2022 19:16
+29
ОТЛИЧНО и СПАСИБО !!!
показать весь комментарий
09.04.2022 19:16
+29
Джонсон про допомогу перемогти, зе про договор на крові. Дві людини з різними цінностями
показать весь комментарий
09.04.2022 19:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОТЛИЧНО и СПАСИБО !!!
показать весь комментарий
09.04.2022 19:16 Ответить
Спасибо,Джонсон.Победа на поле боя.Победа за Украиной
показать весь комментарий
09.04.2022 19:16 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2022 19:52 Ответить
Король Артур повернувся
показать весь комментарий
09.04.2022 20:24 Ответить
Дипломатично. Ну і в принципі досить того, що нам потрібно знати з тієї розмови.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:19 Ответить
Ты там присутствовал и всё слышал и видел? Эксперд хреновый.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:43 Ответить
Дай бог, щоб Джонсон врятував Україну від Єрмака... але це справді хвора ситуація, коли перемога чи поразка у війні залежать виключно від успіху переговорів іноземного лідера (хай і дружньої країни) з нашим презедентом. В України в деяких тривіальних (для інших країн) ситуаціях зовсім не має механізму, чи навіть інстинкту самозбереження.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:46 Ответить
👍
показать весь комментарий
10.04.2022 00:12 Ответить
Джонсон про допомогу перемогти, зе про договор на крові. Дві людини з різними цінностями
показать весь комментарий
09.04.2022 19:19 Ответить
прощай чарноморскій флот нептуни вже їдуть
показать весь комментарий
09.04.2022 19:20 Ответить
нептуны закопаны под юзиковой щебенкой, и дай бог нам начать их откапывать через два года. А пока к нам едут гарпуны.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:35 Ответить
может позновато но...
показать весь комментарий
09.04.2022 19:48 Ответить
Українці добре запам'ятають хто в нас брати по духу, завдяки в першу чергу Джонсону Українці мали чим зупиняти ворога, ніколи не забудемо.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:21 Ответить
Объктивности ради,Британия вносит самый большой вклад в юорьбу с ******,его алигархов-бандюганов щеманунул на раз-два в отличие от любителя позвонить ***** макрона и вечно перестраховыющегося шольца.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:23 Ответить
макрон как раз сейчас вводит самые жесткие персональные санкции - он больше не будет звонить путину.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:37 Ответить
Хотелось бы верить.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:50 Ответить
Надеюсь наконец-то получим Гарпуны. Позавчера после обстрела с корабля в Одесской области умер брат жены. 20 лет было. Гарпун (а если бы Зе не заморозил ракетную программу, то и Нептун тоже) спас бы ему жизнь. Но нам пока что нечем море прикрыть. Как и нечем до конца небо закрыть
показать весь комментарий
09.04.2022 19:23 Ответить
Тим часом у жабоїдів може перемогти путлерівська шльондра ле пенша. Яка деградація.🤦
показать весь комментарий
09.04.2022 19:23 Ответить
А вот это плохо. Если мы возмущаемся что Франция нам мало помогает (да, оружия не даёт, но финансово очень помогает), то эта шлюха будет работать против и даже может заблокировать наш вступ в ЕС. Так что лучше если выиграет Макрон. Да, много от него нам не ждать, но среди всех кандидатов он как раз тот, кто может дать больше других
показать весь комментарий
09.04.2022 19:28 Ответить
Краще Макрон , чим Ле Пенша , яка ******** газпромівське бабло і заявляє ,
що при ній Франція вийде із ЄС і НАТО такий же викормиш путлєра у нас під боком - це Орбан ( Угорщина)!!
показать весь комментарий
09.04.2022 19:42 Ответить
нет, у нее меньше %
показать весь комментарий
10.04.2022 00:13 Ответить
Дякуємо, пане Джонсон.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:24 Ответить
Речь фюрера в Лужниках войдет в историю Третьего Рейха Москвы.

"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
показать весь комментарий
09.04.2022 19:33 Ответить
Я би не порівнював Гітлера із кремлівським ублюдком ,
так як Гітлер був сміливим виродком , а **** - це трусливий виродок , який ніколи не піде на самогубство,
, а потягне за собою ( не дай Боже)
навіть страшно уявити скільки людей
показать весь комментарий
09.04.2022 19:50 Ответить
Если -бы алосович был храбрым , то не съ...бался бы в Аргентину , а принял бы свою смерть как воин.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:57 Ответить
Шо??? Ти кончений, чи шо?
показать весь комментарий
09.04.2022 20:21 Ответить
Дебилоид , что в моих словах тебе не понравилось?
показать весь комментарий
09.04.2022 20:27 Ответить
Анна Каренина. Episode II

После просмотра первой серии Вронский сильно запил. Потом ему стало скучно и он уехал на Кавказ. На Кавказе ему тоже стало скучно и он поехал штурмовать Мариуполь. После того, как Кадыров подавился щщами, Вронский возглавил его батальон и переименовал его в "Сало - сила, спорт - могила". После тринадцати лет штурма Мариуполя Вронскому стало скучно, он запил, но не сильно.

В то же время происходили следующие события. То, что осталось от Анны осмотрел доктор Комаровский и сказал, что помочь ей могут только в Карпатах. Остатки несчастной привезли на Говерлу, и мольфары восстановили ее тело. Правда, голову удалось пришить только с разворотом на 180 градусов от первоначального положения. Спасенная счастливая Анна сразу же отправила селфи любимому голубем, так как e-mail Вронского под санкциями.

Вронский получил фото любимой и сильно запил. Потом ему стало скучно и он решил отправить ответ. Однако почтовый голубь поклевал просроченный сухпаек и умер.

Вронский был в бешенстве. Он был готов вылететь первым же рейсом в Киев к любимой, но ему не дали визу. Вронский опять запил, но не сильно, потом пришел в себя и посадив свой батальон на рыбацкие лодки, отправился на штурм Севастополя.

Анна, так не получив ответ от Вронского, сильно запила, но мольфары попросили ее уменьшить дозы на время реабилитационного периода. После прохождения курса реабилитации Анна переговорила с Комаровским о выписке по причине полного выздоровления и на телевизоре, работающим сзади на фоне событий увидела на Прямом Арестовича. "Кто это?" Дрожащим голосом спросила Анна. "Это, это мой истинный герой, этот пижон не на связи, я хочу встречи, я желаю, я……." Речь Анны была бессвязна, очень эмоциональна и не совсем понятна окружающим.

В этот момент в кабинет Комаровского вошел Гордон. "Ты еще Кима не видела", таковы быле его первые слова. Он успокоил Анну, шепнув ей на ушко, почему с Арестовичем встретиться ей никак нельзя.

После этого Анна сильно запила. Потом ей стало скучно и она включила телевизор. Прямой не работал, а на 1+1 показали Гостомель и поврежденную Мрию. Анна тут же поехала ремонтировать самолет. Но там уже мужичок, приговаривая что-то, работал над железом.

Флотилия Вронского была на подступах к Севастополю. Победа была практически в руках, но черноморцы, верные традициям, затопили весь флот, все ракетные крейсеры и даже подводные лодки, на входе в бухту. Войти в Севастополь было невозможно. Вронский сильно запил. Потом ему стало скучно и он отправился с боевыми товарищами в Констанцу

Анна хотела запить, но в связи с военным положением алкоголь в магазинах не продают. И она пошла в Белоруссию бороться с железнодорожными составами с военной техникой. будет бороться, как может
показать весь комментарий
09.04.2022 19:36 Ответить
Четвертые сутки горят ягодицы,
И сбитыми Ка-2 пылает земля.
Старстриком сражённый - поручик Голицын,
Корнет Оболенский - не просит вина.
Лежит головешкой - поручик Голицын.
Корнету - естественно тоже хана.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:46 Ответить
Юрій Бутусов
1 год ·
На прикладі Великої Британії розумієш, що велич держави - це коли суспільство обирає керувати владою людину, яка сама вивчала та написала книгу про рішення Вінстона Черчілля у світовій війні.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:48 Ответить
Ооо, вот и первые заявления.

⚡️Британия поставит Киеву 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы, заявил Борис Джонсон.



Кроме того, Британия предоставит Украине кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии МВФ, сообщил британский премьер.

_____________
Надеюсь в бронетехнику входят САУ, а не обычные БМП
показать весь комментарий
09.04.2022 19:53 Ответить
Еще бы кораблей немного , чтобы в зад кацапам ударить
показать весь комментарий
09.04.2022 20:08 Ответить
Та да, хотелось бы пару-тройку дивизионов "арчеров", но об этом в открытом доступе информации нет.
Дают Mastiff и Jackal.
Из нужной нам крайне дальнобойной арты словаки продают нам два дивизиона "Жужан". Надеюсь на седующей неделе уже будут у нас. Еще надо время освоить.... ((
показать весь комментарий
09.04.2022 20:13 Ответить
Slovaki Zuzana i Cexi svoji Dani kazetsia uze i postavili ix neskolko.Mnogo jest xorosix te ze PZ=2000 nemeckije vam dali.Nemci imejut ix okolo 100 v skladu no vidimo ix nado dorobotat.Ix premucestvo pered MSta jest skorost vystrela 3 raza bystrej i glavnoje sto mozet odnim vystrelom vypustit 5 snariadov po raznim pozicijam,to jest odna nemeckaja delajet tu ze rabotu sto i 5 msta,tolko tocnej i bystrej
показать весь комментарий
09.04.2022 20:53 Ответить
жужаны словаки нам продали, два дивизиона 16 установок), за что им огромная благодарность. Дан у чехов мы не покупали, и покупка сейчас 152мм стволов для нас не рациональна, мы лучше на эти средства докупим у чехов 152мм б\к.
Немцы PzH 2000 нам не продавали и не давали, и точно не дадут. Они уже сказали, что всё что могли из оружия - они нам дали. Это на их совести.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:07 Ответить
Pro Dan u nas piset sto vam uze dali neskolko s tankami,bmp i ecio sistemami zalpovogo oknia.Dadut i bolse.eto kak ponimaju tak pomoc
показать весь комментарий
09.04.2022 21:14 Ответить
Возможно какое-то количество "Дан" нам и передали с РСЗО и танками с хранения. У нас сейчас информация о поставках оружия идет скупо, особенно если это тяжелое вооружение. Сообщается только о "шиле, которое не утаишь" )), вроде "гарпунов". А дальнобойная арта должна быть для оккупанта сюрпризом.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:32 Ответить
Уже сюрпризом не буде
показать весь комментарий
09.04.2022 21:55 Ответить
это для дворникова - не будет, а для ваньки из кяхты - будет.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:04 Ответить
Udarnyje droni ecio interesno vot eto budet siurpriz osobeno te sto imejet mocnost kak i javelina.Ja vot posmotrel uze 5 nazvanyje dostavleno protiv tankov Javelin i drugyje,oni takyje ze i NATO armijax i ix uze nemalo polucili 30 tysiac gde to tak tocno
показать весь комментарий
09.04.2022 22:06 Ответить
Известно только, что получили количество "свичблейдов-600" (сотни). Пока это единственный у нас вид барражирующего дрона-камикадзе.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:20 Ответить
у нас будет что-то чем мост раздолбать?
показать весь комментарий
10.04.2022 00:15 Ответить
какой?
показать весь комментарий
10.04.2022 00:22 Ответить
крымский мы ж гарпуны обсуждаем)
показать весь комментарий
10.04.2022 00:33 Ответить
его нельзя раздалбывать. Этот мост из говна и палок нужно только демонтировать за счет рф, как сооружение, препятствующее нормальному торговому судоходству, ограничивающее потенциал азовских портов Украины. Если его разрушить, то еникальское колено керченского пролива станет не судоходным для торговых судов.
показать весь комментарий
10.04.2022 00:44 Ответить
по нему в крым вся логистика идет. Очень надо раздолбать и отрезать!
показать весь комментарий
10.04.2022 00:52 Ответить
Вы не поняли. Если его раздолбать, то мы останемся без торговых портов Мариуполя, Бердянска и Геническа. Это тоже как бы вторая функция этого "сооружения" - блокада наших портов. Уже сейчас под ним панамаксы не проходят по высоте, а если в фарватер Еникальского колена, которое всего глубиной 9,2 метра "уронить" обломки" пролёта, то о торговом судоходстве вАзовском море Украине можно забыть. У нас итак проблемы с вывозом зерна. Так что эту херотень придется только разбирать.
А логистику надо уже на берегу кошмарить, когда до этого дойдет дело.
показать весь комментарий
10.04.2022 01:07 Ответить
до берега дело может долго не дойти, а кислород бы им перекрыли.... А потом бы как-то расчистили это убожище...
показать весь комментарий
10.04.2022 01:15 Ответить
+1
Без мосту Крим перестане бути тилом південної Херсонщини. І сам стане значно вразливішим. Додаткові клопоти з вивезення зерна точно не коштують більше, ніж збільшення шансів на повернення Криму...
Ще можна б було зрозуміти прагнення зберегти міст, якби ЗСУ мали величезну перевагу над кацапнею (і питання Криму можна було б вважати вирішеним, тільки відкладеним)... але поки що далеко до такої переваги...
показать весь комментарий
10.04.2022 02:44 Ответить
Предлагается флеш-моб
показать весь комментарий
09.04.2022 20:07 Ответить
Гарпуны ещё вчера привезли в Одессу https://www.ukr.net/news/details/economics/90733449.html
показать весь комментарий
09.04.2022 20:10 Ответить
https://www.ukr.net/news/details/economics/90733449.html
показать весь комментарий
09.04.2022 20:11 Ответить
 
 