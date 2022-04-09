Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи для борьбы с варварской кампанией России, - Джонсон

Премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал подробности своего визита в Киев.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня посещаю своего друга Владимира Зеленского в Киеве. Создаем новый пакет финансовой и военной помощи, свидетельствующий о нашей преданности борьбе Украины против варварской кампании России", - говорится в сообщении.

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