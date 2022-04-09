Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи для борьбы с варварской кампанией России, - Джонсон
Премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал подробности своего визита в Киев.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня посещаю своего друга Владимира Зеленского в Киеве. Создаем новый пакет финансовой и военной помощи, свидетельствующий о нашей преданности борьбе Украины против варварской кампании России", - говорится в сообщении.
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+31 Merkator_R
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+29 Мистер Икс #492862
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+29 Валентина Саюн
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що при ній Франція вийде із ЄС і НАТО такий же викормиш путлєра у нас під боком - це Орбан ( Угорщина)!!
"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."
https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
так як Гітлер був сміливим виродком , а **** - це трусливий виродок , який ніколи не піде на самогубство,
, а потягне за собою ( не дай Боже)
навіть страшно уявити скільки людей
После просмотра первой серии Вронский сильно запил. Потом ему стало скучно и он уехал на Кавказ. На Кавказе ему тоже стало скучно и он поехал штурмовать Мариуполь. После того, как Кадыров подавился щщами, Вронский возглавил его батальон и переименовал его в "Сало - сила, спорт - могила". После тринадцати лет штурма Мариуполя Вронскому стало скучно, он запил, но не сильно.
В то же время происходили следующие события. То, что осталось от Анны осмотрел доктор Комаровский и сказал, что помочь ей могут только в Карпатах. Остатки несчастной привезли на Говерлу, и мольфары восстановили ее тело. Правда, голову удалось пришить только с разворотом на 180 градусов от первоначального положения. Спасенная счастливая Анна сразу же отправила селфи любимому голубем, так как e-mail Вронского под санкциями.
Вронский получил фото любимой и сильно запил. Потом ему стало скучно и он решил отправить ответ. Однако почтовый голубь поклевал просроченный сухпаек и умер.
Вронский был в бешенстве. Он был готов вылететь первым же рейсом в Киев к любимой, но ему не дали визу. Вронский опять запил, но не сильно, потом пришел в себя и посадив свой батальон на рыбацкие лодки, отправился на штурм Севастополя.
Анна, так не получив ответ от Вронского, сильно запила, но мольфары попросили ее уменьшить дозы на время реабилитационного периода. После прохождения курса реабилитации Анна переговорила с Комаровским о выписке по причине полного выздоровления и на телевизоре, работающим сзади на фоне событий увидела на Прямом Арестовича. "Кто это?" Дрожащим голосом спросила Анна. "Это, это мой истинный герой, этот пижон не на связи, я хочу встречи, я желаю, я……." Речь Анны была бессвязна, очень эмоциональна и не совсем понятна окружающим.
В этот момент в кабинет Комаровского вошел Гордон. "Ты еще Кима не видела", таковы быле его первые слова. Он успокоил Анну, шепнув ей на ушко, почему с Арестовичем встретиться ей никак нельзя.
После этого Анна сильно запила. Потом ей стало скучно и она включила телевизор. Прямой не работал, а на 1+1 показали Гостомель и поврежденную Мрию. Анна тут же поехала ремонтировать самолет. Но там уже мужичок, приговаривая что-то, работал над железом.
Флотилия Вронского была на подступах к Севастополю. Победа была практически в руках, но черноморцы, верные традициям, затопили весь флот, все ракетные крейсеры и даже подводные лодки, на входе в бухту. Войти в Севастополь было невозможно. Вронский сильно запил. Потом ему стало скучно и он отправился с боевыми товарищами в Констанцу
Анна хотела запить, но в связи с военным положением алкоголь в магазинах не продают. И она пошла в Белоруссию бороться с железнодорожными составами с военной техникой. будет бороться, как может
И сбитыми Ка-2 пылает земля.
Старстриком сражённый - поручик Голицын,
Корнет Оболенский - не просит вина.
Лежит головешкой - поручик Голицын.
Корнету - естественно тоже хана.
1 год ·
На прикладі Великої Британії розумієш, що велич держави - це коли суспільство обирає керувати владою людину, яка сама вивчала та написала книгу про рішення Вінстона Черчілля у світовій війні.
⚡️Британия поставит Киеву 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы, заявил Борис Джонсон.
Кроме того, Британия предоставит Украине кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии МВФ, сообщил британский премьер.
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Надеюсь в бронетехнику входят САУ, а не обычные БМП
Дают Mastiff и Jackal.
Из нужной нам крайне дальнобойной арты словаки продают нам два дивизиона "Жужан". Надеюсь на седующей неделе уже будут у нас. Еще надо время освоить.... ((
Немцы PzH 2000 нам не продавали и не давали, и точно не дадут. Они уже сказали, что всё что могли из оружия - они нам дали. Это на их совести.
А логистику надо уже на берегу кошмарить, когда до этого дойдет дело.
Без мосту Крим перестане бути тилом південної Херсонщини. І сам стане значно вразливішим. Додаткові клопоти з вивезення зерна точно не коштують більше, ніж збільшення шансів на повернення Криму...
Ще можна б було зрозуміти прагнення зберегти міст, якби ЗСУ мали величезну перевагу над кацапнею (і питання Криму можна було б вважати вирішеним, тільки відкладеним)... але поки що далеко до такої переваги...