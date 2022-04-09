РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10571 посетитель онлайн
Новости Война
10 328 49

Если Орбан не видел, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать сходить к окулисту, - Качиньский

Глава польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что если венгерский премьер Виктор Орбан "не видит" зверств российских военных в пригороде Киева, "ему следует посетить окулиста".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По словам Качиньского, до недавних выборов в Венгрии он воздерживался от оценок поведения венгерского премьера, но теперь "должен признать, что все это очень грустно".

"Оценка (поведения Орбана. – Ред.) однозначно отрицательна. Когда он говорит, что не видел, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать сходить к офтальмологу", – подчеркнул он.

По его словам, Польша не будет сотрудничать с Венгрией, пока позиция Орбана относительно войны Путина против Украины не изменится.

"Полагаю, то, что делает Орбан, – он надеется сыграть роль в прекращении этого конфликта. Но я думаю, что это совершенно тупиковый путь", – резюмировал Качиньский.

Читайте также: Польша требует остановить членство РФ в международных организациях из-за геноцида в Украине

Автор: 

Венгрия (1936) Качиньский Ярослав (65) Польша (8405) Виктор Орбан (461)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+48
Поляки, ви такі класні чуваки! Це я щиро кажу! Слава Польщі, Слава Україні!
показать весь комментарий
09.04.2022 19:37
+38
Надо учесть что Орбана выбрало большинство венгров, то есть дело не сугубо в нем, он просто повторяет мнение своего большинства. Венгрии не место в Евросоюзе, если они не различают черного и белого. Пусть вступают в таежный союз. Пользоваться защитой НАТО и при этом ставить палки в колеса НАТО, да они там охудевшие в край.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:42
+21
Коротше кажучи, мадяри - шваль, - закінчив старий сапер Водічка свою розповідь, на що Швейк зауважив:
- Інший мадяр не винен у тому, що він мадяр.
- Як це не винний? - Загарячений Водічка. - Кожен із них винен, - сказав теж!»
показать весь комментарий
09.04.2022 19:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Речь фюрера в Лужниках войдет в историю Третьего Рейха Москвы.

"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
показать весь комментарий
09.04.2022 19:35 Ответить
Просто Зеленский Орбана не пригласил
показать весь комментарий
09.04.2022 19:36 Ответить
орбан он же агент ***** по кличке ***** делает то что ему говорят.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:09 Ответить
Чого дивуєтеся. В Орбана єдине зряче око в трусах. І він не може його відкрити на людях бо публіка не зрозуміє. А це око він відкриває тільки в особистих зустрічах з Путіним
показать весь комментарий
09.04.2022 21:41 Ответить
Поляки, ви такі класні чуваки! Це я щиро кажу! Слава Польщі, Слава Україні!
показать весь комментарий
09.04.2022 19:37 Ответить
вони теж кацапів ненавидять
показать весь комментарий
09.04.2022 19:49 Ответить
До психіатричної допомоги, бо людина не знає де кордон людяності проходить
показать весь комментарий
09.04.2022 19:39 Ответить
Надо просто забить на конченных мадяров они с 14 года нам палки в колеса суют. Это подлый народец.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:40 Ответить
Надо учесть что Орбана выбрало большинство венгров, то есть дело не сугубо в нем, он просто повторяет мнение своего большинства. Венгрии не место в Евросоюзе, если они не различают черного и белого. Пусть вступают в таежный союз. Пользоваться защитой НАТО и при этом ставить палки в колеса НАТО, да они там охудевшие в край.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:42 Ответить
Мені здається, що після цієї війни НАТО чекають "оргвиводи" і не тільки в мадярах справа...
показать весь комментарий
09.04.2022 20:29 Ответить
Не совсем там - Орбан взял мажоританку из-за большого количества кандидатов. По партийным спискам у него около 25% всего.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:30 Ответить
Он обещал дешёвое топливо и прочие ништяки. Но это была предвыборная колбаса - уже успел сказать, что не сможет выполнить обещаний. Венгры - лохи.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:55 Ответить
Речь фюрера в Лужниках войдет в историю Третьего Рейха Москвы.

"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
показать весь комментарий
09.04.2022 19:42 Ответить
Коротше кажучи, мадяри - шваль, - закінчив старий сапер Водічка свою розповідь, на що Швейк зауважив:
- Інший мадяр не винен у тому, що він мадяр.
- Як це не винний? - Загарячений Водічка. - Кожен із них винен, - сказав теж!»
показать весь комментарий
09.04.2022 19:42 Ответить
Орбану надо идти не к окулисту, а нах.й
показать весь комментарий
09.04.2022 19:42 Ответить
Вслед за русским кораблём пусть шурует!
показать весь комментарий
09.04.2022 20:03 Ответить
не к окулисту а к проктологу - член ***** там застрял
показать весь комментарий
09.04.2022 19:43 Ответить
Єдиним словом - до очкулісту.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:39 Ответить
Пора в очередной, Дуде сделать визит в Венгеросрандию. И ЧМОрбана и его кремлядьского чмырявого ******* сыряйла поставить на место, как было в прошлый раз
показать весь комментарий
09.04.2022 19:44 Ответить
Мадяри і русня - рідні душі: пам'ятаймо звідки мадяри переселились в центр Європи. З-під Уральских гір. Ті ж ханти-манси і різна мордва-ерзя.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:45 Ответить
Орбан просто дебил, хотя, он думал откусить кусочек Украины, видать пуйло ему пообещал, но тут оказались ВСУ и украинский народ. Теперь он на говно исходится.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:48 Ответить
Все что нужно знать про мадьяров:

В 1941−1944 гг. венгерские армии осуществили на оккупированных советских территориях геноцид, подвергали пыткам военнопленных и гражданское население, выполняли карательные функции на территории Украины и Белоруссии, Брянской, Курской и Воронежской областей России, принимали участие в уничтожении советских евреев. Информация об этом в политических целях почти не освещалась в годы существования СССР, и до сих пор многие венгерские историки обходят эту тему молчанием.
В ходе установления «нового порядка» на украинских, русских и белорусских территориях венгерские оккупационные войска, подчиненные вооруженным силам нацистской Германии, создали режим убийств и насилия, суть которого изложена в известном приказе № 10 венгерского Генерального штаба, подписанная генерал-полковником Сомбатхейи, в которой высказывалось требование: самыми жестокими методами осуществлять оккупационную службу, не останавливаясь перед сожжением населенных пунктов, убийством мирных граждан, заподозренных в связях с партизанами, и конфискаций у населения продовольствия, и скота.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:49 Ответить
И вместе с тем, они не пропустили немцев на Польшу, а их лагеря для военнопленных были почти курортом, и на побеги они смотрели сквозь пальцы.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:57 Ответить
Тарас Березовець:
1.""
2."https://t.me/berezoview/14112 Глава польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что если венгерский премьер Орбан «не видит» зверств российских военных в пригородах Киева, «ему следует посетить окулиста». Об этом он заявил в интервью Radio Plus "

Олексій Голобуцький:
3."https://t.me/allgolobutsky/18750 Спикер премьера Венгрии Берталан Хаваши заявил, что Виктор Орбан осуждает убийства в Буче .
По его словам, Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновников кровопролития.
Дошло до них, гондоны! Орбан - просто конченный ***** и *****…"
показать весь комментарий
09.04.2022 19:49 Ответить
прав был сапёр Водичка.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:52 Ответить
Чінгіз Хан трахнув мавпу та викинув її за Дунай.З того часу появилися мадяри.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:54 Ответить
Орбан вважає, що різанина в Бучі
могла бути інсценуванням

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/9/7338365/

показать весь комментарий
09.04.2022 19:55 Ответить
Чому ви дивуєтесь , адже Орбан - це проплачена шльондра путлєра 😠
показать весь комментарий
09.04.2022 20:03 Ответить
Орбану к проктологу надо сходить, пусть ему мозги через дупло вставит.
Кстати, мадьяры во время т.н. Великой отечественной отличились на Украине такими зверствами, что даже немчура содрогнулась. Вот только немцев вылечили, а мадьяры почему-то пропетляли от живительной процедуры. Непорядок.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:05 Ответить
Орбан - агент путина.

путин финансировал предвыборную кампанию его партии.

Он будет сдавать Венгрию россии! Так как у нас янукович и партия регионов сдавала Украину россии.

В Венгерские спецслужбы будет полно вставлено российских агентов, в руководство армии, в руководство полиции.

Потом следующая власть их фиг оттуда вышибет.

Украине нужно создать бригаду ботов, и об этом всем рассказывать венгерцам на их новостных сайтах.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:07 Ответить
А как ддосстучишся до ихних глубинных? Там ценителей живительного телевизора хватает. А все государственные медии в руках Орбана.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:09 Ответить
Хто ту мядьярську мову знає? Я тільки москалям мізки компосую.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:30 Ответить
За таку позицію Угорщини і вчасності виборців Орбана її мають позбавити членства НАТО та ЄС, також демократичним голосуванням інших членів цих організацій...
показать весь комментарий
09.04.2022 20:07 Ответить
Викинути нахер венгрів з ЄС, задля таких ********* в ЄС нема майбутнього..., тому Британія його покинула, це трупак... одна така країна куплена ******, буде блокувати ініціативи всіх решта, ЄС можна поховати...
показать весь комментарий
09.04.2022 20:08 Ответить
...что если венгерский премьер Виктор Орбан "не видит" зверств российских военных в пригороде Киева, "ему следует посетить окулиста".

К психиатру пусть сходит пи.арас.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:08 Ответить
к психопату
показать весь комментарий
09.04.2022 21:02 Ответить
Орбан- повязан кровавыми деньгами путинского режима,поэтому ничего не видит!
показать весь комментарий
09.04.2022 20:09 Ответить
Еще Польска не згінела, а ******* нах...й, чи правильніше буде на х...й.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:19 Ответить
******* Орбану нужен окулист из анекдота
Идет окулист по улице, на шее висят две вилки. Навстречу Орбан:
- Ачто у вас на шее висит?
- Прибор для коррекции зрения!
- А можно мне подкорректировать?
Окулист хрясь ему вилки в глаза..
- Аааааа, больно и ничего невидно!!!, - Орёт Орбан.
Окулист (проварачивая вилки в его глазах), - сейчас я тебе резкость настрою!
показать весь комментарий
09.04.2022 20:24 Ответить
Та на фіга нам співчуття цих кончених мадьярів, якось і без них обійдемось, головне, що не вийшло Закарпаття під час війни прибрати до себе, а як хотілось, вже й паспорти роздали і підручники шкільні, бо там же не вчать українську, і обломчик вийшов...
показать весь комментарий
09.04.2022 20:41 Ответить
Вони зброю через свою територію не пропускають.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:33 Ответить
Чи потрібна Європі 5-та колона
показать весь комментарий
09.04.2022 20:44 Ответить
Мадьяры - это ещё те гандоны...всегда
показать весь комментарий
09.04.2022 21:42 Ответить
Да он просто не хочет «видеть»..»пу»приказал…
показать весь комментарий
09.04.2022 21:46 Ответить
А такой был друг пана Ярослава, такой друг! В дёсна целовались, один другого спасал в голосованиях в ЕС, а Орбан оказался всё-таки кремлёвской подстилкой.
Друзья украинцы, имейте в виду: такая критика Орбана Качинским - это феномен. Видимо, Качинский в нём полностью разочаровался. Он в принципе редко высказывается настолько резко, намного чаще сыпет какие-то мутные обвинения (особенно на местной сцене, из-за чего потом проигрывает судебные процессы), или использует туманные формулировки ("миротворцы НАТО").
Вряд ли это конец многовековой польско-венгерской дружбы, но вполне возможно это конец дружбы Качинского и Орбана.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:04 Ответить
Они поддерживали друг друга, когда противостояли приему беженцев из ближнего востока. Здесь уже другое.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:35 Ответить
Угорці воювали на строні нациста Гітлера, тепер вони підіграють нацисту путлеру. З ними все ясно.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:31 Ответить
 
 