Если Орбан не видел, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать сходить к окулисту, - Качиньский

Глава польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что если венгерский премьер Виктор Орбан "не видит" зверств российских военных в пригороде Киева, "ему следует посетить окулиста".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По словам Качиньского, до недавних выборов в Венгрии он воздерживался от оценок поведения венгерского премьера, но теперь "должен признать, что все это очень грустно".

"Оценка (поведения Орбана. – Ред.) однозначно отрицательна. Когда он говорит, что не видел, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать сходить к офтальмологу", – подчеркнул он.

По его словам, Польша не будет сотрудничать с Венгрией, пока позиция Орбана относительно войны Путина против Украины не изменится.

"Полагаю, то, что делает Орбан, – он надеется сыграть роль в прекращении этого конфликта. Но я думаю, что это совершенно тупиковый путь", – резюмировал Качиньский.

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