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Сегодня состоялся третий обмен пленными. Вернули 12 военных и 14 гражданских лиц, - Верещук
Сегодня состоялся третий обмен пленными с российскими оккупантами.
Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
"По приказу Президента Зеленского сегодня состоялся третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей", - говорится в сообщении.
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+21 Харьков Сумской
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+19 arctic cool #514326
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У кацапів нескінченний фонд є....
А теперь представь себя или кого-то из своих близких родственников на месте военного, который оказался в плену, а поменять тебя не на кого, всех на гражданских давным-давно поменяли. Как около сотни наших военных, которые в лугандонских тюрьмах уже несколько лет сидят, потому что на лугандонских гоблинов рашка их менять не захотела. Их вообще-то тоже нужно на кого-то менять и руснявые орки вполне подойдут.
Поощрять террористов к захвату новых заложников не самая удачная идея. Несколько таких обменов и русня уверится, что украинцы лохи, у которых можно руснявых пленных без напряга забирать, просто наловив простых людей на оккупированных территориях.
Гражданских нужно освобождать поднятием кипиша на международных площадках. Это и русню еще сильней дискредитирует, и санкций дополнительных поможет на них навесить, и может отучит орков людей похищать из-за высокой цены за это.
вам не здається інформація кикликає підозри про торгівлю за гроші, ЗЕблики можуть!
Ви ж читали, що роблять з нашими жінками у полоні. Радіти треба, що хоч когось з них вдається витягти звідти, а не жаліти, що полонених віддали!
Пленные - это пленные, а гражданские - это заложники. Не нужно путать эти понятия.
Проте, тепер у наших бійців просто немає іншого вибору, як не брати полонених... ну ви зрозуміли