Сегодня состоялся третий обмен пленными. Вернули 12 военных и 14 гражданских лиц, - Верещук

Сегодня состоялся третий обмен пленными с российскими оккупантами.

Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"По приказу Президента Зеленского сегодня состоялся третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей", - говорится в сообщении.

Также читайте: "Парад пленных" украинских морпехов - кремлевский фейк: "Не верьте ордынской нечисти"