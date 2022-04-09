Другие западные страны в вопросе санкций должны последовать примеру Великобритании, - Зеленский после встречи с Джонсоном
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что другие западные страны в вопросе санкций против России за ее военное вторжение и преступления в Украине должны последовать примеру Великобритании.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил на брифинге с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве в субботу.
Глава государства поблагодарил Великобританию и премьер-министра Бориса Джонсона за наращивание санкционных пакетов против РФ и усиление обороноспособности Украины.
"Другие демократические западные государства должны следовать примеру Великобритании. Время ввести полное эмбарго на российские энергоносители, увеличить объемы предоставления нам оружия", - заявил президент Украины.
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Майбутнє війни в Україні
1. Ніякі перемовини вже неможливі до перемоги України на фронті. Якщо Путін захоче врятувати свою армію, то шлях тільки один, як під Києвом - швидко припинити вогонь та тікати.
2. Український народ не зупиниться, поки не знищить російських окупантів на всій землі, включно з Донбасом. Бо на лінії зіткнення на Донбасі на 24 лютого наша армія не буде гальмувати.
3. Війна буде довгою, бо Росія почала мобілізацію, і зберігає поки що велику перевагу у бойовій техниці, танках, артилерії, літаках, гелікоптерах, ракетах.
4. Країни НАТО вже не є посередниками між Україною та Путіним - Захід почав свою війну з Путіним, політичними, економічними, інформаційними заходами, та військовою підтримкою України. Тому жодних шансів навіть на військову перемогу у Путіна нема. Україна має набагато більший ресурс для війни з усього Заходу.
5. Україна має велику перевагу у людях, та з кожним днем скорочує перевагу ворога у техниці. У цій війні на виснаження наша перевага буде збільшуватись. Але людей треба зберігати, люди - це перевага, яка нарощується в рази якщо вони здобувають досвід та організацію.
6. У ******** війні перемагає не кількість людей та зброї, а здатність нанести противнику значні втрати на конкретній ділянці фронту. Професійність та боєздатність має визначатись максимізацією втрат ворога та мінімізацією власних втрат.
7. Україна переможе, з великим втратами та руйнуваннями, але знищить російську загрозу Європі, і це буде одна з найвизначніших подій 21-го сторіччя.
Це просто!
Нафту возять танкерами. Європі все одно везти нафту танкером з росії чи з іншої країни.
Адже росія більше заробляє на нафті, ніж на газі. На нафті вона заробляє за рік 200 млрд доларів, а на газі 100 млрд доларів.
Доля росії в видобутку нафти на світовому ринку всього 12%. Тобто накладання ембарго на росію підніме ціни на нафту тільки на 12%.
Якщо з Венесуелою домовитись - вона легко зможе замістити російську долю нафти на світовому ринку. Або з Іраном домовитись, щоб він відмовився від ядерної програми. Ірак, Лівія. Варіантів є багато!
З газом складніше.
Зараз в світі 40% поставок газу це зріджений газ, і 60% - трубопроводний. Доля зрідженого буде рости.
Потрібно заснувати спільні проекти Євросоюзу та Катару, щоб побудувати в останньому більше заводів по зрідженню газу.
Потрібно побудувати багато терміналів по прийому зрідженого газу по всьому узбережжю Європи.
Також можна побудувати газопровід з Катару. Через Саудівську Аравію, Єгипет, Середземне море. (путінський північний потік побудований через балтійське море)
росії гроші за нафту і газ не можна платити. Вони самі кажуть, що "нам потрібні гроші за енергоресурси, щоб фінансувати воєнну компанію в Україні"
росія завжди нафтодолари тратила на війни. так було навіть і за радянських часів.
Британія не в ЄС
Параша падет. Но на это нужно время.
И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.
Надо, чтобы наша власть настойчиво обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии. Зло должно быть наказуемо даже если оно прячется под поповскую рясу.