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Другие западные страны в вопросе санкций должны последовать примеру Великобритании, - Зеленский после встречи с Джонсоном

джонсон,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что другие западные страны в вопросе санкций против России за ее военное вторжение и преступления в Украине должны последовать примеру Великобритании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил на брифинге с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве в субботу.

Глава государства поблагодарил Великобританию и премьер-министра Бориса Джонсона за наращивание санкционных пакетов против РФ и усиление обороноспособности Украины.

"Другие демократические западные государства должны следовать примеру Великобритании. Время ввести полное эмбарго на российские энергоносители, увеличить объемы предоставления нам оружия", - заявил президент Украины.

Смотрите также: Джонсон – один из наиболее принципиальных противников российского вторжения, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Джонсон_Борис (504)


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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7509928122380752?__cft__[0]=AZXTK9-6JJsMMpom_xLTAHgFM6zdojmVKdI2DnCQVTx_S4cxJAiw0aNtk2_GvLyXcs76_WFHf8lve1IB2f7WNYFCjYwKlKIyIYDd9qQCkQZ0HkiaT65eqA-2H059B6oLC4I&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·



Майбутнє війни в Україні

1. Ніякі перемовини вже неможливі до перемоги України на фронті. Якщо Путін захоче врятувати свою армію, то шлях тільки один, як під Києвом - швидко припинити вогонь та тікати.

2. Український народ не зупиниться, поки не знищить російських окупантів на всій землі, включно з Донбасом. Бо на лінії зіткнення на Донбасі на 24 лютого наша армія не буде гальмувати.

3. Війна буде довгою, бо Росія почала мобілізацію, і зберігає поки що велику перевагу у бойовій техниці, танках, артилерії, літаках, гелікоптерах, ракетах.

4. Країни НАТО вже не є посередниками між Україною та Путіним - Захід почав свою війну з Путіним, політичними, економічними, інформаційними заходами, та військовою підтримкою України. Тому жодних шансів навіть на військову перемогу у Путіна нема. Україна має набагато більший ресурс для війни з усього Заходу.

5. Україна має велику перевагу у людях, та з кожним днем скорочує перевагу ворога у техниці. У цій війні на виснаження наша перевага буде збільшуватись. Але людей треба зберігати, люди - це перевага, яка нарощується в рази якщо вони здобувають досвід та організацію.

6. У ******** війні перемагає не кількість людей та зброї, а здатність нанести противнику значні втрати на конкретній ділянці фронту. Професійність та боєздатність має визначатись максимізацією втрат ворога та мінімізацією власних втрат.

7. Україна переможе, з великим втратами та руйнуваннями, але знищить російську загрозу Європі, і це буде одна з найвизначніших подій 21-го сторіччя.
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09.04.2022 20:15
+12
Вот должны наследовать, а не заглядывать в шеколадный глаз старому пердуну как некоторые
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09.04.2022 20:15
+8
Арахамия против!
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09.04.2022 20:17
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Правила форума Совет форумчан
Вот должны наследовать, а не заглядывать в шеколадный глаз старому пердуну как некоторые
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09.04.2022 20:15 Ответить
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7509928122380752?__cft__[0]=AZXTK9-6JJsMMpom_xLTAHgFM6zdojmVKdI2DnCQVTx_S4cxJAiw0aNtk2_GvLyXcs76_WFHf8lve1IB2f7WNYFCjYwKlKIyIYDd9qQCkQZ0HkiaT65eqA-2H059B6oLC4I&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·



Майбутнє війни в Україні

1. Ніякі перемовини вже неможливі до перемоги України на фронті. Якщо Путін захоче врятувати свою армію, то шлях тільки один, як під Києвом - швидко припинити вогонь та тікати.

2. Український народ не зупиниться, поки не знищить російських окупантів на всій землі, включно з Донбасом. Бо на лінії зіткнення на Донбасі на 24 лютого наша армія не буде гальмувати.

3. Війна буде довгою, бо Росія почала мобілізацію, і зберігає поки що велику перевагу у бойовій техниці, танках, артилерії, літаках, гелікоптерах, ракетах.

4. Країни НАТО вже не є посередниками між Україною та Путіним - Захід почав свою війну з Путіним, політичними, економічними, інформаційними заходами, та військовою підтримкою України. Тому жодних шансів навіть на військову перемогу у Путіна нема. Україна має набагато більший ресурс для війни з усього Заходу.

5. Україна має велику перевагу у людях, та з кожним днем скорочує перевагу ворога у техниці. У цій війні на виснаження наша перевага буде збільшуватись. Але людей треба зберігати, люди - це перевага, яка нарощується в рази якщо вони здобувають досвід та організацію.

6. У ******** війні перемагає не кількість людей та зброї, а здатність нанести противнику значні втрати на конкретній ділянці фронту. Професійність та боєздатність має визначатись максимізацією втрат ворога та мінімізацією власних втрат.

7. Україна переможе, з великим втратами та руйнуваннями, але знищить російську загрозу Європі, і це буде одна з найвизначніших подій 21-го сторіччя.
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09.04.2022 20:15 Ответить
Арахамия против!
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09.04.2022 20:17 Ответить
щось то почув таки Джонсон..в перемовинах
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09.04.2022 20:18 Ответить
Може до Дерьмаку петицію треба створити? Це ж не можливо, скільки шкоди ця потвора приносить Україні.
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09.04.2022 20:30 Ответить
А по митниці?
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09.04.2022 20:34 Ответить
От мені завжди якось незручно коли я чую оці завдання іншим країнам. Ті хто допомагають будуть це робити і без завдань а хто ні то завдання не допоможуть. Краще би навели порядок на митниці і не позорились
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09.04.2022 20:33 Ответить
А не могла б Україна підняти питання про приєднання до Британії, замість ЄС? Або щодо вступу у так званий Commonwealth?
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09.04.2022 20:33 Ответить
Для початку ЄС могло б хотя би нафтове ембарго на росію накласти.

Це просто!

Нафту возять танкерами. Європі все одно везти нафту танкером з росії чи з іншої країни.

Адже росія більше заробляє на нафті, ніж на газі. На нафті вона заробляє за рік 200 млрд доларів, а на газі 100 млрд доларів.

Доля росії в видобутку нафти на світовому ринку всього 12%. Тобто накладання ембарго на росію підніме ціни на нафту тільки на 12%.

Якщо з Венесуелою домовитись - вона легко зможе замістити російську долю нафти на світовому ринку. Або з Іраном домовитись, щоб він відмовився від ядерної програми. Ірак, Лівія. Варіантів є багато!

З газом складніше.

Зараз в світі 40% поставок газу це зріджений газ, і 60% - трубопроводний. Доля зрідженого буде рости.

Потрібно заснувати спільні проекти Євросоюзу та Катару, щоб побудувати в останньому більше заводів по зрідженню газу.

Потрібно побудувати багато терміналів по прийому зрідженого газу по всьому узбережжю Європи.

Також можна побудувати газопровід з Катару. Через Саудівську Аравію, Єгипет, Середземне море. (путінський північний потік побудований через балтійське море)

росії гроші за нафту і газ не можна платити. Вони самі кажуть, що "нам потрібні гроші за енергоресурси, щоб фінансувати воєнну компанію в Україні"

росія завжди нафтодолари тратила на війни. так було навіть і за радянських часів.
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09.04.2022 20:33 Ответить
На хвилину
Британія не в ЄС
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09.04.2022 20:37 Ответить
Побудова газопроводу це багато років. А ще, у разі будування якогось газопроводу, в тому регіоні почнеться нова війна. Про це вже давно сказано відкритим текстом
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09.04.2022 20:37 Ответить
В указанном регионе войны не будет.
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09.04.2022 20:47 Ответить
Вы не думайте, что вы умнее всех. На последнем голосовании в ООН Венесуэла даже не воздержалась, а голосовала против параши, а они постоянно были союзниками. И неожиданно Венесуэла №1 по запасам нефти в мире. Вы верите в такие случайности?
Параша падет. Но на это нужно время.
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09.04.2022 20:51 Ответить
Цивілізований Світ ,прийняв консолідоване рішення-зруйнувати Мордор(РФ)а зелений през ,хоче заглянути в очко звіра *****, ''і где-то пАсредіне дАгаварітца''(збори Україну)Тому Британський Лев і приїхав , наставити на ''шлях істини''зеленого гондона''.
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09.04.2022 20:41 Ответить
Плохо, что Запад забыл ввести жесткие санкции против гундяева (кирилла), который поддержал войну мордора против Украины-Руси.
И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.
Надо, чтобы наша власть настойчиво обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии. Зло должно быть наказуемо даже если оно прячется под поповскую рясу.
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09.04.2022 22:02 Ответить
Добавлю - особенно если оно прячется под поповскую рясу.
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09.04.2022 22:03 Ответить
 
 