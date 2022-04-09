Другие западные страны в вопросе санкций должны последовать примеру Великобритании, - Зеленский после встречи с Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что другие западные страны в вопросе санкций против России за ее военное вторжение и преступления в Украине должны последовать примеру Великобритании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил на брифинге с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве в субботу.

Глава государства поблагодарил Великобританию и премьер-министра Бориса Джонсона за наращивание санкционных пакетов против РФ и усиление обороноспособности Украины.

"Другие демократические западные государства должны следовать примеру Великобритании. Время ввести полное эмбарго на российские энергоносители, увеличить объемы предоставления нам оружия", - заявил президент Украины.

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