Путин в петле: Польские болельщики во время футбольного матча поддержали Украину в борьбе против РФ. ФОТО

На матче польских футбольных клубов Лех и Легия болельщики развернули баннер с изображением президента РФ Владимира Путина.

Фото обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

На шее русского диктатора петля. Так, польские болельщики решили поддержать борьбу Украины против российской агрессии.

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