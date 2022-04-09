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Новости Война
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Путин в петле: Польские болельщики во время футбольного матча поддержали Украину в борьбе против РФ. ФОТО

На матче польских футбольных клубов Лех и Легия болельщики развернули баннер с изображением президента РФ Владимира Путина.

Фото обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

На шее русского диктатора петля. Так, польские болельщики решили поддержать борьбу Украины против российской агрессии.

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Путин в петле: Польские болельщики во время футбольного матча поддержали Украину в борьбе против РФ 01

Польша (8405) путин владимир (31231) футбол (3586)


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Топ комментарии
+47
Давайте про руску курву !
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09.04.2022 20:21
+43
Тихановська наполягає на участі Мінська в переговорах України та РФ, але з однією умовою

Хтось ще вірить що вона не *консерва КГБ*. Дерун вусатий її випустив після мітингів з країни, майже особисто вивіз
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09.04.2022 20:23
+23
Ох) Від цього перформансу, ватні пердаки в кремлі, будуть як попкорн розриватися
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09.04.2022 20:25
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Давайте про руску курву !
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09.04.2022 20:21 Ответить
Дякуем ,друзи!✊👍👏👏👏
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09.04.2022 20:39 Ответить
Тихановська наполягає на участі Мінська в переговорах України та РФ, але з однією умовою

Хтось ще вірить що вона не *консерва КГБ*. Дерун вусатий її випустив після мітингів з країни, майже особисто вивіз
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09.04.2022 20:23 Ответить
Тихановска,иди на Консерва кацапская
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09.04.2022 20:26 Ответить
Тихановская за все время войны один раз шото гавкнула. По э
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09.04.2022 20:28 Ответить
По этому я соглашусь с вашей теорией.
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09.04.2022 20:29 Ответить
Воно руцка курча!
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09.04.2022 20:34 Ответить
Мінськ вже брав участь неодноразово. Тепер Мінськ може відпочити.)
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09.04.2022 20:42 Ответить
Там только Бабарико, был нормальным, за его и арестовали. Имел реальную подержу больше 50% и не любил Х*йла.
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09.04.2022 20:58 Ответить
А умова хоч яка? Хоча, які нахєр перемовини з Білоруссю за будь яких умов. Проксі-країна. Вони самі себе туди заженули.
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09.04.2022 21:07 Ответить
умови прості як 2 пальці - щоб вона предствляла Бульборусь на перемовинах
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09.04.2022 21:15 Ответить
Так а про що з ними взагалі домовлятися? Я просто питання перемовин не бачу.
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09.04.2022 21:36 Ответить
Креативно і актуально
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09.04.2022 20:23 Ответить
я хочу пощирити вас в сторіз в фейсбук. або дещо. це як.
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09.04.2022 20:23 Ответить
Під статтею є напис: поділитися.
Перший - фб.

Через сторіз не йде - просто пост. Можете додати від себе щось.
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10.04.2022 02:27 Ответить
Это даже круче чем путин *****
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09.04.2022 20:23 Ответить
Ох) Від цього перформансу, ватні пердаки в кремлі, будуть як попкорн розриватися
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09.04.2022 20:25 Ответить
майте совість!!!
треба добавляти: "Обережно, спойлери!!!"
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09.04.2022 20:28 Ответить
треба було у весь зріст:
в вісельника розслабляються мьязи
і він всцикається та всерається..
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09.04.2022 20:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4wCvJHuR3jU Побажання Путіну ПРИКОЛ! 😁
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09.04.2022 20:37 Ответить
Поляки имеют характер. Им также как и любой другой стране, угрожает теоретически возможный ядерный удар от беснующейся бензоколонки, но их это не останавливает.
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09.04.2022 20:41 Ответить
Видно кто нам настоящий друг.
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09.04.2022 20:44 Ответить
За уруцкій ізік Поляк тебе пошле кобилі в тріщину 100% й скаже вже не тобі, а собі тихенько : "lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć..."

O jejku!

Детальніше: https://polskapraca.in.ua/articles/20-golovnikh-fraz-polskoyu-movoyu/
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09.04.2022 20:55 Ответить
вони чудово розуміють. шо могли б бути і вони..
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09.04.2022 20:45 Ответить
Браво нашим польскім друзям!
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09.04.2022 20:42 Ответить
касапи припинили транслювати Екстраклясу http://www.vsetv.com/schedule_channel_332_week.html по своєму Viasat Sport. Ось телепрограма . Ще минулого року транслювали по одному матчу в суботу-неділю. Тепер - виключно американський бейсбол.
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09.04.2022 20:58 Ответить
ПРОРОЧЕСКИ!
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09.04.2022 21:12 Ответить
Подяци єще бардзо толєрантни.Могліби показаць ***** посадзонего на палю.
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09.04.2022 21:56 Ответить
У захеровой пердак по всей мацкве раскидает...
Нравица)))
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09.04.2022 23:34 Ответить
 
 