Путин в петле: Польские болельщики во время футбольного матча поддержали Украину в борьбе против РФ. ФОТО
На матче польских футбольных клубов Лех и Легия болельщики развернули баннер с изображением президента РФ Владимира Путина.
Фото обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.
На шее русского диктатора петля. Так, польские болельщики решили поддержать борьбу Украины против российской агрессии.
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Хтось ще вірить що вона не *консерва КГБ*. Дерун вусатий її випустив після мітингів з країни, майже особисто вивіз
Перший - фб.
Через сторіз не йде - просто пост. Можете додати від себе щось.
треба добавляти: "Обережно, спойлери!!!"
в вісельника розслабляються мьязи
і він всцикається та всерається..
O jejku!
Детальніше: https://polskapraca.in.ua/articles/20-golovnikh-fraz-polskoyu-movoyu/
Нравица)))