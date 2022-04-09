"Это решение считаю глупостью - неуместной и несвоевременной", - Жадан об отключении "Эспрессо", "5 канала" и "Прямого"
Украинский литератор, певец и общественный деятель Сергей Жадан отреагировал на ситуацию с техническим прекращением Концерном РРТ вещания трех телевизионных каналов ("Эспрессо", "5 канал", "Прямой").
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом писатель написал сегодня, 9 апреля 2022 года, на своей странице в Facebook.
"Видит Бог, что стараюсь не заниматься критиканством во время войны, но вот это решение о телеканалах считаю глупостью - неуместной и несвоевременной. Такое впечатление, что кто-то уже начинает думать о следующих выборах. Особенно досадно это наблюдать на фоне действительно удивительной общественной сплоченности вокруг ВСУ и идеи сопротивления оккупантам", - отметил Сергей Жадан.
По его мнению, цензура – "это не украинский формат".
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18:00Новости.
18:10"Информационный марафон" с Виталием Портниковым и Марией Гурской.
19:00Новости.
19:15"Большой эфир Василия Зимы".
21:00Новости.
21:15"Информационный марафон".
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Допались до телеканалів.
Полізли в марафон всілякі арестовищі. Теж мені лідор суспільної думки.
Люсінда повний відморозок.
Зачекайте, воно попустить
тоді ві називав цих людей друзями.
зараз, зеленський побачив що кращий йог друг це народ.
як що не зробить висновки, а я маю надію що зробить
та порозганяє аферистів та корупціонерів.
то злетівши в найпопулярнышу людину в світі, так само швидко може впасти мордою в лайно.
Може вам нагадати, при кому портнов посадив свого фунта у офіс презедента? Чи може вам нагадати хто випустив портнова з країни? А може ви не знаєте, що спецназ мвс охороняє будинок портнова? думайТЕ
1. Чому американський ленд-ліз це погано. (нагадаю, ним займався Порошенко).
2. Чому невступ у НАТО, довічний позаблоковий статус і ефімерні "гарантії" це добре. (нагадаю, саме на це направлені нині титанічні зусилля Зеленського).
А Савик Шустер, агент Кремля, еще держится.
Ты скажи лучше, чьи это каналы. Тогда я пойму. Пока гугл говорит то, что я написал.
И запомни, лучшего президента, чем Порошенко у Украины пока не было. Если любишь зеленую шмарклю- иди за кораблем сразу.
Досить вже боятися нєабідєть того, хто не боїться сцяти українцям в очі!
Сподіваюся, що Жадан так з політкоректності... але все ж переборщив з нею. Це невиправдане зловживання владою, як мінімум.
Украіни на московія, люстрацій, як у 2014 році, більше НЕБУДЕ !!!
Смерть ворогам України!!
Слава Україні✊🇺🇦⚔️❤️‼️⚔️😡