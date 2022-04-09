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"Это решение считаю глупостью - неуместной и несвоевременной", - Жадан об отключении "Эспрессо", "5 канала" и "Прямого"

жадан

Украинский литератор, певец и общественный деятель Сергей Жадан отреагировал на ситуацию с техническим прекращением Концерном РРТ вещания трех телевизионных каналов ("Эспрессо", "5 канал", "Прямой").

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом писатель написал сегодня, 9 апреля 2022 года, на своей странице в Facebook.

"Видит Бог, что стараюсь не заниматься критиканством во время войны, но вот это решение о телеканалах считаю глупостью - неуместной и несвоевременной. Такое впечатление, что кто-то уже начинает думать о следующих выборах. Особенно досадно это наблюдать на фоне действительно удивительной общественной сплоченности вокруг ВСУ и идеи сопротивления оккупантам", - отметил Сергей Жадан.

По его мнению, цензура – ​​"это не украинский формат".

Читайте также: Княжицкий, Синютка и Федына нашли руководителя концерна РРТ, отключившего вещание "Прямого", "Эспрессо" и "5 канала". Нардепы анонсировали проверку чиновников

Автор: 

5 канал (13632) цензура (1337) Жадан Сергей (80) Прямой канал (56) Эспрессо (6)


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Топ комментарии
+83
я не хочу дивитись кожен день на Мосійчук,яка розповідала що Порох свого брата вбив і з'їв,"а с русскімі нужна договаріватся" ...верніть мені Портнікова і усіх інших розумних людей і патріотів
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09.04.2022 20:32
+66
Требуем включения все каналов- Эспрессо, Прямой, 5-й. Кто дал указание отключить, должен понести наказание за эти действия!!!
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09.04.2022 20:34
+61
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09.04.2022 20:43
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В нас ніби увімкнули.
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09.04.2022 20:32 Ответить
увікм..,увінмк..,увінмк..,увікнм...кароче включили))
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09.04.2022 20:52 Ответить
В кабелі може бути, а в пакеті т2 нема.
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09.04.2022 21:06 Ответить
В нас ввімкнули , але на ньому йде клятий марафон.
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09.04.2022 21:16 Ответить
На марафоне пропаганда похлеще скабеевой. Но может оно так и нада. Война все таки
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09.04.2022 21:20 Ответить
То про це люди і кажуть (( вимкнено не логотип каналу а трансляцію контенту даного каналу.
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09.04.2022 21:32 Ответить
17:10"Информационный марафон" с Виталием Портниковым и Марией Гурской.
18:00Новости.
18:10"Информационный марафон" с Виталием Портниковым и Марией Гурской.
19:00Новости.
19:15"Большой эфир Василия Зимы".
21:00Новости.
21:15"Информационный марафон".
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09.04.2022 22:15 Ответить
Піду перевірю.
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09.04.2022 22:33 Ответить
Та ні. Лєпілово продовжується.
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09.04.2022 22:37 Ответить
Та ні .Студій ввімкнення не має. Лєпілово продовжується.
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09.04.2022 22:41 Ответить
я не хочу дивитись кожен день на Мосійчук,яка розповідала що Порох свого брата вбив і з'їв,"а с русскімі нужна договаріватся" ...верніть мені Портнікова і усіх інших розумних людей і патріотів
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09.04.2022 20:32 Ответить
https://news.liga.net/politics/news/velikobritaniya-predostavit-ukraine-120-edinits-bronetehniki-i-protivokorabelnyh-kompleksov Великобритания предоставит Украине 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов
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09.04.2022 20:32 Ответить
"Бачить Бог, що намагаюсь не займатися критиканством у часи війни, але ось це рішення про телеканали вважаю дурістю - недоречною і несвоєчасною. Таке враження, що хтось уже починає думати про наступні вибори. Особливо прикро це спостерігати на тлі справді дивовижної суспільної згуртованості довкола ЗСУ та ідеї опору окупантам", - зазначив Сергій Жадан.
*****
Допались до телеканалів.
Полізли в марафон всілякі арестовищі. Теж мені лідор суспільної думки.
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09.04.2022 20:34 Ответить
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09.04.2022 20:47 Ответить
Арестович: - Щоб уникнути паніки ми евакуювали лише дітей і дружину Зеленського.
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09.04.2022 20:54 Ответить
Ніби люди не втікали. Але ж ніхто танками їх не давив.
Люсінда повний відморозок.
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09.04.2022 21:07 Ответить
Цинічний покидьок.
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09.04.2022 22:20 Ответить
Арестович негодяй ,пиарится на успехах ЗСУ и не брезгует на чужом горе и геноциде в Буче
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09.04.2022 20:58 Ответить
ти бидло спочатку головою а не ****** подумало,хто б на них тоді літав,ой так зараз так само нема нікого,так що сосальник стули,дуже весело взяти те шо просто буде стояти,а ще ці літаки потребують запчастин і персоналу,треба ж було брати,***** відновлювати свою авіацію на яку є пілоти і технки ВЖЕ,краще наберем єропланів,на яких тількі пілоти будуть в кращому за рік а то й два,так що пливи гімно за кореблем руснявим
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09.04.2022 22:53 Ответить
Требуем включения все каналов- Эспрессо, Прямой, 5-й. Кто дал указание отключить, должен понести наказание за эти действия!!!
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09.04.2022 20:34 Ответить
знайомтесь - Данілов Кирил Феліксович - це саме та мразота, яка відключила 3 українські канали, саме він обіймає посаду голови концерну РРТ. Це саме він після відключення каналів, під час війни, пішов у відпустку.
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09.04.2022 21:19 Ответить
Як по мене, обличчя у нього - французкоє...
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09.04.2022 21:48 Ответить
Трішки поправлю вас-харя просто не пижджена.
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09.04.2022 22:45 Ответить
Що ломка почалась?
Зачекайте, воно попустить
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09.04.2022 23:45 Ответить
фокуси ОПи - це і є елітне мародерство на крові під час війни..(
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09.04.2022 20:34 Ответить
В ОП решили, что луше смотреть Влащенко, чем Портникова.
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09.04.2022 20:38 Ответить
Генеральний продюсер проросійського телеканалу https://uk.wikipedia.org/wiki/ZIK_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) ZIK з 2017 по 2020 рік.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-zik_2017-3 [Також з 2018 року веде переважно російськомовний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-4 [4] Youtube-влог «Vласть vs Vлащенко».
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09.04.2022 20:47 Ответить
вже не поодиноко оточення зеленського.йому піднасирало....
тоді ві називав цих людей друзями.
зараз, зеленський побачив що кращий йог друг це народ.
як що не зробить висновки, а я маю надію що зробить
та порозганяє аферистів та корупціонерів.
то злетівши в найпопулярнышу людину в світі, так само швидко може впасти мордою в лайно.
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09.04.2022 20:38 Ответить
царь хороший,бояре плохие
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09.04.2022 20:44 Ответить
Він популярний не з позитивної точки зору, а просто як людина з роздвоєним поглядом на речі. Згадують його бистро і якось неохоче. Зверніть увагу що зброя і її доставка більше з ним не обговорюється,з Залужним. Не вірять офісу, це прямо сказав американець
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09.04.2022 20:45 Ответить
Десь так:останньою вмирає надія.
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09.04.2022 22:48 Ответить
пффффффф))))) "голубоглазая" наївність)))
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09.04.2022 22:56 Ответить
В мене на мегого є ці канали. А з якого числа відключають?
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09.04.2022 20:40 Ответить
десь з неділю не працюють
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09.04.2022 20:45 Ответить
"...рішення про телеканали вважаю дурістю - недоречною і несвоєчасною." , а треба УСВІДОМЛЮВАТИ, що це - антиукраїнська внутрішня ДИВЕРСІЯ з команди антиукраїнського АГЕНТА - ze-гнидози й його шушери!
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09.04.2022 20:41 Ответить
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09.04.2022 20:43 Ответить
💯✊👍 молодец Борис Филатов в 🎯Абдритович -💩🤮
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09.04.2022 21:01 Ответить
Може хтось пам'ятає, як три роки тому, коли клоун прийшов до влади, в Україну повернувся рашист портнов. Одним із перших його постів в фб, був пост в якому він писав, про активістів, волонтерів, патріотів. А саме щодо цих осіб будуть проходити "певні процеси": хтось в лікарню, хтось в тюрму, хтось щезне і тд. Так ось, на окупованих територіях проходили і проходять саме ці процеси: рашисти знають де живуть журналісти, волонтери, патріоти, АТО-шники і їхні сім'ї. І по ним активно проводиться цілеспрямована робота: їх катують, вбивають, калічать, вивозять у в'язниці...
Може вам нагадати, при кому портнов посадив свого фунта у офіс презедента? Чи може вам нагадати хто випустив портнова з країни? А може ви не знаєте, що спецназ мвс охороняє будинок портнова? думайТЕ
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09.04.2022 20:44 Ответить
Татаров
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09.04.2022 20:47 Ответить
ВІДКЛЮЧИЛИ ЕФІРНЕ МОВЛЕННЯ! ЩО ВИ А В МЕНЕ Є!
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09.04.2022 20:44 Ответить
Уря! В каком штате?
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09.04.2022 21:00 Ответить
Я В КИЄВІ!
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09.04.2022 21:04 Ответить
Кабель чи Т2?
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09.04.2022 21:14 Ответить
Поэтому у тебя и пашет. Т2 - это вся Украина, где нет кабельного.
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09.04.2022 21:29 Ответить
Анонс потуг ЗЕлених пропагандонів на незабаром:
1. Чому американський ленд-ліз це погано. (нагадаю, ним займався Порошенко).
2. Чому невступ у НАТО, довічний позаблоковий статус і ефімерні "гарантії" це добре. (нагадаю, саме на це направлені нині титанічні зусилля Зеленського).
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09.04.2022 20:46 Ответить
країна має знати своїх "героїв" знайомтесь Данілов Кирил Феліксович - це саме та мразота, яка відключила 3 українські канали, саме він обіймає посаду голови концерну РРТ. це саме він після відключення каналів, під час війни, пішов у відпустку. якщо знаєте місце перебування,маячте
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09.04.2022 20:47 Ответить
знайшли його заступника вдома в Калуші, також у відпустці.
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09.04.2022 21:04 Ответить
Оно 💩👹отключило по приказу с ОП,Тимошенко,Татарова,Д'Ерьмака‼️
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09.04.2022 21:57 Ответить
І тут не українець, не дивно для ЗЕ-влади... але ганебно для українців, що дозволили так вилізти собі на голову.
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10.04.2022 00:01 Ответить
А за что их отключили? Пророссийские? По решению суда? Никто не говорит об этом.
А Савик Шустер, агент Кремля, еще держится.
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09.04.2022 20:49 Ответить
за то шо проукраинские
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09.04.2022 20:57 Ответить
Понял. Порох и Жеваго. Сильно украинские.
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09.04.2022 21:06 Ответить
Оно с великобритании канеха видней, кто кому рабинович. Спалилась ********** консерва скабеевским нарративом про Пороха ( при чем тут жеваго - тоже непонятно).Заткнись ,*********-зеленожопая консерва. Иди за кораблем, урод
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09.04.2022 21:35 Ответить
Сморчок, я не из Великобритании. Просто не могу без VPN просматривать этот замечательный сайт, который запрещен в Беларуси и России.
Ты скажи лучше, чьи это каналы. Тогда я пойму. Пока гугл говорит то, что я написал.
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09.04.2022 21:42 Ответить
За сморчка, отдельное спасибо, смеялся долго)))) Объяснять ничего не буду, если повторяешь кремлевскую херню. Читай и думай сам. И поменьше пиши тут.

И запомни, лучшего президента, чем Порошенко у Украины пока не было. Если любишь зеленую шмарклю- иди за кораблем сразу.
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09.04.2022 22:01 Ответить
Кто бы сомневался.
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09.04.2022 22:07 Ответить
Дихлофос ,иди на х#й ! Смотри Г+Г
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09.04.2022 21:59 Ответить
Порохоботы возбудились.
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09.04.2022 22:08 Ответить
https://espreso.tv/knyazhitskiy-sinyutka-y-fedina-znayshli-kerivnitstvo-kontsernu-rrt-yaki-vimknuli-z-eteru-espreso-pryamiy-i-5-kanal-i-anonsuvali-perevirku-chinovnikiv
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09.04.2022 20:50 Ответить
Зелені гниди кинули всі свої сили на боротьбу на інформаційному полі.Атака йде на патріотичну опозицію,на блогерів,на всіх хто не дає їм протягнути зрадницькі договорняки з русньою.Інформаційна підтримка і кошти на цю кампанію просто колосальні.
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09.04.2022 20:51 Ответить
у мене тєлєвізора нема давно. Але є всі канали на ютубі. Ну, 1+1 я не підписувала, але Україна і 24 було. Тепер від них відписалась. Залишились 5-й, Еспрессо і Прямий. Бо я НІКОЛИ не їм того, що в мене запихують. Своє меню я складаю сама. І так і буде
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09.04.2022 20:51 Ответить
В СЕЛІ НАВПАКИ, Є ТЕЛЕВІЗОР, АЛЕ НЕ МАЄ ЮТУБА
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09.04.2022 21:01 Ответить
Зате в Арєстовича, в ролику де він ******** Порошенка, Бурбу і розказує, що знали про війну, але не попереджали, щоб не було паніки, 800 тис переглядів з подяками і захватом в коментарях.
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09.04.2022 21:11 Ответить
800 тис . (( щось малувато у зелепупиків воздихатєлів залишилося , мабуть решта на Буковелі бухають , не до люськи ((
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09.04.2022 21:40 Ответить
Дурість це м'яко сказано
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09.04.2022 21:04 Ответить
Потрібно думати про захист держави , а не про політичні ігрища
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09.04.2022 21:07 Ответить
Зебил он и есть Зебил. Под прикрьітием войньі занимается падло безпределом.
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09.04.2022 21:08 Ответить
Скоро в нас теж буде маленький диктатор
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09.04.2022 21:11 Ответить
Так і є, на жаль... Дурість і жадоба до влади з боку "героя, що НЕ ВТІК"
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09.04.2022 21:12 Ответить
Всі ці заяви не попадають в ціль. Офіс своє рішення не змінить. Вони не могли це зробити в мирний час. А під ширмою війни протягати свої закони, закривати опозиційні СМІ, та розправлятись з політичними опонентами, єдиний шанс стати абсолютними монополістами у владі. Переможцем під любим соусом буде проголошено особисто Найвеличніший Підписант, який особисто поручкався з самим Владіміром Владміровічом!
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09.04.2022 21:13 Ответить
Патриоты должны не скакать по каналам и сидеть Козине ( Конча заспа) , якобы в тероброне. А поехать на передовую. Как никак патриоты а не ....
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09.04.2022 21:21 Ответить
Якийсь поц самовільно ухвалює рішення, потім ховається у відпустці https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3449500-nacrada-kaze-so-ne-uhvaluvala-risenna-pro-vimknenna-5-kanalu-pramogo-ta-espreso.html . Ти вважаєш таку ситуацію нормою?
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09.04.2022 21:31 Ответить
Якось дуже лагідно висловився майбутній лавреат Нобеля. А варто було назвати це бодай злочинним свавіллям. Але ж ні. Це ж пан Жадан.
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09.04.2022 21:23 Ответить
Кто отключил должен ответить по закону военного времени. Требую вернуть вещание этим каналам!
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09.04.2022 21:40 Ответить
Злочин проти основ демократії не можна називати "недоречною і несвоєчасною".
Досить вже боятися нєабідєть того, хто не боїться сцяти українцям в очі!
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09.04.2022 22:05 Ответить
На супутнику всі три канали ідуть.
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09.04.2022 22:14 Ответить
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09.04.2022 22:20 Ответить
Недоречність,жадність і дебілізм - це девіз Зе
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09.04.2022 22:16 Ответить
ага от тільки він за це вибачився,а ти лижи далі зе
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09.04.2022 23:05 Ответить
На тлі такоі страшеноі війни Зеленській загрався і ганьба такому недолугому коломойскому посіпакові.
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09.04.2022 23:42 Ответить
Імхо, вважати виключно дурістю вимкнення тих каналів теж є дурістю.

Сподіваюся, що Жадан так з політкоректності... але все ж переборщив з нею. Це невиправдане зловживання владою, як мінімум.
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09.04.2022 23:59 Ответить
Ці гниди, привладні, дограються із забороною телеканалів разом із ******!!!
Украіни на московія, люстрацій, як у 2014 році, більше НЕБУДЕ !!!
Смерть ворогам України!!
Слава Україні✊🇺🇦⚔️❤️‼️⚔️😡
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10.04.2022 00:04 Ответить
Зеленский - это карликовое отражение *****.
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10.04.2022 00:50 Ответить
 
 