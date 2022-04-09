"Это решение считаю глупостью - неуместной и несвоевременной", - Жадан об отключении "Эспрессо", "5 канала" и "Прямого"

Украинский литератор, певец и общественный деятель Сергей Жадан отреагировал на ситуацию с техническим прекращением Концерном РРТ вещания трех телевизионных каналов ("Эспрессо", "5 канал", "Прямой").

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом писатель написал сегодня, 9 апреля 2022 года, на своей странице в Facebook.

"Видит Бог, что стараюсь не заниматься критиканством во время войны, но вот это решение о телеканалах считаю глупостью - неуместной и несвоевременной. Такое впечатление, что кто-то уже начинает думать о следующих выборах. Особенно досадно это наблюдать на фоне действительно удивительной общественной сплоченности вокруг ВСУ и идеи сопротивления оккупантам", - отметил Сергей Жадан.

По его мнению, цензура – ​​"это не украинский формат".

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