Мы будем поставлять технологии и ноу-хау, чтобы Украина никогда не испытала шантажа, - Джонсон
Великобритания будет поставлять Украине технологии и ноу-хау, чтобы Украина никогда не испытала шантажа и угроз, заявил премьер-министр Борис Джонсон после встречи с президентом Украины в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Джонсон на брифинге с президентом Украины в Киеве в субботу.
"Мы – Великобритания и другие партнеры, будем поставлять оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не испытала ужасов вторжения, чтобы Украина никогда не испытала шантажа или угрозы любым способом", - отметил британский политик.
В то же время, по его словам, "остается сделать немало для того, чтобы обеспечить успешность Украины и ее победу, а также поражение Путина".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І як вони це зможуть зробити?
Адже Україна є суверенна держава, суспільство якої обирає очильника шляхом вільних виборів.
Якщо чинний президент після перемоги буде переобраним, то відповідно усе його оточення залишиться з ним.
Західні партнери України, включаячи Британію, це розуміють. Як і те, що передані Україні технології наступного дня вже будуть у мокшандії.
Я- увидите...
Реально чувствую хороших людей, да и очень толковый, говорит сразу и по делу, не стыдится говорить правду в глаза
Жодна чфрф лоханка немає ніякого працездатного захисту від засобів ураження та знаходиться замкнутому просторі...
Слава Британiї !
Смерть кацапо-ординському шизо-фашизму ! Смерть азiопськiй паРашi !
Cмерть рашистським окупантам!
Rule, Britannia
https://youtu.be/FoHgSLp19YE
https://i1.sndcdn.com/artworks-Btth4W6EnEPjTj1l-utLKWA-t500x500.jpg
Даже похож.