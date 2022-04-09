РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10508 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
13 948 36

Мы будем поставлять технологии и ноу-хау, чтобы Украина никогда не испытала шантажа, - Джонсон

джонсон

Великобритания будет поставлять Украине технологии и ноу-хау, чтобы Украина никогда не испытала шантажа и угроз, заявил премьер-министр Борис Джонсон после встречи с президентом Украины в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Джонсон на брифинге с президентом Украины в Киеве в субботу.

"Мы – Великобритания и другие партнеры, будем поставлять оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не испытала ужасов вторжения, чтобы Украина никогда не испытала шантажа или угрозы любым способом", - отметил британский политик.

В то же время, по его словам, "остается сделать немало для того, чтобы обеспечить успешность Украины и ее победу, а также поражение Путина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Другие западные страны в вопросе санкций должны последовать примеру Великобритании, - Зеленский после встречи с Джонсоном

Зеленский Владимир (20290) помощь (7788) технологии (667) Джонсон_Борис (504)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
Да, да....і тримайте Вовчика у лещатах. Бо єрмак то нашіптує страшні речі йому.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:38
+44
Британия наш лучший союзник на столетия .
показать весь комментарий
09.04.2022 20:43
+39
Как же хочется открыть цензор с утра и увидеть новость, что черноморская группировка хрюске кораблей "была притоплена на небольшую глубину". Эх (мечтательное)
показать весь комментарий
09.04.2022 20:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да, да....і тримайте Вовчика у лещатах. Бо єрмак то нашіптує страшні речі йому.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:38 Ответить
"і тримайте Вовчика у лещатах."

І як вони це зможуть зробити?
Адже Україна є суверенна держава, суспільство якої обирає очильника шляхом вільних виборів.
Якщо чинний президент після перемоги буде переобраним, то відповідно усе його оточення залишиться з ним.
Західні партнери України, включаячи Британію, це розуміють. Як і те, що передані Україні технології наступного дня вже будуть у мокшандії.
показать весь комментарий
10.04.2022 00:04 Ответить
Накуй іді за кооаблем!
показать весь комментарий
09.04.2022 20:42 Ответить
Даже не сомневаюсь что Джонсон приехал по делу. Главное что бы наши государственники не похерили это благое дело.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:42 Ответить
Британия наш лучший союзник на столетия .
показать весь комментарий
09.04.2022 20:43 Ответить
Это будет вписано в историю на столетия,.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:50 Ответить
До войны еще писал, что Британия нам сделает красиво. Вот украинцы, которые любят чтобы думали за них - вот Британия сделает. Главное слушать их и всё будет хорошо.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:52 Ответить
Иди за кораблем
показать весь комментарий
09.04.2022 21:26 Ответить
Джонсон - найкращий президент України.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:43 Ответить
Если честно я бы хотел чтобы у нас был такой ка Джонсон.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:47 Ответить
Да, он классный, раньше мне говорили в чем?
Я- увидите...
Реально чувствую хороших людей, да и очень толковый, говорит сразу и по делу, не стыдится говорить правду в глаза
показать весь комментарий
10.04.2022 07:14 Ответить
Мужик,не то что макрон и шольц,которые больше всего кричали об отказе от кацапского газа,а по факту бзднули,типа,это не так просто и на это надо 800000 лет.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:43 Ответить
Як говорив Піонтковський, "Шольц и Макрон соревнуются на звание Лучший холуй Путина".
показать весь комментарий
09.04.2022 21:00 Ответить
Как же хочется открыть цензор с утра и увидеть новость, что черноморская группировка хрюске кораблей "была притоплена на небольшую глубину". Эх (мечтательное)
показать весь комментарий
09.04.2022 20:43 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2022 20:46 Ответить
Як я Вас розумію....
Жодна чфрф лоханка немає ніякого працездатного захисту від засобів ураження та знаходиться замкнутому просторі...
показать весь комментарий
09.04.2022 20:58 Ответить
God save the queen
показать весь комментарий
09.04.2022 20:46 Ответить
Древня та Добра Англія...
показать весь комментарий
09.04.2022 20:49 Ответить
Слава Британії! Слава Україні! Ми не самі в нашій бородьбі, переможемо.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:49 Ответить
Демократия в действии))))))
показать весь комментарий
09.04.2022 20:51 Ответить
Джонсон один из самых адекватных политиков в данной ситуации. Умница.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:52 Ответить
Чим раніше Світ зрозуміє, що ми борімося проти фашистів, які бажають знищити увесь Світ, тим менше буде жертв.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:54 Ответить
возьмите зелю за яйца, чтобы не слил нас и наши территории *****
показать весь комментарий
09.04.2022 20:58 Ответить
Чем больше Британия передает вооружений ЗСУ, тем громче орут в Зе-администрации о срочной капитуляции Пуйлу. Интересная тенденция.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:58 Ответить
Бубочка йому не казав коли він громадянську війну починає ?
показать весь комментарий
09.04.2022 20:59 Ответить
Так вона ж, типа, на даунбасі вже вісім років іде. Прийде час, ********* зрадників аж на урал.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:29 Ответить
може перед тим, як передавати know-how, варто було б вимагати очищення України від аґентів "козирів" aka "єрмак"? Бо на другий день всі ці технології лежатимуть на столі в фсб.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:21 Ответить
Треба в Україні військовий уряд в військовий час. Резнікова і Кулебу лишити - всіх інших замінити на військових з реальним військовим досвідом, або на їх ставлеників. ОП загнати в його конституційні функції і очистити від кремлівських агентів.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:28 Ответить
Але лише напряму ЗСУ, ні зелене піздобратія ні есбеушники не мають брати в цьому участі
показать весь комментарий
09.04.2022 22:06 Ответить


Слава Британiї !

Смерть кацапо-ординському шизо-фашизму ! Смерть азiопськiй паРашi !

Cмерть рашистським окупантам!


Rule, Britannia

https://youtu.be/FoHgSLp19YE

https://i1.sndcdn.com/artworks-Btth4W6EnEPjTj1l-utLKWA-t500x500.jpg
показать весь комментарий
09.04.2022 23:13 Ответить
Капец, это реинкарнация Черчиля.
Даже похож.
показать весь комментарий
09.04.2022 23:48 Ответить
 
 