Мы будем поставлять технологии и ноу-хау, чтобы Украина никогда не испытала шантажа, - Джонсон

Великобритания будет поставлять Украине технологии и ноу-хау, чтобы Украина никогда не испытала шантажа и угроз, заявил премьер-министр Борис Джонсон после встречи с президентом Украины в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Джонсон на брифинге с президентом Украины в Киеве в субботу.

"Мы – Великобритания и другие партнеры, будем поставлять оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не испытала ужасов вторжения, чтобы Украина никогда не испытала шантажа или угрозы любым способом", - отметил британский политик.

В то же время, по его словам, "остается сделать немало для того, чтобы обеспечить успешность Украины и ее победу, а также поражение Путина".

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