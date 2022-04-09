Друг Путина Берлускони: Разочарован и огорчен президентом РФ. В Буче военные преступления, Россия не может отрицать свою ответственность

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что "разочарован" в российском президенте Владимире Путине из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".

"Мы столкнулись с беспрецедентной агрессией в отношении такой нейтральной страны, как Украина, которая сегодня с большой честью сражается за свою свободу. Агрессия против Украины привела Россию в руки Китая. Жаль. Я глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром", - подчеркнул он.

"В Буче были совершены настоящие военные преступления, и Россия не может отрицать свою ответственность", - отметил экс-премьер.

Смотрите также: Канцлер Австрии посетил Бучу, - глава Киевской ОВА Павлюк. ФОТОрепортаж