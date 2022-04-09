Друг Путина Берлускони: Разочарован и огорчен президентом РФ. В Буче военные преступления, Россия не может отрицать свою ответственность
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что "разочарован" в российском президенте Владимире Путине из-за вторжения в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".
"Мы столкнулись с беспрецедентной агрессией в отношении такой нейтральной страны, как Украина, которая сегодня с большой честью сражается за свою свободу. Агрессия против Украины привела Россию в руки Китая. Жаль. Я глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром", - подчеркнул он.
"В Буче были совершены настоящие военные преступления, и Россия не может отрицать свою ответственность", - отметил экс-премьер.
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+37 Дмитрий Иванов #512538
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руські не будуть одинокі
Зімбабва виділить не менше як 70 кг цукру і 150 кг бананів
В конце марта в уголовной полиции сообщали, что еженедельно отмечается порядка 200 преступлений против русскоязычных граждан ФРГ, от оскорблений и угроз до физического насилия и ущерба имуществу
https://www.youtube.com/watch?v=JWinytWB2T8
"Качинський:Орбану потрібен офтальмолог щоби побачити Бучу.Відновлення відносин можливе лише після зміни оцінок війни в Україні!"
Брехуны во всех отношениях.
В том числе всегда подло сворачивали на других. К примеру:
1.Всегда отрицали голодомор. Когда орицать уже не получалось, они оправдывались неурожаем. Когда и это стало не получаться они стали говорить, что украинцы семи себя голодом убивали. Это притом, что известно, что при коллективизации все структуры власти, снизу доверху (включая все села) в Украине были пронизаны так называемыми 25-ти тысячниками (так называемые передовые рабочие москвы и ленинграда), которые вели весь процесс.
2.В расстреле польских офицеров в Катыни сворачивали на немцев
Хотелось бы услышать публичную позицию Саркози, Марин ле Пэн, Шрёдера, сербского президента Вучича и тому подобных друзей путина. Чтобы увидеть, что сильнее - его деньги или переживания о своих перспективах / правилах приличия в Европе