РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10508 посетителей онлайн
Новости Война
17 770 41

Друг Путина Берлускони: Разочарован и огорчен президентом РФ. В Буче военные преступления, Россия не может отрицать свою ответственность

путін,берлусконі

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что "разочарован" в российском президенте Владимире Путине из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".

"Мы столкнулись с беспрецедентной агрессией в отношении такой нейтральной страны, как Украина, которая сегодня с большой честью сражается за свою свободу. Агрессия против Украины привела Россию в руки Китая. Жаль. Я глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром", - подчеркнул он.

"В Буче были совершены настоящие военные преступления, и Россия не может отрицать свою ответственность", - отметил экс-премьер.

Смотрите также: Канцлер Австрии посетил Бучу, - глава Киевской ОВА Павлюк. ФОТОрепортаж

Автор: 

Берлускони Сильвио (156) Италия (1641)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+37
Даже такие от путлера отворачиваются. Тем гнуснее выглядит орбан
показать весь комментарий
09.04.2022 21:16
+33
показать весь комментарий
09.04.2022 21:19
+33
Стару суку меркель треба привезти до Бучі силоміць та ткнути мерзенною пикою в братську могилу
показать весь комментарий
09.04.2022 21:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка гнусна зрада!
показать весь комментарий
09.04.2022 21:13 Ответить
Згадалося, що там вони приховували гроші путіна у Ватикані. Може тепер хоче заволодіти одноособно?
показать весь комментарий
09.04.2022 21:53 Ответить
****..
показать весь комментарий
09.04.2022 21:14 Ответить
Даже такие от путлера отворачиваются. Тем гнуснее выглядит орбан
показать весь комментарий
09.04.2022 21:16 Ответить
Сііііільвііііоо, а хто це в нас обкєкався?? хто це в нас такий хитрозроблений, у стрибку перевзувається?!
показать весь комментарий
09.04.2022 21:17 Ответить
Хм, дивно, а ****-меркель всім задоволена. Зер гут, Вальдемар, зер гут!
показать весь комментарий
09.04.2022 21:17 Ответить
Стару суку меркель треба привезти до Бучі силоміць та ткнути мерзенною пикою в братську могилу
показать весь комментарий
09.04.2022 21:20 Ответить
А ще ліпше там і прикопати *****
показать весь комментарий
09.04.2022 21:38 Ответить
На міжнародному трибуналі з військових злочинів над ******, фрау Штазі як співучасниця дізнається деталі з матеріалів слідства.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:48 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2022 21:29 Ответить
Вона сухарі сушить для себе і *****, бо сидіти довго прийдеться. Якщо обоє доживуть.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:49 Ответить
Она уже на пенсии, ей пофиг
показать весь комментарий
09.04.2022 22:14 Ответить
Розчарований ...
показать весь комментарий
09.04.2022 21:18 Ответить
Треба було написати: Berlusconi is Dazed and Confused
показать весь комментарий
09.04.2022 21:18 Ответить
Зімбабва зате допоможе
руські не будуть одинокі
Зімбабва виділить не менше як 70 кг цукру і 150 кг бананів
показать весь комментарий
09.04.2022 21:18 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2022 21:19 Ответить
В Германии фиксируются нападения на российские объекты и магазины, заявила журналистам глава МВД.

В конце марта в уголовной полиции сообщали, что еженедельно отмечается порядка 200 преступлений против русскоязычных граждан ФРГ, от оскорблений и угроз до физического насилия и ущерба имуществу
показать весь комментарий
09.04.2022 21:19 Ответить
Шабаш на підтримку параші в Берліні, 900 учасників, 400 автомобілів.
https://www.youtube.com/watch?v=JWinytWB2T8
показать весь комментарий
09.04.2022 21:54 Ответить
Сільвіо ще не не здох від сіфілісу?
показать весь комментарий
09.04.2022 21:21 Ответить
дуже повільно але нарешті віткриваються таки очі,навіть у самих упоротих,краще пізно ніж ніколи,скоро думаю навіть Орбан прозріє
показать весь комментарий
09.04.2022 21:21 Ответить
Орбан ніколи не проріє. Угорці воювали на стороні нациста Гітлера. Тепер орбан підіграє нацисту путлеру.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:57 Ответить
Ти ще за кримський портвейн не розрахувався!
показать весь комментарий
09.04.2022 21:23 Ответить
а уж как их общий кореш Каддафи разочарован и словами-то не передать…Правда, это уж неважно. Ему, но не *****.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:24 Ответить
Навіть колишній друг зрозумів, яка росія звір
показать весь комментарий
09.04.2022 21:26 Ответить
Справжній друг ***** - Орбан. А ти, Сільвіо - повія.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:28 Ответить
Засмучений чи глибоко засмучений? А, впрочем, какая разница? ПНХ!
показать весь комментарий
09.04.2022 21:30 Ответить
Хотелось бы услышать комментарий французской коррумпированной проститутки Саркози
показать весь комментарий
09.04.2022 21:30 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2022 21:37 Ответить
Чоловічий вчинок. Все розставив по полицям.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:40 Ответить
Старый питух...
показать весь комментарий
09.04.2022 21:41 Ответить
Польща заморожує відносини з Угорщиною через її позицію по Україні!!
"Качинський:Орбану потрібен офтальмолог щоби побачити Бучу.Відновлення відносин можливе лише після зміни оцінок війни в Україні!"
показать весь комментарий
09.04.2022 21:43 Ответить
Если разочарован - ложись рядом с Жириновским, старый мудак.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:50 Ответить
А він їх усіх за собою потягне, ***** першого.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:55 Ответить
А вони звикли зперечувати свою відповідальність

Брехуны во всех отношениях.
В том числе всегда подло сворачивали на других. К примеру:

1.Всегда отрицали голодомор. Когда орицать уже не получалось, они оправдывались неурожаем. Когда и это стало не получаться они стали говорить, что украинцы семи себя голодом убивали. Это притом, что известно, что при коллективизации все структуры власти, снизу доверху (включая все села) в Украине были пронизаны так называемыми 25-ти тысячниками (так называемые передовые рабочие москвы и ленинграда), которые вели весь процесс.

2.В расстреле польских офицеров в Катыни сворачивали на немцев
показать весь комментарий
09.04.2022 21:54 Ответить
Штайнмайер, бывший канцлер Австрии Курц, бывший премьер Франции Фийон, теперь Берлускони . . .

Хотелось бы услышать публичную позицию Саркози, Марин ле Пэн, Шрёдера, сербского президента Вучича и тому подобных друзей путина. Чтобы увидеть, что сильнее - его деньги или переживания о своих перспективах / правилах приличия в Европе
показать весь комментарий
09.04.2022 21:59 Ответить
Даже Берлускони прозрел. А фашист Орбан продолжает онанировать на *****.
показать весь комментарий
10.04.2022 00:47 Ответить
А когда старый гандон пил с ним в крыму наши коллекционные вина все хорошо было!
показать весь комментарий
10.04.2022 00:48 Ответить
От россии берлускони дохнут
показать весь комментарий
10.04.2022 07:55 Ответить
Кстати - Саркозел венгерского происхождения. Это что, национальное у них?
показать весь комментарий
10.04.2022 08:01 Ответить
Кстати - Саркозел венгерского происхождения. Это что, национальное у них?
показать весь комментарий
10.04.2022 08:02 Ответить
 
 