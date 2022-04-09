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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Восточном направлении отбиты 3 атаки врага, уничтожены до 80 оккупантов, 1 самолет, 3 танка, 5 бронемашин, - ОТУ "Схід"

схід,оту

В течение суток, 9 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 3 атаки, продолжаются бои.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 80; танков – 3; БМП/БТР – 5; АТ – 6; самолетов – 1; вертолет – 1; БПЛА – 1".

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армия РФ (19143) ВСУ (6568)


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Топ комментарии
+15
Оцей літак?
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09.04.2022 21:16
+12
Ці підари нашої ППО сруться, то ж близенько не підлітають.
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09.04.2022 21:18
+11
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09.04.2022 21:16
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Шось літаків мало. Невже закінчуються?
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09.04.2022 21:14 Ответить
Ці підари нашої ППО сруться, то ж близенько не підлітають.
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09.04.2022 21:18 Ответить
На жаль ні, там інколи ледь не кожні 15 хвилин наліт..
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09.04.2022 21:19 Ответить
На Марик, там де наших С-300, ТОРів нема за визначенням
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09.04.2022 21:29 Ответить
Молодці так тримати , Слава ЗСУ !
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09.04.2022 21:16 Ответить
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09.04.2022 21:16 Ответить
Оцей літак?
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09.04.2022 21:16 Ответить
Бойові гуси
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09.04.2022 21:22 Ответить
Ні. Це ватоліт на Київщині приземлений з двома орками підсмаженими на вуглець.
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09.04.2022 21:50 Ответить
А хто саме відбив атаки, ВСУ чи хтось інший ? Щойно читав на мордорському ресурсі, що 50 тисяч поляків займають позиції на правому березі Дніпра, а в Маріку оборону тримає американський спецназ. У орків настільки сильна віра в своє "могущєство", що вони просто неспроможні сприйняти факт, що їх херачать якісь "хохли" і їм скрізь ввижаєються війська НАТО.
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09.04.2022 21:33 Ответить
ПОРАДА - НЕ ЧИТАЙ КАЦАПСЬКИХ РЕСУРСІВ
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09.04.2022 21:38 Ответить
ПОРАДА- недоречна.Щоб перемогти ворога потрібно його краще вивчити, знати які в нього думки та цінності.
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09.04.2022 23:06 Ответить
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09.04.2022 22:01 Ответить
https://twitter.com/i/status/1512850507978752013 https://twitter.com/i/status/1512850507978752013
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09.04.2022 22:00 Ответить
 
 