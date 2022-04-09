На Восточном направлении отбиты 3 атаки врага, уничтожены до 80 оккупантов, 1 самолет, 3 танка, 5 бронемашин, - ОТУ "Схід"

В течение суток, 9 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 3 атаки, продолжаются бои.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 80; танков – 3; БМП/БТР – 5; АТ – 6; самолетов – 1; вертолет – 1; БПЛА – 1".

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