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В Ривненской области у нетрезвых водителей отобрали и передадут ВСУ более 200 машин

алкоголь

В Ривненской области с начала войны у нетрезвых водителей изъяли 233 транспортных средства на нужды ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Ровенская областная государственная администрация.

"За полтора месяца военного положения на Ривненщине обнаружили 233 водителей в состоянии опьянения. Весь транспорт изъяла полиция, чтобы в дальнейшем передать для ВСУ. Остроге - 29 и 19 - в Ракитном", - говорится в сообщении.

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На всех правонарушителей составлены административные протоколы по статье 130 КУоАП, материалы будут рассматриваться судом.

Транспортные средства изъяты, помещены на территорию отделений полиции и в дальнейшем будут переданы на нужды ВСУ.

авто (4203) пьянство (867) водители (502) ВСУ (6568) Ровенская область (1231)


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Топ комментарии
+25
****** накатались. Надо такую практику оставить и после войны, многих быстро попустит. Ну а для особо багатых - к примеру после трех конфискованых машин садить или конфисковать жилье. Пс это конечно в случае если просто бухого ловят за рулем, а не после дтп, после которого все сразу должно заканчиваться сроком.
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09.04.2022 21:26
+19
"Запа бєду" треба пити вже після нашої перемоги!!
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09.04.2022 21:29
+14
кому війна, а кому прибухнуть, тварюки
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09.04.2022 21:25
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А если они пили "ЗА ПОБЕДУ"!?
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09.04.2022 21:24 Ответить
"Запа бєду" треба пити вже після нашої перемоги!!
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09.04.2022 21:29 Ответить
Тоді насамперед молодці, що конфіскували. Бо українці будуть підіймати келихи За перемогу
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09.04.2022 21:49 Ответить
Тобі треба розстрілювати на місці
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09.04.2022 22:10 Ответить
кому війна, а кому прибухнуть, тварюки
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09.04.2022 21:25 Ответить
Нічого не розумію. У Ів-Франківську від 26.02 заборона продажу алкоголю. Пиво навіть місяць десь не продавали -потім дозволили.
А в Рівному що? Не могли ж вони всі на самогонці попастись?
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09.04.2022 22:17 Ответить
хто хоче бухнути - бухне чи штрикнеться, чи нанюхається під час дії будь-яких заборон. Бухла насправді ж скрізь - сила силенна. А деякі "підприємці" і плювали на будь-які заборони. Це війна. Всяке буває.

Оце, насправді, дуже добра практика - зловили на пияцтві - примусова допомога ЗСУ своїм авто-транспортом. І дієво, і корисно суспільству.
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09.04.2022 23:12 Ответить
****** накатались. Надо такую практику оставить и после войны, многих быстро попустит. Ну а для особо багатых - к примеру после трех конфискованых машин садить или конфисковать жилье. Пс это конечно в случае если просто бухого ловят за рулем, а не после дтп, после которого все сразу должно заканчиваться сроком.
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09.04.2022 21:26 Ответить
Треба внести правки до закону, крім конфіскації автомобіля треба запровадити стерилізацію, а для водіїв спійманих за другим гразом примусову кастрацію. Може хочаб тоді люди почнуть трохи думати головою.
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09.04.2022 21:27 Ответить
Це ще треба дочекатись рішення суду. Ті машини, що не відмажуть то не мажорські, а такі собі... З тим мотлохом ЗСУ буде мати більше головняку, ніж руху. То такі машини краще вибухівкою вантажити і пускати, щоб самі на рашистів їхали, зафіксувувши газ.
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09.04.2022 21:30 Ответить
Не доработали закон.
Конфискованые машины вместе с водителями в ВСУ передавать нужно.
А там применение и одним и вторым точно найдут.
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09.04.2022 21:42 Ответить
теж слушна пропозиція. Але не для нас. Партнери не зрозуміють. Покарання гривночкою чи власністю - це нормально. Примушення "особистості" до перевезення трупів кацапів, обгризених тваринами (дивись сусідню новину) - нє, це знущання, не можна.

Тож конфіскація автотранспорту - вже добре. Я взагалі здивований, що в нашій країні навіть таке запровадили. Креативно! І дієво.
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09.04.2022 23:17 Ответить
Взагалі то більш сарказм був.
Але якщо на те пішло, їх можна залишати на другій лінії оборони, займатися допоміжними роботами. Там справа завжди кожному знайдеться.
Ну, зрозуміло, буває, захотів випити. Але навіщо за кермо під шафе сідати? Забився дома у кут, та пий до посиніння.
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09.04.2022 23:29 Ответить
Та я зрозумів про сарказм. Але надивися на обглоданих кацапів в сусідній новині - і тягне щось написати.

Всі люди різні. І після "вивільнення" підсвідомості - повністю змінюються та не контролюють себе. Хтось випив - і спати лізе майже одразу. Інші - плачуть. А деяких - на подвиги тягне.

Особисто я - з останніх. Буду пити до останньої краплини наявної, а потім буду куролесити та чіплятися до людей. Тому вживати алкоголь припинив ще 25 років тому. Взагалі. Добре, що ну не було в мене ніколи авто...
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09.04.2022 23:56 Ответить
Так і є.
Ну а якщо характер бійцівський та некотрольований, то тоді справді краще від цієї справи утримуватись. До речі, у мене такий приятель є, але теж не п'є років за 20-ть.
Я сам не аби якийсь пияка, можу раз-два на місяць і "погуляти" в компанії друзів, або сусідів. Але веду себе пристойно, по-джентльменськи. ))
І про машину і про кермо навіть не замислююсь.
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10.04.2022 00:13 Ответить
І це тільки пиво дозволене в Рівному. З вівторка, кажуть, решту спиртного дозволять. Так що автопарк у ЗСУ збільшиться в рази.
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09.04.2022 21:44 Ответить
Прикро, що Волині,яка поряд,далеко до Рівненщини, очевидно нам не пощастило з головою ОДА, а тепер військової адміністрації,а також з керівництвом поліції, багато справ заминається і приховується.
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09.04.2022 21:51 Ответить
Гарна новина .Підтримую,треба по всій країні запровадити.Машини в ЗСУ потрібні.
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09.04.2022 21:52 Ответить
Супер! Хороша схема. Находите ватника. Пригощаєте, і дзвоните куди потрібно. Допоможіть Армії!
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09.04.2022 22:10 Ответить
Лайк...
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09.04.2022 22:23 Ответить
А на якій підставі забирають авто? Ухвали суду є? Чи ми -- кацапія?
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09.04.2022 22:26 Ответить
Чукча не читатель? Положення военного стану.
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09.04.2022 22:36 Ответить
посилання дайте, будь ласка.
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09.04.2022 22:53 Ответить
курс руцкава ******* знаєш, от тобі посилання.
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09.04.2022 23:04 Ответить
Щоб потім через суди повертать не прийшлось.
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09.04.2022 23:10 Ответить
Під час військового стану влада взагалі має право 100% автотранспорту вилучити на користь та потреби держави або збройних сил. І ніяких компенсацій.
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09.04.2022 23:21 Ответить
Відчуження майна приватних осіб може здійснюватися виключно на відшкодувальній основі, з попереднім або подальшим відшкодуванням його вартості. Безоплатне вилучення стосується лише майна державної власності (ст.1 та 9 Закону 4765).
Рішення може прийматись виключно вищим командуванням Збройних сил України або окремо визначених підрозділів (ст.3 Закону 389) та за погодженням з державною адміністрацією. Без погодження допускається ухвалення рішення лише у місцях бойового зіткнення (ст.4 Закону 4765). Зазначається, що начальники патруля, старші вартові, командири загону територіальної оборони тощо, не наділені таким правом.
Реквізиція здійснюється із чітким документальним оформленням угоди. Момент вилучення засвідчується підписанням акта встановленого зразка із зазначенням підстав, ознак майна, розміру виплаченої компенсації тощо. (Ст.7 Закону 4765).
Перед відчуженням здійснюється оцінка ринкової вартості майна, оригінал укладання якого надається власнику. Розмір оцінки може бути оскаржено у суді (ст.8 Закону 4765).
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09.04.2022 23:56 Ответить
 
 