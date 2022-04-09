В Ривненской области у нетрезвых водителей отобрали и передадут ВСУ более 200 машин
В Ривненской области с начала войны у нетрезвых водителей изъяли 233 транспортных средства на нужды ВСУ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Ровенская областная государственная администрация.
"За полтора месяца военного положения на Ривненщине обнаружили 233 водителей в состоянии опьянения. Весь транспорт изъяла полиция, чтобы в дальнейшем передать для ВСУ. Остроге - 29 и 19 - в Ракитном", - говорится в сообщении.
На всех правонарушителей составлены административные протоколы по статье 130 КУоАП, материалы будут рассматриваться судом.
Транспортные средства изъяты, помещены на территорию отделений полиции и в дальнейшем будут переданы на нужды ВСУ.
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+25 Игорь Билык
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А в Рівному що? Не могли ж вони всі на самогонці попастись?
Оце, насправді, дуже добра практика - зловили на пияцтві - примусова допомога ЗСУ своїм авто-транспортом. І дієво, і корисно суспільству.
Конфискованые машины вместе с водителями в ВСУ передавать нужно.
А там применение и одним и вторым точно найдут.
Тож конфіскація автотранспорту - вже добре. Я взагалі здивований, що в нашій країні навіть таке запровадили. Креативно! І дієво.
Але якщо на те пішло, їх можна залишати на другій лінії оборони, займатися допоміжними роботами. Там справа завжди кожному знайдеться.
Ну, зрозуміло, буває, захотів випити. Але навіщо за кермо під шафе сідати? Забився дома у кут, та пий до посиніння.
Всі люди різні. І після "вивільнення" підсвідомості - повністю змінюються та не контролюють себе. Хтось випив - і спати лізе майже одразу. Інші - плачуть. А деяких - на подвиги тягне.
Особисто я - з останніх. Буду пити до останньої краплини наявної, а потім буду куролесити та чіплятися до людей. Тому вживати алкоголь припинив ще 25 років тому. Взагалі. Добре, що ну не було в мене ніколи авто...
Ну а якщо характер бійцівський та некотрольований, то тоді справді краще від цієї справи утримуватись. До речі, у мене такий приятель є, але теж не п'є років за 20-ть.
Я сам не аби якийсь пияка, можу раз-два на місяць і "погуляти" в компанії друзів, або сусідів. Але веду себе пристойно, по-джентльменськи. ))
І про машину і про кермо навіть не замислююсь.
Рішення може прийматись виключно вищим командуванням Збройних сил України або окремо визначених підрозділів (ст.3 Закону 389) та за погодженням з державною адміністрацією. Без погодження допускається ухвалення рішення лише у місцях бойового зіткнення (ст.4 Закону 4765). Зазначається, що начальники патруля, старші вартові, командири загону територіальної оборони тощо, не наділені таким правом.
Реквізиція здійснюється із чітким документальним оформленням угоди. Момент вилучення засвідчується підписанням акта встановленого зразка із зазначенням підстав, ознак майна, розміру виплаченої компенсації тощо. (Ст.7 Закону 4765).
Перед відчуженням здійснюється оцінка ринкової вартості майна, оригінал укладання якого надається власнику. Розмір оцінки може бути оскаржено у суді (ст.8 Закону 4765).