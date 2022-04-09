В Ривненской области у нетрезвых водителей отобрали и передадут ВСУ более 200 машин

В Ривненской области с начала войны у нетрезвых водителей изъяли 233 транспортных средства на нужды ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Ровенская областная государственная администрация.

"За полтора месяца военного положения на Ривненщине обнаружили 233 водителей в состоянии опьянения. Весь транспорт изъяла полиция, чтобы в дальнейшем передать для ВСУ. Остроге - 29 и 19 - в Ракитном", - говорится в сообщении.

Также читайте: Действие водительских удостоверений продлено до конца войны

На всех правонарушителей составлены административные протоколы по статье 130 КУоАП, материалы будут рассматриваться судом.

Транспортные средства изъяты, помещены на территорию отделений полиции и в дальнейшем будут переданы на нужды ВСУ.