Великобритания хочет либерализовать торговлю с Украиной и помочь с разминированием, - Джонсон
Великобритания хочет либерализовать торговлю с Украиной, чтобы помочь с экономическим положением, а также содействовать разминированию территорий.
Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.
"Мы хотим либерализовать торговлю с Украиной для того, чтобы помочь экономическим путем. Мы хотим оказать помощь с разминированием", - подчеркнул он.
Джонсон отметил, что эта война дала ясность видения будущего Украины для Британии и других партнеров, оказывающих помощь.
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респект
Слава Британiї !
Смерть кацапо-ординському шизо-фашизму ! Смерть азiопськiй паРашi !
Cмерть рашистським окупантам!
Rule, Britannia
https://youtu.be/FoHgSLp19YE
https://i1.sndcdn.com/artworks-Btth4W6EnEPjTj1l-utLKWA-t500x500.jpg