Великобритания хочет либерализовать торговлю с Украиной и помочь с разминированием, - Джонсон

Великобритания хочет либерализовать торговлю с Украиной, чтобы помочь с экономическим положением, а также содействовать разминированию территорий.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы хотим либерализовать торговлю с Украиной для того, чтобы помочь экономическим путем. Мы хотим оказать помощь с разминированием", - подчеркнул он.

Джонсон отметил, что эта война дала ясность видения будущего Украины для Британии и других партнеров, оказывающих помощь.

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