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Новости Война
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Великобритания хочет либерализовать торговлю с Украиной и помочь с разминированием, - Джонсон

джонсон,зеленський

Великобритания хочет либерализовать торговлю с Украиной, чтобы помочь с экономическим положением, а также содействовать разминированию территорий.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы хотим либерализовать торговлю с Украиной для того, чтобы помочь экономическим путем. Мы хотим оказать помощь с разминированием", - подчеркнул он.

Джонсон отметил, что эта война дала ясность видения будущего Украины для Британии и других партнеров, оказывающих помощь.

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Великобритания (4945) торговля (952) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+21
Народе Великої Британії, Борисе Джонсон- низький уклін вам
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09.04.2022 21:43
+12
Украинская армия с помощью британских противокорабельных ракет "Гарпун" может теперь закрыть для российских кораблей всю морскую территорию вплоть до Севастополя
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09.04.2022 21:50
+12
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09.04.2022 21:51
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Народе Великої Британії, Борисе Джонсон- низький уклін вам
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09.04.2022 21:43 Ответить
Вдягніть вже на клована костюм, скільки можна робити вигляд, що він щойно з окопу виповз? Пояніть йому що він не в Квартал-95.
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09.04.2022 22:05 Ответить
Друг познается в беде.
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09.04.2022 21:47 Ответить
Ваші думки панове, може згодом ми побачимо серіал, як простий презедент України стає генсеком НАТО... а шо Коломойша організує
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09.04.2022 21:48 Ответить
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09.04.2022 21:51 Ответить
Украинская армия с помощью британских противокорабельных ракет "Гарпун" может теперь закрыть для российских кораблей всю морскую территорию вплоть до Севастополя
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09.04.2022 21:50 Ответить
Нарисуй где они находятся ещё клоун
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09.04.2022 22:00 Ответить
Да потопите их всех.
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09.04.2022 22:06 Ответить
Ватастополь - товсь
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09.04.2022 22:06 Ответить
Щира подяка Борису за все, що він робить для кожного з нас. Ми всі зобов'язані дякувати йому кожного дня, тому що він думає та турбується про нас та наше майбутнє кожного дня.
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09.04.2022 22:11 Ответить
Thank Great Britain !!!
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09.04.2022 22:12 Ответить

респект



Слава Британiї !

Смерть кацапо-ординському шизо-фашизму ! Смерть азiопськiй паРашi !

Cмерть рашистським окупантам!


Rule, Britannia

https://youtu.be/FoHgSLp19YE

https://i1.sndcdn.com/artworks-Btth4W6EnEPjTj1l-utLKWA-t500x500.jpg
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09.04.2022 23:41 Ответить
 
 