Россия готовит манипуляции на тему "голода" в Украине и мире, - Центр противодействия дезинформации
Россия намеренно обстреливает регионы, наиболее экспортирующие зерновые культуры.
Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
"Россия уничтожает в Украине сельхозпредприятия, аграрную технику, блокирует морские порты, потому что рассматривает голод как свое оружие. ... По карте регионов, наиболее экспортировавших зерновые культуры, становится понятно, что ракетные обстрелы совсем не случайны. Они - для уничтожения посевных работ и нефтебаз, обслуживающих сельхозтехнику", - говорится в сообщении.
В ЦПИ подчеркнули, что при возможности засеять хотя бы 30% площадей Украины государство сможет обеспечить потребность во внутреннем потреблении.
Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Высоцкий отметил, что Украина производит в 5 раз больше продукции, чем ее внутреннее потребление.
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А то из Украины немецкий бизнес вывозил зерно и подсолнечное масло за копейки , А ПОТОМ НАЖИВАЛСЯ НА ПЕРЕПРОДАЖЕ. И выступал против Украины в ЕС.
принимайте в ЕС И ГОЛОДА НЕ БУДЕТ
А этим летом пусть засеют пшеницей И ПОДСОЛНЕЧНИКОМ ВСЕ ГОЛЬФПОЛЯ
Зато у нас пчеловодство хорошо развито.
нет, сначала мор ковидный, потом война, потом глад
а там и конец света недалеко