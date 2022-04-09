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Новости Война
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Россия готовит манипуляции на тему "голода" в Украине и мире, - Центр противодействия дезинформации

зерно,экспорт

Россия намеренно обстреливает регионы, наиболее экспортирующие зерновые культуры.

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Россия уничтожает в Украине сельхозпредприятия, аграрную технику, блокирует морские порты, потому что рассматривает голод как свое оружие. ... По карте регионов, наиболее экспортировавших зерновые культуры, становится понятно, что ракетные обстрелы совсем не случайны. Они - для уничтожения посевных работ и нефтебаз, обслуживающих сельхозтехнику", - говорится в сообщении.

В ЦПИ подчеркнули, что при возможности засеять хотя бы 30% площадей Украины государство сможет обеспечить потребность во внутреннем потреблении.

Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Высоцкий отметил, что Украина производит в 5 раз больше продукции, чем ее внутреннее потребление.

Также читайте: Россия готовит вбросы о "плохих" беженцах, чтобы демонизировать Украину в мире

голод (147) пропаганда (3673) Центр противодействия дезинформации (130)


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Топ комментарии
+16
росії не за горами буде кірдик. Буде вам кацапам і голод, і разруза, і все вам буде.
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09.04.2022 21:57
+10
Кто бы сомневался, что кацапоиды на ровном месте в самый урожайный год могут сделать голодомор
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09.04.2022 22:03
+8
Ну якщо США голодуватиме то не бачити їм "ніжок Буша" ніколи. Будуть їсти свою національну їду- кислі Щі.
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09.04.2022 22:17
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То нехай пошвидше валять з України.
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09.04.2022 21:52 Ответить
***** нагодована армія не потрібна, значить на оркостан буде голод.
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09.04.2022 21:54 Ответить
Ваша правда.

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09.04.2022 23:00 Ответить
Готують черговий голодомор.
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09.04.2022 21:56 Ответить
росії не за горами буде кірдик. Буде вам кацапам і голод, і разруза, і все вам буде.
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09.04.2022 21:57 Ответить
Кто бы сомневался, что кацапоиды на ровном месте в самый урожайный год могут сделать голодомор
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09.04.2022 22:03 Ответить
А виборці зеленого плюща, кацапам в цьому допомогли
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09.04.2022 22:06 Ответить
Они уже недели 3 мне на Ютубе впаривают, что США будет голодать
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09.04.2022 22:04 Ответить
Ну якщо США голодуватиме то не бачити їм "ніжок Буша" ніколи. Будуть їсти свою національну їду- кислі Щі.
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09.04.2022 22:17 Ответить
Я им про ножки Байдена и пишу. Мол не отсавят их в беде, начнут кидать через забор. Просто подождут когда они как следует проголодаются.
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09.04.2022 23:32 Ответить
Я думаю, що в цьому випадку від Америки їм буде видана під ніс величезна Дуля, а не "ніжки Буша".
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13.04.2022 07:22 Ответить
Клоуны. Ту же самую фигню заметил. Правда не про США и голод, а про Европу и нефтепродукты. Короче, Европа у них уже разваливается (как и во времена совка). Вот-вот, весь мир сгниет, а они расцветут... Дебилы, что с них взять? Я эту сказку слышал последний раз больше 30 лет назад. Я о ней уже забыл, а они снова к ней вернулись.
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09.04.2022 22:47 Ответить
Ну про развал Европы это лет 5 парят, а про голод в США только начали.
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09.04.2022 23:43 Ответить
Не лет 5, а лет 10, но и то, если узко смотреть на вещи. А так "Запад загнивает" идет еще с советских времен. Одно время попустило, а сейчас снова начали.
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09.04.2022 23:51 Ответить
Капєц які ідійоти
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09.04.2022 22:47 Ответить
Показово.На голосувані ООН по виключеню рф з ради по правам людини стали на її бік або утрималися та не засудили її країни які є постійними споживачами продукції та зерна з України.Ось так,вони готові ,що б їх населення недоїдало але бояться псувати дружбу з рашистами.
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09.04.2022 22:07 Ответить
Там главное ,что Венесуэла проголосовала против параши. Это важнее всех потребителей зерна вместе взятых. А потребители зерна теперь пусть вместе с парашей пьют нефть. Понятно, что увеличение нефтедобычи - это не вопрос одного года, но главное, что начало положено.
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09.04.2022 22:50 Ответить
Уральский щебень ,как фисташки, пусть грызут
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09.04.2022 22:08 Ответить
ВСЕ ЦЕ ХЕРНЯ. Голода не будет - пусть ЕС правильнее засевает поля.

А то из Украины немецкий бизнес вывозил зерно и подсолнечное масло за копейки , А ПОТОМ НАЖИВАЛСЯ НА ПЕРЕПРОДАЖЕ. И выступал против Украины в ЕС.

принимайте в ЕС И ГОЛОДА НЕ БУДЕТ
А этим летом пусть засеют пшеницей И ПОДСОЛНЕЧНИКОМ ВСЕ ГОЛЬФПОЛЯ
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09.04.2022 22:11 Ответить
А в Украине засадите все картофелем. В Словакии очень вкусный картофельный хлеб
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09.04.2022 22:12 Ответить
Невістчиного дядька призвали до війська, в воєнкомат працювати. Він ніколи не служив, дальтонік. Має багато поля і трактор. Залишиться те поле необроблене. Дещо засіяв восени. Таких мабуть багато.
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09.04.2022 22:53 Ответить
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09.04.2022 22:21 Ответить
кремлевская пропаганда разгоняет сейчас мульку что доллар падает, чтобы вате настроение поднять. Задача украинцев это настроение уронить. На самом деле, такой курс рисуется чтобы зарплаты ватников оставались прежними и не создавалась паника среди населения. Так было в период развала ссср и эту проверенную тактику они проводят сейчас.
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09.04.2022 22:22 Ответить
расея хай думае про себе скоро будуть в чай/каву добавляти свою нафту замiсть цукру це якщо у них ще буде той чай/кава
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09.04.2022 22:25 Ответить
Колись знайома в Японії купила магнітофон за 2 тис рублів, не знаю як вона їх там міняла. Уявляєте американця який купив собі магнітофона за 2 тис доларів? Ось справжня ціна рубля.
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09.04.2022 22:44 Ответить
Пускай гонит что хочет.
Зато у нас пчеловодство хорошо развито.
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09.04.2022 22:51 Ответить
война, глады, моры... по Библии
нет, сначала мор ковидный, потом война, потом глад
а там и конец света недалеко
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10.04.2022 00:12 Ответить
Несмотря на войну, Украина одна из немногих стран, которую не коснется голод!
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10.04.2022 08:57 Ответить
 
 