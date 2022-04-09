Россия готовит манипуляции на тему "голода" в Украине и мире, - Центр противодействия дезинформации

Россия намеренно обстреливает регионы, наиболее экспортирующие зерновые культуры.

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Россия уничтожает в Украине сельхозпредприятия, аграрную технику, блокирует морские порты, потому что рассматривает голод как свое оружие. ... По карте регионов, наиболее экспортировавших зерновые культуры, становится понятно, что ракетные обстрелы совсем не случайны. Они - для уничтожения посевных работ и нефтебаз, обслуживающих сельхозтехнику", - говорится в сообщении.

В ЦПИ подчеркнули, что при возможности засеять хотя бы 30% площадей Украины государство сможет обеспечить потребность во внутреннем потреблении.

Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Высоцкий отметил, что Украина производит в 5 раз больше продукции, чем ее внутреннее потребление.

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