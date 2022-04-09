На Донбассе отбиты 8 атак врага, уничтожены 4 танка, 8 единиц бронетехники, 1 самолет, 1 вертолет, - штаб ООС

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил на протяжении текущих суток было успешно отбито 8 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 8 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет, один вертолет, четыре беспилотных летательных аппарата и три крылатых ракеты врага.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Читайте также: На Донбассе 8 апреля украинские защитники уничтожили 9 танков, 7 единиц бронетехники и 2 вертолета врага, - штаб ООС