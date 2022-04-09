На Донбассе отбиты 8 атак врага, уничтожены 4 танка, 8 единиц бронетехники, 1 самолет, 1 вертолет, - штаб ООС
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил на протяжении текущих суток было успешно отбито 8 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 8 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет, один вертолет, четыре беспилотных летательных аппарата и три крылатых ракеты врага.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"
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Окупанти завдали ракетний удар по Краматорську.
За інформацією ЗМІ, на ранок 9 квітня, загинуло 50 чоловік (в тому числі 5 дітей), більше 100 людей поранено.
Росія використала «Точку У».
Цілеспрямовано били по залізничному вокзалу, де знаходились мешканці міста, які чекали на евакуацію.
Президент України заявив, що ракетний удар по Краматорську стане одним зі звинувачень на трибуналі.
В свою чергу окупант намагався перекласти провину на Україну, проте нічого не вийшло.
Пентагон теж підтвердив, що удар про Краматорську завдали саме росіяни.
Краматорськ засвідчив, що росія буде тільки множити її злочини.
Вона провокує Україну на дзеркальну відповідь.
Москва хоче картинку, де ми наносимо удар по росіянам в їхніх містах і селах. Але ми нанесемо удар по тим, хто вбиває наших дітей і жінок. Зробимо це в той момент, коли вбивці будуть думати, що війна для них вже закінчилась. І тоді страх скує усю їхню країну.
А поки потрібно вистояти і перемогти.
2. Європа у Києві.
До Києва здійснили візит президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховний представник ЄС Жозеп Боррель.
Можна виділити чотири ключових результати візиту:
- відвідали Бучу, де на власні очі побачили результати звірств росіі;
- Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.
Як повідомила віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, рішення щодо надання Украіні статусу кандидата в ЄС можуть ухвалити під час саміту в червні 2022 року;
- ЄС виділить Україні ще 500 млн євро на зброю;
- ЄС повертає своє представництво до Києва.
Крім цього Володимир Зеленський провів зустріч з Прем'єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Хегером.
Таким чином, фіксуємо зростання кількості офіційних візит лідерів ЄС до Києва.
Це гарний сигнал для усіх інших, хто ще вагається повертатися чи приїздити до Києва.
3. Зброя.
Словаччина надала Україні систему ППО С-300.
Чехія відправила в Україну танки, БМП і системи залпового вогню.
Тобто, зброя йде до України і йде системно.
Тому варто зачекати з черговою зрадою про те, що нас усі кинули.
4. Соціологія.
Два різні світи, дві різні думки.
Згідно опитування в росіі, війну з Україною підтримують 74% росіян, 78% задоволені Путіним.
В свою чергу більшість українців - 80%, відчувають гордість за Україну, а емоції сорому чи байдужості до країни майже відсутні.
Окрім гордості, українці відчувають: сум - 32%, радість - 20%, страх - 16%, гнів - 11%, зацікавленість - 6%.
Тобто, ми бачимо кардинально протилежне сприйняття світу.
Росіян єднає ненависть до інших та любов до того, хто знищив їхнє майбутнє.
Українців об'єднує країна, яку вони готові захищати, незважаючи на ресурсну перевагу ворога.
5. Угорщина.
Єврокомісія попередила Угорщину: сплата за газ в рублях буде порушенням санкцій.
Таким чином Європа демонструє Орбану, що йому не вдасться всидіти на двох стільцях.
Будапешт має визначитись з ким він бачить своє майбутнє.
Неможливо перебувати в ЄС і одночасно захоплюватися воєнним злочинцем.
6. Ворог.
Розвідка США повідомляє, що росія хоче зібрати 60 тисяч призовників і резервістів.
Офіс генпрокурора України повідомив, що внаслідок війни більше 500 дітей постраждали в Україні. Зокрема, 176 дітей загинуло та більше 324 отримали поранення.
Окупанти завдали ракетні удари по Миргороду в Полтавській області та Кіровоградщині.
Наступальні дії окупанта в напрямку Попасної та Сєвєродонецька на Луганщині не мають успіху.
Важка гуманітарна ситуація зберігається на Херсонщині.
За словами начальника ГУР Кирила Буданова, російські окупанти проводять перегрупування своїх військ, щоб відновити спроби наступу на Харків.
Загалом, росія втратила від 15 до 20% бойової сили, яку вона виставила проти України з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє ABC News із посиланням на неназваного чиновника Пентагону.
7. Лавров і Білорусь.
Сергій Лавров заявив, що Білорусь має бути серед країн-гарантів безпеки України.
Що це означає?
По-перше, це затягування переговорного процесу, аби наразі провести наступ на Донбасі. Росіі катастрофічно не вистачає часу.
По-друге, це спроба тиску на Захід шляхом розширення власних можливостей росіі після війни.
Москві потрібні сателіти серед потенційних гарантів, які нічого по суті не будуть гарантувати, а лише виконувати те, що скаже росія.
По-третє, такий крок можна розглядати в контексті ідеї Євразії, яку роками активно, проте безуспішно, просуває Москва.
Росіі важливо, аби серед гарантів були не тільки представники колективного Заходу. Участь у договорі Білорусі буде відтягувати Україну від Європи, повертаючи нашу країну до орбіти Москви. Не думаю, що українська влада на це погодиться, а тому не можемо очікувати швидкого результату в переговорному процесі на користь України.
8. Цифра дня.
19100 - саме стільки окупантів загинуло з початку війни в Україні.
І саме такі цифри з кожним новим днем наближають нашу перемогу.
Слава Украіні!
Не смотри на Путина! Давай нам людей! Это не НАТО А ОН сам такой как сказать с сюрпризом А Пошел ОН со своим Электро вычислительной техникой и Серверов и Фонарем заглушенным и фильмом!
Россия Москва придумали перебор электро вируса технологией!
Путин взял военных? Значит нам надо взять себе военных! Это не НАТО Это ОН себе позволяет Это не страны вместе это нам помощь запасом 30 тысяч! Докажите совокупность Украины дурной Москве Российской! Залезли на нашу пусть знают и нас на свою! Это не объедение стран войной Это разбирательство меж собой!.
Давайте смело нам 60 000 военных Украине от НАРОДА! НАМ! УКРАИНЕ! НАДО РОССИИ ЛЮБИТЬ ХАРЬКОВ!! Я сильнее, хоть не угодный по здоровью!
НАДО закрыть электро голос компьютерной системы НАМ на их НАРОД РОССИИ и доказать не мы виноваты, а большие страны, так называемая Россия из-за своего народа!.
60 000 тысяч военных нам украинцам насобирать можно! Или пусть вмешивающийся против нас Украины!. Это не НАТО!.