Переселенцы, которые обратятся за помощью на проживание до 30 апреля, получат ее, начиная с марта, - Лазебная

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что правительство приняло разработанное Минсоцполитики решение, согласно которому помощь на проживание внутри перемещенным лицам, обратившимся за ее предоставлением до 30 апреля 2022 года, предоставляется, начиная с марта 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

"Из-за широкомасштабной агрессии России против Украины миллионы людей сейчас вынужденно покинули свои дома и переместились в другие регионы Украины. Несмотря на то, что мы расширили возможности для того, чтобы стать на учет как внутренне перемещенное лицо, ни технических, ни человеческих ресурсов в громадах не хватает на то, чтобы быстро зарегистрировать всех перемещенных.

Мы видим, что во многих местах формируются очереди на несколько недель.

Работники органов социальной защиты населения, территориальных громад и ЦНАП делают титаническую работу. С момента введения военного положения на сегодняшний день они уже зарегистрировали в оффлайн-режиме, путем личных обращений около 900 тысяч внутренне перемещенных лиц.

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К сожалению, пока не заработала онлайн-регистрация внутриперемещенных лиц и онлайн-обращение за помощью на проживание через портал "Дія".

Это связано с тем, что интегрировать в единую систему различные информационные ресурсы для того, чтобы идентифицировать человека и подтвердить факт его внутреннего перемещения, достаточно сложно. В частности, в случаях, когда человек был зарегистрирован в одном городе, а фактически жил, работал или учился в другом городе. Кроме этого, значительная часть переселенцев имеют бумажные паспорта, что создает сложности для обеспечения полностью автоматизированного информационного взаимодействия.

Несмотря на сложности, работа по автоматизации продолжается в круглосуточном режиме, и мы ожидаем запуска соответствующих возможностей в "Дії" в ближайшее время.

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Но люди, нуждающиеся в помощи, должны ее получить, несмотря на технические сложности. Поэтому Минсоцполитики предложило, а правительство приняло решение, которым внесены изменения в Порядок предоставления помощи на проживание внутриперемещенным лицам. В соответствии с этими изменениями срок обращения за получением помощи на проживание с марта 2022 года продлен. Если раньше было предусмотрено, что с марта помощь на проживание получат переселенцы, которые обратились за ее получением до 14 апреля, то теперь этот срок продлен до 30 апреля 2022 включительно", - прокомментировала Марина Лазебна.

Министр сообщила, что на сегодняшний день наибольшее количество зарегистрировано внутренне перемещенных лиц в таких областях:

• Винницкой – 55 тысяч,

• Львовской – 50,5 тысячи,

• Хмельницкой – 47,4 тысячи,

• Полтавской – 46,1 тысячи,

• Закарпатской – 44 тысячи,

• Черкасской – 42 тысячи.