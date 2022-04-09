Великобритания готова взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области после войны, - Зеленский
Великобритания готова восстанавливать Киев и Киевскую область после завершения войны.
Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Борис Джонсон был сегодня очень конкретным, и в ответах на мои вопросы. Как и всегда. И уже определились с ним, какую помощь Великобритания предоставит послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области", - отметил президент.
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+33 Максім ХОЙ #398010
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на вопрос - кто приказал разминировать дорогу с Крыма - Арестович заткнулся и его не слышно 🤣🤣🤣
Вообще позорище он - пусть его отправят на фронт
шефство👍 більше великого крадівництва нам не потрібно
І повний контроль над ЗЄОПой та її оборутками.
Слава Британiї !
Смерть кацапо-ординському шизо-фашизму ! Смерть азiопськiй паРашi !
Cмерть рашистським окупантам!
Rule, Britannia
https://youtu.be/FoHgSLp19YE
https://i1.sndcdn.com/artworks-Btth4W6EnEPjTj1l-utLKWA-t500x500.jpg
слава Союзникам! слава Лендлизу!! Боже храни королеву!!! хутинпйло