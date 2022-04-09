Великобритания готова взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области после войны, - Зеленский

Великобритания готова восстанавливать Киев и Киевскую область после завершения войны.

Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Борис Джонсон был сегодня очень конкретным, и в ответах на мои вопросы. Как и всегда. И уже определились с ним, какую помощь Великобритания предоставит послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области", - отметил президент.

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