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Новости Война
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Великобритания готова взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области после войны, - Зеленский

буча

Великобритания готова восстанавливать Киев и Киевскую область после завершения войны.

Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Борис Джонсон был сегодня очень конкретным, и в ответах на мои вопросы. Как и всегда. И уже определились с ним, какую помощь Великобритания предоставит послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области", - отметил президент.

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Великобритания (4945) Зеленский Владимир (20290) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+33
Велика Британія готова взяти
шефство👍 більше великого крадівництва нам не потрібно
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09.04.2022 22:23
+22
А Дэлавер возьмет шефство над беней. Вот чудное время начнется…
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09.04.2022 22:23
+20
Арестович може йти перед кораблем ....
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09.04.2022 22:25
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Арестович казав, що кожній країні ЄС треба дати на відбудову одне українське місто.
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09.04.2022 22:22 Ответить
Арестович може йти перед кораблем ....
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09.04.2022 22:25 Ответить
Аоестович заявил вчера , что всеми военными командует Зеленский .
на вопрос - кто приказал разминировать дорогу с Крыма - Арестович заткнулся и его не слышно 🤣🤣🤣
Вообще позорище он - пусть его отправят на фронт
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09.04.2022 22:41 Ответить
Зеленського постять цілий день, показуючи, що він ключевий в цій війні. Ні ЗСУ,ні люди. Тільки це небрите. Що більше новин не має. Чого генерал Миколаєва звільнився. Чи табу писати про реальний стан справ
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09.04.2022 22:52 Ответить
У Словаччіни сьогодні оппозіція влаштувала шкандаль щодо С300. Вот цукі проросійські , як ОПЗЖ.
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09.04.2022 23:09 Ответить
А Дэлавер возьмет шефство над беней. Вот чудное время начнется…
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09.04.2022 22:23 Ответить
Велика Британія готова взяти
шефство👍 більше великого крадівництва нам не потрібно
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09.04.2022 22:23 Ответить
Аполитично рассуждаешь - дороги же строили
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09.04.2022 22:30 Ответить
Я имею ввиду жилье и предприятия. Дороги могут строить.
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09.04.2022 22:31 Ответить
Головне шефство -- це контроль за фінансами!
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09.04.2022 22:27 Ответить
Вони наші боржники, як гаранти Будапештського меморандуму за те, що не відреагували належним чином на анексію Криму в 2014 році, і тим більше на повномасштабне вторгнення, яке розпочалося 24 лютого.
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09.04.2022 22:27 Ответить
Все эти договоры про нейтралитет Украины имели одну цель. Безнаказанное воровство. Типа, нам не надо тут заниматься строительством государства - можно просто воровать и не думать что будет дальше. Это стала национальная идея нашего олигархата. Он воровал потому что не был ни за что в ответе.
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09.04.2022 22:30 Ответить
наглеть не нужно
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09.04.2022 22:30 Ответить
Те що Київщину відбудують всім світом сумнівів нема, та решта регіонів залишаться руїнами на десятки років
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09.04.2022 22:29 Ответить
Ботоксний троль-ти дебіл!!
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09.04.2022 22:35 Ответить
А местные инвестняни не обидятся?
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09.04.2022 22:29 Ответить
Интресно - им зарплату сейчас платят ?
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09.04.2022 22:43 Ответить
Было бы здорово, чтобы и над Вами, Зеленский, тоже. Может тогда перестанут появляться пресс-релизы о постоянном желании договориться с убийцей и насильником наших детей Россией! Думаю все станет на свои логические места и пойдёт в нужном направлении!
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09.04.2022 22:32 Ответить
Прямо у вічі сказали-красти не дамо!!!)))
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09.04.2022 22:34 Ответить
Шефство хай беруть. Але ні копійчини в руки ЗЄрмаків.

І повний контроль над ЗЄОПой та її оборутками.
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09.04.2022 22:35 Ответить
Спасибо!!!
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09.04.2022 22:40 Ответить
Якщо Британія відновлюватиме Київ та Київську область, то нашому апарату президента тут нагріти ручки навряд чи вдасться. Ну і слава Богу.
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09.04.2022 22:44 Ответить
Пусть не забудет смотреть на пальцы местных дельцов. Чтобы по дороге не достроили и домики на Канарских островах.
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09.04.2022 22:45 Ответить
Great Britain, Ukraine suffers from corruption more than war.
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09.04.2022 22:46 Ответить
Якби ще хтось взяв Дермака за горло
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09.04.2022 22:51 Ответить
РЕСПЕКТ!
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09.04.2022 23:13 Ответить


Слава Британiї !

Смерть кацапо-ординському шизо-фашизму ! Смерть азiопськiй паРашi !

Cмерть рашистським окупантам!


Rule, Britannia

https://youtu.be/FoHgSLp19YE

https://i1.sndcdn.com/artworks-Btth4W6EnEPjTj1l-utLKWA-t500x500.jpg
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09.04.2022 23:15 Ответить
Юзик щебень на это благое дело героически закроет своим телом...
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09.04.2022 23:29 Ответить
Але ж який Борис козарлюга! Просто взяв і прилетів і пройшовся по Хрещатику !! Путлєр мабуть всрався в бункері !!!
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10.04.2022 03:26 Ответить
Краше візьміть шефство над зебілом
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10.04.2022 08:01 Ответить
это важно!!! Британия показала что нас не бросят, что мордор проиграет!!!! + Гарпуны и другие сюрпризы для недо-флота ЧФ/рф

слава Союзникам! слава Лендлизу!! Боже храни королеву!!! хутинпйло
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10.04.2022 09:00 Ответить
 
 