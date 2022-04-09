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Новости
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Россияне рассказали, как захватили в Азовском море сухогруз под флагом Мальты

мальта

Минобороны РФ признало факт захвата российскими военными сухогруза "Апачи", приписанного к мальтийскому порту Валетта и шедшего под мальтийским флагом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на РИА Новости.

Захват судна, произошедший 8 апреля, Россия попыталась оправдать тем, что оно якобы использовалось украинским полком "Азов".

Иностранные граждане, находившиеся на сухогрузе, по версии российской пропаганды, были "иностранными наемниками".

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Дословно РИА Новости:

"Минобороны РФ сообщило о новой попытке киевского режима эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка "Азов" и иностранных наёмников.

Вечером 8 апреля была предпринята безуспешная попытка эвакуации главарей украинских нацистов по морю.  Для этого использовали украинский сухогруз "Апачи", приписанный к мальтийскому порту Валетта, он следовал под мальтийским флагом.

Для блокирования судна-нарушителя кораблем ЧФ и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу "Апачи" открывался артиллерийский огонь.

В результате прямого попадания на судне произошло возгорание, сухогруз лёг в дрейф, экипаж вышел на связь с просьбой прекратить огонь.

Пострадавших среди членов экипажа на судне нет, пожар потушили самостоятельно.

После проведенного досмотра украинский сухогруз "Апачи" с экипажем конвоируется в порт Ейск", - рассказали россияне.

Автор: 

Азовское море (1604) корабль (2041) Минобороны рф (925)


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Топ комментарии
+27
Ще й пірати...
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09.04.2022 22:51
+17
Кацапи - ви чорти рогаті , а не люди і навіть гірші за сомалійських піратів !!

Здохніть , падлюки , на своій засраній параші !
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09.04.2022 22:54
+16
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09.04.2022 23:01
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Ще й пірати...
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09.04.2022 22:51 Ответить
А думаєте чого світові морські транспортні організації ВСІ води рашки (не тільки в Чорному морі) почали проголошувати "воєнною зоною"?

Бо ризики втрати суден та вантажів - настільки зросли, що тепер для будь-якого судна спроба офіційно увійти в "води Рашки" - буде коштувати додаткового страхового платежу в 5% вартості судна...
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09.04.2022 23:35 Ответить
Та де там: все зараз в суднах в Чорному Морі на MarineTraffic: https://www.marinetraffic.com/ru/ais/home/centerx:33.2/centery:42.8/zoom:6 Vessels on the Black Sea
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09.04.2022 23:49 Ответить
Ключове слово "почали"...
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09.04.2022 23:58 Ответить
Вибачайте, друже: запізно вже...
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10.04.2022 00:02 Ответить
интэрэснаЯ ссыла,спс🗨
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10.04.2022 08:05 Ответить
Кацапи - ви чорти рогаті , а не люди і навіть гірші за сомалійських піратів !!

Здохніть , падлюки , на своій засраній параші !
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09.04.2022 22:54 Ответить
дальности полёта гарпунов RGM-84F хватит с Одессы до баз орков в Севастополе,можно начинать епашить
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09.04.2022 22:57 Ответить
Я думаю треба час на розгортання.
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09.04.2022 22:59 Ответить
Надо поскорее Гарпуны разворачивать...
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09.04.2022 22:59 Ответить
Уже развернуты ...
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09.04.2022 23:11 Ответить
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09.04.2022 23:01 Ответить
Рыцари Мальтийского ордена им этого не простят. ))
Они имеют свои рычаги в ООН и в Совете Европы. И это только официально.
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09.04.2022 23:39 Ответить
раніше правий сектор був у всьому винен а зараз вже азов
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09.04.2022 23:40 Ответить
Эх друзья, если бы наши умненькие руководители хоть чуть чуть думали, то киевляне с харьковчанами за два года наклепали бы Нептунов столько, что сейчас можно было бы отправить на дно и черноморский и азовский флота, но зато наделали дорог, что бы рашистам легче ездить.
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09.04.2022 23:41 Ответить
"наши руководители" думали своими кошельками в офшорах, и кстати, сейчас еще ничего не поменялось.
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10.04.2022 00:19 Ответить
пираты 22 года
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10.04.2022 00:07 Ответить
Пірати ХХІ віку і їх біснуватий главарь - *уйло.
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10.04.2022 00:13 Ответить
Тим швидше вся Європа стане єдиним військово-політичним блоком, спрямованим ПРОТИ РФ. Таких дебілів з унікальною здатністю наживати собі ворогів більше не знайти вже ніде.
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10.04.2022 01:18 Ответить
Мы отомстим - потопим весь Черноморский флот России.
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10.04.2022 02:21 Ответить
 
 