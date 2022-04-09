Россияне рассказали, как захватили в Азовском море сухогруз под флагом Мальты

Минобороны РФ признало факт захвата российскими военными сухогруза "Апачи", приписанного к мальтийскому порту Валетта и шедшего под мальтийским флагом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на РИА Новости.

Захват судна, произошедший 8 апреля, Россия попыталась оправдать тем, что оно якобы использовалось украинским полком "Азов".

Иностранные граждане, находившиеся на сухогрузе, по версии российской пропаганды, были "иностранными наемниками".

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Дословно РИА Новости:

"Минобороны РФ сообщило о новой попытке киевского режима эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка "Азов" и иностранных наёмников.

Вечером 8 апреля была предпринята безуспешная попытка эвакуации главарей украинских нацистов по морю. Для этого использовали украинский сухогруз "Апачи", приписанный к мальтийскому порту Валетта, он следовал под мальтийским флагом.



Для блокирования судна-нарушителя кораблем ЧФ и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу "Апачи" открывался артиллерийский огонь.



В результате прямого попадания на судне произошло возгорание, сухогруз лёг в дрейф, экипаж вышел на связь с просьбой прекратить огонь.



Пострадавших среди членов экипажа на судне нет, пожар потушили самостоятельно.



После проведенного досмотра украинский сухогруз "Апачи" с экипажем конвоируется в порт Ейск", - рассказали россияне.