Говорил, что не может сидеть дома: в боях против российских оккупантов погиб 34-летний Денис Пиун

34-летний житель Чернигова, доброволец Денис Пиун, погиб, защищая Украину от российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, впервые Денис стал на защиту Украины в 2014 году – пошел добровольцем в зону АТО.

Полгода он был на учебе в Хмельницком, еще полгода – в зоне боевых действий.

После этого Денис начал работать дальнобойщиком, ездил по всей Европе. Полномасштабное вторжение россифйских войск в Украину застало его во Франции.

На следующий день по приезду в Украину мужчина начал собирать вещи, чтобы пойти записаться в Территориальную оборону. Говорил жене, что не может сидеть дома, имея боевой опыт, и смотреть, как иногда воюют ребята, которые до этих пор не держали оружие в руках.

У Дениса осталась двухлетняя дочь Виктория. 13 марта родные получили страшное известие – Дениса больше нет.

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