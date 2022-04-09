Говорил, что не может сидеть дома: в боях против российских оккупантов погиб 34-летний Денис Пиун
34-летний житель Чернигова, доброволец Денис Пиун, погиб, защищая Украину от российских захватчиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, впервые Денис стал на защиту Украины в 2014 году – пошел добровольцем в зону АТО.
Полгода он был на учебе в Хмельницком, еще полгода – в зоне боевых действий.
После этого Денис начал работать дальнобойщиком, ездил по всей Европе. Полномасштабное вторжение россифйских войск в Украину застало его во Франции.
На следующий день по приезду в Украину мужчина начал собирать вещи, чтобы пойти записаться в Территориальную оборону. Говорил жене, что не может сидеть дома, имея боевой опыт, и смотреть, как иногда воюют ребята, которые до этих пор не держали оружие в руках.
У Дениса осталась двухлетняя дочь Виктория. 13 марта родные получили страшное известие – Дениса больше нет.
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