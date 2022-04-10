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Новости Война Резня в Буче
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Для подсчета количества жертв оккупантов в Бучанском районе необходимо не менее 2 недель, - Монастырский

буча

Чтобы посчитать количество жертв российских оккупантов в Бучанском районе, необходимо по меньшей мере еще 2 недели.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас идет разбор завалов и обследование домов на Киевщине.

"Как минимум, нужно еще две недели, чтобы деблокировать руины, и это будет только первый этап. Только тогда мы сможем назвать и первое количество погибших в этих населенных пунктах", - отметил министр.

Также Монастырский сообщил, что на сегодняшний день в Киевской области работает 17 параллельных групп пиротехников ГСЧС, которые только за вчера обнаружили 6500 взрывоопасных предметов.

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Автор: 

Буча (460) Монастырский Денис (335)


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Это так совпало просто
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09.04.2022 23:54 Ответить
Пєрєстаньтє раскачівать лотку, кормчєго тошніт...
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09.04.2022 23:59 Ответить
То не лодка, а піаніна
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10.04.2022 00:04 Ответить
що на це промурчить життєрадісна Люся з ОПи?
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10.04.2022 00:09 Ответить
Хтось розбирає завали, хтось розміновує, а хтось розповідає про це і кришує пацана з рюкзаком у тихенькому лісі
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10.04.2022 08:13 Ответить
 
 