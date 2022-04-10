Переговоры Зеленского и Путина по гарантиям безопасности состоятся после битвы на Донбассе, - Подоляк

Переговоры президентов Украины и России по поводу выстраивания гарантий безопасности для Украины состоятся после боев на Донбассе.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Говорить о том, что через неделю встретятся, через две (президенты Украины и России. - Ред.) – нет, это будет не так происходить. Украина уже готова к большим битвам. Украина должна у них победить, в частности, на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, имея которую, может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, три", - отметил он.

По словам Подоляка, сейчас Украина платит очень высокую цену, чтобы получить мощные гарантии безопасности в будущем, однако не откажется от этого.

"Я хочу, чтобы все понимали в Украине: да, тяжело, мы ежедневно теряем людей, инфраструктуру. Мы платим очень высокую цену. Но Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий. Украина – это единственное государство на сегодняшний день в мире, которое это сделает. И сколько на это нужно времени, не имеет значения.Мы будем делать все, чтобы получить определенные, подчеркиваю, очень мощные гарантии безопасности, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций таких стран, как Россия.... И президент Украины пойдет на переговоры, когда мы будем иметь абсолютно четкие позиции для этого", - отметил советник главы ОП.

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