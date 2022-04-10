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Новости Война
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Переговоры Зеленского и Путина по гарантиям безопасности состоятся после битвы на Донбассе, - Подоляк

зеленський,путін

Переговоры президентов Украины и России по поводу выстраивания гарантий безопасности для Украины состоятся после боев на Донбассе.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Говорить о том, что через неделю встретятся, через две (президенты Украины и России. - Ред.) – нет, это будет не так происходить. Украина уже готова к большим битвам. Украина должна у них победить, в частности, на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, имея которую, может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, три", - отметил он.

По словам Подоляка, сейчас Украина платит очень высокую цену, чтобы получить мощные гарантии безопасности в будущем, однако не откажется от этого.

"Я хочу, чтобы все понимали в Украине: да, тяжело, мы ежедневно теряем людей, инфраструктуру. Мы платим очень высокую цену. Но Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий. Украина – это единственное государство на сегодняшний день в мире, которое это сделает. И сколько на это нужно времени, не имеет значения.Мы будем делать все, чтобы получить определенные, подчеркиваю, очень мощные гарантии безопасности, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций таких стран, как Россия.... И президент Украины пойдет на переговоры, когда мы будем иметь абсолютно четкие позиции для этого", - отметил советник главы ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть три признака того, что российская господствующая элита впадает в откровенную панику, - Подоляк

Зеленский Владимир (20301) путин владимир (31236) Донбасс (26955) Подоляк Михаил (246) переговоры с Россией (957)


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Топ комментарии
+70
Флэш Моб
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10.04.2022 00:10
+57
Переговори відбудуться тільки після нашої остаточної перемоги !

І не вам , Подолякам , вирішувати коли і з ким повинна Україна вести
договорняки , так як вирішуватиме все народ Украіни !
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10.04.2022 00:07
+53
Дивлюся зрадники не заспокоюються. Все стараються нав'язати Україні перемовини з вбивцею.Мабуть, треба, щоб закони воєнного часу діяли на цю бидлоту.
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10.04.2022 00:08
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https://espreso.tv/tsyu-viynu-bude-vigrano-na-poli-boyu-spiker-derzhdumi-volodin-vimagae-negaynoi-vidstavki-borrelya-lishe-za-odnu-frazu Жозеп Боррель вперше особисто висловився на користь військової перемоги України над країною-агресором
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10.04.2022 01:01 Ответить
Невже ці зелені мудаки дійсно вірять що вони залишаться живими якщо такі переговори відбудуться і їм вдасться виконати план агентів патрушева зе і єрмака? Переконаний що відразу після "здачі" їм повертатися в Україну це однозначно отримати по кулі в їх дурні голови.
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10.04.2022 01:07 Ответить
А зачем битва если вы не намерены контратаковать? Контратака после любого столкновения ВАЖНЕЕ самого столкновения. А тут типа план "выиграть битву, положить кучу наших, потом дип путем остановить контратаку и договорится о предательских границах 24 февраля".

Мне не важно границы "до 24го" или "по Днепру" - это все предательский нарратив - границы внутри Украины и оставшиеся оккупированные территории. Минимум это границы 1991 года, репарации, тут же визовый режим или полное закрытие границ.

А так - хер с ним - по максималке, херячить по их городам - пусть останавливают...
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10.04.2022 01:13 Ответить
правильно.
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10.04.2022 01:15 Ответить
...дь, да кто в мире договаривается с террористами???
Если клован подпишет такую ...ню, то ему ...да.
Но в дипломатической практике есть такая опция - денонсация договора.
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10.04.2022 01:17 Ответить
Якось воно повинно бути тривожно, коли люди в таких місцях так висловлюються, ніби битва буде ця десь на шаховій дошці і вмирати будуть віртуальні фігури. Добре що саме робота збройних сил визначає їх балачки. Бо вони з іншої реальності. Для них це справді, як комп'ютерна гра, де люди не люди, а просто ресурс, віртуальний. Битва за Донбас, хто знає, що там у нас? Виграєм, програєм? Щось здаєм? О, ЗСУ перемагають? В нас на виборах рейтинги зашкалюють... Ось про що вони ніби думають в контексті битви за Донбас... Воно мабуть і краще, що такі люди тільки балакають з цього приводу, бо якби вони щось робили, то ми б без ЗСУ вже б давно в сраку повну летіли.
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10.04.2022 01:22 Ответить
"Із позитивних новин. Після вчорашнього візиту президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля перспектива швидкого отримання офіційного статусу кандидата в члени ЄС зростає. От лише декому слід усвідомити, що заплатили за це своєю мученицькою смертю жертви рашистського геноциду проти українців. І вихвалятися власними досягненнями в цьому принаймні цинічно. Ще тиждень тому в коментарях європейських політиків згадувалося про середньострокову перспективу із повною, а не спеціальною процедурою. Обіцяли лише не затягувати процедуру. Після страшної Бучанської Різанини будь-яка процедурна тяганина виглядала непристойно. Чиновники ЄС вирішили продемонструвати свою солідарність з українським народом.

Був дуже поверхово складений так званий питальник без надмірно деталізованих питань. Це неодмінна процедура при кандитуванні. Фактично, його було укладено упродовж кількох днів і він доволі формальний. Дати вичерпні відповіді дійсно можна за найближчі тиждень-два. Далі в Єврокомісії мають перевірити адекватність та правдивість відповідей. Після чого мав би розроблятися масштабний план заходів з багатьма тисячами пунктів, необхідних для набуття повноцінного членства. І лише після узгодження усіх вимог та згоди країни їх виконувати вона оголошується офіційним кандидатом в ЄС. Є попереднє рішення таки застосувати індивідуальну процедуру й проголосити Україну кандидатом в члени ЄС після попереднього етапу з перевіркою відповідей на первинний питальник. Це може статися вже в червні.

Але після набуття кандидатства ніяких спецпроцедур і послаблень не буде. Єдине, можна буде не втрачати час і ще в ході розробки широкого плану адаптації почати його втілювати. Сам план для кожної країни індивідуальний і його зазвичай готують не менше року. Цей рік ми можемо зекономити, якщо будемо рухатися в правильному напрямку. Але саме тут починається все найгірше. Бо поведінка єрмаківської опи явно свідчить, що ця гоп-компанія явно планує жити по старому."
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10.04.2022 01:35 Ответить
Богдан


@boikobogdan1



ДЖОНСОН У КИЄВІ!ПРИЧИНА ПРИЇЗДУ-ПОПЕРЕДИТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО НАСЛІДКИ ВІД СПРОБИ ЗАКЛЮЧИТИ З ******"СЕПАРАТНИЙ МИР"!САМЕ "СЕПАРАТНИЙ"-ТАК ОЦІНЮТЬ В ЛОНДОНІ І США ПОТУГИ ЗЕЛЬЦА ВИКОНАТИ ОМАНСЬКІ УГОДИ І УСУНУТИ КОМАНДУВАННЯ ЗСУ!Є ВИМОГА ПРИБРАТИ БАНДУ ЄРМАКА!ЦЕ УЛЬТИМАТУМ ЗАХОДУ!!!
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10.04.2022 01:36 Ответить
Богдан


@boikobogdan1



ДЖОНСОН У КИЄВІ!ПРИЧИНА ПРИЇЗДУ-ПОПЕРЕДИТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО НАСЛІДКИ ВІД СПРОБИ ЗАКЛЮЧИТИ З ******"СЕПАРАТНИЙ МИР"!САМЕ "СЕПАРАТНИЙ"-ТАК ОЦІНЮТЬ В ЛОНДОНІ І США ПОТУГИ ЗЕЛЬЦА ВИКОНАТИ ОМАНСЬКІ УГОДИ І УСУНУТИ КОМАНДУВАННЯ ЗСУ!Є ВИМОГА ПРИБРАТИ БАНДУ ЄРМАКА!ЦЕ УЛЬТИМАТУМ ЗАХОДУ!!!
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10.04.2022 01:37 Ответить
Передай автору, нужно больше капса.
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10.04.2022 02:17 Ответить
I do not speak the language of occupant
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10.04.2022 02:23 Ответить
****** русня приватизировала себе язык?! И скажи это нашим парням из ВСУ, с парой десятков могу познакомить - и не из-за бугра.
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10.04.2022 02:33 Ответить
Ukrainians are a highly intellectual nation. In addition to the Ukrainian language, they can support communication in English, this is apart from other languages ​​​​of Eastern and Western Europe.

But katsap cattle ... yes, in fact, what to talk about, you know yourself
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10.04.2022 02:53 Ответить
I know English, i know Ukrainian, i know Russiaan and a little bit (and now continue learning German). Але якщо ти хочеш видати сене за кацпюапа, то йди в сраку, тому що ти сидиш у Нідерландах і пишеш на форумі, все. То что я могу использовать несколько языков, делает из меня кацапа? А можеи ты, всего лмшь месяц сидящий(ая) на форуме?
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10.04.2022 03:58 Ответить
як один з наслідків вищесказаного:
битва на донбасі не відбулась (ну от засцяв ***** втратити все). чи відбудуться в такому випадку переговори щодо гарантій безбеки? шо скаже на таке, такий вумник як подоляк? ))
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10.04.2022 01:43 Ответить
почекай, битва на донбасі може і не відбудеться з ініціативи *****, але ж це не означає що ми не будемо тоді її ініціювати! Як тільки наша підготовленість вийде на достатній для наступу рівень - ЗСУ піде зачищати донбас не залежачи від того що там собі захоче *****. Ми перехоплюємо військову ініціативу все більше з кожним днем.
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10.04.2022 02:07 Ответить
в такому випадку, треба буде чекати строгого наказу "верховного головнокомандуючого" до нового строгого пасхального перемир'я та строгого припинення вогню. як це було вже не раз (або можливі подібні варіанти) він просто буде намагатись заборонити будь який наступ, під страхом смертної кари.
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10.04.2022 02:16 Ответить
Так ми ж вже надали свої умови в Турції, що ми згодні бути нейтральною країною, про ОРДЛО окрема тема, Крим залишаємо як є і 15 років обговорюємо. росія сказала - ми поміркуємо над вашими пропозиціями. І вже тоді було зрозуміло, що будуть намагатись зайняти весь Донбас і потім щось відповідати. В тепер виявляється ми чекаємо сильної позиції після битви на Донбасі.
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10.04.2022 09:23 Ответить
"Україна вже готова до великих битв. Україна має у них перемогти"

"Переговори Зеленського та Путіна щодо гарантій безпеки відбудуться після битви на Донбасі"
==============================================================

Це якийсь театр абсурду, повний оксиморон.

1. Українська Армія готова і впевнена у перемозі.

2. Українське політичне керівництво прагне і буде домовлятися про ґарантії безпеки держави Україна від переможеного ворога.

Коли думаєш що чільні керманичі вже пробили дно, знизу постукав подоляк аби запевнити що ще ні.
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10.04.2022 01:53 Ответить
Це не абсурд, але це те чого ніколи не було - Подоляк каже про переговори з позиції сили, в нашій українській свідомості переговори означають зраду, можливо вперше в історії це буде не так, хоча я дуже сумніваюсь що із слабкою позицією ***** піде на перемовини, скоріше відправить якогось свого цапа-відбувайла
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10.04.2022 02:10 Ответить
Сторона, яка веде перемовини з позиції сили, не просить ґарантій власної безпеки у переможеної сторони.
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10.04.2022 02:28 Ответить
" не просить ґарантій власної безпеки у переможеної сторони. "

Це маються на увазі гарантії безпеки для Ігора Валєрійовича, та й решти ФСБшно-ГРУшної кротівні. Уримувати на теріторії України присутність РФ разом із загрозами, які вона несе - це саме той противажиль демократії, який активно застосовував Ахмеєтов на Донбасі в 2014 році, коли навмисно потурав захопленню росіянами українських теріторій. Ця тактика мала назву "Усльішать Дамбас". Починаючи з 2019-го, Коломойло та його маріонетковий режим зіц-президента Зєлупи використовує те ж саме, але під назвою "Мир в очах Путіна". Бо всі українські гниди прекрасно розуміють, що їм в разі перемоги України настане повний ******.
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10.04.2022 02:46 Ответить
І тим більше сторона, яка виганяє окупанта з власної землі не просить про переговори і не пропонує свою капітуляцію окупанту. Лише відверті зрадники або ворожі агенти можуть це робити
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10.04.2022 14:30 Ответить
Секретар і начальник паперу пише,що має робити Україна. Невже не досить клоуна президента, який помилково приписав собі розум полководця і вершителя долі України
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10.04.2022 02:05 Ответить
Вибачте, а переговори про що, Україна начебто перемагає, чи як, вони добалакаються, що Європа і США ще почнуть послаблення санкційної політики, мокшо-московію добивати до повного розвалу, ніяких переговорів і компромісів, після того, що *****-орки зробили з Україною, московію треба денацифікувати, демілітаризувати і фрагментизувати.
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10.04.2022 03:02 Ответить
Аристович, Подоляк, Арахамія, брати це бидло у свій штаб може тільки зрадник України.
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10.04.2022 04:00 Ответить
І скільки на це потрібно часу, не має значення. Ми робитимемо все, щоб отримати певні, наголошую, дуже потужні гарантії безпеки, щоб назавжди закрити свої кордони від імперських амбіцій таких країн, як Росія. ... І президент України піде на переговори тоді, коли ми матимемо абсолютно чіткі позиції для цього
Что за ерунда в тексте? Кто эту дичь придумывает и кто за эту дичь будет нести ответственность?
Какие же черти!
Тем кто думает по примеру руZZких (царь хороший, просто бояре падлы) НЕТ, "царь" ваш зеленый *******....все эти ермаки, верещучки, хламидии, подоляки, арестовичи - это же проститутки и карьеристы!
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10.04.2022 04:19 Ответить
Яка битва, їбаште їх, турбуте їх щоденними точковими контрнаступами з різних напрямів, щоби вони не мали розуму взагалі
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10.04.2022 06:00 Ответить
Игра престолов чилишо?
Драконы у кого, хоть скажите
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10.04.2022 07:22 Ответить
Valar orks *********!
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11.04.2022 00:45 Ответить
Эти сепаратные переговоры могут закончиться реальным путчем и взятие власти в стране военными, то есть армией.
В Чили так было. Пришел Пиночет и вышвырнул тупое, слабое и продажное правительство. Навел порядок и отдал власть гражданским.
Тоже вариант.
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10.04.2022 07:46 Ответить
Путин к этому призывал ещё месяц назад.
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10.04.2022 08:44 Ответить
Путлєр багато чого призиває, але це не означає, що це правда. Гра фсб якраз і розрахована на «недалекоглядний» електорат
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10.04.2022 14:39 Ответить
На жаль, військові у нас в цьому плані нерішучі.
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10.04.2022 08:49 Ответить
Зеленський і Ко зрадники.Якщо військові їх не заарештують вони здадуть країну.
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10.04.2022 07:46 Ответить
Ну нельзя же просто так отдать Донбасс, а людей не жалко, главное политика.
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10.04.2022 07:47 Ответить
До гарячого обговорення "новини" можу лише додати.
Якщо уявити, що ***** не був презом кацапії і прийшов з іншими орками у Бучу (та будь яке наше місто) - творив би такі самі і, навіть, гірші звірства. Бо воно не лбюдина. Таких у московії переважаюча більшість. Отож, які перемовини можна вести з масовими вбивцями-гвалтівниками-катами (?) - ніяких! Складається враження, що є "певне" завдання (план Х) вибілити ***** і закріпити досягнуті результати свинособак (а не нашого народу), тільки сліпий цього не бачить.
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10.04.2022 07:52 Ответить
Надеюсь что к тому времени выдадут ордер на арест *****.
И не стоит забывать что Зеленский=коломойский.

Это они оба дурили народ на выборах, обещали молочные реки и кисельные берега.
По всей видимости это они договаривались в Омане за нейтральный статус ещё тогда, а может и до выборов.
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10.04.2022 08:30 Ответить
щоб погибло ще більше українців а потім перемовини?суки та скільки ви ще будете здавати країну?та йдіть уже на хер срана зелена влада.тільки армія і народ вирішують долю країни а не кучка наглих уродів які дорвались до влади.тварь попробуй тільки здати країну..**** кончена.
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10.04.2022 08:46 Ответить
вивчи тварь слово перемога.а не перемовини.не капітуляція а визволення України.тільки мабуть це не для тебе..сволочі.
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10.04.2022 08:47 Ответить
"Перемовини між Сталіним та Гітлером відбудуться після битви за Сталінград" - Молотов
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10.04.2022 09:43 Ответить
Та йдіть ви *****..
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10.04.2022 10:08 Ответить
Херсонская область уже отнесена к "спорным территориям", или еще нет? Вопрос о ней вообще не стоит?
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10.04.2022 10:33 Ответить
Возможно, будет отнесена,если главковерх решит,что ее освобождение принесет для нас много жертв..Подобным изречением он придерживал ВСУ по освобождению всего Донбасса до 24.2..
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10.04.2022 12:35 Ответить
Битва, котел, знищення кістяка нації, Mірськ3, гарант лука...
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10.04.2022 11:12 Ответить
Не те люди, не в то время, не на том месте...
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10.04.2022 11:52 Ответить
А на який буй нам потім потрібні будуть перемови? Коли ми їх розкидаємо по полях, говорити вже не буде потреби. Будуть ставитися лише вказівки по факту.
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10.04.2022 17:20 Ответить
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