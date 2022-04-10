Переговоры Зеленского и Путина по гарантиям безопасности состоятся после битвы на Донбассе, - Подоляк
Переговоры президентов Украины и России по поводу выстраивания гарантий безопасности для Украины состоятся после боев на Донбассе.
Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Говорить о том, что через неделю встретятся, через две (президенты Украины и России. - Ред.) – нет, это будет не так происходить. Украина уже готова к большим битвам. Украина должна у них победить, в частности, на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, имея которую, может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, три", - отметил он.
По словам Подоляка, сейчас Украина платит очень высокую цену, чтобы получить мощные гарантии безопасности в будущем, однако не откажется от этого.
"Я хочу, чтобы все понимали в Украине: да, тяжело, мы ежедневно теряем людей, инфраструктуру. Мы платим очень высокую цену. Но Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий. Украина – это единственное государство на сегодняшний день в мире, которое это сделает. И сколько на это нужно времени, не имеет значения.Мы будем делать все, чтобы получить определенные, подчеркиваю, очень мощные гарантии безопасности, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций таких стран, как Россия.... И президент Украины пойдет на переговоры, когда мы будем иметь абсолютно четкие позиции для этого", - отметил советник главы ОП.
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Мне не важно границы "до 24го" или "по Днепру" - это все предательский нарратив - границы внутри Украины и оставшиеся оккупированные территории. Минимум это границы 1991 года, репарации, тут же визовый режим или полное закрытие границ.
А так - хер с ним - по максималке, херячить по их городам - пусть останавливают...
Если клован подпишет такую ...ню, то ему ...да.
Но в дипломатической практике есть такая опция - денонсация договора.
Був дуже поверхово складений так званий питальник без надмірно деталізованих питань. Це неодмінна процедура при кандитуванні. Фактично, його було укладено упродовж кількох днів і він доволі формальний. Дати вичерпні відповіді дійсно можна за найближчі тиждень-два. Далі в Єврокомісії мають перевірити адекватність та правдивість відповідей. Після чого мав би розроблятися масштабний план заходів з багатьма тисячами пунктів, необхідних для набуття повноцінного членства. І лише після узгодження усіх вимог та згоди країни їх виконувати вона оголошується офіційним кандидатом в ЄС. Є попереднє рішення таки застосувати індивідуальну процедуру й проголосити Україну кандидатом в члени ЄС після попереднього етапу з перевіркою відповідей на первинний питальник. Це може статися вже в червні.
Але після набуття кандидатства ніяких спецпроцедур і послаблень не буде. Єдине, можна буде не втрачати час і ще в ході розробки широкого плану адаптації почати його втілювати. Сам план для кожної країни індивідуальний і його зазвичай готують не менше року. Цей рік ми можемо зекономити, якщо будемо рухатися в правильному напрямку. Але саме тут починається все найгірше. Бо поведінка єрмаківської опи явно свідчить, що ця гоп-компанія явно планує жити по старому."
@boikobogdan1
ДЖОНСОН У КИЄВІ!ПРИЧИНА ПРИЇЗДУ-ПОПЕРЕДИТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО НАСЛІДКИ ВІД СПРОБИ ЗАКЛЮЧИТИ З ******"СЕПАРАТНИЙ МИР"!САМЕ "СЕПАРАТНИЙ"-ТАК ОЦІНЮТЬ В ЛОНДОНІ І США ПОТУГИ ЗЕЛЬЦА ВИКОНАТИ ОМАНСЬКІ УГОДИ І УСУНУТИ КОМАНДУВАННЯ ЗСУ!Є ВИМОГА ПРИБРАТИ БАНДУ ЄРМАКА!ЦЕ УЛЬТИМАТУМ ЗАХОДУ!!!
@boikobogdan1
ДЖОНСОН У КИЄВІ!ПРИЧИНА ПРИЇЗДУ-ПОПЕРЕДИТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО НАСЛІДКИ ВІД СПРОБИ ЗАКЛЮЧИТИ З ******"СЕПАРАТНИЙ МИР"!САМЕ "СЕПАРАТНИЙ"-ТАК ОЦІНЮТЬ В ЛОНДОНІ І США ПОТУГИ ЗЕЛЬЦА ВИКОНАТИ ОМАНСЬКІ УГОДИ І УСУНУТИ КОМАНДУВАННЯ ЗСУ!Є ВИМОГА ПРИБРАТИ БАНДУ ЄРМАКА!ЦЕ УЛЬТИМАТУМ ЗАХОДУ!!!
But katsap cattle ... yes, in fact, what to talk about, you know yourself
битва на донбасі не відбулась (ну от засцяв ***** втратити все). чи відбудуться в такому випадку переговори щодо гарантій безбеки? шо скаже на таке, такий вумник як подоляк? ))
"Переговори Зеленського та Путіна щодо гарантій безпеки відбудуться після битви на Донбасі"
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Це якийсь театр абсурду, повний оксиморон.
1. Українська Армія готова і впевнена у перемозі.
2. Українське політичне керівництво прагне і буде домовлятися про ґарантії безпеки держави Україна від переможеного ворога.
Коли думаєш що чільні керманичі вже пробили дно, знизу постукав подоляк аби запевнити що ще ні.
Це маються на увазі гарантії безпеки для Ігора Валєрійовича, та й решти ФСБшно-ГРУшної кротівні. Уримувати на теріторії України присутність РФ разом із загрозами, які вона несе - це саме той противажиль демократії, який активно застосовував Ахмеєтов на Донбасі в 2014 році, коли навмисно потурав захопленню росіянами українських теріторій. Ця тактика мала назву "Усльішать Дамбас". Починаючи з 2019-го, Коломойло та його маріонетковий режим зіц-президента Зєлупи використовує те ж саме, але під назвою "Мир в очах Путіна". Бо всі українські гниди прекрасно розуміють, що їм в разі перемоги України настане повний ******.
Что за ерунда в тексте? Кто эту дичь придумывает и кто за эту дичь будет нести ответственность?
Какие же черти!
Тем кто думает по примеру руZZких (царь хороший, просто бояре падлы) НЕТ, "царь" ваш зеленый *******....все эти ермаки, верещучки, хламидии, подоляки, арестовичи - это же проститутки и карьеристы!
Драконы у кого, хоть скажите
В Чили так было. Пришел Пиночет и вышвырнул тупое, слабое и продажное правительство. Навел порядок и отдал власть гражданским.
Тоже вариант.
Якщо уявити, що ***** не був презом кацапії і прийшов з іншими орками у Бучу (та будь яке наше місто) - творив би такі самі і, навіть, гірші звірства. Бо воно не лбюдина. Таких у московії переважаюча більшість. Отож, які перемовини можна вести з масовими вбивцями-гвалтівниками-катами (?) - ніяких! Складається враження, що є "певне" завдання (план Х) вибілити ***** і закріпити досягнуті результати свинособак (а не нашого народу), тільки сліпий цього не бачить.
И не стоит забывать что Зеленский=коломойский.
Это они оба дурили народ на выборах, обещали молочные реки и кисельные берега.
По всей видимости это они договаривались в Омане за нейтральный статус ещё тогда, а может и до выборов.