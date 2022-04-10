Враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевщине. На Южном направлении уничтожены 37 оккупантов и 4 единицы техники, - ОК "Південь"
В Николаевском и Херсонском направлении противник отчаянно обороняется и пытается подтянуть резервы новых сил для жестоких боев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Оперативное командование "Південь".
В сообщении отмечается: "С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций, враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области. К счастью, пострадавших нет".
Под многочисленными вражескими обстрелами наши войска удерживают освобожденные территории.
Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне продолжает оказывать психологическое давление по атаке побережья и нанесению ракетных ударов.
Всего за сутки на южном рубеже нашей обороны враг потерял 37 орков и четыре единицы техники.
Напоминаем, что в Одесской области начат удлиненный комендантский час".
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Ракеты Х-класса, хорошо сбиваются ПВО. Но, к сожалению, полность закрыть небо над территорией такой огромной страны как Украина, пока не получается. Надеюсь, появится новое ПВО.
Окрім зелених п#дарасів!
https://twitter.com/antiputler_news/status/1512835164971352064