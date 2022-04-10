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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевщине. На Южном направлении уничтожены 37 оккупантов и 4 единицы техники, - ОК "Південь"

херсонщина,техніка

В Николаевском и Херсонском направлении противник отчаянно обороняется и пытается подтянуть резервы новых сил для жестоких боев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Оперативное командование "Південь".

В сообщении отмечается: "С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций, враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области. К счастью, пострадавших нет".

Под многочисленными вражескими обстрелами наши войска удерживают освобожденные территории.

Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне продолжает оказывать психологическое давление по атаке побережья и нанесению ракетных ударов.

Всего за сутки на южном рубеже нашей обороны враг потерял 37 орков и четыре единицы техники.

Напоминаем, что в Одесской области начат удлиненный комендантский час".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала войны оккупанты повредили в Николаевской области почти 2400 гражданских объектов

Николаевская область (2116) Одесская область (3554) Херсонская область (4740)


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Топ комментарии
+30
Мої Герої!
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10.04.2022 00:18
+14
Смерть цапам!
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10.04.2022 00:11
+11
Да, ракет меньше пролетает. Ну так же из-за того, что их сбивают.
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10.04.2022 00:20
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Смерть цапам!
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10.04.2022 00:11 Ответить
Заметил что оккупанты стали применять масштабные, ракетные удары только раз в 48 часов. Вероятнее всего второй масштабный ракетный удар будет под утро, после чего опять затишье на 48 часов. Это может указывать на экономию ракет или на их полное отсутствие что вынуждает ракетные предприятия Рахи работать круглосуточно.
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10.04.2022 00:16 Ответить
скоро эти ракеты будет не из чего делать.
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10.04.2022 00:18 Ответить
Да, ракет меньше пролетает. Ну так же из-за того, что их сбивают.
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10.04.2022 00:20 Ответить
китай запретил компаниям продавать полупроводники, чипы, кристалы, даже светодиоды.
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10.04.2022 00:23 Ответить
ну, кацапы уже достали из загашников "точки" и Х-55. Началась жесткая экономия. Вангую - летом у нас материализуются ATACMS стосороковые блок ІІ, и тогда кацапам совсем грустно станет.
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10.04.2022 00:38 Ответить
У них ещё тысячи ракет класса Х. В том числе и те, что передал кучма. Есть ещё искандеры. Калибров мало..
Ракеты Х-класса, хорошо сбиваются ПВО. Но, к сожалению, полность закрыть небо над территорией такой огромной страны как Украина, пока не получается. Надеюсь, появится новое ПВО.
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10.04.2022 01:00 Ответить
Мої Герої!
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10.04.2022 00:18 Ответить
Мої теж , пишаюся ними 👍🏼👍🏼👍🏼💪🙏🏼
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10.04.2022 00:30 Ответить
А взагалі я пишаюся всіма українцями!
Окрім зелених п#дарасів!
https://twitter.com/antiputler_news/status/1512835164971352064
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10.04.2022 00:32 Ответить
Так вони Герої, які затмили зелене болото і не дають здати Україну. Тримайтесь і бережіть Україну
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10.04.2022 01:57 Ответить
 
 