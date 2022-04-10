Враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевщине. На Южном направлении уничтожены 37 оккупантов и 4 единицы техники, - ОК "Південь"

В Николаевском и Херсонском направлении противник отчаянно обороняется и пытается подтянуть резервы новых сил для жестоких боев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Оперативное командование "Південь".

В сообщении отмечается: "С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций, враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области. К счастью, пострадавших нет".

Под многочисленными вражескими обстрелами наши войска удерживают освобожденные территории.

Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне продолжает оказывать психологическое давление по атаке побережья и нанесению ракетных ударов.

Всего за сутки на южном рубеже нашей обороны враг потерял 37 орков и четыре единицы техники.

Напоминаем, что в Одесской области начат удлиненный комендантский час".

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