Мы воровали горючее у оккупантов, чтобы предотвратить катастрофу, - работники ЧАЭС

Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС и хотели знать, как управляется объект. Рашисты постоянно допрашивали персонал станции, иногда с применением силы.

Об этом BBC рассказали сотрудники ЧАЭС, передает Цензор.НЕТ.

Россияне захватили Чернобыльскую атомную электростанцию ​​в первый день вторжения в Украину. Украинских нацгвардейцев, охранявших станцию, взяли в плен.

Инженерам и техническому персоналу позволили продолжить работу на АЭС. Они пытались сохранить контроль над техобслуживанием станции. Затем на станцию ​​приехали специалисты "Росатома". Это подтверждали в российской госкорпорации.

"Они хотели знать, как управляется объект. Они хотели получить информацию обо всех процедурах, документах и ​​операциях. Мне было страшно, потому что допросы были постоянными, иногда с применением силы", - рассказал начальник отдела радиационной безопасности станции Александр Лобада.





Александр Лобада

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"Нам приходилось постоянно с ними вести переговоры и стараться их не обидеть, чтобы они допустили к управлению объектом наш персонал", - продолжил инженер Валерий Семенов.





Валерий Семенов

Когда на станцию три дня не подавали электричество, Валерий, по его словам, вовсю пытался найти горючее для поддержки работы генератора - он даже воровал его у российских военных.

"Если бы мы потеряли электричество, это могло обернуться катастрофой. Мог случиться выброс радиоактивных веществ. Масштабы этого вы можете представить. Я не боялся за свою жизнь. Я боялся того, что произойдет, если я не буду следить за станцией. Я боялся, что произойдет трагедия для человечества", – пояснил он.

По словам Семенова, оккупанты забрали 169 украинских военных.

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