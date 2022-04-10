Дальнейшие действия РФ будут зависеть от того, удержим ли мы Мариуполь, - Зеленский

В каких направлениях будет продвигаться враг, сейчас зависит от многих факторов, в частности выстоит ли Мариуполь.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Стоит Мариуполь... Сколько выстоит Мариуполь? Там наши военные - мощные и крепкие. Одни из самых крепких, и вы это прекрасно знаете. Для них это большое испытание. Вокруг них сегодня 10 тысяч российских военных. Если мы удержим Мариуполь, эти 10 тысяч, то значит они (военные РФ. - ред.) там будут находиться, и не пойдут на восток и т.д.", - отметил глава государства.

Также, по его словам, все зависит от того, насколько будут быстро реагировать мировые партнеры по поставке оружия, а также от того, будет ли лидер РФ идти дальше.

"Все будет зависеть от наших ВСУ. Поэтому самое главное, чтобы мы были готовы на любом из этих направлений", - подытожил он.

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