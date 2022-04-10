Дальнейшие действия РФ будут зависеть от того, удержим ли мы Мариуполь, - Зеленский
В каких направлениях будет продвигаться враг, сейчас зависит от многих факторов, в частности выстоит ли Мариуполь.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Стоит Мариуполь... Сколько выстоит Мариуполь? Там наши военные - мощные и крепкие. Одни из самых крепких, и вы это прекрасно знаете. Для них это большое испытание. Вокруг них сегодня 10 тысяч российских военных. Если мы удержим Мариуполь, эти 10 тысяч, то значит они (военные РФ. - ред.) там будут находиться, и не пойдут на восток и т.д.", - отметил глава государства.
Также, по его словам, все зависит от того, насколько будут быстро реагировать мировые партнеры по поставке оружия, а также от того, будет ли лидер РФ идти дальше.
"Все будет зависеть от наших ВСУ. Поэтому самое главное, чтобы мы были готовы на любом из этих направлений", - подытожил он.
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Навіть не зрозумів, що він мав на увазі сказати.
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І вже не вперше -не можу зрозуміти. Може я якійсь дебіл
Мы обратились к своим источникам за разъяснениями. И это оказалось полноценной сенсацией. На самом деле Арахамия во время встречи с командирами бригад ВСУ и терробороны, не выслушивал их мнения и пожелания. Он всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти. Арахамия описывал военным апокалипсические картины страданий простых граждан и заявлял, что большинство населения страны желает компромиссов с оккупантами, лишь бы прекратилась война.
При этом, когда один из офицеров спросил, где, мол, гарантия, что после компромисса Украины, Россия не атакует Украину вновь, но уже намного лучше подготовленная, Арахамия эмоционально и безапелляционно посоветовал боевому офицеру «поменьше читать вранье порохоботов». Четкого ответа на вопрос он так и не дал.
Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.
Кстати, вполне возможно, что эта встреча (Арахамия уже анонсировал следующие подобные) состоялась именно с целью спровоцировать Залужного на конфликт с властью и обвинить его в политической заангажированности. Дело в том, что сам факт встречи руководителя президентсткой парламентской фракции с командирами воинских соединений через голову главнокомандующего ВСУ во время войны, это вопиющее беззаконие. Армия вне политики. Глава президентской фракции не имеет права вмешивать армию в политические игрища. Армию не агитируют и не приглашают в союзники, армии приказывают. Согласно действующих норм закона. Логичный вопрос, если можно Арахамии, почему с командирами соединений нельзя встречаться Разумкову, Рудык и Порошенко?
Встреча Арахамии с командирами подразделений в Черниговской области полностью совпадает в направлении с тем, о чем мы писали раньше. https://t.me/pecherhill/737 Глава Офиса президента Андрей Ермак активно лоббирует договоренности с Россией на переговорах , в ходе которых Украина, уже побитая и грабленая, должна пойти на определенные компромиссы. Очевидно, всегда готовый прислуживаться Ермаку Арахамия занялся как всегда работой наиболее «вырванной из контекста». Он убеждает в необходимости уступок врагу боевых офицеров.
"О том что стало сейчас известно - это далеко от 5-й статьи НАТО, это совсем не 5 статья НАТО. О закрытии неба и о вступлении этих гарантов в военные действия на стороне Украины речи не идет. Вам поставят легкое стрелковое оружие и несколько коробочек патронов." https://youtu.be/QmF-zunneTs?t=537 https://youtu.be/QmF-zunneTs?t=537
Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия пообщался с командирами подразделений Вооруженных сил Украины в Черниговской области, чтобы посоветоваться о возможных компромиссах с РФ.
https://antikor.com.ua/articles/535838-arahamija_nachal_obsuhdatj_s_komandirami_vsu_kompromissy_s_rf
Галина Ходаковская.
Мы обратились к своим источникам за разъяснениями. И то, что нам рассказали, прозвучало полноценной сенсацией. На самом деле Арахамия во время встречи с командирами бригад ВСУ и территориальной обороны, не выслушивал их мнения и пожелания. Он всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти. Арахамия описывал военным апокалипсические картины страданий простых граждан и заявлял, что большинство населения страны желает компромиссов с оккупантами, лишь бы прекратилась война.
При этом, когда один из офицеров спросил, где, мол, гарантия, что после компромисса Украины, Россия не атакует Украину вновь, но уже намного лучше подготовленная, Арахамия эмоционально и безапелляционно посоветовал боевому офицеру «поменьше читать вранье порохоботов». Четкого ответа на вопрос он так и не дал.
Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.
🤦🏼Сие не удивительно. Чтобы там не рассказывали Ермак с Арестовичем, в Офисе президента даже не скрывают, что растущая популярность генерала Залужного окружение Зеленского уже бесит. Там ищут выход из создавшегося положения.
Кстати, вполне возможно, что эта встреча (Арахамия уже анонсировал следующие подобные) состоялась именно с целью спровоцировать Залужного на конфликт с властью и обвинить его в политической заангажированности. Дело в том, что сам факт встречи руководителя президентсткой парламентской фракции с командирами воинских соединений через голову главнокомандующего ВСУ во время войны, это вопиющее беззаконие. Армия вне политики. Глава президентской фракции не имеет права вмешивать армию в политические игрища. Армию не агитируют и не приглашают в союзники, армии приказывают. Согласно действующих норм закона. Логичный вопрос, если можно Арахамии, почему с командирами соединений нельзя встречаться Разумкову, Рудык и Порошенко?
Встреча Арахамии с командирами подразделений в Черниговской области полностью совпадает в направлении с тем, о чем мы писали раньше. Глава Офиса президента Андрей Ермак активно лоббирует договоренности с Россией на переговорах, в ходе которых Украина, уже побитая и грабленая, должна пойти на определенные компромиссы. Очевидно, всегда готовый прислуживаться Ермаку Арахамия занялся как всегда работой наиболее «вырванной из контекста». Он убеждает в необходимости уступок врагу боевых офицеров.
Поки самі військові не заявлять про тиск на них зі сторони жОПи, все це лише провокації. Крім того, в цьому тексті смердить олігархічним послідом: розумковим, рудою и парошенком
Яке ще забезпечення в руках влади? Давно вже повідомляли, що логістика і постачання ЗСУ здійснюються західними союзниками. Крисячому кварталу залишається лише спостерігати за дійством і шкодити з усіх сторін, де і як тільки зможе, чим вони наразі і займаються.
Нє кацап лі ти часом?
Долго группировка там сможет держать 10 тысяч орков?
https://youtu.be/4j3q1-3qC7k
Був дуже поверхово складений так званий питальник без надмірно деталізованих питань. Це неодмінна процедура при кандитуванні. Фактично, його було укладено упродовж кількох днів і він доволі формальний. Дати вичерпні відповіді дійсно можна за найближчі тиждень-два. Далі в Єврокомісії мають перевірити адекватність та правдивість відповідей. Після чого мав би розроблятися масштабний план заходів з багатьма тисячами пунктів, необхідних для набуття повноцінного членства. І лише після узгодження усіх вимог та згоди країни їх виконувати вона оголошується офіційним кандидатом в ЄС. Є попереднє рішення таки застосувати індивідуальну процедуру й проголосити Україну кандидатом в члени ЄС після попереднього етапу з перевіркою відповідей на первинний питальник. Це може статися вже в червні.
Але після набуття кандидатства ніяких спецпроцедур і послаблень не буде. Єдине, можна буде не втрачати час і ще в ході розробки широкого плану адаптації почати його втілювати. Сам план для кожної країни індивідуальний і його зазвичай готують не менше року. Цей рік ми можемо зекономити, якщо будемо рухатися в правильному напрямку. Але саме тут починається все найгірше. Бо поведінка єрмаківської опи явно свідчить, що ця гоп-компанія явно планує жити по старому."
Давайте видихнемо і заспокоїмось. Немає жодного достовірного джерела про те, що обговорювалось на зустрічі Арахамії з військовими. Тексти з фейсбука з посиланням на власні джерела - це повна фігня. Саме таким чином вкидаються фейки у інформаційний простір і у голови людей. Пам'ятаймо, що війна ведеться насамперед у головах.
Вельми прикро, що головними поширювачами фейків і зради - є прихильники Петра Порошенка, попри те, що було оголошено політичне перемир'я. Поширювання фейкової зради і є та вода, що льється на млин ворога.
Однак сказане вище ніяким чином не виправдовує справжню зраду чинного президента Зеленського. Вважаю, що за не підготовку до війни пан Зеленський зі своєю псевдо елітою після перемоги повинні зручно вмоститися на нарах на терміни, які визначить суд.
Если он думает что 10000 тысяч орков будут стоять под Мариуполем столько, сколько будет удерживаться город без какого либо продвижения он сильно заблуждается.
Воевать надо отталкиваясь от своих собственных сил, и задачи ставить соответсвеные, а не так как думает Зеленский.
Ну а что касается Мариуполя, нужно решать вопрос о его разблокирования и оказанию всей необходимой помощи, а не ждать пока орки не уничтожат армию,и затем устроят там очередной геноцид.