Воздушные Силы 9 апреля уничтожили 13 целей – 3 самолета, 1 вертолет, 5 беспилотников, 4 крылатых ракеты

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины за сутки 9 апреля уничтожили 13 воздушных целей российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "9 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено по меньшей мере 13 воздушных целей российских оккупантов: три самолета; один вертолет; пять беспилотных летательных аппаратов;

Информация уточняется.

Авиация Воздушных Сил продолжает работу в небе: истребители совершают патрулирование в воздушном пространстве Украины, а штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха.

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