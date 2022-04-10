Воздушные Силы 9 апреля уничтожили 13 целей – 3 самолета, 1 вертолет, 5 беспилотников, 4 крылатых ракеты
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины за сутки 9 апреля уничтожили 13 воздушных целей российских оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Воздушных Сил.
В сообщении отмечается: "9 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено по меньшей мере 13 воздушных целей российских оккупантов: три самолета; один вертолет; пять беспилотных летательных аппаратов;
Информация уточняется.
Авиация Воздушных Сил продолжает работу в небе: истребители совершают патрулирование в воздушном пространстве Украины, а штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха.
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ещё ссылочка - кто-то здесь давал...
Правда с литачками кривоватая цифра в 1379. Это общая цифра вместе с транспортниками, стратегами и прочей радиоразведкой. А фронтовой и истребительной авиации на момент вторжении было около тысячи единиц (вертолёты отдельно). Сейчас от тысячи минус полторы сотни.
у нас недавно почти по всем районам прилёты...(((
і навіть літаки у межах досяжності..
2.Кількість пілотів З боєвим досвідом(а тут пропорції інші- припускаю 50\50)
3. у рашки планується багато "гарячих точок",де знадобиться авіація..Навіть тупо "щоб була" "по периметру"
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/natalya-yusupova.htm Наталя Юсупова
В мене є десь 20 тис, треба 16 тис злотих, це 3600 евро, 115 тис грн. Купуємо на польскому амазоні,
Терміново!! Люди, в десантури орки збили дрони, без них, як без очей.
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Волонтерам.ПАТРІОТИЗМ НЕ МОЖЕ СЛУГУВАТИ ВИПРАВДАННЯМ ТУПОСТІ!
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Для знищення українських операторів дронів, які ведуть https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/30/684906/ розвідку за допомогою китайських квадрокоптерів DJI, російські військові використовують комплекси цієї ж компанії.
Напередодні від різних джерел почала надходити інформація, що DJI блокує роботу своїх українських комплексів AeroScope, тоді як придбані російською стороною ті ж самі комплекси продовжують працювати, допомагаючи окупантам вбивати українців.