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Новости Агрессия России против Украины Война
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Воздушные Силы 9 апреля уничтожили 13 целей – 3 самолета, 1 вертолет, 5 беспилотников, 4 крылатых ракеты

рф,літак

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины за сутки 9 апреля уничтожили 13 воздушных целей российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "9 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено по меньшей мере 13 воздушных целей российских оккупантов: три самолета; один вертолет; пять беспилотных летательных аппаратов;

Информация уточняется.

Авиация Воздушных Сил продолжает работу в небе: истребители совершают патрулирование в воздушном пространстве Украины, а штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Луганской области враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3571) крылатые ракеты (879) самолет (3589) вертолёт (1103) Воздушные силы (2279)


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Топ комментарии
+21
венртолётчики сцыкуны. Я спор проигрываю.
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10.04.2022 01:12
+14
Неплохой урожай за вчера. Думаю, что скоро цифра уничтоженных кацапских кораблей тоже увеличится
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10.04.2022 01:16
+10
Starstreak в деиствии, боятся летать. Да и Stingerov полно.
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10.04.2022 01:17
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ну гдето лямов на сто. привет пукину.
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10.04.2022 01:10 Ответить
венртолётчики сцыкуны. Я спор проигрываю.
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10.04.2022 01:12 Ответить
Starstreak в деиствии, боятся летать. Да и Stingerov полно.
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10.04.2022 01:17 Ответить
Starstreak это вообще крутая штука. От нее уйти невозможно
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10.04.2022 01:25 Ответить
отож. И с Укрпочты все ломанулись ...
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10.04.2022 01:39 Ответить
про що ти пи..диш?
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10.04.2022 09:22 Ответить
головою ********? Я - про Чіжикова, а ти про що?
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10.04.2022 13:46 Ответить
https://www.minusrus.com https://www.minusrus.com

ещё ссылочка - кто-то здесь давал...
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10.04.2022 01:18 Ответить
Спасибо. Прямо дзен какой-то ))
Правда с литачками кривоватая цифра в 1379. Это общая цифра вместе с транспортниками, стратегами и прочей радиоразведкой. А фронтовой и истребительной авиации на момент вторжении было около тысячи единиц (вертолёты отдельно). Сейчас от тысячи минус полторы сотни.
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10.04.2022 01:50 Ответить
ну что есть...
у нас недавно почти по всем районам прилёты...(((
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10.04.2022 02:03 Ответить
ну, ТРК у нас нет, отвечать нечем. Так что прилеты будут и с моря (пока), и с востока, и с севера. Мирняку достанется больше всего. Кацапы уже достали с хранения точки и Х-55, этого говна еще месяца на два хватит кошмарить при такой интенсивности. Ну это, конечно, если как-нибудь вдруг не прилетит в ответ прямо в ПУ первые ATACMSы.
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10.04.2022 02:13 Ответить
Да. Тоже самое по вертолетам, пишут что 900 на все ввс, но это с транспортными и прочими, тех же боевых аллигаторов была официальная цифра около 100 штук на всю страну (сколько из них было в рабочем состоянии неизвестно), так что с вертолетами почти полный чвах у оккупантов...
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10.04.2022 03:58 Ответить
ну, из заготовленных для вторжения осталась сотня. Сейчас тщательно экипажи подбирают, что бы обязательно заложники оставались. А то холостые вертолетчики враз могут стать завидными женихами с видом на ПМЖ в европейской стране.
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10.04.2022 04:14 Ответить
при достатньому насиченні Стартреками лінії фронту про гелікоптери рашки на фронті можна забути..

і навіть літаки у межах досяжності..
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10.04.2022 09:21 Ответить
1.НЕВІДОМО..у наскільки боєздатному стані решта(1000-150) авіації..

2.Кількість пілотів З боєвим досвідом(а тут пропорції інші- припускаю 50\50)

3. у рашки планується багато "гарячих точок",де знадобиться авіація..Навіть тупо "щоб була" "по периметру"

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10.04.2022 09:18 Ответить
900000 особового складу, це ще не бойові підрозділи. Сюди входять і роздутий командно-штабний штат і різні допоміжні структури.
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10.04.2022 02:35 Ответить
Все буде добре, як ще раз Чорнобаївку накриють.
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10.04.2022 06:24 Ответить
Я тоже...
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10.04.2022 09:17 Ответить
Ого. Молодці!
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10.04.2022 01:13 Ответить
Неплохой урожай за вчера. Думаю, что скоро цифра уничтоженных кацапских кораблей тоже увеличится
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10.04.2022 01:16 Ответить
та да. там приехали сюрпризы.
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10.04.2022 01:21 Ответить
Starstreak в деиствии, боятся летать. Да и Stingerov полно.
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10.04.2022 01:18 Ответить
цензору дякую за новини
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10.04.2022 01:20 Ответить
Треба всією спвльнотою вимагати від влади ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ПОЛОНЕНИХ ПІЛОТІВ,ЯКИХ ЗАХОПИЛИ РАНІШЕ,а то судячи з кількості повітряних тривог,починаєш здогадуватись,НА КОГО виміняла цивільних верещучка... НАС ОБДУРЮЮТЬ!!!
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10.04.2022 01:25 Ответить
Дядьку, не меліть дурниць, хлопніть чарку корвалолу...
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10.04.2022 01:39 Ответить
Докажіть зворотнє ,інформація відсутня.
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10.04.2022 02:19 Ответить
Зачем доказывать обратное...если у вас кроме голословных заявлений ничего нет???
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10.04.2022 07:28 Ответить
Так всі канали закрили,тільки і іде інформація яку хоче президент і від кого хоче. Раніше писали що де коли і хто
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10.04.2022 09:30 Ответить
добрий вечир. ми з Украини.
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10.04.2022 01:27 Ответить
Но как же... ведь укропское ПВО уничтожено в первый день, и сбито 1000500000 укропских самолетов...что то пошло не так.
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10.04.2022 02:03 Ответить
Вы что не знали, всу уже полностью уничтожены были в первые дни... сейчас расейские бравые миротворцы освобождают мирное население братской малоросии от солдат НАТО, которые понаехали легионами атаковать росиюшку... Не верите, включите рос тв там вам все правду расскажут
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10.04.2022 04:03 Ответить
To be continued! (Продолжение следует!) 😁
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10.04.2022 02:52 Ответить
За преЗеденства Зеленського та його банди зірвані оборонні замовлення два роки підряд, заморожені або зовсім зупинено виробництво «Нептунів», «Вільх» та іншого озброєння. Вкінці кінців Люся зморозив, що про війну вони знали, але Зеленський зібрався на шашлички.
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10.04.2022 06:31 Ответить
Это какой то праздник!
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10.04.2022 07:20 Ответить
гарно,шановн1 Во1ни,Ви найкраш1,щеб парочку корабл1в на сьогодн1 1 дуже,дуже дякую.Храни Вас Господь.Слава Укра1н1!
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10.04.2022 07:46 Ответить
десь 153 літаки на металобрухті. і ми ж не враховуємо пошкоджених літаків що долетіли до рахи але вже не літатимуть
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10.04.2022 08:54 Ответить
https://news.obozrevatel.com/ukr/vojna-v-ukraine/orki-zbivayut-nashi-droni-desantnikam-potribna-dopomoga.htm Орки збивають наші дрони: десантникам потрібна допомога


https://www.obozrevatel.com/ukr/person/natalya-yusupova.htm Наталя Юсупова



В мене є десь 20 тис, треба 16 тис злотих, це 3600 евро, 115 тис грн. Купуємо на польскому амазоні,

Терміново!! Люди, в десантури орки збили дрони, без них, як без очей.

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Волонтерам.ПАТРІОТИЗМ НЕ МОЖЕ СЛУГУВАТИ ВИПРАВДАННЯМ ТУПОСТІ!
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CONTACT US | Autel https://www.autel.com › about

China Headquarters: · Phone: 0086-755-2267-2493 (Monday-Friday, 9:00AM-6:00PM Beijing

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Для знищення українських операторів дронів, які ведуть https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/30/684906/ розвідку за допомогою китайських квадрокоптерів DJI, російські військові використовують комплекси цієї ж компанії.

Напередодні від різних джерел почала надходити інформація, що DJI блокує роботу своїх українських комплексів AeroScope, тоді як придбані російською стороною ті ж самі комплекси продовжують працювати, допомагаючи окупантам вбивати українців.
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10.04.2022 09:10 Ответить
 
 