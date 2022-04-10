Некоторые страны НАТО готовятся к обучению украинских военных для овладения ими оружием Альянса, - Bloomberg
Некоторые страны НАТО могут учить украинских военнослужащих за рубежом обслуживать и использовать современное оружие образцов Альянса.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом пишет Bloomberg.
По словам одного из источников, цель состоит в том, чтобы помочь Украине постепенно перейти к современной технике стандартов НАТО от оружия советских времен.
Отмечается, что восточные государства НАТО рискуют в какой-то момент остаться без советского производства. Словакия передает Украине зенитно-ракетный комплекс С-300 российского производства, хотя, в свою очередь, теперь получит от США систему противоракетной обороны Patriot.
Как сообщается, подобная помощь, вероятно, привлечет внимание Москвы.
Топ комментарии
+23 irina #514605
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+14 Kristina Rubcova
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+10 Анатолий Воробей #479779
показать весь комментарий10.04.2022 03:37
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у хлопців з тямою все гаразд.
На жаль, реально потрібен час. Було б непогано, якщо час навчання приблизно б дорівнював часу поставки техніки в війська на місця дислокації.
А хто воно таке, щоб зустрічатися з військовими ?
Вони йому не підпорядковуються.
Один фейк печерського пагорба у фецссбуці без пруфів + 4 однакових новини на інших ресурсах про те, що думка та успіхи ЗСУ є визначальними на переговорах
А ось що говорить військовий фахівець і чого ви не знайдете у "нєзавісімих" ЗМІ
Генерал Дмитро Марченко:
виграно першу велику битву цієї війни - битву за Київ
Якби ми програли її, Україна була б роздерта на кілька шматків. Військові на Сході були б відрізані від постачання і оточені. До 300 вбитих цивільних в Ірпені додалося б 30 тисяч у Києві.
Ключовим стало утримання Васильківського летовища. "Елітні" обізяни були знищені і не змогли захопити злітну смугу для своїх транспортів.
Другим чинником була зупинка наступу на південь від Житомирської траси на Фастів і Васильків. Кажуть, допомогли ще давньоруські Змієві вали.
А ЗСУ насипали зверху артою і ванькам стало різко не альо.
Третім і контрольним в голову стало звільнення Макарова і ускладнення постачання відрізаного південного угрупування.
За нас дуже круто зіграла рідна земля. Річка Ірпінь та її заболочені береги не пустили окупантів до Києва і дали час зібрати сили, а ще за нас був весь Київ.
У ******** історії нема такого прикладу масової добровільної мобілізації в ТРО і ЗСУ.
👉🏼Які уроки битви за Київ?
1. Ми були не готові. !!!!!!Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність.
2. Вже зараз треба врахувати помилки і рубежі подалі від Києва і Житомирської траси.
3. Озброєння ТРО - найкраще рішення для захисту Києва, яке тільки могло бути. Обов'язково треба це розвинути і зробити фішкою нашої оборони. (!!!)
4. Битва за Київ показала значення системи ППО. Вона має стати пріоритетом розвитку ЗСУ №1.
5. Критично не вистачає авіації і бойових гелікоптерів.
6. Протитанкові компплекси від союзників і українські аналоги помножили на нуль російську стратегію наступу колонами.
Тепер це тупо колони смертників.
7. Все те, що писали в літературі Другої Світової про українського солдата - правда.
Хитрий, вмілий, впертий, незламний.
На ньому трималася вся армія Совєцького союзу.
Тепер український солдат - як чистий спирт, не розбавлений московитами - робить ЗСУ непереможними.
Це перша велика перемога цієї війни. І вона не остання.
А той фейк, про який Ви згадувати, то вчорашнє кацапське фуфло в новій обгортці)
Один фейк печерського пагорба у фейсбуці без пруфів + 4 однакових новини на інших ресурсах про те, що думка та успіхи ЗСУ є визначальними на переговорах
Більше того, наші ще придумають якісь там штучки, щоб удосконалити.
Далі буде....
Для F-35 та F-22 час підготовки значно більший.
Функціонування однієї батареї системи Patriot забезпечується підрозділом в 90 осіб.
Оператори системи для початку мусять пройти тест FO ASVAB з мінімально допустимою оцінкою 92 бала.
Наступним кроком є 2 підготовчих курса 10 та 13 тижнів кожен, це є 6 місяців.
До тогож враховуйте що за підготовку військового персоналу хтось мусить платити за навчання і проживання у місцях підготовки.
Але як кажуть, "вище голови не скакнеш" і використовувати ефективно те, що є , готуючи одночасно бійців до роботи з модерновим технічно складним озброєнням.
Але це наша з вами думка і ні ви, ні я з системами Patriot не працювали.
Але повірте що з вартістю підготовки військових фахівців у США серед цивільних може конкурувати хіба що навчання лікара.
Пентагон вартість підготовки враховує і намагається зменшити витрати шляхом скорочення часу навчання відповідним тестуванням (FO ASVAB) потенційних кандидатів і більш ефективною методикою підготовки.
У ідеалі перевага надається особам з цивільною освітою, яка має дотичність до відповідного військового фаху. Пентагон навіть має програму якою оплатить вашу освіту у ВУЗі за умови що ви відпрацюєте певний термін для армії.
Ви мабуть не звернули увагу на ефективність дій ЗСУ у 2014 і ефективність (при усій ганебній неготовности політичного керівництва України до війни) ЗСУ сьогодні, з навиками, отриманими від 7 років співпраці з військовими НАТО.
Є, звісно, і програмісти що добре розуміються на харді, але, зазвичай, вони із заліза починали, а вже потім стали програмістами.
Более того, я сам частенько чувствую, что мне не хватает знаний; например, как нынче модно бутать кернел через UEFI - я не знаю - оно просто как-то работает магическим образом.
Я не склонен считать что это "плохо", это просто следствие всё бОльшего усложнения систем; но частенько меня бесит, когда на работе приходится объяснять что-то элементарное человеку, который называет себя "техническим специалистом", "айтишником", или "программистом".
Поэтому я довольно скептически отношусь к утверждениям, что "айтишники за 3-5 дней освоят что угодно". Можно начать с того, что это бред - на усвоение любого знания нужно время, и тут все зависит от объема. И продолжить тем, что если "айтишник" выучит что-то за 3-5 дней, то и работать оно у него будет соответственно, с магией, с шаманскими бубнами и непредсказуемым исходом. "Ой, опять прод упал", только в военное время.
Ти зараз займаєшся програмуванням?
З ******** залізом працюєш?