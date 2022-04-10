Некоторые страны НАТО готовятся к обучению украинских военных для овладения ими оружием Альянса, - Bloomberg

Некоторые страны НАТО могут учить украинских военнослужащих за рубежом обслуживать и использовать современное оружие образцов Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом пишет Bloomberg.

По словам одного из источников, цель состоит в том, чтобы помочь Украине постепенно перейти к современной технике стандартов НАТО от оружия советских времен.

Отмечается, что восточные государства НАТО рискуют в какой-то момент остаться без советского производства. Словакия передает Украине зенитно-ракетный комплекс С-300 российского производства, хотя, в свою очередь, теперь получит от США систему противоракетной обороны Patriot.

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Как сообщается, подобная помощь, вероятно, привлечет внимание Москвы.