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Новости Агрессия России против Украины Война
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Некоторые страны НАТО готовятся к обучению украинских военных для овладения ими оружием Альянса, - Bloomberg

ес,нато,евросоюз,єс,євросоюз

Некоторые страны НАТО могут учить украинских военнослужащих за рубежом обслуживать и использовать современное оружие образцов Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом пишет Bloomberg.

По словам одного из источников, цель состоит в том, чтобы помочь Украине постепенно перейти к современной технике стандартов НАТО от оружия советских времен.

Отмечается, что восточные государства НАТО рискуют в какой-то момент остаться без советского производства. Словакия передает Украине зенитно-ракетный комплекс С-300 российского производства, хотя, в свою очередь, теперь получит от США систему противоракетной обороны Patriot.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО поощряет союзников поставлять оружие Украине, - Кулеба

Как сообщается, подобная помощь, вероятно, привлечет внимание Москвы.

Автор: 

НАТО (9970) оружие (10204) обучение (525)


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Топ комментарии
+23
"Дивні речі робить наша олігархічна влада. І це не фейк, інформація про це присутня майже на всих інформ-ресурсах:"

А ось що говорить військовий фахівець і чого ви не знайдете у "нєзавісімих" ЗМІ



Генерал Дмитро Марченко:

виграно першу велику битву цієї війни - битву за Київ
Якби ми програли її, Україна була б роздерта на кілька шматків. Військові на Сході були б відрізані від постачання і оточені. До 300 вбитих цивільних в Ірпені додалося б 30 тисяч у Києві.
Ключовим стало утримання Васильківського летовища. "Елітні" обізяни були знищені і не змогли захопити злітну смугу для своїх транспортів.
Другим чинником була зупинка наступу на південь від Житомирської траси на Фастів і Васильків. Кажуть, допомогли ще давньоруські Змієві вали.
А ЗСУ насипали зверху артою і ванькам стало різко не альо.
Третім і контрольним в голову стало звільнення Макарова і ускладнення постачання відрізаного південного угрупування.
За нас дуже круто зіграла рідна земля. Річка Ірпінь та її заболочені береги не пустили окупантів до Києва і дали час зібрати сили, а ще за нас був весь Київ.
У ******** історії нема такого прикладу масової добровільної мобілізації в ТРО і ЗСУ.
👉🏼Які уроки битви за Київ?
1. Ми були не готові. !!!!!!Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність.
2. Вже зараз треба врахувати помилки і рубежі подалі від Києва і Житомирської траси.
3. Озброєння ТРО - найкраще рішення для захисту Києва, яке тільки могло бути. Обов'язково треба це розвинути і зробити фішкою нашої оборони. (!!!)
4. Битва за Київ показала значення системи ППО. Вона має стати пріоритетом розвитку ЗСУ №1.
5. Критично не вистачає авіації і бойових гелікоптерів.
6. Протитанкові компплекси від союзників і українські аналоги помножили на нуль російську стратегію наступу колонами.
Тепер це тупо колони смертників.
7. Все те, що писали в літературі Другої Світової про українського солдата - правда.
Хитрий, вмілий, впертий, незламний.
На ньому трималася вся армія Совєцького союзу.
Тепер український солдат - як чистий спирт, не розбавлений московитами - робить ЗСУ непереможними.
Це перша велика перемога цієї війни. І вона не остання.
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10.04.2022 03:35
+14
Отже вже готують
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10.04.2022 02:32
+10
Альянс дуже недооцінює українських вояків. Вони отримавши новітню зброю, спочатку її оглянуть, починають з неї херячіть цапів, а потім уже вивчають інструкцію
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10.04.2022 03:37
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Отже вже готують
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10.04.2022 02:32 Ответить
Писец для путлера подкрался незаметно. Сейчас поставки вооружение наступательного плана ограничены именно небольшим количеством совкого оружия на складах стран НАТО. После обучения НАТОвскому оружию военторг будет работать в промышленных масштабах
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10.04.2022 02:39 Ответить
воєнторг в межах одєкабє, в нас Червона Калина маркет.
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10.04.2022 06:51 Ответить
та тільки дайте ту зброю, вона через 5 хвилин стане до бою і буде стрілять.
у хлопців з тямою все гаразд.
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10.04.2022 02:46 Ответить
Твоїми б вустами....
На жаль, реально потрібен час. Було б непогано, якщо час навчання приблизно б дорівнював часу поставки техніки в війська на місця дислокації.
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10.04.2022 02:59 Ответить
Мені цікаво: тобто, командири бригад все покидали і од нічого робить попхалися дивитися на морду того придурка ?

А хто воно таке, щоб зустрічатися з військовими ?
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10.04.2022 04:07 Ответить
Ну як як вони можуть ослухатись? Агрохамія - голова переговірної групи і керівник фракції «Слуга Народу»...
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10.04.2022 05:08 Ответить
Воно не має жодного стосунку до військових.
Вони йому не підпорядковуються.
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10.04.2022 05:37 Ответить
То чергове кацапське фуфло)

Один фейк печерського пагорба у фецссбуці без пруфів + 4 однакових новини на інших ресурсах про те, що думка та успіхи ЗСУ є визначальними на переговорах
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10.04.2022 07:21 Ответить
"Дивні речі робить наша олігархічна влада. І це не фейк, інформація про це присутня майже на всих інформ-ресурсах:"

А ось що говорить військовий фахівець і чого ви не знайдете у "нєзавісімих" ЗМІ



Генерал Дмитро Марченко:

виграно першу велику битву цієї війни - битву за Київ
Якби ми програли її, Україна була б роздерта на кілька шматків. Військові на Сході були б відрізані від постачання і оточені. До 300 вбитих цивільних в Ірпені додалося б 30 тисяч у Києві.
Ключовим стало утримання Васильківського летовища. "Елітні" обізяни були знищені і не змогли захопити злітну смугу для своїх транспортів.
Другим чинником була зупинка наступу на південь від Житомирської траси на Фастів і Васильків. Кажуть, допомогли ще давньоруські Змієві вали.
А ЗСУ насипали зверху артою і ванькам стало різко не альо.
Третім і контрольним в голову стало звільнення Макарова і ускладнення постачання відрізаного південного угрупування.
За нас дуже круто зіграла рідна земля. Річка Ірпінь та її заболочені береги не пустили окупантів до Києва і дали час зібрати сили, а ще за нас був весь Київ.
У ******** історії нема такого прикладу масової добровільної мобілізації в ТРО і ЗСУ.
👉🏼Які уроки битви за Київ?
1. Ми були не готові. !!!!!!Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність.
2. Вже зараз треба врахувати помилки і рубежі подалі від Києва і Житомирської траси.
3. Озброєння ТРО - найкраще рішення для захисту Києва, яке тільки могло бути. Обов'язково треба це розвинути і зробити фішкою нашої оборони. (!!!)
4. Битва за Київ показала значення системи ППО. Вона має стати пріоритетом розвитку ЗСУ №1.
5. Критично не вистачає авіації і бойових гелікоптерів.
6. Протитанкові компплекси від союзників і українські аналоги помножили на нуль російську стратегію наступу колонами.
Тепер це тупо колони смертників.
7. Все те, що писали в літературі Другої Світової про українського солдата - правда.
Хитрий, вмілий, впертий, незламний.
На ньому трималася вся армія Совєцького союзу.
Тепер український солдат - як чистий спирт, не розбавлений московитами - робить ЗСУ непереможними.
Це перша велика перемога цієї війни. І вона не остання.
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10.04.2022 03:35 Ответить
Ось це дійсно інформація від справжньої Людини та Воїна

А той фейк, про який Ви згадувати, то вчорашнє кацапське фуфло в новій обгортці)

Один фейк печерського пагорба у фейсбуці без пруфів + 4 однакових новини на інших ресурсах про те, що думка та успіхи ЗСУ є визначальними на переговорах
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10.04.2022 07:27 Ответить
Альянс дуже недооцінює українських вояків. Вони отримавши новітню зброю, спочатку її оглянуть, починають з неї херячіть цапів, а потім уже вивчають інструкцію
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10.04.2022 03:37 Ответить
Я думаю, що інструкція вже може і не знадобитися.

Більше того, наші ще придумають якісь там штучки, щоб удосконалити.
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10.04.2022 04:06 Ответить
Розробникам роботи додали і головняку: плавучу лохань ху@лофлоту нищать з градів, літаки і іншу летючу срань - з птрк, гранатометів і мисливської зброї, наземне броне і автолайно - з пзрк, бандерсмузі, голіруч та ін.
Далі буде....
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10.04.2022 07:15 Ответить
Двоногу ру.худобу нищать пиріжками, питвом і спотикачем, коптери - консервацією...
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10.04.2022 07:22 Ответить
Підготовка пілота з вже базовими навиками самостійного керування літаком потребує додаткових 40 тижнів (10 місяців) аби він міг впевнено приймати участь у бойових вилітах у взаємодії ескадрону на літаках типу F-16/F-18.
Для F-35 та F-22 час підготовки значно більший.

Функціонування однієї батареї системи Patriot забезпечується підрозділом в 90 осіб.
Оператори системи для початку мусять пройти тест FO ASVAB з мінімально допустимою оцінкою 92 бала.
Наступним кроком є 2 підготовчих курса 10 та 13 тижнів кожен, це є 6 місяців.

До тогож враховуйте що за підготовку військового персоналу хтось мусить платити за навчання і проживання у місцях підготовки.
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10.04.2022 04:31 Ответить
С оплатой проблем сейчас нет. А начинать все равно нужно. Потому что советских самолетов и комплексов ПВО осталось мало.
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10.04.2022 06:57 Ответить
Не можу непогодитись.
Але як кажуть, "вище голови не скакнеш" і використовувати ефективно те, що є , готуючи одночасно бійців до роботи з модерновим технічно складним озброєнням.
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10.04.2022 08:33 Ответить
це якщо тільки базова підготовка, по Петріоту нам від 1 до 2 місяців потрібно, щоб оператор с-300 зміг вміло використовувати Петріот. Не потрібні роки.
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10.04.2022 07:08 Ответить
Не заперечую, можливо так і є.
Але це наша з вами думка і ні ви, ні я з системами Patriot не працювали.
Але повірте що з вартістю підготовки військових фахівців у США серед цивільних може конкурувати хіба що навчання лікара.
Пентагон вартість підготовки враховує і намагається зменшити витрати шляхом скорочення часу навчання відповідним тестуванням (FO ASVAB) потенційних кандидатів і більш ефективною методикою підготовки.
У ідеалі перевага надається особам з цивільною освітою, яка має дотичність до відповідного військового фаху. Пентагон навіть має програму якою оплатить вашу освіту у ВУЗі за умови що ви відпрацюєте певний термін для армії.
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10.04.2022 08:54 Ответить
То ви десь познаходили методички по мирному часі, а зараз немає такої можливості . Нагадаю, під час 2-ї Світової навіть офіцерів навчали за місяці, а не роки, за мирного часу сержанта навчають пів-року, у військовий час той, хто проходив службу назначали сержантом з моменту призову і давали йому бійців які зовсім не служили.Звичайно, можна навчати всіх роками, але часу немає, а все інше є
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10.04.2022 07:47 Ответить
Ну гнати бійців пішки розміновувати смугу розмежування, можна і взагалі без навчання.

Ви мабуть не звернули увагу на ефективність дій ЗСУ у 2014 і ефективність (при усій ганебній неготовности політичного керівництва України до війни) ЗСУ сьогодні, з навиками, отриманими від 7 років співпраці з військовими НАТО.
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10.04.2022 09:04 Ответить
Крім того, вся військова техніка, управління, зроблено міцно, не з пластмастки,а з метала, так просто не зламаєш, кругом підписано здоровим шрифтом, кругом, де треба, є попоредження, скрізь є запобіжники.Техніка зроблема накнайпростіше, навчання потрібно в основному для відпрацювання автоматизму і виграшу в мікросекундах для задіяння зброї по противнику, бо ці мікроскекунди важливі.
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10.04.2022 07:54 Ответить
А взагалі, де на даний час "Марчело" Бо проскакувала якась дивна інфа?...якщо не таємниця, звичайно...
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10.04.2022 08:52 Ответить
Украина богата IT-спецами призывного возраста, научить программиста использовать любую современную технику от 3-х до 5-ти дней (вместе со сдачей тестов или экзамена)!
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10.04.2022 09:41 Ответить
Програмісти, як раз, частенько, навіть комп розібрати не можуть Кажу тобі як сісадмін
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10.04.2022 10:30 Ответить
Разбирать не требуется (есть электронщики на это) нужно уметь пользоваться, знать алгоритмы, но опытные программисты они сведущи и в электроники тоже (сами себе компы собирают и ремонтируют).
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10.04.2022 10:38 Ответить
Ти, напевно, не зовсім розумієш, чим займаються програмісти. Вони якраз створюють алгоритми, а не користуються ними. Після створення будь-якого софта його опрацьовує команда тестерів, яка виявляє більшу частину помилок, а після доопрацювання з програмами мучаться адміни, яком потрібно розказати тупорилому офісному планктону як тим користуватися.
Є, звісно, і програмісти що добре розуміються на харді, але, зазвичай, вони із заліза починали, а вже потім стали програмістами.
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10.04.2022 10:50 Ответить
Как раз знаю, тем кто пишет проги "для дураков" легко учатся новому и быстро осваивают очень заумную техлитературу, руководства и ежедневно пользуются справочным материалом, потому что мозги заточены и натренированы именно на это!
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10.04.2022 10:56 Ответить
Ти програміст?
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10.04.2022 11:00 Ответить
Да и с очень большим стажем (все компы видел и писал проги, начиная с совковых шкафов "ОС ЕС ЭВМ", котоые запускались двоичным кодом переключения тумблеров и первых IBM 088-х и 286-х)
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10.04.2022 11:11 Ответить
я тоже программист. И тоже начинал с ДВК-2м. И то, что говорит Александр, могу подтвердить - последние лет десять все больше программистов попадаются, которые не знают как устроен компьютер, даже в теории, даже в общих чертах. Следствие усложнения систем и все бОльшей узкой специализации порождают программистов, которые ничего не знают, кроме, например, джаваскриптовых фреймворков.

Более того, я сам частенько чувствую, что мне не хватает знаний; например, как нынче модно бутать кернел через UEFI - я не знаю - оно просто как-то работает магическим образом.

Я не склонен считать что это "плохо", это просто следствие всё бОльшего усложнения систем; но частенько меня бесит, когда на работе приходится объяснять что-то элементарное человеку, который называет себя "техническим специалистом", "айтишником", или "программистом".

Поэтому я довольно скептически отношусь к утверждениям, что "айтишники за 3-5 дней освоят что угодно". Можно начать с того, что это бред - на усвоение любого знания нужно время, и тут все зависит от объема. И продолжить тем, что если "айтишник" выучит что-то за 3-5 дней, то и работать оно у него будет соответственно, с магией, с шаманскими бубнами и непредсказуемым исходом. "Ой, опять прод упал", только в военное время.
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10.04.2022 12:13 Ответить
Если голова на плечах есть, чтоб думать, то не важно что УЧИТЬ (ведь, учили тебя не столько объму знаний или инфы, а тому как находить и пользоваться информацией, быстро и системно находить и осваивать новое), а если МОЗГОВ НЕТ, то совершенно не важно СКОЛЬКО И ЧЕМУ учился (все равно ничего не понял и толком не знаешь)!
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10.04.2022 12:28 Ответить
вот как практикующий программист хочу выразить сомнение в том, что у "айтишников" у всех есть голова на плечах. Очень много проходимцев и приспособленцев, попавших в айти только ради бабок. Хитрость - да, есть. Мозгов зачастую нет.
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10.04.2022 12:32 Ответить
Совковий стаж для ******** реалій не має ніякого значення.
Ти зараз займаєшся програмуванням?
З ******** залізом працюєш?
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10.04.2022 12:59 Ответить
Я так і думав
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10.04.2022 16:28 Ответить
Позавчора обдристович (люся який) завив, що вони знали про напад лаптєй ще в грудні. Так виясняється було вдосталь часу для навчання наших військових, для евакуації людей та багато іншого? Але ж було, напевно, "не на часі"?🤪
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10.04.2022 11:16 Ответить
 
 