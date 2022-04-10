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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оперативная информация на 6:00 10 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 10 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Итак, начался сорок шестой день героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Сообщается, что противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Попытка прорвать оборону подразделений Вооруженных Сил Украины в районе города Изюм и установить полный контроль над городом Мариуполь.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не зафиксировано.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, производит обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. Оккупанты перемещают дополнительные подразделения в Изюм для усиления группировки на указанном направлении.

В Донецком и Таврическом операционных районах враг производит артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Проводит штурмовые действия в городе Мариуполь, наносит авиационные удары, пытается захватить центральную часть города.

На Южнобужском направлении противник в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка. Безуспешно. Утратил  ротную тактическую группу личного состава и техники.

Кроме того, российские оккупанты продолжили обстреливать из артиллерии Нововоронцовку, Марьянское, Новогригоровку и Шевченково.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытаются мобилизовать жителей Мелитополя в российскую армию, - мэр Федоров

"В связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В то же время, в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих вооруженных сил России хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не осуществляется, а также личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.

Отмечается прибытие ремонтно-восстановительных бригад с территории Российской Федерации (Ярославская область) на проведение ремонтно-восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области", - отметили в Генштабе.

В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики продолжают обыски жилищ гражданского населения. Проверяют документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продовольствия. Осуществляют допросы о местах работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, участниках АТО/ООС.

Отмечается, что в городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого "референдума по созданию Херсонской народной республики".

Также читайте: Оккупанты сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе Изюма, - Генштаб ВСУ

В Луганской области ужесточаются меры российско-оккупационных администраций по принудительной мобилизации населения на временно оккупированных территориях.

На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено тринадцать воздушных целей: три самолета, один вертолет, пять БПЛА и четыре крылатые ракеты.

Автор: 

армия РФ (19154) Генштаб ВС (6245)


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Топ комментарии
+11
дякую ЗСУ!Смерть рашисько-фашиськ1м загарбникам,пут1нськ1й шобл1 раб1в 1 деградант1в.
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10.04.2022 07:49
+9
У мене краща ідея. Зараз подзвоню Зеленському і скажу, що Залужний всьо, міняємо на Мопсова.
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10.04.2022 08:05
+8
Якомога більше вибивати рашистів кожен день, щоб земля горіла під ногами.
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10.04.2022 07:50
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дякую ЗСУ!Смерть рашисько-фашиськ1м загарбникам,пут1нськ1й шобл1 раб1в 1 деградант1в.
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10.04.2022 07:49 Ответить
Якомога більше вибивати рашистів кожен день, щоб земля горіла під ногами.
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10.04.2022 07:50 Ответить
Як працюе фабрика руських TV-фейків.
Лише один з безлічі іхніх пропагандистських сюжетів.
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На телеканале "Россия 24" вышел сюжет, где "люди в военной форме" что-то делают с манекеном. Ведущий за кадром говорит, что они "хотят выдать манекен за труп" и что "десятки фейков такого же плана появляются в украинских телеграм-каналах".

Режиссер Надежда Колобаева узнала в этих кадрах съемки своего сериала, которые проходили в Ленобласти. "Я посмотрела [сюжет], им написала в комментариях: "Алло, ребята! Это мы кино снимаем!", - рассказала Колобаева в интервью Русской службе Би-би-си.

После ее поста в "Фейсбуке" сюжет с сайта "России 24" удалили, но видео успело разойтись по соцсетям. На момент публикации материала Би-би-си федеральный телеканал никак не высказался об этой ситуации.
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10.04.2022 07:54 Ответить
У мене краща ідея. Зараз подзвоню Зеленському і скажу, що Залужний всьо, міняємо на Мопсова.
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10.04.2022 08:05 Ответить
Ти бачиш, який знаток знайшовся.
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10.04.2022 08:05 Ответить
Ще один великий стратег прокинувся
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10.04.2022 08:08 Ответить
Не прокинувся, а похмелився. Зараз буде вимагати "лихого коня".
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10.04.2022 09:03 Ответить
Арахамов, це ти, курва?
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10.04.2022 09:50 Ответить
ВВС UA: Христо Грозев з Bellingcat: "Не можна очікувати суперперформансу від російської армії"

з інтерв'ю:

"Я знаю що є величезне захоплення у середовищі професійних військових фахівців НАТО до Української Армії і вважається що рівень захисту, продемонстрований ЗСУ, певищує те, що середньостатистична армія НАТО може зробити. Томи питання стосовно запрошення України до НАТО звучить сьогодні зовсім по іншому...
...Якби Україна через 6 місяців поставила питання вступу до НАТО ще раз, і це не було б частиною домовленостей з крємльом, то я впевнений відповідь НАТО була б вже зовсім іншою і двері для України будуть відчинені набагато швидше."

https://youtu.be/JdorSj0tDM0 Саме інтерв'ю тут
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10.04.2022 08:12 Ответить
И ни слова о Херсоне. Нас освобождать то собираются?!
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10.04.2022 08:40 Ответить
Быть или не быть? Вот в чем вопрос...
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10.04.2022 09:14 Ответить
В общем, на фронте без перемен....

А главная задача - освобождение Херсона и Марика скромно умалчивается.
Или уже до вторжения был договорняк про сдачу юга орде???
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10.04.2022 08:40 Ответить
Виглядає так, що у ворога нема сил розширювати наступ, а у нас нема сил вибити їх з окупованих територій. Ситуацію може переламати ленд-ліз - насичення наших військ новітньою зброєю і грамотна мобілізація з якісною підготовкою.

Все це буде, але боїв з визволенням окупованих територій слід чнкати ще не скоро. Можливо, у другій половині літа. Зате час працює на нас. Рашка буде ослаблюватися під санкціями, армія її буде саботувати і розбігатися.
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10.04.2022 08:46 Ответить
Єдиний вихід - розхєрачити підарів . А це можна зробити з допомогою НАТО , ******** зброї . Якщо вони сцуть , що ху.ло застосує ядерну зброю , то воно її застосує . Ще можна ввести миротворців та заморозити війну , тоді не будуть в Україні гинути кожного дня люди . І третє : (не дай Бог!) залишити так , як є - до сраки їм санкції та занепокоєння ! В них ще безліч зброї та міліони потвор , яких будуть кидати вбивати та грабувати . Людське життя там нічого не варте - там немає людей .
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10.04.2022 09:57 Ответить
миротворців расєйських?

Товба..Ти ідіот?
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10.04.2022 10:09 Ответить
И как обычно про Херсон ни слова, это уже не Украина? Или договорняк может про сдачу юга? Суки!
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10.04.2022 08:50 Ответить
Таки да!
А как же понимать разминирование перехода с Крыма за неделю до вторжения?
А несколько месяцев ранее было сообщение, что крымляди восстанавливают водоперекачивающие станции. А?
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10.04.2022 09:23 Ответить
Відзначається прибуття ремонтно-відновлювальних бригад з території Російської Федерації (Ярославська область) для проведення ремонтно-відновлювальних робіт залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області"

Думаю,ці "бригади" по ремонту логістики підвозу окупанта неважко знищити "бандеромобілями"
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10.04.2022 10:07 Ответить
 
 