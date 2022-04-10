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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты ищут военнослужащих ВСУ, участников АТО/ООС в Запорожье, в городе Новая Каховка готовятся к "референдуму по созданию Херсонской народной республики", - Генштаб ВСУ

рф

В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики продолжают обыски жилищ гражданского населения. В городе Новая Каховка используются мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на утреннее возведение Генштаба ВСУ 10 апреля в фейсбуке.

В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики продолжают обыски жилищ гражданского населения. Проверяют документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продовольствия. Осуществляют допросы о местах работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, участниках АТО/ООС.

В городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого "референдума по созданию Херсонской народной республики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты в Запорожской области уже похитили 106 граждан Украины, - Денисова

Автор: 

Генштаб ВС (6245) Новая Каховка (154) Запорожская область (3066)


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Топ комментарии
+32
Нащо той брєд обговорювати?!
Мене більше цікавить хто здав так легко Херсон, Нову Каховку, Мелітополь...?! Хто зрадник?
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10.04.2022 08:35
+27
Софія Федина.

Тут таке... принесло:
Слуга Веніславський вніс законопроєкт в раду щодо порядку реалізації військовослужбовцями ЗСУ та іншими особами права на свободу думки і слова, а також на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Але там так красиво прописано, що військовослужбовцям та іншим, забороняється не лише говорити про службу, але й висловлювати свої погляди стосовно вищого військово-політичного керівництва держави, щобільше щодо ситуації в державі.
По ходу це не про свободу слова і думки, а про тотальну цензуру.
На фоні відключення трьох українських телеканалів, на фоні заборони командирам підписувати листи- прохання волонтерам щодо реальних потреб в армії, це виглядає дуже не нормально.
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10.04.2022 08:46
+22
73%
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10.04.2022 08:41
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Правила форума Совет форумчан
розстрільні списки портнова!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
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10.04.2022 08:28 Ответить
Татаров, який дав утікти портнову продовжує працювати в презЕденській ОПі.
- Баканов, бенявіктова, льоха- зіллі, ловіть чорта!
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10.04.2022 09:14 Ответить
Как говорит главконь фашисткой ********* Дебилы *****.
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10.04.2022 08:28 Ответить
Нахера взагалі обговорювати оці референдуми, підготовку до них🤷🏻всерівно їх ніхто не визнає і тд. Навіть витрачати час розвідки на вияснення цього абсурда марний.
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10.04.2022 08:29 Ответить
В Мелітополі здає атошників бувший працівник військкомату Лисенко.
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10.04.2022 08:33 Ответить
я не розумію атошників.Як можна залишатись в окупованому місті маючи свідоцтво УБД ?!
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10.04.2022 10:43 Ответить
ХЗ. Може так склались обставини.
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10.04.2022 10:58 Ответить
Нащо той брєд обговорювати?!
Мене більше цікавить хто здав так легко Херсон, Нову Каховку, Мелітополь...?! Хто зрадник?
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10.04.2022 08:35 Ответить
73%
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10.04.2022 08:41 Ответить
Мне тоже интересно почему Херсон так легко отдали и теперь в новостях нас не упоминают и что-то вообще об освобождении не слышно.
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10.04.2022 08:42 Ответить
Той, хто за 2 дні до війни, коли уся розвідка говорила протилежне, казав шашлички їсти. А тепер цей цирк шапіто заважає ЗСУ працювати.
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10.04.2022 14:08 Ответить
Зеленая шмаркля и его компания,ну что непонятного,не время говорить об этом
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10.04.2022 09:01 Ответить
А хто здав місцеву владу ватним прихвостням в обмін на голоси у ВР?
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10.04.2022 10:40 Ответить
зам начальника сбу всех сдал,фамилию не помню …об этом уже писали раньше
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10.04.2022 13:53 Ответить
А генерала Марченка, хто б їм міг завадити в цьому, чомусь зняли як раз, коли він майже відрізав угруповання північніше Нової Каховки від решти орків(поставили якогось кишенькового для "зелених"). Сподіваюся його перекинули для очолювання прориву на деблокування Маріуполя. Хоча... знаючи нашу владу, може його знову посадили, чи намагаються - не здивуюся. А що ж? Де це бачано? ледь не зірвав таємні домовленності з "тією стороною": їм Хесронщина під "ХНР", а нам хєр(ну і бабки комусь в ОП, багато БАБЛА - скоріше за все)... А нам новий відосик від ЗЕнерала, чому це добре, а Марчело - "злочинець"
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10.04.2022 08:41 Ответить
Може Марченком підсилили якийсь інший напрям оборони чи наступу? Хто що знає?
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10.04.2022 11:51 Ответить
По информации в соцсетях и СМИ, оборона Николаева передана в ведение бригадного генерала Владислав Лещинский. Именно ему сейчас подчинены все вооруженные формирования, защищающие Николаев.

Справка: Владислав https://inshe.tv/society/2015-05-16/31896/ Лещинский сейчас является заместителем командующего войсками ОК «Південь». В 2014-2015 годах командовал 28-й отдельной механизированной бригадой имени Рыцарей Зимнего похода, расположенной в Одессе.
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10.04.2022 12:13 Ответить
По Новій Каховці інформацію зливає начальник паспортного столу Кулик Світлана Володимирівна.
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10.04.2022 08:41 Ответить
Всюди є зрадники, а зрадникам перша куля.
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10.04.2022 08:49 Ответить
Чи не на часі пошукати фсбшних щурів наприклад у Лаврі та інших місцях? Впевнений, щось жирненьке та знайдеться. Ці щурі дуже ******* псувати людям нерви, час їх брати за бороди та витягувати на денне світло. А ще щури дуже не ******* купатися в Дніпрі. Особливо, коли не дуже тепло...
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10.04.2022 08:45 Ответить
Софія Федина.

Тут таке... принесло:
Слуга Веніславський вніс законопроєкт в раду щодо порядку реалізації військовослужбовцями ЗСУ та іншими особами права на свободу думки і слова, а також на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Але там так красиво прописано, що військовослужбовцям та іншим, забороняється не лише говорити про службу, але й висловлювати свої погляди стосовно вищого військово-політичного керівництва держави, щобільше щодо ситуації в державі.
По ходу це не про свободу слова і думки, а про тотальну цензуру.
На фоні відключення трьох українських телеканалів, на фоні заборони командирам підписувати листи- прохання волонтерам щодо реальних потреб в армії, це виглядає дуже не нормально.
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10.04.2022 08:46 Ответить
Бояться, що військові кротячу зраду ОП довго терпіти не будуть? Заради цього і ТВ канали свавільно прикрили...
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10.04.2022 09:33 Ответить
Хуже всего что внутри свои же сдают((((
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10.04.2022 08:56 Ответить
Та які вони в Х "свої"? Особисто для мене ще навіть до 2019 було зрозуміло, що ЗЕлупа Янелох ворог України!
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10.04.2022 09:03 Ответить
Янєлох Залужного здає, а так нічого.
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10.04.2022 09:07 Ответить
Щурі у нас нажаль в ОП,а в лаврі сірі миші.
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10.04.2022 09:01 Ответить
Херсон надо брать в ближайшее время. Иначе, после обьявления ХНР, начнется принудительная мобилизация, потом будет сложнее
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10.04.2022 09:06 Ответить
Та скільки вже буде про ту 200 бригаду?
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10.04.2022 09:35 Ответить
Мій президент ЗСУ!
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10.04.2022 09:41 Ответить
Торопяить, аж спотыкаются! Думают, если отхватят как Крым, то у руководства Украины не хватит смелость обратно отвоевать (типа нападение на *********, применят ЯО)!
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10.04.2022 10:06 Ответить
руководство при зеле отвоевивать не собирается.А потом будет поздно
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10.04.2022 10:46 Ответить
Он может и недожить до конца войны (все смертны, по Богом ходим), надеюсь, военное руководство Украины 9когда его не будут сдерживать) не будет таким ссыкливым и трусливым как политическое!
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10.04.2022 10:51 Ответить
Може хтось пам'ятає, як три роки тому, коли клоун прийшов до влади, в Україну повернувся рашист портнов. Одним із перших його постів в фб, був пост в якому він писав, про активістів, волонтерів, патріотів. А саме щодо цих осіб будуть проходити "певні процеси": хтось в лікарню, хтось в тюрму, хтось щезне і тд. Так ось, на окупованих територіях проходили і проходять саме ці процеси про які писав улюбленець Банкової: рашисти знають де живуть проукраїнські журналісти, волонтери, патріоти, АТО-шники і їхні сім'ї. І по ним активно проводиться цілеспрямована робота: їх катують, вбивають, калічать, вивозять у в'язниці... Не важко здогадатись, хто надав окупантам повний перелік адрес, прізвищ "карального списку".

А ще, може вам нагадати, при кому портнов посадив свого фунта - татарова у офіс президента? Чи може вам надати список із мінімум десятка депутатів партії Ze, які підтримували всі ці роки фашиста портнова? Чи може вам нагадати хто випустив портнова і його сина з країни? А може ви не знаєте, що спецназ мвс охороняє будинок портнова, то я вас поінформую. Так що думайТЕ!
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10.04.2022 10:36 Ответить
забыл, теперь вспомнил.
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10.04.2022 10:54 Ответить
Херсон здали оркам СБУшники на чолі з начальником УСБУ в Херсонській області ! Ті, хто мав за обов'язок викривати зрадників самі стали зрадниками !!!!
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10.04.2022 10:50 Ответить
всмысле СБУшники не нужно тут всех под одну гребенку. СБУ с Херсонской обл. как служило народу Украины так и служит. А начальство да предатели.
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10.04.2022 10:52 Ответить
а що це за працівники СБУ, що не можуть вирахувати зрадників серед свого начальства?
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10.04.2022 11:55 Ответить
А що це за начальство, якщо його можуть вирахувати з будь яких питань підлеглі? дурне запитання
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10.04.2022 12:16 Ответить
зовсім не дурне. Бо це я, сторонній, не знаю, що там в СБУ робиться. А співробіники завжди в курсі того, чим дихає начальство. Хоча б для того аби вгодити. Бо тупий і патріотичний співробітник ризикує не просто бути підставленим, а й померти при зрадливому начальстві.
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10.04.2022 12:29 Ответить
не начальник,а его зам
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10.04.2022 13:46 Ответить
да референдум походу будет не в Херсоне тут люди не дадут. А вот в Новой Каховке запросто. Как то придумают. Выпустят филькин закон что теперь Новая Каховка или Геническ обласной центр, потом референдум подставно и все.
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10.04.2022 10:51 Ответить
Мы вас так отХэНэЭрим, в рот положим хнр.
ХэНэЭристей по вкусу сможет стать вам только хрен.
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10.04.2022 12:38 Ответить
 
 