Оккупанты ищут военнослужащих ВСУ, участников АТО/ООС в Запорожье, в городе Новая Каховка готовятся к "референдуму по созданию Херсонской народной республики", - Генштаб ВСУ

В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики продолжают обыски жилищ гражданского населения. В городе Новая Каховка используются мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на утреннее возведение Генштаба ВСУ 10 апреля в фейсбуке.

В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики продолжают обыски жилищ гражданского населения. Проверяют документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продовольствия. Осуществляют допросы о местах работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, участниках АТО/ООС.

В городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого "референдума по созданию Херсонской народной республики".

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