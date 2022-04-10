Оккупанты ищут военнослужащих ВСУ, участников АТО/ООС в Запорожье, в городе Новая Каховка готовятся к "референдуму по созданию Херсонской народной республики", - Генштаб ВСУ
В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики продолжают обыски жилищ гражданского населения. В городе Новая Каховка используются мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на утреннее возведение Генштаба ВСУ 10 апреля в фейсбуке.
В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики продолжают обыски жилищ гражданского населения. Проверяют документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продовольствия. Осуществляют допросы о местах работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, участниках АТО/ООС.
В городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого "референдума по созданию Херсонской народной республики".
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- Баканов, бенявіктова, льоха- зіллі, ловіть чорта!
Мене більше цікавить хто здав так легко Херсон, Нову Каховку, Мелітополь...?! Хто зрадник?
Справка: Владислав https://inshe.tv/society/2015-05-16/31896/ Лещинский сейчас является заместителем командующего войсками ОК «Південь». В 2014-2015 годах командовал 28-й отдельной механизированной бригадой имени Рыцарей Зимнего похода, расположенной в Одессе.
Тут таке... принесло:
Слуга Веніславський вніс законопроєкт в раду щодо порядку реалізації військовослужбовцями ЗСУ та іншими особами права на свободу думки і слова, а також на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Але там так красиво прописано, що військовослужбовцям та іншим, забороняється не лише говорити про службу, але й висловлювати свої погляди стосовно вищого військово-політичного керівництва держави, щобільше щодо ситуації в державі.
По ходу це не про свободу слова і думки, а про тотальну цензуру.
На фоні відключення трьох українських телеканалів, на фоні заборони командирам підписувати листи- прохання волонтерам щодо реальних потреб в армії, це виглядає дуже не нормально.
А ще, може вам нагадати, при кому портнов посадив свого фунта - татарова у офіс президента? Чи може вам надати список із мінімум десятка депутатів партії Ze, які підтримували всі ці роки фашиста портнова? Чи може вам нагадати хто випустив портнова і його сина з країни? А може ви не знаєте, що спецназ мвс охороняє будинок портнова, то я вас поінформую. Так що думайТЕ!
ХэНэЭристей по вкусу сможет стать вам только хрен.