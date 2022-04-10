В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект, есть "прилеты" в разных районах области, - председатель ОВА Резниченко

Войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", - отмечает Резниченко.

По его данным, в Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Пожар там спасатели укрощали несколько часов. Есть один пострадавший.

Кроме того, отмечается, что в Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. Разрушила помещение и вызвала возгорание. Людей не зацепила.

"В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. К счастью, никто не пострадал", – добавляет Резниченко.

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Позже глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что враг ударил сразу несколько раз в разных уголках области.

"7 прилетов в Днепр ночью. Полностью разрушен один объект инфраструктуры, сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар.

Один человек пострадал", – отметил Лукашук.

В Павлограде в результате вражеских ракетных обстрелов полностью разрушен объект инфраструктуры.

"В Солонянской громаде, что в Днепровском районе, сбили ракету. Обломки упали на крышу здания фермерского хозяйства. Пострадавших нет. В Синельниковском районе сбит вражеский беспилотник", - добавляет он.

"Я раз прошу всех граждан не игнорировать сирены. От этого зависит ваша безопасность. Враг ничего не может сделать на земле, потому что у нас сильная оборона. Поэтому подло атакует с воздуха, хочет посеять панику, заставить нас бояться. Но мы все отстроим. Выстоим, поборем, победим. А лккупанты, которые разрушают нашу инфраструктуру, обязательно будут отвечать за свои поступки", - резюмирует Лукашук.