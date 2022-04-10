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Новости Война
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В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект, есть "прилеты" в разных районах области, - председатель ОВА Резниченко

ракета

Войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", - отмечает Резниченко.

По его данным, в Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Пожар там спасатели укрощали несколько часов. Есть один пострадавший.

Кроме того, отмечается, что в Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. Разрушила помещение и вызвала возгорание. Людей не зацепила.

"В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. К счастью, никто не пострадал", – добавляет Резниченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Днепропетровщина стала гуманитарным хабом, - ОП

Позже глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что враг ударил сразу несколько раз в разных уголках области.

"7 прилетов в Днепр ночью. Полностью разрушен один объект инфраструктуры, сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар.
Один человек пострадал", – отметил Лукашук.

В Павлограде в результате вражеских ракетных обстрелов полностью разрушен объект инфраструктуры.

"В Солонянской громаде, что в Днепровском районе, сбили ракету. Обломки упали на крышу здания фермерского хозяйства. Пострадавших нет. В Синельниковском районе сбит вражеский беспилотник", - добавляет он.

"Я раз прошу всех граждан не игнорировать сирены. От этого зависит ваша безопасность. Враг ничего не может сделать на земле, потому что у нас сильная оборона. Поэтому подло атакует с воздуха, хочет посеять панику, заставить нас бояться. Но мы все отстроим. Выстоим, поборем, победим. А лккупанты, которые разрушают нашу инфраструктуру, обязательно будут отвечать за свои поступки", - резюмирует Лукашук.

армия РФ (19154) Днепр (4408) обстрел (27043) ракеты (3566) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3928)


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Топ комментарии
+61
Вчора заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко почав вякати про гуманітарний хаб....ну і почалося! Сирена за сиреною, вже не розрізняєш де закінчується одна а починається інша! ******** кончений зелений!
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10.04.2022 08:55
+35
Миру нам всім ! Перемоги над брудними, жадібними і жалюгідними потворами !
Слава Україні!

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10.04.2022 09:11
+34
З одного боку, ніби то припинили "словесний понос", бо в стрічках новин стало значно менше хайпу, на кшталт - "...заступник міністра МВС прогнозує наступ там то".
Але, я бачу, що не я один помітив погану тенденцію, як тільки хтось гавкне про "великий транзитний вузол для евакуації, або про транспортний чи гуманітарний хаб - гарантовано "прилітає".
Так багато "птахів-говорунів" розвелося, хайпожерів цілі хмари, всі борються за кількість підписників і не гребують нічим.
Може час припинити цю самодіяльність, коли всі - від мерів маленьких містечок, до радників Президента, всі лізуть в телевізор і щось там коментують.
Он Арестович дотриндівся про Бурбу, той відповів, і як пошептало - Арестович зник. Правда невідомо чи надовго.
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10.04.2022 09:09
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Твари! Никак это страна бензоколонка не згинет!
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10.04.2022 08:55 Ответить
Вчора заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко почав вякати про гуманітарний хаб....ну і почалося! Сирена за сиреною, вже не розрізняєш де закінчується одна а починається інша! ******** кончений зелений!
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10.04.2022 08:55 Ответить
Для зелені пропіаритись це святе.
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10.04.2022 09:03 Ответить
с такими идиотами кацапам и разведка не нужна
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10.04.2022 09:04 Ответить
Схоже було із Яворівським полігоном.
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10.04.2022 09:07 Ответить
Я тільки вчора говорив, щодо сраних хабів, і на тобі. Вся ОПа зрадники.
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10.04.2022 09:14 Ответить
Це очевидний факт.Такої гнилої влади в Україні не було ніколи.
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10.04.2022 10:09 Ответить
Вже і не буде ніколи!
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10.04.2022 11:52 Ответить
Як для чого? Щоб краще "освоювався бюджет"(бо ми занадто багата країна - грошей немає куди дівати, неминучо потрібні такі органи, щоб позбавлятися від надлишків!), а ще щоб там було зручно створити фсб-шне агентурне кубло: і до преЗЕдента близько, і "криша" найвища, і перевірок ніяких серьозних для співробітників перед прийомом. Ну і ще, щоб політичним піаром займатися за гроші з наших карманів знову ж таки...
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10.04.2022 10:12 Ответить
А как в первые дни войны "родственники" с **********, гаварили.... аниже не бьют по мирным, просто сейчас вас вазьмут и будем жить в адной стране...
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10.04.2022 08:57 Ответить
забудьте те шо було..після 24 вже зовсім інші часи ..як в Україні та і світі.
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10.04.2022 09:02 Ответить
Вони кончені вже покоління.
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10.04.2022 09:27 Ответить
Тримайтесь Друзі! Ви СИЛЬНІ!
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10.04.2022 08:58 Ответить
Дніпряни, тримайтесь!
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10.04.2022 09:01 Ответить
Засилати треба диверсантів до ********** та підривати інфраструктуру та склади ***********. Тварюки повинні відчувати біль, та смерть за смерть.
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10.04.2022 09:01 Ответить
Намагаються зірвати посівну.
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10.04.2022 09:04 Ответить
сіють... все одно сіють...
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10.04.2022 09:12 Ответить
З одного боку, ніби то припинили "словесний понос", бо в стрічках новин стало значно менше хайпу, на кшталт - "...заступник міністра МВС прогнозує наступ там то".
Але, я бачу, що не я один помітив погану тенденцію, як тільки хтось гавкне про "великий транзитний вузол для евакуації, або про транспортний чи гуманітарний хаб - гарантовано "прилітає".
Так багато "птахів-говорунів" розвелося, хайпожерів цілі хмари, всі борються за кількість підписників і не гребують нічим.
Може час припинити цю самодіяльність, коли всі - від мерів маленьких містечок, до радників Президента, всі лізуть в телевізор і щось там коментують.
Он Арестович дотриндівся про Бурбу, той відповів, і як пошептало - Арестович зник. Правда невідомо чи надовго.
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10.04.2022 09:09 Ответить
Хотілося б - назавжди.
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10.04.2022 09:18 Ответить
У нього нове завдання з "центру" - від "все добре" до "все фігово"...
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10.04.2022 09:26 Ответить
Просто на цензорі не друкують.
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10.04.2022 11:25 Ответить
Хамелион Люсю 🐲мы не перевариваем 🤮
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10.04.2022 15:01 Ответить
Миру нам всім ! Перемоги над брудними, жадібними і жалюгідними потворами !
Слава Україні!

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10.04.2022 09:11 Ответить
Героям слава !

Тримаймося всі , так як іншого виходу у нас немає !

Переможемо 👍🏼💪💪
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10.04.2022 09:45 Ответить
Мій улюблений Дніпро, де багато моїх вірних Друзів живе !
Тримайтеся, Браття! Україна переможе ! Слава ЗСУ ! Слава Україні!
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10.04.2022 09:22 Ответить
НАТО все ещё считает или уже надоело?
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10.04.2022 09:34 Ответить
Ну iде ППО? У *****.
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10.04.2022 09:47 Ответить
У Дніпрі цей раз сирени включалися після бабахів...
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10.04.2022 10:01 Ответить
Бабах - це може як раз бути результатом роботи ППО. Вибух у небі, наша ракета збиває ворожу
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10.04.2022 10:40 Ответить
І після цього треба включати сирену? В дванадцятий раз за добу.
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10.04.2022 11:09 Ответить
все є... не панікуйте...і ППО і багато всього іншого...
і з 7 ракет - 4 сбито...(не погано так???)
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10.04.2022 10:53 Ответить
В ОПі збіговисько ідіотів і зрадників. Так король робить свиту, чи свида удєлає короля? ф
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10.04.2022 10:17 Ответить
Резниченко надо срочно убирать из Днепра - этот программист неправильно себя ведет или специально наводит панику или просто нихера не понимает,что происходит.Надо срочно туда военного,иначе эти погубят Днепр.
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10.04.2022 11:14 Ответить
Сам з Солонянського району
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10.04.2022 12:25 Ответить
От якби у нас замість доріг були ракети, та декількома влупили по Севастополю, Ростову і Белгороду, пуйло би задумалося чи запускати ракети.
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10.04.2022 12:44 Ответить
Інтересно, а коли вже Україна буде "підло" атакувати Россіянію з повітря, сіяти паніку, примушувати їх боятися нас??? Чи треба зеленому клоуну каленим залізом вдовбити в бошку просту істину, що кращий захист - це напад?
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10.04.2022 13:45 Ответить
 
 