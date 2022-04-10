С начала вторжения РФ в Украине погибли 177 детей, 336 - ранены, - Офис Генпрокурора

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 177 детей, 336 ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"Более 513 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения Российской Федерации в наше государство. При этом, по полученным ювенальными прокурорами данным, 177 детей погибли и более 336 получили ранения. Сейчас больше всего пострадало детей в Донецкой области – 108, Киевской – 93, Харьковской – – 76, Черниговской – 51, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях", - говорится в сообщении.

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