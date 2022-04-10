Премьер Баварии Зедер требует от правительства ФРГ увеличения поставок оружия в Украину
Глава Христианско-социального союза, премьер-министр Баварии Маркус Зедер требует от федерального правительства Германии увеличить поставки оружия Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на информагентство AFP.
"Мы должны поставлять лучшее оружие и не отставать от наших партнеров по НАТО", - отметил Зедер.
По его словам, поставки лучшего оружия – оптимальный способ остановить зверства, которые совершает российская армия. Политик обратил внимание на то, что атаку россиян на Киев удалось отбить благодаря оружию, поступившему прежде всего из США.
В то же время Зедер высказался против запрета импорта российского газа, поскольку следствием этого будет шок для немецкой экономики.
"Если с сегодня на завтра мы прекратим поставки газа, нас ждет массовая безработица, социальная деградация и демократические изломы", - заявил Зедер.
Напомним, что до войны, которую Россия развязала против Украины, Зедер выступал против жестких антироссийских санкций, акцентируя, что "Москва не является врагом Европы". Политик также не желал вступления Украины в НАТО в ближайшее время.
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Чучундра, тебе ж чітко запитали: "Яким газом на сьогодні користується Україна?"
Ой, цицерон, можна подумати. Смаж ото свою "сосиску" на газу Фірташа й надалі, та дивись не поперхнися.
А про пані Штазі-Меркель то взагалі мовчу. Дволика потвора
Та невжеж? Україна купляє російський газ через посередників. Тому не дуріть ні себе та й інших.
Закінчиться війна, ще буде дуже багато питань.
Дурачок, Путін зробив свої статки на газі як раз за допомогою українських олігархів, якими український наріт так ретельно опікується на кожних виборах, з радістю отдаючи голоси за олігархічних чучундр. Тому, бачили очі, що купували...
От саме, ти там і "войує". На "колчаковскіх фронтах" войує.
Перші нові гаубиці можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто раніше другої половини 2024 року. Повне постачання не буде завершено до 2027 року.
2.Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонує поставити Україні 100 самохідних гаубиць ************** 2000
Про це https://www.welt.de/politik/ausland/plus238089483/Waffenlieferungen-Ukraine-liegt-Angebot-fuer-deutsche-**************n-vor.html пише Welt із посиланням на джерела в урядових колах України.
Як зазначили у виданні, відповідну пропозицію було надіслано до Міністерства економіки Німеччини в суботу.
Вартість 100 гаубиць, включаючи навчальний комплект та запасні частини, становить 1,7 мільярда євро. Також пропонуються гаубиці у варіанті на БТР Boxer за 1,2 мільярда євро.