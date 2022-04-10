РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4235 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
8 672 40

Премьер Баварии Зедер требует от правительства ФРГ увеличения поставок оружия в Украину

зброя,німеччина

Глава Христианско-социального союза, премьер-министр Баварии Маркус Зедер требует от федерального правительства Германии увеличить поставки оружия Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на информагентство AFP.

"Мы должны поставлять лучшее оружие и не отставать от наших партнеров по НАТО", - отметил Зедер.

По его словам, поставки лучшего оружия – оптимальный способ остановить зверства, которые совершает российская армия. Политик обратил внимание на то, что атаку россиян на Киев удалось отбить благодаря оружию, поступившему прежде всего из США.

В то же время Зедер высказался против запрета импорта российского газа, поскольку следствием этого будет шок для немецкой экономики.

"Если с сегодня на завтра мы прекратим поставки газа, нас ждет массовая безработица, социальная деградация и демократические изломы", - заявил Зедер.

Также читайте: Германия достигла предела по поставке Украине оружия из составов Бундесвера, - министр обороны ФРГ Ламбрехт

Напомним, что до войны, которую Россия развязала против Украины, Зедер выступал против жестких антироссийских санкций, акцентируя, что "Москва не является врагом Европы". Политик также не желал вступления Украины в НАТО в ближайшее время.

Германия (6943) оружие (10204) помощь (7789)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Бедные, натерпелись вы там в германиях, да? Сосиску разогреть не на чем? Ну держитесь, бедолаги.
показать весь комментарий
10.04.2022 09:51
+11
Ога, напомню, в начале войны, тяжелые транспортиники с оружием от Великобритании облетали воздушное пространство Германии, т.к. в Германии был запрет на поставку вооружения Украине! И до сих пор, Шольц блокирует поставки вооружения Украине! Слава богу не все такие члены НАТО как Венгрия и Германия.
показать весь комментарий
10.04.2022 10:05
+8
Газ есть только у раши? Слушая немецких политиков складывается именно такое мнение. Т.е., невозможно его покупать у Норвегии, США, на Ближнем востоке?
показать весь комментарий
10.04.2022 09:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Газ есть только у раши? Слушая немецких политиков складывается именно такое мнение. Т.е., невозможно его покупать у Норвегии, США, на Ближнем востоке?
показать весь комментарий
10.04.2022 09:40 Ответить
Яким газом на сьогодні користується Україна? І чому Україна використовувала та і використовує газ окупанта,а другим наказує ,що робити. Ми і так готові до повишення тарифів на все на 30%. Газ це не вікно закрити при поганій погоді,
показать весь комментарий
10.04.2022 09:44 Ответить
Бедные, натерпелись вы там в германиях, да? Сосиску разогреть не на чем? Ну держитесь, бедолаги.
показать весь комментарий
10.04.2022 09:51 Ответить
"Ну держитесь, бедолаги. "
Чучундра, тебе ж чітко запитали: "Яким газом на сьогодні користується Україна?"
показать весь комментарий
10.04.2022 10:45 Ответить
Накуй йди за кораблем!
показать весь комментарий
10.04.2022 11:03 Ответить
"Накуй йди за кораблем!"

Ой, цицерон, можна подумати. Смаж ото свою "сосиску" на газу Фірташа й надалі, та дивись не поперхнися.
показать весь комментарий
10.04.2022 11:07 Ответить
история показала что, дружба Москвы и Берлина, ни к добру!
показать весь комментарий
10.04.2022 11:01 Ответить
бажаю, щоб путін вам повторив 45 рік. будете і кватирки закривати
показать весь комментарий
10.04.2022 10:29 Ответить
Ви тут Валентино за німців сильно не розпинайтесь. Якраз Німеччина та Франція виростили "супове дерево" у вигляді неадекватного монстра Параші. І це якраз за гроші цих двох країн, виготовили ракети. Ракети якими ******** міста України.
А про пані Штазі-Меркель то взагалі мовчу. Дволика потвора
показать весь комментарий
10.04.2022 10:34 Ответить
А чому ні. Що ви зробили для захисту України, коли 140000 тис. Стояли на кордоні. Скажіть дякую ЗСУ,що хоч по крупинкам зібрали зброю. Не вам,а Зеленському давали 48 годин,знаючи його орієнтацію на руських. Довго він показував патриотизм. Вам світ дав усе,ви ж кинули все це під ноги доморощеному полководцю,щоб він мир фейковий ініціював. Питання ,як там написав один чучундри,яким газом користуєтесь ви і як давно переключились з енергетики білорусів.
показать весь комментарий
10.04.2022 11:13 Ответить
Україна з 2015 не купляє газ в Росії.
показать весь комментарий
10.04.2022 10:42 Ответить
"Україна з 2015 не купляє газ в Росії. "
Та невжеж? Україна купляє російський газ через посередників. Тому не дуріть ні себе та й інших.
показать весь комментарий
10.04.2022 10:47 Ответить
Накуй йди за кораблем!
показать весь комментарий
10.04.2022 11:04 Ответить
для населения украины газа с избытком своего-его только всякие ушлепки по типу пороха и зеле продавали населению по европейским спотовым ценам,при себестоимости в 50-70 долларов
показать весь комментарий
10.04.2022 13:55 Ответить
К сожалению газ у других продаётся дорого, а Раша газ отдаёт за копейки
показать весь комментарий
10.04.2022 10:08 Ответить
Газ в Германию уже 42 дня с начала войны проходит через территорию Украины... так может начать с себя -закрыть кран на границе с ЕС???? Но что тогда будет с Украиной в ЕС газа для Украины нет ....Весь газ в Словакии это русгаз вот такая политика ... пока гибнут люди кто то набивает карманы в том числе и украинские карманы получая громадные барыши...а русня пополняет бюджет РФ для того что бы и далее убивать мирных украинцев и разрушать города нашей страны
показать весь комментарий
10.04.2022 10:41 Ответить
Знову Німеччина і стара інформація. Відповідь, що склади німців пусті і вони закуплять прямо зброю,а також,що газ до кінця року буде відключено. Навіщо провокувати недовіру до країн НАТО, зброєю яких воюєте і переиагаєте.
показать весь комментарий
10.04.2022 09:41 Ответить
Ога, напомню, в начале войны, тяжелые транспортиники с оружием от Великобритании облетали воздушное пространство Германии, т.к. в Германии был запрет на поставку вооружения Украине! И до сих пор, Шольц блокирует поставки вооружения Украине! Слава богу не все такие члены НАТО как Венгрия и Германия.
показать весь комментарий
10.04.2022 10:05 Ответить
Пам'ятаю начало війни Україна вірніше її лідери просто проспали 4 місяці і 28 попереджень. Щоб ви тут не писали вину на нас не переведите, це зробили ви самі,дороги,якби тільки не Порошенко і 95 в керівництві.
показать весь комментарий
10.04.2022 10:23 Ответить
еще скажи заранее Байрактары закупили у Германии
показать весь комментарий
10.04.2022 10:25 Ответить
не проспали, еще в декабре уже ставили на учет желающих даже среди женщин. Не наводили панику, что они должны были сказать украинцы готовьтесь к большой кровавой войне! чтоб пол.страны выехало?
показать весь комментарий
10.04.2022 10:29 Ответить
Сергей Владимирович. Ви або зе-бот або зе-біл. Проспали, проспали. Ще й як, проспали! Слухаючи Арестовича, вуха вянуть. Вже в низ ЗСУ не такі. А ОП герої. Те що не наводили паніку, ну ок. А чому плять не підготували оборону Києва з півночі, розмінували Чонгар, не провели хоча би часткову мобілізацію!?? Раз вони все знали ще в грудні.
Закінчиться війна, ще буде дуже багато питань.
показать весь комментарий
10.04.2022 10:39 Ответить
на Росии кротов не меньше! Если одно чмо сливало инфу кацапам, расформировало терроборону Херсона, а докладывало что все норм, под контролем, зачем в этом винить ОП? В 2014 сколько сепарни перешли на сторону русни и приняли там присягу в Крыму? Что тоже ОП виноват? Предатели, рано или поздно будут судимы и получат по заслугам
показать весь комментарий
10.04.2022 10:57 Ответить
Vot i mne interesno pocemu Cherson tak liogko zdali ,posmotryte kak Chernygov,Charkov,Mariupol vojujet,te ze sami Sumi tam partizani vojujet na otlycno.Vydymo Chersone byli slabyje vojska sovsem negotovi
показать весь комментарий
10.04.2022 11:05 Ответить
Pro Xerson tam odin iz nasix posal,sto realno vot sturmovyje vojska imejut 1 tank i BTR,dronov netu,priborov nacnogo vydenija netu i tak daleje vsio staroje oruzyje 50 let davnosti.On govorit mozet i nevezde,no gde on sluzit eto tak eto na piarodovoj,nekakix javelin ili drugogo netu
показать весь комментарий
10.04.2022 11:08 Ответить
зам. нач. херсонского СБУ кротом был. сливал всю информацию о расположении войск, склады вооружения, где заминировано, расформировал всю тер.оборну, а сам за день до вторжения выехал. По той же причине мосты в Херсоне и Каховке, заминироваые еще с 2014 не были взорваны.
показать весь комментарий
10.04.2022 11:10 Ответить
Tak i bylo s nemcami.No teper uze stali peredavat i prodovat oruzyje.Eto i protiv tankov i stingera,smotriu i avtomati uze dajut pravda iz portugaliji no eto ix razrabotka.Ix nado nazymat togda dast pobolse oruzyja.Avtomati vi mozete zakupat oni na mnogo luce AK,oni ne tak dorogo i stojit
показать весь комментарий
10.04.2022 11:00 Ответить
автоматами стингерами мирное население не защитить от росийских ракет точек-у и искандеров
показать весь комментарий
10.04.2022 11:06 Ответить
Eto da.No nemci tolko Patriot imejet s ameriki .Eto uze amerikansi dolzni pomoc.
показать весь комментарий
10.04.2022 11:12 Ответить
каким вашим оружием мы воюе не смешите. Спасибо США и Британии. А вы что сделали? Викормили путина, а потом всячески там палки в колеса ставили, это у вас после нападения нашему послу сказали что мы падем и не стоит напрягаться. Ржавые советские иглы упоминать? Вас карма еще догонет не переживайте, просто пока она занята рашкой.
показать весь комментарий
10.04.2022 10:43 Ответить
ребята просто закидайте спамом это немку
показать весь комментарий
10.04.2022 10:45 Ответить
"Викормили путина"
Дурачок, Путін зробив свої статки на газі як раз за допомогою українських олігархів, якими український наріт так ретельно опікується на кожних виборах, з радістю отдаючи голоси за олігархічних чучундр. Тому, бачили очі, що купували...
показать весь комментарий
10.04.2022 11:15 Ответить
"оружием мы воюе"
От саме, ти там і "войує". На "колчаковскіх фронтах" войує.
показать весь комментарий
10.04.2022 11:20 Ответить
про оружие с германии подробнее пожалуста?особенно про высокотехнологическое?
показать весь комментарий
10.04.2022 13:58 Ответить
Пам'ятаю як Зедер з Пуціним обнімався. При чому ще зовсім недавно від нього була проросійська риторика. Нюх за вітром тримає. Напевне місцевий електорат трохи дає йому під зад
показать весь комментарий
10.04.2022 10:27 Ответить
Очередной путинский холуй вылез
показать весь комментарий
10.04.2022 10:28 Ответить
1.Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а прогалини, що утворилися, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі.

Перші нові гаубиці можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто раніше другої половини 2024 року. Повне постачання не буде завершено до 2027 року.
2.Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонує поставити Україні 100 самохідних гаубиць ************** 2000

Про це https://www.welt.de/politik/ausland/plus238089483/Waffenlieferungen-Ukraine-liegt-Angebot-fuer-deutsche-**************n-vor.html пише Welt із посиланням на джерела в урядових колах України.

Як зазначили у виданні, відповідну пропозицію було надіслано до Міністерства економіки Німеччини в суботу.

Вартість 100 гаубиць, включаючи навчальний комплект та запасні частини, становить 1,7 мільярда євро. Також пропонуються гаубиці у варіанті на БТР Boxer за 1,2 мільярда євро.

показать весь комментарий
10.04.2022 11:05 Ответить
Подякуйте фрау меркель за те, що посадила на газову голку🤦🤦🤦
показать весь комментарий
10.04.2022 11:06 Ответить
Чем больше журналистов западных будут приезжать в Украину и писать о геноциде и преступлениях кацапов, тем больше политиков будут ОТМАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПОДДЕРЖКИ ХУТИНА , бо ПОДДЕРЖКА КРОВАВОГО ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА - конец карьере любого политика
показать весь комментарий
10.04.2022 11:11 Ответить
 
 