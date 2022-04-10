Премьер Баварии Зедер требует от правительства ФРГ увеличения поставок оружия в Украину

Глава Христианско-социального союза, премьер-министр Баварии Маркус Зедер требует от федерального правительства Германии увеличить поставки оружия Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на информагентство AFP.

"Мы должны поставлять лучшее оружие и не отставать от наших партнеров по НАТО", - отметил Зедер.

По его словам, поставки лучшего оружия – оптимальный способ остановить зверства, которые совершает российская армия. Политик обратил внимание на то, что атаку россиян на Киев удалось отбить благодаря оружию, поступившему прежде всего из США.

В то же время Зедер высказался против запрета импорта российского газа, поскольку следствием этого будет шок для немецкой экономики.

"Если с сегодня на завтра мы прекратим поставки газа, нас ждет массовая безработица, социальная деградация и демократические изломы", - заявил Зедер.

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Напомним, что до войны, которую Россия развязала против Украины, Зедер выступал против жестких антироссийских санкций, акцентируя, что "Москва не является врагом Европы". Политик также не желал вступления Украины в НАТО в ближайшее время.