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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны: около 19,3 тыс. человек, 152 самолета, 137 вертолетов, 722 танка и 1 911 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 10 апреля потери личного состава противника составляют около 19,3 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около19300 человек,

танков - 722 ед,

боевых бронированных машин - 1911 ед,

артиллерийских систем - 342 ед,

РСЗО - 108 ед,

средства ПВО - 55 ед,

самолетов - 152 ед,

вертолетов - 137 ед,

автомобильной техники - 1384 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,

специальная техника – 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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Общие потери РФ с начала войны: около 19,3 тыс. человек, 152 самолета, 137 вертолетов, 722 танка и 1 911 бронированных машин 01

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19154) Генштаб ВС (6245) потери (4379)


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Топ комментарии
+10
там нашим передали сау сюзанна которые работают на 40 км с корректируемым снарядом и радиовзрывателем. Не помню была такая инфа тут или не было, но эта сау шикарная!
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10.04.2022 10:53
+7
Мало мені, мало! Дайте.., дайте крові, Наточить з поганих! Крові море… мало моря… (Т.Г. Шевченко)
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10.04.2022 11:38
+4
щось повільно почала кацапня дохнути,мабуть наші потроху почали їх прикопувати,від гріха подалі) вониж не бутерброди щоб туда сюда їх
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10.04.2022 10:58
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Правила форума Совет форумчан
там нашим передали сау сюзанна которые работают на 40 км с корректируемым снарядом и радиовзрывателем. Не помню была такая инфа тут или не было, но эта сау шикарная!
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10.04.2022 10:53 Ответить
щось повільно почала кацапня дохнути,мабуть наші потроху почали їх прикопувати,від гріха подалі) вониж не бутерброди щоб туда сюда їх
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10.04.2022 10:58 Ответить
/// вониж не бутерброди щоб туда сюда їх ///

🤣
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10.04.2022 11:03 Ответить
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10.04.2022 11:00 Ответить
Щось інтенсивніст РОБОТИ ВСУ трішечки упала.
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10.04.2022 11:04 Ответить
Скоріш за все, інтенсівність підрахунку впала, особливо по літакам та свинопсам...
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10.04.2022 11:51 Ответить
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10.04.2022 13:08 Ответить
Я не розумію, чому пертися в Україну щоб здохтути ? немає інших місць на параше?
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10.04.2022 11:22 Ответить
Я вже писав якось, що єдина їхня мотивація пертися в Україну - можливість помародерити. Тобто на халяву хапнути тут те, що вдома для них недосяжна мрія.
Іншої мотивації немає.
А те, що можна здохнути - так це таке, може й пронесе. Солдати фортуни грають у російську рулетку.
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10.04.2022 11:40 Ответить
В Пуйлостані це буде безкоштовно, а тут на добу 53 доляри обіцяють, та ще чогось намародерити можна...
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10.04.2022 11:42 Ответить
Москалі все правильно роблять, до сільськогосподарських робіт добрива поставляють.
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10.04.2022 11:34 Ответить
Мало мені, мало! Дайте.., дайте крові, Наточить з поганих! Крові море… мало моря… (Т.Г. Шевченко)
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10.04.2022 11:38 Ответить
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10.04.2022 12:19 Ответить
 
 