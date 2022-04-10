Общие потери РФ с начала войны: около 19,3 тыс. человек, 152 самолета, 137 вертолетов, 722 танка и 1 911 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 10 апреля потери личного состава противника составляют около 19,3 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около19300 человек,

танков - 722 ед,

боевых бронированных машин - 1911 ед,

артиллерийских систем - 342 ед,

РСЗО - 108 ед,

средства ПВО - 55 ед,

самолетов - 152 ед,

вертолетов - 137 ед,

автомобильной техники - 1384 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,

специальная техника – 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.