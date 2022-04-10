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Новости Война
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Ночь в областях: удары по Днепропетровщине, Харьковщине, Николаевщине, взрывы на Херсонщине и попытки наступления на Донбассе

обстріли

Ночью 10 апреля российские оккупанты продолжали обстреливать Днепропетровскую, Харьковскую, Николаевскую и Херсонскую области, на Донбассе, кроме постоянных обстрелов, враг пытается наступать, но безуспешно.

Об этом свидетельствуют данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 10 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Как отмечается, относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ривненской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях.

В Днепропетровской области тревога была практически каждый час. Утром тоже. Ночью были прилеты в нескольких районах области. Оккупанты попали в фермерское хозяйство, промышленный и инфраструктурный объекты. Сейчас есть информация об одном пострадавшем.

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Харьковская область. Ночью российские захватчики снова обстреляли из артиллерии и РСЗО жилые районы Харькова. По области силы РФ "работали" по Изюмскому направлению, но ВСУ удерживают позиции.

В Луганской области продолжались артиллерийские и ракетные обстрелы жилых кварталов и мест эвакуации гражданского населения из районов ведения боевых действий. Противник продолжает наступательные действия в направлении населенных пунктов Попасная и Северодонецк. Успеха не имеет. Утром был мощный обстрел Северодонецка. Из-под завалов спасены двое пенсионеров. Один человек погиб, 4 ранены.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия вдоль всей линии столкновения. Наступление близ Марьинки отражено. Были обстрелы Угледара, Красногоровки, Авдеевки, Торецкой и Очеретинской ТО. Населённые пункты частично обесточены. Мариуполь – без изменений, держится, несмотря на блокаду и значительно превосходящие силы оккупантов. Эвакуация из области продолжается. В том числе по железной дороге.

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В Николаевской области вечером и ночью обстреляли населенные пункты. В результате пострадали инфраструктурные объекты. По предварительной информации, человеческих жертв нет.

В Херсонской области было неспокойно – жители почти всех населенных пунктов сообщали о взрывах и обстрелах, особенно на границе областей. Также продолжают поступать сообщения о мародерстве, которое совершают оккупанты в селах – они бросают гранаты в дома, забирают еду, транспорт. В области – гуманитарная катастрофа.

Автор: 

армия РФ (19154) Николаевская область (2116) обстрел (27043) Харьковщина (5577) Донбасс (26955) Днепропетровская область (3928) Херсонская область (4740)


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Топ комментарии
+6
Дніпропетровщина нехай подякує тріплу з зеленої ОПи.
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10.04.2022 11:24
+5
Потому что ракет у нас нет, все что были Кучма отдал, ими кстати нас сейчас и бомбят. Ну и отдельное спасибо ЗЕбилам за дороги вместо ракетной программы финансирование которой свернули в 2019.
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10.04.2022 12:26
+4
Питання до Великого Кормчого: Чому українці кожного ранку прокидаються під бадьоре завивання сирен, а представники ***...го народу Мордеру ні? Це тому, що Зеленський, Єрмак і їх патякало Арестович дуже толерантні, чи дуже євреї? Чи в бункері на Печерську сирен не чути?
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10.04.2022 11:37
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Дніпропетровщина нехай подякує тріплу з зеленої ОПи.
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10.04.2022 11:24 Ответить
всю ніч дякували (от чесно!!!!!)
я так чогось і підозрював...шось отой... гість (у горлі кістка) не до добра ...
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10.04.2022 11:31 Ответить
Ну ночью по николаевской области прилетало, надеюсь что никуда не попали.
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10.04.2022 11:54 Ответить
Пане Василю, вони ж дебіли - їм можна ...
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10.04.2022 12:13 Ответить
Есть улица Звонкая в Самаровке (окраина Днепра), там аэропорт "Подгороднее" для мелких частных самолетов, тут скорее всего не откровенная ложь, а тупость в сочетании с топографическим кретинизмом писавшего статью. Было ли там что-то военное - сильно сомневаюсь, там аэропорт пригодный исключительно для маленьких одномоторных самолетов, и нет никакого смысла там делать штаб.
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10.04.2022 12:23 Ответить
Питання до Великого Кормчого: Чому українці кожного ранку прокидаються під бадьоре завивання сирен, а представники ***...го народу Мордеру ні? Це тому, що Зеленський, Єрмак і їх патякало Арестович дуже толерантні, чи дуже євреї? Чи в бункері на Печерську сирен не чути?
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10.04.2022 11:37 Ответить
Потому что ракет у нас нет, все что были Кучма отдал, ими кстати нас сейчас и бомбят. Ну и отдельное спасибо ЗЕбилам за дороги вместо ракетной программы финансирование которой свернули в 2019.
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10.04.2022 12:26 Ответить
В Київській та Чернігівськів областях ВСУ вже вийшли на кордон. Дальшість в 70 кілометрів у модернізованих "Градів" достатня, щоб привітати з добрим ранком наших найближчих сусідів з Мордору та й авіація в нас ще залишилась...
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10.04.2022 12:44 Ответить
Авиацией не хорошо прикрытые ПВО районы? У нес не так много самолетов что бы их так бездарно потерять.
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10.04.2022 19:40 Ответить
Вже восьмий раз за сьогодні. Як же ж дістали...
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10.04.2022 12:28 Ответить
 
 