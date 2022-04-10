Израиль открыл гуманитарный воздушный коридор и пришлет Украине 6 самолетов с лекарствами, медицинским оборудованием и продуктами, - посол
Израиль открыл воздушный коридор, по которому будет доставлять в Украину гуманитарные грузы.
Об этом сообщил посол Израиля Михаил Бродский, передает Цензор.НЕТ.
"Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину. В течение нескольких недель шесть грузовых самолетов привезут лекарства, медикаменты, продукты питания и т.д. Первую партию уже доставили в Украину", - написал Бродский.
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+8 Вася Шевченко #371210
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+8 RustIck
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Может ли сейчас после Бучи что-то объединить Россию и Украину? Может. Осуждение Израиля в ООН!
Состоялось заседание Совета ООН по правам человека. Осуждали - поверите или нет - не происходящее в Украине - а Израиль. Четыре резолюции, осуждающие Еврейское Государство. Ни одной - по России!
Украинская дипломатия НЕ ПОДНЯЛА вопрос о Буче.
Проголосовала вместе с РФ за одну из четырёх антиизраильских резолюций. По двум - воздержалась, по одной - Израиль поддержала.
Россия по всем четырём резолюциям проголосовала против Израиля.
03.04.22, на фоне публикаций свидетельств из Бучи, Ирпеня и т.д. Совет ООН по правам человека рутинно одобрил 4 антиизраильские резолюции и призвал к введению ограниченного эмбарго на поставки оружия еврейскому государству.
1. Об эмбарго на поставки Израилю оружия, одобрена 37 голосами против 3 при семи воздержавшихся:
Россия - поддержала, Украина - воздержалась
2. С осуждением еврейской поселенческой деятельности в Иудее и Самарии, призывом к бойкоту еврейской поселенческой продукции и отступлением Израиля к границам 1948 года (существовавшим до 1967 года), одобрена 38 голосами против 4 при пяти воздержавшихся:
Россия - поддержала, Украина - воздержалась
3. О праве палестинских арабов на самоопределение, одобрена 41 голосами против 3 при трех воздержавшихся:
Россия - поддержала, Украина - поддержала
4. С призывом к Израилю отступить с Голанских высот, одобрена 29 голосами против 15 при трех воздержавшихся:
Россия - поддержала, Украина - выступила против.
А безвіз то закрили.¾
Не дивно, що знаходилися євреї, які "працювали" у німецьких кончтаборах...
Я стверджую, що Ізраїль озброїв ворогів України ********* технологіями більше, ніж будь-яка країна західного світу.
А те, що Ізраїль відмовляється постачати зброю Україні і навіть відмовляється допомагати знешкоджувати те, що було поставлено кацапам, і що зараз вбиває українців лише підтверджує це.
Винних ніхто не шукає, бо український народ (у цілому) на 100% заслуговує те, що має зараз.
Але я яка вважав Ізраїль ворожою країною, так і буду вважати, і кожного разу, коли там будуть дохнути люби, мені буде приємно.
Будь-яка допомога для нас зараз важлива, особливо через повітряний коридор!
Ні, "вони ПОВИННІ!" - Нічого вони нам не винні! Дякуємо за все, що зробили!
https://shaon.livejournal.com/381430.html
К Израилю обращены и мольбы о помощи и мечты пролезть в Израиль в качестве беженцев, и жестокие обиды и наглые требования и надежды на миротворчество или на железный купол/
Стоит отметить, что мольбы о помощи к Израилю, как правило, сочетаются с антисемитскими истериками. Такой вот шизофренией больны широкие массы украинских и русских блогеров, зомбированных антисемитской ложью, традиционно распространенной в этих странах.
Похоже, обе стороны искренне верят в могущество Израиля и пребывают в мечтах, что он выступит на той или иной стороне конфликта в роли то ли миротворца, то ли вооруженной силы, способной повлиять на исход войны вместе с США, Великобританией и Германией.
В воспаленных противоборствующих умах сломаны географические рамки и масштабы- от чтения пламенных сочинений у стороннего наблюдателя может возникнуть и такое представление: могучий Израиль находится в Европе, где-то между Германией и Польшей и граничит с Украиной и Россией
То, что Израиль твердо соблюдает нейтралитет в яростной схватке двух славянских народов. как-то остается вне сознания пламенных шизофреников с обеих сторон