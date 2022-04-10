Израиль открыл гуманитарный воздушный коридор и пришлет Украине 6 самолетов с лекарствами, медицинским оборудованием и продуктами, - посол

Израиль открыл воздушный коридор, по которому будет доставлять в Украину гуманитарные грузы.

Об этом сообщил посол Израиля Михаил Бродский, передает Цензор.НЕТ.

"Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину. В течение нескольких недель шесть грузовых самолетов привезут лекарства, медикаменты, продукты питания и т.д. Первую партию уже доставили в Украину", - написал Бродский.

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