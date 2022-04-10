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Новости Война
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Израиль открыл гуманитарный воздушный коридор и пришлет Украине 6 самолетов с лекарствами, медицинским оборудованием и продуктами, - посол

Израиль открыл воздушный коридор, по которому будет доставлять в Украину гуманитарные грузы.

Об этом сообщил посол Израиля Михаил Бродский, передает Цензор.НЕТ.

"Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину. В течение нескольких недель шесть грузовых самолетов привезут лекарства, медикаменты, продукты питания и т.д. Первую партию уже доставили в Украину", - написал Бродский.

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Израиль открыл гуманитарный воздушный коридор и пришлет Украине 6 самолетов с лекарствами, медицинским оборудованием и продуктами, - посол 01

Автор: 

Израиль (1922) гуманитарная помощь (1261) Бродский посол (30)


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Топ комментарии
+8
спасибо!
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10.04.2022 11:46
+8
Когда у Израиля будут серьезные проблемы, то Украина тоже должна ограничется только несущественной (зеркальной) гуманитарной помощью. В чем же будет нуждаться Израиль от Украины спросите вы? Доживете сами увидите!
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10.04.2022 11:50
+8
Які ж тут інфантильні коментатори: "ми 3 роки просирали захист країни і міжнародні підтримку, але тепер всі ви нам винні...".
Будь-яка допомога для нас зараз важлива, особливо через повітряний коридор!
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10.04.2022 12:53
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Была в России мерзкая компания против буржуазной науки. Пострадала генетика, кибернетика и т.д. на чём держится современный мир. Но на счёт одной науки орки оказались правы - антропологии. Антропологи выдвинули лже теории, что питекантропы исчезли с лица земли. А в действительности они все переселились в московию.
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10.04.2022 11:45 Ответить
спасибо!
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10.04.2022 11:46 Ответить
Когда у Израиля будут серьезные проблемы, то Украина тоже должна ограничется только несущественной (зеркальной) гуманитарной помощью. В чем же будет нуждаться Израиль от Украины спросите вы? Доживете сами увидите!
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10.04.2022 11:50 Ответить
Да, в принципе, понятно - титульные пищевые продукты.
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10.04.2022 12:30 Ответить
Коли в Ізраїлі будуть проблеми нормальні українці згадають допомогу пересічних громадян Ізраїля і будуть допомагати. Бо допомога в першу чергу надається не більш абстрактній сутті - державі, а звичайному жителю.
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10.04.2022 12:38 Ответить
Любой гражданин страны несет прямо или косвенно ответвеность за решение политического руководства страны, и когда у Украины будет выбор кому в первую очередь оказать помошь (к примеру Великобритании, Польше или Израилю, то надеюсь приоритеты будут выстроены верно, кто больше помог в трудный час, тот и имеет моральное право на первоочередную помощь)
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10.04.2022 12:50 Ответить
Чего ты гонишь,какие наф продукты Израиль один открыл госпиталь и для военых и гражданских,лутших полевых херургов послали, да а Израиль не может помочь оружием,Сирия,Иран и тд,куча народу приехала с украинскими паспортами и воюет,откуда у нас в Украине,народ быстро на НАТО оружие начал воевать,минимальная подготовка месяц полтора ,теперь о без визе у Израиля нет без виза не скем,не с нами(не смотрите на флажок ,там работаю),не с Россией и тд,есть упрощённый визовый режим,тоесть Израиль в любой момент может изменить правила приезда и выезда,украинцев пропускают как беженцев но с боем,правда есть курьёзы,один пришел в сеть русскоязычных магазинов увидил на полках кучу украинских товаров набрал тел и показывает видео чат с женой с криками "дивись як жиди живуть" понятно что с 5 русских доброжелателей отзвонились в полиции и чувака обвинили в антисемизме и выступили со страны в течении 72 часов,хотя волонтеры уже договорились об операции в "Рамбам" его,ребят в Израиле за это вообще статья от 5 до 7 лет,или депортация,это тоже самое что я сейчас завалюсь в Фуршет ,за пригородным в Киеве с вытриженым "Z" на затылке с власовской ленточкой на груди и с российским флагом на спине,или пройдусь в таком виде по Бастеоной.так что думайте что пишете,нас в Израиле очень сильно подерживают
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10.04.2022 14:05 Ответить
Я ничего "не гоню", но как аукнется, так и откликнется (не больше и не меньше, вот и все)!
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10.04.2022 14:13 Ответить
Украинцы и русские не один народ, но похожие народы.

Может ли сейчас после Бучи что-то объединить Россию и Украину? Может. Осуждение Израиля в ООН!

Состоялось заседание Совета ООН по правам человека. Осуждали - поверите или нет - не происходящее в Украине - а Израиль. Четыре резолюции, осуждающие Еврейское Государство. Ни одной - по России!

Украинская дипломатия НЕ ПОДНЯЛА вопрос о Буче.
Проголосовала вместе с РФ за одну из четырёх антиизраильских резолюций. По двум - воздержалась, по одной - Израиль поддержала.
Россия по всем четырём резолюциям проголосовала против Израиля.

03.04.22, на фоне публикаций свидетельств из Бучи, Ирпеня и т.д. Совет ООН по правам человека рутинно одобрил 4 антиизраильские резолюции и призвал к введению ограниченного эмбарго на поставки оружия еврейскому государству.

1. Об эмбарго на поставки Израилю оружия, одобрена 37 голосами против 3 при семи воздержавшихся:
Россия - поддержала, Украина - воздержалась

2. С осуждением еврейской поселенческой деятельности в Иудее и Самарии, призывом к бойкоту еврейской поселенческой продукции и отступлением Израиля к границам 1948 года (существовавшим до 1967 года), одобрена 38 голосами против 4 при пяти воздержавшихся:
Россия - поддержала, Украина - воздержалась

3. О праве палестинских арабов на самоопределение, одобрена 41 голосами против 3 при трех воздержавшихся:
Россия - поддержала, Украина - поддержала

4. С призывом к Израилю отступить с Голанских высот, одобрена 29 голосами против 15 при трех воздержавшихся:
Россия - поддержала, Украина - выступила против.
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10.04.2022 14:32 Ответить
У Израиля много раз были серъезные проблемы, войны были, ракетами их обстреливали. От вас хоть гуманитарка была? Я припоминаю только поддержку антиизраильских резолюций в ООН.
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10.04.2022 15:16 Ответить
Ізраїль може залишити це все собі-Україна не потребує "продуктів харчування","позиція" Ізраїлю не потребує уточненнь!
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10.04.2022 11:51 Ответить
Ойц...." роздуплились ".Гуманітарний коридор " через півтора місяці активних дій на війні
А безвіз то закрили.¾
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10.04.2022 11:52 Ответить
Спасибо бл***. Когда Израиль разбомбят мы тоже им вышлем самолет с продуктами и зеленкой.
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10.04.2022 11:58 Ответить
И то через потора месяца...
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10.04.2022 12:12 Ответить
Да от вас и зеленки не дождешься: зеленка, она и в Африке зеленка.
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10.04.2022 15:21 Ответить
Мацу на єврейську пасху-песах (15-23 квітня) везуть. От і вся допомога. Через два тижні закінчення допомоги.
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10.04.2022 12:18 Ответить
Як вони доставляють літаками, коли росіяни закрили небо над Україною? Чи вони доставляють на окуповані руснею території?
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10.04.2022 12:43 Ответить
Как и мы доставляя гуманитарку,Польша,Венгрия,Кишинев, на счет мацы и зеленки,посмотрите что за грузы,в основном лекарства,кровь,антбиотики,химия для онкобольных,госпиталь за 1 мил доларов без этого работь не может,пля какие тупые вбросы,ребят ну вы должны понимать война,раненые и тд,или пля все супер герои пули отскакивают,раненых нет,а если ранили что не спасать?
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10.04.2022 14:42 Ответить
Україні жменька ліків і продуктів, а кацапам БПЛА, електроніка та софт.
Не дивно, що знаходилися євреї, які "працювали" у німецьких кончтаборах...
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10.04.2022 12:51 Ответить
Знову тупий вброс,Ельбит і Рафаель с 14 року нема постачань в РФ,працюю технологом єллектоніка,ні сервіс ні нові прибори не постачаються,все постачання до 14 року,спочатку треба перевіряти потім срати , пробачь за такі слова тільки це дійсно постачання немає
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10.04.2022 15:06 Ответить
Еге ж, як не повірити тобі на слово, і що я собі думаю
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10.04.2022 16:13 Ответить
Можете мене знайти на лінкілін,хоч ти в цап,напишіть в лічку я не бот і пені поф на Зе чи По, я люблю Україну,свій дім,свою сім'ю і мені звісно не поф хто привлалі і що робиться,на счет що не працюють,то можете це даже побачити на сайтах цих фірм
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10.04.2022 16:24 Ответить
Я нічого не кажу про чиюсь любов до країни і мені пофігу особисті політичні погляди.
Я стверджую, що Ізраїль озброїв ворогів України ********* технологіями більше, ніж будь-яка країна західного світу.
А те, що Ізраїль відмовляється постачати зброю Україні і навіть відмовляється допомагати знешкоджувати те, що було поставлено кацапам, і що зараз вбиває українців лише підтверджує це.
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10.04.2022 17:39 Ответить
Да ще церез це я втратив роботу,зараз працюю на другому підприємстві,за фахом в нас з 14 року хтро працював в цехах для Росії і Білорусії,практично усіх скоротили
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10.04.2022 15:08 Ответить
Я почув про цехи для кацапів та бульбачів. Дякую за інфу.
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10.04.2022 16:14 Ответить
Дивітся єллектоніка Ізраїля є в багатьох країнах,той же Барактар це на 60 відсотків це Ізраїль,штурмові вінтовки автомати,(тавро) подарили ліцензію на випуск для ВСУ ще в 14 році,да були цех що роблять продукцію для кожної країни свій цех чи відділок, Україна,Турція,США в тд,різні стандарти,тому під кожного свое
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10.04.2022 16:42 Ответить
Ну, тоді давай одразу казати усе: все що має Ізраїль - це на 100% американські технології, і без допомоги США ви б навіть патрона не зробили.
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10.04.2022 17:27 Ответить
Пробачте скажу як казала моя бабуся"дурний і вуха холодні",в Ізраїлі робиться практично під заказ для всіх країн,да Ізраїль на даний час не дозволив зброю,тільки на озброєнні України теж не мало Ізраілького,так і мотори і все інше до 14 року поставляли Мордору і всі країни і Україна теж,мотори лопасті для галікоптерів,ракети ,які по нам же і стріляють,так давай тоді всіх до купи сбирай,Мотор свят, Миколаевский порт і тд Дніпро с Електромашем,коли шукають виних а свого не бачить,да ппц тут весери і викиди,краще вже телеграм канали наші,чим на цензорі сидіти,боти,смерті всякі,,одні кричать зрада ,ппц нас продали ,давайте під час війни вибори зробимо ,помініемо і тд,чесно іноді що дивися на паблік Мордору,зомбі ,що тут не всі ,но ппц ,винне даже злості на вас не хватае,всі вині ,всіх засудити тільки одні ми такі класні,тіль ще ,даже після бучі ,після того як Ізраіль голосуе проти Мордору ,наші голосують проти Ізраілю,напоминае вату с Мордорі ні? Ми вам насрали ,а винам дайти ,тому що на нас напали,ппц все краще око ВСУ і довгі телеграм канали чим тут діванів тупі весери читати
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10.04.2022 17:53 Ответить
Я б з радістю зібрав вилупків з українськими паспортами, які весь цей час постачали кацапам озброєння, але вони й досі при владі, і ховаються за військовим станом.
Винних ніхто не шукає, бо український народ (у цілому) на 100% заслуговує те, що має зараз.

Але я яка вважав Ізраїль ворожою країною, так і буду вважати, і кожного разу, коли там будуть дохнути люби, мені буде приємно.
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10.04.2022 18:25 Ответить
Що і хотів сказати ,людина шукає собі ворогом,подивись опис Орліана він весь на клей і ізоленті,в вашій голові ворогів пошукайте,в Байрактарах стоїть Ізраільска Єллектоніка,про що розмовляти з людиною , них вата і нас нажаль рагулів
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11.04.2022 02:33 Ответить
Про концтабори тобi краще промовчати. Бо вашого брату там було вдосталь, нема чим пишатись.
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10.04.2022 15:23 Ответить
Ага, бєндєра замучив усіх в'язнів концлагерів, так тобі по телевізору сказали, свинособака недобита?
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10.04.2022 16:16 Ответить
Які ж тут інфантильні коментатори: "ми 3 роки просирали захист країни і міжнародні підтримку, але тепер всі ви нам винні...".
Будь-яка допомога для нас зараз важлива, особливо через повітряний коридор!
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10.04.2022 12:53 Ответить
Я уверен, после победы Украины,эти "патриоты"будут с новым рвением все разворовывать.
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10.04.2022 13:05 Ответить
якщо вони відкрили повітряний коридор в Україну, значить погодили його з росіянами. Я не думаю, що росіяни могли погодити щось, що піде на користь Україні.
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10.04.2022 13:49 Ответить
все як завжди - не дали погано. дали теж недобре. А на шашлики хтось збираеться?
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10.04.2022 13:19 Ответить
Да хорошо,,что дали жалко не продали систему их железного неба,спасло бы это многие жизни
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10.04.2022 14:27 Ответить
Ті, кому завжди "все не так" - то в більшості своїй кацапня недолуга. Вони забули і про медичну допомогу, обладнання, і лікарів майже з перших днів війни, про колишніх ізраїльських спецназівців, що воюють на нашому боці вже місяць (це не кажучи вже про тих хто за нас воює на Донбасі з 2014-го... Хоча Україна вперто НЕ голосувала за Ізраїль в ООН.
Ні, "вони ПОВИННІ!" - Нічого вони нам не винні! Дякуємо за все, що зробили!
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10.04.2022 13:57 Ответить
Читая украинские и русские соцсети

https://shaon.livejournal.com/381430.html
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10.04.2022 14:28 Ответить
Читая украинские и русские соцсети, обратил внимание - какое несоразмерно большое место занимает Израиль в пламенных писаниях блогеров, представляющих сошедшиеся в смертельной схватке "братские" славянские народы.

К Израилю обращены и мольбы о помощи и мечты пролезть в Израиль в качестве беженцев, и жестокие обиды и наглые требования и надежды на миротворчество или на железный купол/

Стоит отметить, что мольбы о помощи к Израилю, как правило, сочетаются с антисемитскими истериками. Такой вот шизофренией больны широкие массы украинских и русских блогеров, зомбированных антисемитской ложью, традиционно распространенной в этих странах.

Похоже, обе стороны искренне верят в могущество Израиля и пребывают в мечтах, что он выступит на той или иной стороне конфликта в роли то ли миротворца, то ли вооруженной силы, способной повлиять на исход войны вместе с США, Великобританией и Германией.

В воспаленных противоборствующих умах сломаны географические рамки и масштабы- от чтения пламенных сочинений у стороннего наблюдателя может возникнуть и такое представление: могучий Израиль находится в Европе, где-то между Германией и Польшей и граничит с Украиной и Россией

То, что Израиль твердо соблюдает нейтралитет в яростной схватке двух славянских народов. как-то остается вне сознания пламенных шизофреников с обеих сторон
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10.04.2022 16:14 Ответить
 
 