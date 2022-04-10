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Новости Война
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Уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы противника, направлявшихся в сторону Изюма, - Синегубов

ізюм

Защитники Украины уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы противника, направлявшихся в сторону Изюма.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 45-е сутки нашего сопротивления российской оккупации. Сегодня ночью очередные успехи имели наши военные ВСУ - уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, направлявшихся в сторону Изюма", - отметил он.

Также, по словам Синегубова, в Ольховке Вооруженные силы полностью завершили зачистку территории.

"Бойцы 92-й бригады обнаружили яму с трупами российских солдат. Это пример того, как эти изверги поступают даже со "своими", - напомнил Синегубов.

"Мы продолжаем эвакуацию из Лозовой, уже выехали около 20 тысяч человек. Спасибо местным властям и лично городскому голове", - резюмирует он.

Читайте также: Войска РФ пытаются обойти Изюм, по Харькову нанесено около 50 ударов, - Синегубов

Автор: 

армия РФ (19154) Харьков (7466) Харьковщина (5577) Изюм (267) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+53
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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10.04.2022 12:02
+48
Що сказати Красунчики. Господи допомогай славiтним воiнам.
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10.04.2022 12:03
+36
нефуй шастать.
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10.04.2022 12:00
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Правила форума Совет форумчан
нефуй шастать.
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10.04.2022 12:00 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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10.04.2022 12:02 Ответить
Ворог намагається прорватись під Ізюмом, штурмує Маріуполь, агітує за "ХерНР"
ХерНР
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10.04.2022 12:02 Ответить
Взяли Киев за три дня... Боже какие убожества эти выродки кацапские.
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10.04.2022 12:08 Ответить
Тупая биомасса в таких количествах, которую обокрал свой же ***** и пустил на утилизацию, ужас.
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10.04.2022 12:18 Ответить
Що сказати Красунчики. Господи допомогай славiтним воiнам.
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10.04.2022 12:03 Ответить
А скільки вложив в Армію України Бені чи він відбірає поки війна
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10.04.2022 12:07 Ответить
Та зеленої шобли теж щось не видно! Де Лейтинант Баканов? Де Гогіашвілі? Трухін? Лєнка Скумбрія?
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10.04.2022 12:07 Ответить
Лєнка скумбрію доїдає і вирушить громити ворогів.
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10.04.2022 12:10 Ответить
ну, кто в Каменец-Подольском затаился, кто в Трускавце ... алахвердиева с пивоваровым мёрзнут в Эмиратах, кривошеев осматривает достопримечательности Мадрида, нагорняк в Цюрихе - там сейчас красиво ... иванисов на Монмартре малолеток снимает ...
ну и про политтехнологический "голос" тоже не забываем - устинова в Дюссельдорфе, а у железняка большие шансы повстречаться с иванисовым ...
Может кто-то и вернулся, но мне лично об этом не сообщил. Это их проблемы ...
Но избирателям память советую тренировать.
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10.04.2022 13:42 Ответить
Зато тебя видно чересчур. Скройся куда-нибудь...
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10.04.2022 12:07 Ответить
Тягнибок тоже затихарился.
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10.04.2022 12:08 Ответить
Подивись інфу про допомогу фонду Яценюка. Але найбільші меценати це янелох та баба бєня.
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10.04.2022 12:10 Ответить
Стіна де? Кролєг шо каже?
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10.04.2022 14:20 Ответить
кролєг каже шо ти довбойоб! та стіна була для спостереження а не для захисту!
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11.04.2022 01:58 Ответить
Глянь по сторонам. Они слева и справа от тебя в твоём окопе.
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10.04.2022 12:11 Ответить
Пиарится и дело делать - это разные вещи!
Повылазят потом, когда все уляжется и продолжат бить себя "кулаком в грудь", реальных участников потом тихо "задвинут" на задний план, что не мешали трусливым политикам!
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10.04.2022 12:12 Ответить
Смотрите, это же просто. Вопрос "что делатЬ" - "пиаритЬся". Вопрос "что делает" - "пиарится". Простой мягкий знак меняет смысл слова.

И по сути, уже сейчас повылазили, уже сейчас пиарятся, уже сейчас участников задвигают на задний план. Слишком много видосиков, ура-патриотизма от тех, кто сделал все возможное, чтобы Украина пострадала как можно больше. Забыли уже, как за пару дней до войны телевизор говорил "россия не нападе, захид нагнитае"?
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10.04.2022 12:25 Ответить
Это волнует тебя больше, чем уничтожение склада врага?
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10.04.2022 12:56 Ответить
Это та или не та? Великий Бурлук?
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10.04.2022 12:08 Ответить
Скоро будет той))
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10.04.2022 12:12 Ответить
12 км колонна накаталась?
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10.04.2022 12:10 Ответить
не думаю. те еще не доехали. но доедут в АД!
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10.04.2022 12:12 Ответить
8 квітня - Великий Бурлук

За полтора суток думаю доехали.
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10.04.2022 12:20 Ответить
ок. может я ошибаюсь.
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10.04.2022 12:21 Ответить
Здається вона
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10.04.2022 12:13 Ответить
До Харкова рухається колона окупантів 12 кілометрів завдовжки, супутник зафіксував її у селищі Великий Бурлук. 12.10 10.04.2022
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10.04.2022 12:12 Ответить
новина про колону була ще 8го, за 60км від Харкова Velykyi Burluk. Location: 50.078247, 37.386107
https://twitter.com/Cen4infoRes/status/1513066078179635203 Satellite imagery from dated April 8 shows
Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ Джерело:
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10.04.2022 12:30 Ответить
Ежики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус... В составе плотных колонн везут свою технику под расстрел.
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10.04.2022 12:13 Ответить
Надмірна розораність України нібито й не дуже добре для довкілля, але ті танки орків, які пробували їхати по копаному, далеко не заїхали. У них вибору нема, як лізти під джавеліни.
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10.04.2022 12:29 Ответить
Купа металу і купа дохлих орків!
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10.04.2022 12:17 Ответить
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10.04.2022 12:18 Ответить
Дуже схоже що саме ту Великобурлуцьку, або її частину - бо новина про колону була ще 8го, за 60км від Харкова Velykyi Burluk. Location: 50.078247, 37.386107
https://twitter.com/Cen4infoRes/status/1513066078179635203 Satellite imagery from dated April 8 shows
Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ Джерело:
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10.04.2022 12:29 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/I7VEU10WlSc starstreak в дії
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10.04.2022 12:30 Ответить
***** тиждень буде подихати на колу в його дупі ...
Пройдуть десятирічча після перемоги України ,

Але й досі українськи дитинки будут добре засинати під колискову приємну пісню :
"Знищено велику колону ворожої техніки й живої сили окрів" !!!
Бажанно , що тоді це буде в вигляді компутерної гри : "Коли зконала *****сосія" ...
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10.04.2022 12:33 Ответить
Вчера слышал от кого-то из спикеров ОП что по Купянску, где ж/д наши точки У отработали, есть какое-то подтверждение у кого?
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10.04.2022 12:44 Ответить
у них и переспроси
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10.04.2022 14:09 Ответить
Есть четкое подтверждение что ты лишнехромосомный набутылочник
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11.04.2022 01:59 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ !СЛАВА ЕЕ ГЕРОЯМ!
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10.04.2022 12:56 Ответить
Даруйте, але наср@ти на їхні неприбрані трупи виродків, що прийшли сюди вбивати, грабувати, ґвалтувати.
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10.04.2022 14:03 Ответить
Может имеется ввиду http://rusjev.net/2022/04/10/zsu-vdarili-chotirma-raketami-tochka-u-po-okupantah-u-rajoni-kupyanska/ это
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10.04.2022 20:43 Ответить
 
 