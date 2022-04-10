Уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы противника, направлявшихся в сторону Изюма, - Синегубов
Защитники Украины уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы противника, направлявшихся в сторону Изюма.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаются 45-е сутки нашего сопротивления российской оккупации. Сегодня ночью очередные успехи имели наши военные ВСУ - уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, направлявшихся в сторону Изюма", - отметил он.
Также, по словам Синегубова, в Ольховке Вооруженные силы полностью завершили зачистку территории.
"Бойцы 92-й бригады обнаружили яму с трупами российских солдат. Это пример того, как эти изверги поступают даже со "своими", - напомнил Синегубов.
"Мы продолжаем эвакуацию из Лозовой, уже выехали около 20 тысяч человек. Спасибо местным властям и лично городскому голове", - резюмирует он.
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Слава нації
Смерть москалям
ХерНР
ну и про политтехнологический "голос" тоже не забываем - устинова в Дюссельдорфе, а у железняка большие шансы повстречаться с иванисовым ...
Может кто-то и вернулся, но мне лично об этом не сообщил. Это их проблемы ...
Но избирателям память советую тренировать.
Повылазят потом, когда все уляжется и продолжат бить себя "кулаком в грудь", реальных участников потом тихо "задвинут" на задний план, что не мешали трусливым политикам!
И по сути, уже сейчас повылазили, уже сейчас пиарятся, уже сейчас участников задвигают на задний план. Слишком много видосиков, ура-патриотизма от тех, кто сделал все возможное, чтобы Украина пострадала как можно больше. Забыли уже, как за пару дней до войны телевизор говорил "россия не нападе, захид нагнитае"?
За полтора суток думаю доехали.
https://twitter.com/Cen4infoRes/status/1513066078179635203 Satellite imagery from dated April 8 shows
Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ Джерело:
https://twitter.com/Cen4infoRes/status/1513066078179635203 Satellite imagery from dated April 8 shows
Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ Джерело:
Пройдуть десятирічча після перемоги України ,
Але й досі українськи дитинки будут добре засинати під колискову приємну пісню :
"Знищено велику колону ворожої техніки й живої сили окрів" !!!
Бажанно , що тоді це буде в вигляді компутерної гри : "Коли зконала *****сосія" ...