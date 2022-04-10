Уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы противника, направлявшихся в сторону Изюма, - Синегубов

Защитники Украины уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы противника, направлявшихся в сторону Изюма.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 45-е сутки нашего сопротивления российской оккупации. Сегодня ночью очередные успехи имели наши военные ВСУ - уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, направлявшихся в сторону Изюма", - отметил он.

Также, по словам Синегубова, в Ольховке Вооруженные силы полностью завершили зачистку территории.

"Бойцы 92-й бригады обнаружили яму с трупами российских солдат. Это пример того, как эти изверги поступают даже со "своими", - напомнил Синегубов.

"Мы продолжаем эвакуацию из Лозовой, уже выехали около 20 тысяч человек. Спасибо местным властям и лично городскому голове", - резюмирует он.

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