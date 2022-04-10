Украинцы хотят, чтобы война окончилась. Но мир на любых условиях их не удовлетворит, - Зеленский. ВИДЕО

Украина должна вести переговоры с РФ, чтобы окончить эту войну.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в интервью для AP, передает Цензор.НЕТ.

"Люди воспримут мир в любом случае, потому что люди хотят, чтобы эта война окончилась. На наших условиях, условиях независимости, условиях Украины. Но, тем не менее, я уверен в том, что есть люди, которые... Каждая семья что-то потеряла. Есть люди, потерявшие детей. Я не думаю, что их удовлетворит любой мир на любых условиях в любое время, потому что это большая рана и большая трагедия. Но если мы говорим не эмоционально, мы должны понимать, что любая война должна завершиться миром или завершится миллионами жертв. И все равно даже там, где миллионы жертв, все приходит к миру, к окончанию войны. Да, мы должны бороться, но ради жизни. Важно остановить эту войну..." – отметил Зеленский.

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