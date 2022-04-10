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Новости Война
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Украинцы хотят, чтобы война окончилась. Но мир на любых условиях их не удовлетворит, - Зеленский. ВИДЕО

Украина должна вести переговоры с РФ, чтобы окончить эту войну.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в интервью для AP, передает Цензор.НЕТ.

"Люди воспримут мир в любом случае, потому что люди хотят, чтобы эта война окончилась. На наших условиях, условиях независимости, условиях Украины. Но, тем не менее, я уверен в том, что есть люди, которые... Каждая семья что-то потеряла. Есть люди, потерявшие детей. Я не думаю, что их удовлетворит любой мир на любых условиях в любое время, потому что это большая рана и большая трагедия. Но если мы говорим не эмоционально, мы должны понимать, что любая война должна завершиться миром или завершится миллионами жертв. И все равно даже там, где миллионы жертв, все приходит к миру, к окончанию войны. Да, мы должны бороться, но ради жизни. Важно остановить эту войну..." – отметил Зеленский.

Читайте также: Дальнейшие действия РФ будут зависеть от того, удержим ли мы Мариуполь, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) переговоры (4928) россия (95454)


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Топ комментарии
+84
Не чтобы война закончилась а мы хотим победы и освобождения своей земли и своих людей. А закончить войну ето как и закончить болеть, тоесть называется эфтаназия.
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10.04.2022 12:25
+76
Скажіть цьому полководцю,що війна закінчується або перемогою або капітуляцією і ніяк не миром. Хто йому пише тексти
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10.04.2022 12:27
+69
Мир з мордором це ще одна чергова війна, тільки перемога, на умовах України.
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10.04.2022 12:26
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"Але якщо ми говоримо не емоційно, ми повинні розуміти, будь-яка війна повинна завершитися миром або завершиться мільйонами жертв."

Оно даже не понимает что любая война прежде всего заканчивается победой одного из противников над другим. И только потом наступает мир и подсчет жертв с двух сторон... Это Верховный Главнокомандующий воюющей страны...
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10.04.2022 12:52 Ответить
Мільони жертв-це ***** шантажує ядерною зброєю. Будь що, єдиний шлях - повне знищення московії.

Слава Нації.
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10.04.2022 16:59 Ответить
Войну можно или выиграть или проиграть. А потом уже мир или еще что. Я не пойму к чему он так подозрительно клонит?
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10.04.2022 12:52 Ответить
У зе-осла оманского несбыточная мечта - еще раз заглянуть в очко ***** и увидеть там мир...
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10.04.2022 17:21 Ответить
То есть Зеленский хочет подписать какой-то договор, по которому расия и беларусия будут гарантами нашей безопасности. А мы должны вернуться в родной Мариуполь и снова строить дома, которые снова разбомбят через год. Народ не даст ему слить Украину. Этого не будет.
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10.04.2022 12:53 Ответить
НАРОД не дасть, а нАрід - легко!
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10.04.2022 22:40 Ответить
Мир з нацистами - це як?
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10.04.2022 12:58 Ответить
То, что бункерная Крыса должна сдохнуть - это даже не вопрос!
Но и Машка Захарова с МИДовским конем, и все ПРОПАГАНДОНЫ петли на шее не должны избежать!
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10.04.2022 13:00 Ответить
На сьогодні, за словами джерел видання, Єрмак контролює на Банковій всю кадрову політику. "Зараз він контролює все і всіх на Банковій "- каже можновладець.

11 березня контактна група у Мінську, до якої входив і Єрмак, домовилася про створення органу, яким була зафіксована суб'єктність у переговорах самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Текст документу через кілька днів опублікував сайт ZN.UA."Вибачте, що це за підпис під документами "Согласен, Ермак"? Я розумію, нехай делегація, у неї там хоч якісь повноваження є. А які повноваження в Єрмака, хочеться спитати? А що, документи вже не треба ратифікувати? І як можна писати на документі мовою іншої країни, мовою ворога "согласєн". Де ви таке бачили?", - відреагував тоді на підписане колишній представник в ТКГ Роман Безсмертний.


"Вибачте, що це за підпис під документами "Согласен, Ермак"? Я розумію, нехай делегація, у неї там хоч якісь повноваження є. А які повноваження в Єрмака, хочеться спитати? А що, документи вже не треба ратифікувати? І як можна писати на документі мовою іншої країни, мовою ворога "согласєн". Де ви таке бачили?", - відреагував тоді на підписане колишній представник в ТКГ Роман Безсмертний.

Підпис Єрмака під цим документом призвів до першої масштабної кризи всередині фракції "Слуги народу". 56 депутатів підписали тоді заяву з вимогою до учасників ТКГ повернути процес у законне русло. Цей бунт дуже образив тоді Єрмака і він навіть спробував запровадити відповідальність за "нєпослушаніє".

Источник: https://censor.net/ru/r3315530
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10.04.2022 18:12 Ответить
Люди як один стали на боротьбу зрашизмом не задля миру, а заради Перемоги!
Перемога, ось що потрібно українцям для миру!
Зарубай собі на носі, словоблуде!
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10.04.2022 13:05 Ответить
Я хочу ПЕРЕМОГИ !
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10.04.2022 13:13 Ответить
Не тот человек, не в то время, не на том месте...
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10.04.2022 13:16 Ответить
Так!Нах зрадників і ренигатів!Нас прийшли вбивати.....а от чому погано захищенні?!Чому сплюндровано скільки України?Чому скільки крові і катувань українці на своїй же Землі!
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10.04.2022 18:37 Ответить
"Люди сприймуть мир у будь-якому випадку, тому що люди хочуть, щоб ця війна закінчилась." - це точно президент і Верховний Головнокомандувач??? Не в "будь-якому", а у випадку перемоги, повернення Криму, а також капітуляції, демілітаризації та денацифікації Кацаплянду (в ідеалі - розділу того недоутворення на десятки окремих країн) і виплати репарацій!!! В усіх інших випадках - це лише відтермінування наступної навали мутантів зі Сходу!!!
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10.04.2022 13:22 Ответить
Підкажіть, будь ласка тій людині , що пише сценарії виступу для президента, що війна не припиняється, а програється чи виграється. Наша перемога - мир для нас і Європи, їхня перемога - руссссській мі₽.
Після всього що сталося вже не сила чути ту х@йню!
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10.04.2022 13:26 Ответить
Там навколо нього кубло зрадників. Я взагалі не розумію чому не працює ГРУ ЗСУ з нейтралізації відвертих посіпак ворона з оточення Зеленського!!!
Це він так приховано вкидає думку у голови "не припините воювати й трощити рашиzzдов - буде багато ще жертв" !!!
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10.04.2022 13:34 Ответить
Потребность в украинском "моссаде" уже перезрела...
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10.04.2022 19:47 Ответить
Це він типу почав лякати мільйонами жертв якщо Українці продовжать боротьбу? Гарно завуалирували його піар менеджери.... й 100% на багатьох подією.
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10.04.2022 13:31 Ответить
Слава Богу, что до него это дошло.
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10.04.2022 15:24 Ответить
Война заканчивается победой или поражением. Тогда наступает мир. Оставить Крым, Донбасс, лишится репараций и снять с вонючей ********* санкции это поражение. Скажите главзебилу кто, потому если б не НАЦИЯ и ВСУ оно давно б ***** всю сдало Украину.
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10.04.2022 13:33 Ответить
Пане Президенте, треба вiдпочивати. Iнакже Ви так довго не протянете, а Ви нам треба. Делегуйте помiчникам трохи роботи а Самi вiдпочиньте на пару годин у день бiльше, бо вiйна це не швидко
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10.04.2022 13:48 Ответить
... і поголіться, ви ж не вояка, ви зелене уйобище...
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10.04.2022 13:55 Ответить
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10.04.2022 18:38 Ответить
зе-ле-ний - *****!!!
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11.04.2022 06:18 Ответить
Да, как-то не хорошо получается, вроде президент, а вид, как у бомжа...
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10.04.2022 23:53 Ответить
Ну, лизнув так лизнув((((
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10.04.2022 22:42 Ответить
оте бидло може поголити свій трамплін,чи часу бракує навіть на санвузол, боєц ти наш? Ото ж...Косить гімно під хлопців ЗСУ.
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10.04.2022 13:53 Ответить
Слова Богу!!! Дякуємо патріотам допомігши в утворенні патріотичної позиції Президента!!!!
Слава Україні,!
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10.04.2022 13:58 Ответить
Ні Вова, Українці хочуть знищення нелюдів рашиzzдов й покарання злочинцями й тим хто їх підтримував! Українці хочуть Перемоги!
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10.04.2022 14:09 Ответить
Краще б земудаки повиздихали, а захисники Маріуполя вистоять з Божою поміччю...
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10.04.2022 14:11 Ответить
Ти чого генерала Марченко зняв з Миколаївщини? Мабуть, рішив путлеру в очі заглянути? За все прийдеться платити й за зраду також.
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10.04.2022 14:18 Ответить
останні два речення вказують, що Зе посрати на Україну і він хоче просто зупинити бойові дії будь-якої миті. Бо для Зе війна - це лише стрілянина, яка повинна припинитись у будь-якому випадку, незважаючи на бажання громадян ПЕРЕМОГТИ.
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10.04.2022 14:19 Ответить
щоб закінчилась війна ,потрібно взяти Крим.
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10.04.2022 14:30 Ответить
И даже мир на полшишечки, вова, не удовлетворит... так что оставь мысль удовлетворить и народ и х**ла...

Только встреча типа Карлсхост - капитуляция рашки. ...А кто со стороны рашки там будет: пу или не пу...это их проблема.
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10.04.2022 14:34 Ответить
Та ти шо? Памперси ще є в тебе? Бо після ***** ти наступний.
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10.04.2022 14:42 Ответить
Усякого разу коли Зеленський починає про перемовини з путлефюрером, відбувається одне й те саме: якісь незрозумілі мантри.

А починати казати про переговори треба з умов, які не можуть бути змінені:

1.звільнення УСІХ наших територій на момент 1991 року, з Кримом включно,

2.звільнення Севастополя від бази ЧФ,

3. виплата репарацій у обєемах визначених міжнародними судами та українськими громадянами що постраждали від війни, коменсації за загиблих,

4.покарання воєнних злочинців,
5.гарантії безпеки з контролем міжнародних структур території РФ та відсутність будь-яких військових формувань ближче ніж 500 км. від наших кордонів
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10.04.2022 14:59 Ответить
Це капітуляції *********. Тому ці перемовини позбавлені сенсу
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10.04.2022 19:47 Ответить
Що, знову: "нужно только перестать стрелять"? Тоді будемо стріляти вже без тебе. Українцям потрібна Перемога, а не консервація поразки попередніх пасторів, бариг.
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10.04.2022 15:00 Ответить
все смешано - и мухи и котлеты, микс ... 2014 год и 2022год - это совершенно разное время, 2014 - армии нет в Украине! 2022 - армия есть!! Опять виноват Турчинов и Порошенко!Зачет боту!
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10.04.2022 15:29 Ответить
Воно дурне!
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10.04.2022 23:29 Ответить
ова, посмотри, как в Херсоне, сейчас, люди сражаются за мир голыми руками, с Флагами Украины, а от тебя кроме нытья - все ЕС,НАТО хреновые, нам слишком поздно начали давать оружие.... - https://t.me/KlymenkoTime/53630 https://t.me/KlymenkoTime/53630

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10.04.2022 15:05 Ответить
Їх не задовільнить. А вас?
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10.04.2022 15:24 Ответить
Вы слышали, чтобы зеля извинился перед народом Украины за то, что ничего НЕ сделал для сохранения жизней мирных граждан Мариуполя, Чернигова, Сумм, Харькова, Ирпеня, Гостомеля, Бучи и др. мест ? Я нет!!! А ведь его предупреждали об этом все ведущие разведки мира!!! А теперь виноваты НАТО, Меркель и т.д. ! Все виноваты - только не он и его зеленая дрянная команда с рашкой Кто мешал ему укреплять города? Кто мешал увеличить численность ВСУ? Кто мешал выделить деньги на армию, а не на свое велике крадівництво? Никто не мещал. И сейчас он опять затянул свою дурацкую песню "про переговоры"... О чем можно говорить с российскими фашистами? После стольких смертей?!! Очень надо вернуть ЮГ и Мариуполь деблокировать! Вернуть наш Донбасс!
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10.04.2022 15:26 Ответить
Порох просив вибачення за Іловайськ, Дебальцеве, коли він знищував добробати в "зелених" коридорах? Турчинов поп церкви МП просив вибачення за повну здачу Криму без жодного пострілу?
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10.04.2022 17:27 Ответить
Турчинов - протестант, а не МП
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11.04.2022 01:51 Ответить
***** нужно было ..вэлыкэ будивныцтво.. когда война уже висела в воздухе --- ракеты надо было строить и не отводить войска в лугандоне в угоду ***** и тягать по судам киву и рабиновича . а не порошенка . но шо теперь маемо тэ що маемо
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10.04.2022 18:45 Ответить
Не наразі зараз філосовстувати. Закінчться війна будемо розбиратися. Не будьте такими. Зараз всім не легко. Не час озиратися назад і шукати причини. Вперед і тільки вперед і всім гуртом !!!
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10.04.2022 15:57 Ответить
У 2014 - 2015 року хто здав Крим, без жодного наказу стріляти? Хто в тоді підписав мир с роzzією у Мінську? Хто організував зелений коридор у Іловаську, при домовленостей з пуйлом, щоб знищити добробати?
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10.04.2022 17:35 Ответить
Стримаю ємоції, відповім прагматично. Зараз Україна відбиває агресію ворога, який не має людськой подоби, мета цієї нечесті знищити нашу країну й наш народ. Буча - символ, наочне свідчення цілей й засобів потвор. Едина можлива відповідь - тотальне знищення агресора, усе інше зрада й наруга над пам'ятью загиблих дітей, жінок, усіх мирних громадян. Знищення московіі, повна капітуляція будь що. Прагнення до миру й привела до Бучі. Шантаж війною змусив владу відмовитися від оззброєння арміі, відмова від ракетної програми, відкритий кримський перешейк, відкритий шлях до Київа, розмови про відсутність збройної навали. Бити до перемоги московську орду.

Слава Націі.
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10.04.2022 16:44 Ответить
Хтось мабуть подумав "Що піймав Чорта за роги", забувши що сутність Зла - це повна протилежність життю. Десь в 2010 роказ Зло-путін у відкриту говорив що загинуть міліони... це він говорив без страху. Міліони заради імперії Зла.
А Українцям і владі України не розслаблятися, бо нижче це тільки одни із вірогідних варіантів 5А
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10.04.2022 17:27 Ответить
Вопреки всему народ Украины победит. Инфа сотка.Верьте ЗСУ
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10.04.2022 18:27 Ответить
да вова ты как всегда прав ---- но когда байдэн и джонсон кричали на весь мир что будет вторжение ***** в нашу УКРАИНУ --- эвакуировали свои посольства на запад . ПОЧЕМУ ВОВА ТЫ ****** ПРО МАЙСКИЕ ШАШЛЫКИ И НЕ ДАЛ ПРИКАЗ ЭВАКУИРОВАТЬ ИРПИНЬ ГОСТОМЕЛЬ БУЧУ . ОХТЫРКУ ФИЗИЧЕСКИ НЕ БЫЛО ВРЕМЕНИ . А ПОД КИЕВОМ ВРЕМЯ БЫЛО . очень горько и невыносимо больно смотреть что эти выродки двуногие сделали с нашими МИРНЫМИ ЛЮДЬМИ. а на снимках из космоса что нам дозированно показывали было видно что будет война
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10.04.2022 18:37 Ответить
Як починаєш задавати ці питання собі то зла не вистачає на цього клоуна. Стільки людей можна було врятувати якби він був нормальним президентом.
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11.04.2022 05:56 Ответить
С моей точки зрения, перемирие возможно только когда точки дислокации вернуться на момент 23-го Февраля. Мир возможен когда Донбасс, Луганск, Крым будут полностью деокупированны.
Мир не возможен по никаким условиям в которых Украина теряет независимость и самоопределение. Это включает обязательный нейтралитет, или / и демилитаризацию. То есть, Украина обязана в этой стадии иметь цель идти в НАТО и не изменять конституцию в этом пункте, не потому что ей надо а потому что сволочи пошли убивать людей под этим предлогом. Также и с ЕС. О демилитаризации речи не может идти. Об запретах на свободу слова (националистические партии) и вероисповедания (УПЦ) по возможному требованию РФ в Украине -- речи не может идти.
С Украинской стороны, не мир ни перемирие невозможны пока все люди украденные из Украины не возвращены в Украину целыми и невредимыми. Мы не знаем где они но мы знаем что российское правительство руководится идеологией недалеко различимой с нацисткой Германией, и призывы к геноциду Украинцев звучат с лиц пропагандистов. Всех до окончания надо обратно домой.
Нормальные отношения невозможно и начинать думать устанавливать пока репарации не заплачены за каждую убитую душу, за каждого изнасилованного человека, за каждый украденный предмет, за каждое разрушенное здание и за каждый сантиметр сожженной земли. И если они свой мусор не хотят убирать -- пусть платят за захоронения своих на украинской земле, и за утилизацию их металлолома разбросанного по всей Украине.
Но вопрос Украинцам: нужно ли вам перемирие с точки 23-го Февраля? Не даст ли это РФ возможность перегруппироваться, переодмунтироваться и обмануть ту часть мира которые склонны к этому что-бы расслабить санкции а потом опять напасть?
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10.04.2022 18:59 Ответить
+500, никаких перемирий до вывода войск на позиции границ 1991 года
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10.04.2022 23:38 Ответить
Пора б і порозумнішати! Не мир, а перемога! Бо мир настає тільки після перемоги, а не задобрювання агресора! Якщо ми готові звільняти украінський Херсон, то чим він відрізняється від украінського Севастополя?
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10.04.2022 20:11 Ответить
ТОЛЬКО ПЕРЕМОГА !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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10.04.2022 20:20 Ответить
Их не задовольнить чи НАС не задовольнить? Зеленскому еще учится и учится быть Украинцем
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10.04.2022 20:56 Ответить
А поки він просто зрадник !
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10.04.2022 21:49 Ответить
...достав цей палководєц-міратворєц своєю риторикою, аля-ізмучєний вайной. В наступному відосіку він сидітими за мішками з піском і будемо чути тільки уміляющій голос.
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10.04.2022 22:38 Ответить
​Передайте главному командуючому,що йому дзвонять захисники з Маріуполя,що зморився,знову?Де підтримка Маріуполю ????
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10.04.2022 23:34 Ответить
"Кручу-верчу нае...ть хочу". Поскольку Зеленский ДО СИХ ПОР не высказался точно и определенно, какова же его позиция по целям войны для Украины, есть все основания подозревать худшее - договорняк, явно не учитывающий интересы Украины как государства и украинского народа. Иначе можно было прямо говорить о планах и целях.

Народ до сих пор в недоумении, - тем более звоночки пошли потоком, - эмиссар Арахламидия в войска, канцлер Австрии как новый челнок, срочный приезд Бориса... Ходят слухи о назначении нового зам министра оброны. Он понимает чем это может кончиться? в том числе лично для него? Опыт "папередникив" ничему не научил?
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10.04.2022 23:35 Ответить
Таке враження, що в ОПі ЗЕ справді готують грунт під перемир"я на Пасху за бажанням пуйла, переданим через Франциска. Вже 3-4 днів підряд - всі дії ОПи та багато виступів ЗЕ зводяться до деморалізації українців !

____________
ЗЕ-капітулянт знову залякує українців продовженням війни.
Цього разу приплів "мільйони жертв". Кілька днів тому він говорив про "тисячі жертв", якщо Україна спробує відвойовувати свої землі, тепер страшить "мільйонами" в разі продовження... а за кілька днів буде страшити "мільярдами" чи як?
І вже остогидла "какая разніца" знову вилізла. Може, для ЗЕ з ОПою і "какая разніца" на яких умовах буде мир, але кожен з решти українців відчує цю різницю дуже скоро.

Таке враження, що пуйло вже втомився читати тексти, і просто пересилає їх ЗЄрмаку, щоб сам ЗЕ озвучував...
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10.04.2022 23:46 Ответить
Украинцам не нужен мир, Украинцам нужна месть, а месть должна быть беспощадна и Россия должна рухнуть и другого Украинцы не примут!
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11.04.2022 00:55 Ответить
І жодного слова про перемогу, про репарації. Мир, це як розуміти - московія здрисне, ордло і крим їхній, знищена країна - наша проблема. Поясніть хтось паяцу що у війні можна програти або виграти нема інших варіантів. Якщо він укладе з ****** мир то через 2 - 3 роки кацапня знову полізе нас завойовувати але вже помилки врахує і орда буде в 2 рази більшою.
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11.04.2022 01:38 Ответить
ПРОТИВ ОРДЫ СНОВА ДОЛЖНА ВСТАТЬ РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ !!! ВМЕСТЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАРТНЕРАМИ !!!
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11.04.2022 03:09 Ответить
зе-ле-ный - *****!
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11.04.2022 06:05 Ответить
Може він знов хоче "перестать стрелять"?
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11.04.2022 06:56 Ответить
Он хотел бы перестать стрелять, но сцыт...
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11.04.2022 14:49 Ответить
верная заява.
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11.04.2022 07:15 Ответить
Похоже, Зеля спорит сам с собой. Раздвоение личности. С одной стороны, очень хочется перестать стрелять, с другой, понятно, что за это ему прилетит от "благодарного" народа. Зато какой эффектный видосик на ступеньках на фоне мешков с песком!
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11.04.2022 07:22 Ответить
Население может и хочет чтобы война быстрее закончилась и остальное их не волнует. Народ же хочет победы над агрессором, выплаты контрибуции рф Украине, трибунала над военными преступниками и тогда мира. Надеюсь Зелень понимает эту разницу ?
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11.04.2022 14:46 Ответить
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