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Новости Война
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Зеленский о Мариуполе: Если это сердце перестанет биться, наши позиции в ООС и на переговорах станут слабее

маріуполь

Позиция Украины на переговорах с РФ напрямую зависит от успехов ВСУ по всем направлениям.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в интервью для AP, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь - это сердце этой войны на сегодня. Оно бьется, мы воюем, мы крепки. Если оно перестанет биться, у нас будут более слабые позиции. Это люди, которые оттянули на себя большое количество врага. Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче наша позиция будет на востоке государства и наши позиции будут более крепкими в зоне ООС. И если они будут крепче, то и стол переговоров будет для нас более приближен и у нас будут преимущества в диалоге с РФ", - отметил Зеленский.

Кроме того, глава государства добавил, что в случае, если позиция Украины на этих направлениях будет слабой, то следующей встречи делегации Украины с РФ мы можем и не дождаться.

Смотрите также: Украинцы хотят, чтобы война окончилась. Но мир на любых условиях их не удовлетворит, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19154) Мариуполь (5708) переговоры (4928) россия (95454)


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Топ комментарии
+54
Он реально достал с этими переговорами. Неужели он настолько глуп и не понимает. что переговоры с ****** ничего не решат? Или мы или они. посередине не получится, будет лишь отсрочка для новой войны.
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10.04.2022 12:43
+47
Уже зелёный настраивает украинцев на капитуляцию и поражение. Кто бы сомневался.
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10.04.2022 12:40
+44
Уже многие потеряли и дом и семью и сами погибли пытаясь договориться с кацапофашистами
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10.04.2022 12:51
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Страница 2 из 2
Ты уже две недели об этом трондишь а что ты реально делаешь ?

Азов говорит есть варианты рейдовых прорывов и есть генералы, которые на этом специализируются..давно Азов об этом говорит..Ты отдал приказ это проверить ?

Комбат Семенченко больше месяца к тебе каждый день (!!!) обращается с просьбой дать ему сложить голову за Украину... пройти на Мариуполь...Ты молчишь !!!

ГУ разведки дает за Семенченко гарантии, что после войны он явится на допросы...Ты молчишь...
Ты никак не помогаешь там бойцам...Даже не пытаешься...

А потом ты выходишь на камеру рассказывать нам метафоры , что Мариуполь сердце ...
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10.04.2022 16:14 Ответить
Вот правда из первых уст... И не надо никому больше ни разу рассказывать про заботу и поддержку https://www.youtube.com/watch?v=AElQ5W5wS84
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11.04.2022 03:13 Ответить
03.10.2019 року єрмак возив зеленського на оглядини до------Эмануилов, Рахамим Яшаевич-«єдинорос»---Советник председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Сопредседатель попечительского комитета Межрелигиозного совета СНГ----------
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11.04.2022 06:33 Ответить
насіння Семенченко у..бан, а не комбат, нехай сидить, бо воно зрадить, якщо його випустити.
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11.04.2022 11:07 Ответить
Знов хресні якоїсь навояв!
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10.04.2022 16:53 Ответить
Більше півмільйона ВСУ не можуть знищити меньшу по чисельності кацапську групіровку. Якась незрозуміла *****.
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10.04.2022 17:12 Ответить
по перше не півмульйона, по друге розтягнуті мйже повсьому кордону, і скіль там кацапів ти знаєш, так отож не тринди, і у них був час там облаштуватись, нажаль дали їм таку можливість. І по степу по відкритій місцевості іди наступай, побачу як далеко ти добіжиш. Це не маршал Срюков на якого кацапи дрочать, що на убой посилав, поки у оборони набої не закінчаться.
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11.04.2022 11:16 Ответить
ова, ты же гений военной стратегии и тактики, с тобой нач.штаба Залужный советуется, как провести ту или иную военную операцию - это уже твой советник люся арестович всему миру рассказал - ну так разработай и осуществи военную операцию по помощи и деблокации Героев- военных Мариуполя - хватит прятать свой военный талант за роялем. Действуй, верх.коман., а не звизди - падёт Мариуполь, падёт и Украина.
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10.04.2022 17:48 Ответить
Herr Zielenski helfen Sie Sofort Die Soldaten in Mariupol sonst die Verbrecher übernehmen der Stadt.
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10.04.2022 17:49 Ответить
Let me translate this in English
Herr Zelenski stop f**king around (you are giving us crap for two weeks) and do something to help Mariupol heroes!
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11.04.2022 00:29 Ответить
Ок, це зрозуміло. Які плани, окрім заяв, головнокомандувач?
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10.04.2022 17:51 Ответить
То робіть все можливе і не дуже, щоби допомогти захисникам Маріуполя
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10.04.2022 18:45 Ответить
Конечно, если ты трубку не берешь, когда Азов звонит, то сердце Мариуполя может перестать биться...
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10.04.2022 19:23 Ответить
Такими заявами Володимир Зеленський тільки нагнітає паніку і більш нічого.
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10.04.2022 19:57 Ответить
Воно мабуть не розуміє що за Маріуполь та його захисників воно буде відповідати перед українцями.
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10.04.2022 20:00 Ответить
Все як завжди-бла-бла -бла! А СКАЖІТЬ-ХТОСЬ ПРОБУВАВ ЯКОСЬ ДОПОМОГТИ ГЕРОЯМ МАРІУПОЛЯ? хтось казав-=якби я тоді був презедентом-то крим не віддали б!-В ЧОМУ ПРОБЛЕМА=НЕ ВІДДАВАЙТЕ МАРІУПОЛЬ!
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10.04.2022 20:10 Ответить
ІНКОЛИ СКЛАДАЄТЬСЯ ВРАЖЕННЯ-ЩО ЗЕ-ДУЖЕ ДАВНО ХОТІВ БИ СТАТИ ЛУКАШЕНКО-2! спершу стати -сцарем сія україни-а потім-подивитись ***** в очі-і......віддати Україну оркам!
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10.04.2022 20:27 Ответить
ЗЕБилы!!! открою вам слабоумным секрет, это вы в 19 году позвали войну в Украину, выбрав малоПИД,,,роского, бениного, Нарко-Осла который подготовил под чутким руководством кремлевской Крысы Дермака Украину к войне!!!
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10.04.2022 20:53 Ответить
ZЫ..(
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10.04.2022 20:57 Ответить
А що ти зробив щоб їм допомогти ?
Тим ЗЕ сказав що дозволив захисникам піти геть, лишивши мирних жителів на поталу ворогові.
Там сталось в Херсоні. Місцевих покинули. Дозволили окупувати. Падумаєш...одним містом більше, одним менше.. Так чи що ?
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10.04.2022 20:58 Ответить
до чого тут ВЗАГАЛІ питання Маріуполя?
Наші позиції залежать не від Маріуполя, а від наявності яєць у влади!
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10.04.2022 22:15 Ответить
має бути клин шириною в 100 км приблизно, от і уяви собі як це забезпечити
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11.04.2022 11:18 Ответить
нужна спец операция по спасению Азова и других. от Зеленского нужны действия, иное угробит мораль
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10.04.2022 22:27 Ответить
Вот де ж скотиняка! Воно ще грається значеннями слів!
[буквальна "позиція" військова на фронті воєнних дій та фігуральний "позиція" в дипломатичних перемовинах]
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10.04.2022 23:01 Ответить
Ні, переговірна позиція України від втрати Маріуполя не зміниться, бо час, тил, технології, мат. і (принаймні, в короткочасній перспективі) доступні людські ресурси вже на стороні України. Чим довше тримається Маріуполь, тим більше цінного часу отримує Україна, тим сильнішими стають ЗСУ і, відповідно, тим сильнішими стають переговорні позиції України.

А от що зміниться від падіння Маріуполя і втрати його мужніх захисників (які своєю стійкістю та хоробрістю, мабуть, заважають д"єрмаку домовитися з пуйлом) - це буде додатковою відповідальністю за відверті провали в організації оборони на Півдні. Бо захисники Маріуполя стали символом української незламності і будуть дуже довго приковувати увагу до подій, зв"язаних з обороною міста... і навіть більшу увагу, якщо вчасному порятунку з великої України хтось зашкодить.
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10.04.2022 23:36 Ответить
Потім виповзе розмовляюча голова і скаже що «вибрали між поганим та дуже поганим»
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11.04.2022 01:05 Ответить
А для чого нам взагалі ці перемовини? Тупо розбити їх і все.
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11.04.2022 02:50 Ответить
Я так поняв Вова вже забив на Маріуполь. Класно.
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11.04.2022 03:09 Ответить
Специально для СтратеХов. Кто－то из вас бывал в тех местах？ Понимает ландшафт той местности？ Там километров 150 или более голая степь. И любая колонна без постоянной, серьезной поддержки с воздуха авиацией ОБРЕЧЕНА. Что делать？Ну, не знаю....Тут же много стратегов....
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11.04.2022 06:15 Ответить
"Голая степь" вона гола для обох сторін. Так само як і темна ніч і багато чого ще.
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11.04.2022 09:20 Ответить
Але є один НЮАНС.😀 Якби ВСУ знаходилися в пункті А, а руська армія в пункті В, а рівно між ними пункт С （Маріуполь）, і строго за пострілом стартового пістолета обидва угрупування рушили до пункту С ,то ваше згадування про обоюдність, було б абсолютно вірним. Але.....
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11.04.2022 19:57 Ответить
верно.
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11.04.2022 07:13 Ответить
Досить вже вдавати з себе кардіолога та розповідати про серце. Зам полка Азова виклав відео де каже що ніхто в Києві вже два тижні навіть слухавку не бере. Хлопців просто кинули напризволяще і розповідають про серце. Треба не ******* а деблокувати Маріупіль.
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11.04.2022 09:18 Ответить
Хлопці вже в полоні
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11.04.2022 09:36 Ответить
Цей півтораметровий гівнюк дорікав Порошенка Іловайськом та Дебальцевим. Чого ж ти, падло, залишив напризволяще оборонців Маріуполя???? Знову буде Порошенко винний?
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11.04.2022 09:37 Ответить
Мариуполь ляжет позорним пятном на нынешнюю власть, да, собственно, и на нас самих.
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11.04.2022 10:15 Ответить
Диванные сратеги (либо коемлядские боты) тут разбушевались. Генштабу на основе американских спутников виднее что нужно делать. Азов (кстати там не только они а и 70 процентов морпехов) если сказал что удержат Мариуполь то пускай держат если могут а не плачутся что у них трубку никто не берет
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11.04.2022 11:29 Ответить
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