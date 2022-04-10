Зеленский о Мариуполе: Если это сердце перестанет биться, наши позиции в ООС и на переговорах станут слабее
Позиция Украины на переговорах с РФ напрямую зависит от успехов ВСУ по всем направлениям.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в интервью для AP, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь - это сердце этой войны на сегодня. Оно бьется, мы воюем, мы крепки. Если оно перестанет биться, у нас будут более слабые позиции. Это люди, которые оттянули на себя большое количество врага. Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче наша позиция будет на востоке государства и наши позиции будут более крепкими в зоне ООС. И если они будут крепче, то и стол переговоров будет для нас более приближен и у нас будут преимущества в диалоге с РФ", - отметил Зеленский.
Кроме того, глава государства добавил, что в случае, если позиция Украины на этих направлениях будет слабой, то следующей встречи делегации Украины с РФ мы можем и не дождаться.
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Азов говорит есть варианты рейдовых прорывов и есть генералы, которые на этом специализируются..давно Азов об этом говорит..Ты отдал приказ это проверить ?
Комбат Семенченко больше месяца к тебе каждый день (!!!) обращается с просьбой дать ему сложить голову за Украину... пройти на Мариуполь...Ты молчишь !!!
ГУ разведки дает за Семенченко гарантии, что после войны он явится на допросы...Ты молчишь...
Ты никак не помогаешь там бойцам...Даже не пытаешься...
А потом ты выходишь на камеру рассказывать нам метафоры , что Мариуполь сердце ...
Herr Zelenski stop f**king around (you are giving us crap for two weeks) and do something to help Mariupol heroes!
Тим ЗЕ сказав що дозволив захисникам піти геть, лишивши мирних жителів на поталу ворогові.
Там сталось в Херсоні. Місцевих покинули. Дозволили окупувати. Падумаєш...одним містом більше, одним менше.. Так чи що ?
Наші позиції залежать не від Маріуполя, а від наявності яєць у влади!
[буквальна "позиція" військова на фронті воєнних дій та фігуральний "позиція" в дипломатичних перемовинах]
А от що зміниться від падіння Маріуполя і втрати його мужніх захисників (які своєю стійкістю та хоробрістю, мабуть, заважають д"єрмаку домовитися з пуйлом) - це буде додатковою відповідальністю за відверті провали в організації оборони на Півдні. Бо захисники Маріуполя стали символом української незламності і будуть дуже довго приковувати увагу до подій, зв"язаних з обороною міста... і навіть більшу увагу, якщо вчасному порятунку з великої України хтось зашкодить.