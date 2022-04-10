Зеленский о Мариуполе: Если это сердце перестанет биться, наши позиции в ООС и на переговорах станут слабее

Позиция Украины на переговорах с РФ напрямую зависит от успехов ВСУ по всем направлениям.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в интервью для AP, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь - это сердце этой войны на сегодня. Оно бьется, мы воюем, мы крепки. Если оно перестанет биться, у нас будут более слабые позиции. Это люди, которые оттянули на себя большое количество врага. Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче наша позиция будет на востоке государства и наши позиции будут более крепкими в зоне ООС. И если они будут крепче, то и стол переговоров будет для нас более приближен и у нас будут преимущества в диалоге с РФ", - отметил Зеленский.

Кроме того, глава государства добавил, что в случае, если позиция Украины на этих направлениях будет слабой, то следующей встречи делегации Украины с РФ мы можем и не дождаться.

Смотрите также: Украинцы хотят, чтобы война окончилась. Но мир на любых условиях их не удовлетворит, - Зеленский. ВИДЕО