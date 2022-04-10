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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия мобилизует в ОРДЛО лиц с инвалидностью с детства и сотрудников "стратегических предприятий", - разведка. ДОКУМЕНТ

днр

Оккупанты мобилизуют на неподконтрольных Украине территориях Донбасса мужчин, которые вообще не подлежат призыву.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Теперь россияне "мобилизуют" сотрудников "стратегических предприятий", которым до этого времени гарантировали "бронь". Также они взялись за лиц, с детства имеющих инвалидность.

"Документы лиц, не подлежащих призыву, были найдены среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой "армии ДНР". В частности, Александра Савенко, инвалида детства, не подлежащего военному призыву. Или Андрея Ивакина, сотрудника шахты "Комсомолец Донбасса" со справкой о том, что он работает на "стратегически важном предприятии". Никому из них не помогли полученные документы, и все навсегда остались в украинской земле", - рассказали в разведке.

Смотрите также: "Мы ночуем в свалке", - мобилизованные солдаты "армии днр" жалуются на условия жизни. ВIДЕО

В ГУР сообщили, что сотрудникам автоинспекции "ЛНР" предоставили право выдавать повестки на стационарных постах ГАИ. На трассе Алчевск-Белое работает несколько мобильных бригад, которые останавливают транспорт на дороге и выписывают повестки находящимся в автомобилях мужчинам.

А сотрудники райвоенкоматов "ЛНР" и военная полиция РФ проводят поквартирные обходы в поисках мужчин призывного возраста (18-65).

Смотрите также: Пленные рассказали на брифинге о принудительной мобилизации студентов вузов "ДНР". ВИДЕО

Россия мобилизует в ОРДЛО лиц с инвалидностью с детства и сотрудников стратегических предприятий, - разведка 01

Россия мобилизует в ОРДЛО лиц с инвалидностью с детства и сотрудников стратегических предприятий, - разведка 02

Автор: 

разведка (4171) мобилизация (2753) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+32
Ось чим закінчуються заклики: "русский мир приди" - смерть, смерть всім і вся. Чи розуміли вони це 2014 р? Сумнівно. Але факт: на боротьбу з русским миром вони не стали. Тепер молох пожере всіх.
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10.04.2022 13:02
+29
Слухати арестовича, це себе не поважати.
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10.04.2022 13:06
+25
Коли кацапи обстрілювали Україну, ці гнидки радісно підгавкували.
Тепер з цього гівна, збирають справжній гітлерівський фольксштурм.
Голозаді годувальники України!
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10.04.2022 13:01
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Правила форума Совет форумчан
і тих земляків "бойових тувинців" в ґумаках..родіна Шойгу
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10.04.2022 12:58 Ответить
слідуючий єтап.призову...психоневрологічні диспансери
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10.04.2022 13:02 Ответить
На те схоже, що кацапстан -- один великий психоневрологічний диспансер...

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10.04.2022 13:11 Ответить
І всі на "піндоських" і "гейропейських" тачках...
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10.04.2022 16:41 Ответить
Вигрібають всіх.
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10.04.2022 12:58 Ответить
Утилизация...
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10.04.2022 13:00 Ответить
Крім цього, вони проводять мобілізацію на інших окупованих територіях Мелітополь, Херсон тощо.
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10.04.2022 12:59 Ответить
Ето привет к Zеленскому, который предлогает пойти на компромис и договориться где то пасередине. Тоесть он половину людей готов отдать окупантам на растерзание. лишь бы *закончить вайну*
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10.04.2022 13:22 Ответить
***** утилизирует лишние рты. Ничего новго для Орды
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10.04.2022 13:01 Ответить
Коли кацапи обстрілювали Україну, ці гнидки радісно підгавкували.
Тепер з цього гівна, збирають справжній гітлерівський фольксштурм.
Голозаді годувальники України!
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10.04.2022 13:01 Ответить
Ось чим закінчуються заклики: "русский мир приди" - смерть, смерть всім і вся. Чи розуміли вони це 2014 р? Сумнівно. Але факт: на боротьбу з русским миром вони не стали. Тепер молох пожере всіх.
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10.04.2022 13:02 Ответить
Ну и? Где начало плача о тамженашелюде? Мне так пох. Меньше надо буде перепроверять на сотрудничество с кацапами после освобождения и кто из них на каких постах стоял и где кашеварил.
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10.04.2022 13:02 Ответить
Стояли на блокпостах і ловили метеликів сачком.
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10.04.2022 13:06 Ответить
Арестович сказав що по даним розвидки у вийскових частинах москальни лишилися писари, обслуга та командири.
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10.04.2022 13:03 Ответить
Слухати арестовича, це себе не поважати.
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10.04.2022 13:06 Ответить
це виключно ваша думка.
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10.04.2022 13:07 Ответить
І моя теж: слухати Арестовича - це плювати на могилу всіх невинно вбитих громадян України.
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10.04.2022 13:15 Ответить
Бачите, не лише моя.
Вистачає людей, що здатні зрозуміти: дурний медіаклоун, нарцис та блюдолиз, це не є об'єктивне джерело інформації!
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10.04.2022 13:18 Ответить
Справедливости ради определенную полезную функцию он выполнял - успокаивал определенную категорию украинцев с поверхностным мышлением и далеких от политики. Например не допустил деморализующей паники среди определенного типа женщин. Но это конечно было полезно в первые недели, теперь уже пора взрослеть и начинать трезво смотреть на ситуацию, без шутеечек про Чернобаевку и угарного "только вперед на Москву!".
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10.04.2022 14:19 Ответить
це думка БІЛЬШОСТІ Українців, що залишилися при розумі!
Тих хто не молиться на нікчемне ЗЕ
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10.04.2022 13:48 Ответить
Подивіться на відповіді та лайки. Може вам треба щось переосмислити? Чи це марна справа?
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10.04.2022 13:50 Ответить
не учите меня жить. (с)
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10.04.2022 13:51 Ответить
У меня мягко говоря есть сомнения по этому поводу, но то что более менее боеспособных частей стало значительно меньше это факт
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10.04.2022 13:06 Ответить
нужно когото оставить и для внутенних вопросов. а вопросов достаточно. пукин сейчас думает - он умный или красивый.
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10.04.2022 13:09 Ответить
Какое то движение внутри рабсии возможно только тогда когда нечем будет платить силовикам или же за то что будут платить нельзя будет купить ничего. В лучшем случае это может случится в конце лета.
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10.04.2022 13:12 Ответить
Люся Абсристович ещё тот подПолководец...\воистину...!)\
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10.04.2022 13:12 Ответить
Ну на процентов 80 он говорит правду, остальные 20 его фантазии, предположения и приукрашивание фактов. Сама его личность конечно очень сомнительна
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10.04.2022 13:16 Ответить
у геббельса какие проценты были...? - хотя он был не самовлюблённым нарциссом...
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10.04.2022 13:21 Ответить
Аферистович, - аферист на доверии. После войны будет отправлен в тюрячку!
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10.04.2022 13:52 Ответить
Инвалидов мобилизируют чтобы им не платить соц. выплаты Чисто рашкинско-фашистская тема. В Украине если ты инвалид детства (онкология), даже если ты вылечился, хрен в армию возьмут (друг так хотел пойти в ВСУ), а в дырляндии и рф инвалиды у местых фюреров - это обуза и не люди
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10.04.2022 13:04 Ответить
мало того, ще й психологічний тест треба пройти. На врівноваженість чи ще що? Може не на всі військові спеціальності, але все ж...
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10.04.2022 13:10 Ответить
це у нас (мав на увазі)
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10.04.2022 13:11 Ответить
Не думаю что главная проблема в деньгах. Скорее ***** ведет скрытый геноцид украинского народа зачищая землю и города для массового переселения в Украину кацапоидов. Все по стопам сталина и Гитлера
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10.04.2022 13:27 Ответить
Все они там в той или иной степени инвалиды с детства.
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10.04.2022 13:04 Ответить
я також так подумав.....
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10.04.2022 13:10 Ответить
Є російська пісня,що дуже вдало описує ЦЕ,називається "Боєвиє протези"
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10.04.2022 13:05 Ответить
Перед тяжелыми боями рашисты требуют вернуть на Донбасс людей, которых насильно эвакуировали в рф перед войной - Денисова
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10.04.2022 13:05 Ответить
Касамольци дамбаса.
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10.04.2022 13:06 Ответить
в общем, до условных танков в москве ничего кардинально не изменится.
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10.04.2022 13:09 Ответить
Как это вообще работает?! Почему те, кому дают оружие и два магазина спокойно идут на убой? Почему не поднять оружие против тех, кто отправляет тебя на убой? Предположим, очень страшно. Ну так можно же поехать и затеряться где-нибудь, сдаться в плен или отсидеться в брошенных селах.
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10.04.2022 13:09 Ответить
Зброю ніхто не видасть. Лише після прибуття на місце.
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10.04.2022 13:12 Ответить
Та не думають вони про "убой". Вони ж накачані пропагандой про майже повністю знищені Збройні сили України і що вони отримають гроші, соц. виплати оце все. І ідейних, до речі, дуже багато з ордло. Адже 8 років їм розповідали про "звірства" України. От і виросло покоління на цій ненависті
Розуміння приходить після перших боїв, а тоді вже так просто вийдеш.
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10.04.2022 13:19 Ответить
Дебилов там было достаточно, но кто сделал(не будем показывать пальцем) украинские каналы платными и недоступными на оккупированных территориях?
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10.04.2022 13:28 Ответить
Ну, тогда сам Бог велел такое отребье ложить штабелями.
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10.04.2022 13:33 Ответить
Скільки ви бачите конвою і полонених?вам відповідь
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10.04.2022 13:25 Ответить
Ну по перше, працює пропаганда, яка розказує як "добре" йдуть справи у кацапів.
По друге, ніхто цім скотам не дасть зброю до безпосереднього контакту з ЗСУ.
По третє, це раби, а раби не часто повстають проти рабовласника.
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10.04.2022 14:02 Ответить
Утилізують українців з обох боків... і це не геноцид? А їхні дітки і родичі на заході гріються.... ******* утіпутін і всі його жополизи
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10.04.2022 13:13 Ответить
там в орло потрібно всіх переробити на добриво , там залищилися одні пупирі
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10.04.2022 13:14 Ответить
На дамбасє, окрім інвалідів дитинства ніхто і не проживає
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10.04.2022 13:16 Ответить
Будуть на розмінуванні працювати.
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10.04.2022 13:17 Ответить
8 лет бомбили даНдасс и вот результат. Инвалидные, ой простите маломобильные войска
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10.04.2022 13:20 Ответить
Z - зомби, они уже умерли
V - вампиры, хотят крови, без нее быстро сдохнут
O - орки, этим вообще все пофиг, из грязи вышли туда же и вернутся.

Вот такая армия. Поэтому и на убой идут легко.
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10.04.2022 13:23 Ответить
Если получил "паспорт" Л/ДНР или того хуже ярмо РАБА с двуглавой курицей, то давай вперед иди "защищай родину" (сдохни за ымперский вяликодержавных бред бункерной КРЫСЫ), а если у тебя украинский паспорт, то смело посылай всех этих сранных "военкомов" и прочих обраченцев вслед за "русским кораблем"!
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10.04.2022 13:24 Ответить
Гарна утилізація сєпарів! Україна очищається від сміття!
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10.04.2022 13:25 Ответить
Может я повторюсь в который раз, но все они как и Зе голосовали за то чтобы лишьбынебылавайны. Они думали что Рашка пришла их защитить и у них настанет мир. Не хотели защищать Украину теперь вперед на утилизацию в виде пушечного мяса. А москвичи и питерцы с вас поржут.
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10.04.2022 13:31 Ответить
Тобто наприкінці цієї війни в Донбабве не залишиться чоловіків.

Для України це лише плюс. Треба ще Крим весь викосити, щоб там залишидися тільки жінки та діти.
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10.04.2022 14:17 Ответить
Утилизация биомусора. Нам меньше проблем будет, когда начнем освобождать Донбасс.
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10.04.2022 14:21 Ответить
Атлічна.
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10.04.2022 15:55 Ответить
 
 