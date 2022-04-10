Россия мобилизует в ОРДЛО лиц с инвалидностью с детства и сотрудников "стратегических предприятий", - разведка. ДОКУМЕНТ
Оккупанты мобилизуют на неподконтрольных Украине территориях Донбасса мужчин, которые вообще не подлежат призыву.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Теперь россияне "мобилизуют" сотрудников "стратегических предприятий", которым до этого времени гарантировали "бронь". Также они взялись за лиц, с детства имеющих инвалидность.
"Документы лиц, не подлежащих призыву, были найдены среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой "армии ДНР". В частности, Александра Савенко, инвалида детства, не подлежащего военному призыву. Или Андрея Ивакина, сотрудника шахты "Комсомолец Донбасса" со справкой о том, что он работает на "стратегически важном предприятии". Никому из них не помогли полученные документы, и все навсегда остались в украинской земле", - рассказали в разведке.
В ГУР сообщили, что сотрудникам автоинспекции "ЛНР" предоставили право выдавать повестки на стационарных постах ГАИ. На трассе Алчевск-Белое работает несколько мобильных бригад, которые останавливают транспорт на дороге и выписывают повестки находящимся в автомобилях мужчинам.
А сотрудники райвоенкоматов "ЛНР" и военная полиция РФ проводят поквартирные обходы в поисках мужчин призывного возраста (18-65).
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Тепер з цього гівна, збирають справжній гітлерівський фольксштурм.
Голозаді годувальники України!
Вистачає людей, що здатні зрозуміти: дурний медіаклоун, нарцис та блюдолиз, це не є об'єктивне джерело інформації!
Тих хто не молиться на нікчемне ЗЕ
Розуміння приходить після перших боїв, а тоді вже так просто вийдеш.
По друге, ніхто цім скотам не дасть зброю до безпосереднього контакту з ЗСУ.
По третє, це раби, а раби не часто повстають проти рабовласника.
Инвалидные,ой простите маломобильные войска
V - вампиры, хотят крови, без нее быстро сдохнут
O - орки, этим вообще все пофиг, из грязи вышли туда же и вернутся.
Вот такая армия. Поэтому и на убой идут легко.
Для України це лише плюс. Треба ще Крим весь викосити, щоб там залишидися тільки жінки та діти.